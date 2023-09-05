تعد الحوسبة السحابية المتنقلة (MCC) نموذجًا ناشئًا يشير إلى تقارب تقنيات الحوسبة المتنقلة والحوسبة السحابية، مما يؤدي إلى التسليم السلس للموارد والخدمات والتطبيقات الحسابية حسب الطلب للأجهزة المحمولة واللاسلكية من خلال نظام مستقر وواسع الانتشار ومتكامل. منصة سحابية قابلة للتطوير. يهدف مركز عملائي (MCC) في المقام الأول إلى التغلب على القيود والتحديات الكامنة في الأجهزة المحمولة، مثل قوة المعالجة المقيدة، وعمر البطارية المحدود، والتخزين المحدود، وانخفاض سعة الذاكرة، وضعف الاتصال. من خلال الاستفادة من الموارد الهائلة والقدرات الحسابية للبنية التحتية السحابية، يعالج MCC هذه القيود بشكل فعال ويتيح نشر التطبيقات كثيفة الموارد، ومعالجة البيانات وتخزينها، والتعاون الفعال بين مستخدمي الهاتف المحمول حتى عندما يخضع ذلك لتوفر شبكة متفرقة أو اتصالات منخفضة الجودة .

إن النمو السريع لمستخدمي الأجهزة المحمولة، والطلب المتزايد على التطبيقات الغنية بالميزات والتحول المستمر نحو الثقافة المتصلة دائمًا، استلزم اعتماد مركز عملائي (MCC) لأنه يمكّن المطورين من إنشاء تطبيقات جوال غامرة وفعالة كانت في السابق مستحيلة أو غير عملية. وفقًا للإحصاءات الأخيرة، من المتوقع أن يصل النمو المتوقع في سوق MCC إلى 118.70 مليار دولار بحلول عام 2025، ارتفاعًا من 24.5 مليار دولار في عام 2021، وهو معدل نمو سنوي مركب مثير للإعجاب يبلغ 27.10%.

في سياق تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، يقدم مركز عملائي (MCC) العديد من المزايا وله آثار بعيدة المدى. إحدى أهم الفوائد هي القدرة على تفريغ العمليات الحسابية وتخزين البيانات من الأجهزة المحمولة إلى السحابة، وبالتالي تقليل الضغط على الموارد المحدودة للجهاز وإطالة عمر البطارية. هذه التقنية، المعروفة باسم تفريغ السحابة أو الاستعانة بمصادر خارجية للسحابة، تمكن المطورين من تسخير قوة الخوادم البعيدة لتنفيذ المهام المعقدة وتخزين كميات هائلة من البيانات دون استهلاك موارد الجهاز. ميزة أخرى مهمة هي القدرة على مركزية البيانات والتحديثات والموارد، مما يؤدي إلى تبسيط تطوير التطبيقات ونشرها وصيانتها بشكل كبير، وتحسين قابليتها للتوسع، وتمكين المزامنة في الوقت الفعلي عبر أجهزة متعددة.

فيما يتعلق ببنية التطبيق، تلتزم تطبيقات مركز عملائي (MCC) عادةً بنموذج خادم العميل الذي يتكون من ثلاث طبقات رئيسية: طبقة العميل المحمول، وطبقة البرامج الوسيطة للإنترنت، وطبقة البنية التحتية السحابية. تتوافق طبقة العميل المحمول مع التطبيق الذي يواجه المستخدم والذي يتم تشغيله على الجهاز المحمول، والذي يمكنه الاتصال بالخادم السحابي واسترداد البيانات أو طلب الموارد الحسابية حسب الحاجة. تعمل طبقة البرامج الوسيطة للإنترنت، التي تمثلها واجهات برمجة التطبيقات أو خدمات الويب، كقناة اتصال بين طبقة العميل وطبقة البنية التحتية السحابية، مما يسهل نقل البيانات والموارد والخدمات. وأخيرًا، تشمل طبقة البنية التحتية السحابية الخوادم ومراكز البيانات والموارد الحسابية المقدمة من خلال الخدمات السحابية التي تتعامل مع المهام التي تم إلغاء تحميلها ومتطلبات التخزين من عميل الهاتف المحمول.

ظهرت العديد من أطر العمل والأنظمة الأساسية البارزة لتسهيل تطوير ونشر تطبيقات مركز عملائي (MCC)، ومن بينها منصة AppMaster no-code. تم بناء AppMaster على بنية قوية تعتمد على الخادم، وهو يمكّن المطورين من إنشاء تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية دون كتابة أي تعليمات برمجية، والاستفادة من الموارد المستندة إلى السحابة لإنشاء تطبيقات كثيفة الموارد وقابلة للتطوير يمكن نشرها وتحديثها بسرعة. يتكامل AppMaster بسلاسة مع السحابة، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء نماذج بيانات متطورة، وتصميم عمليات الأعمال والمنطق من خلال مصمم BP المرئي، وإنشاء ملفات ثنائية حقيقية قابلة للتنفيذ أو حتى كود المصدر، ونشرها على السحابة، كل ذلك في أقل من 30 ثانية. وهو يدعم نطاقًا واسعًا من قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql كقاعدة بيانات أساسية ويستخدم تطبيقات بدون خادم وعديمة الحالة تم إنشاؤها باستخدام Go لتحقيق قابلية تطوير مذهلة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتطوير تطبيقات MCC.

في حين أن مركز عملائي (MCC) قد أحدث بلا شك ثورة في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، فإنه يقدم أيضًا مجموعة من التحديات الخاصة به، مثل أمان البيانات، والخصوصية، وزمن الوصول، وقيود النطاق الترددي. أثناء قيام الخدمات السحابية بمعالجة المعلومات الحساسة وتخزينها، يجب على المطورين اتخاذ احتياطات كافية لضمان أمان البيانات والخصوصية. علاوة على ذلك، قد يواجه الاتصال بين العميل والخادم مشكلات زمن الوصول الناشئة عن الاتصال بالشبكة وقيود النطاق الترددي، مما يدفع المطورين إلى ابتكار آليات ذكية للتخزين المؤقت والمزامنة من جانب العميل للحفاظ على تجربة مستخدم سلسة.

في الختام، لقد حولت الحوسبة السحابية المتنقلة مشهد تطوير تطبيقات الهاتف المحمول من خلال توسيع قدرات الأجهزة المحمولة من خلال الاستفادة من الموارد السحابية. من خلال أطر العمل والأنظمة الأساسية مثل AppMaster ، يتم تمكين المطورين لإنشاء تطبيقات متطورة وقابلة للتطوير ومكثفة الاستخدام للموارد تستغل الإمكانات الكاملة للسحابة، مع معالجة القيود المفروضة على الأجهزة المحمولة بشكل فعال، مثل طاقة المعالجة وعمر البطارية وقيود التخزين . في حين تستمر معالجة التحديات المتعلقة بأمن البيانات والخصوصية وزمن الوصول وعرض النطاق الترددي، فمن الواضح أن إمكانات ونمو مركز عملائي لا يمكن إنكارهما، مع الوعد بظهور تطبيقات الهاتف المحمول الأكثر ابتكارًا وقوة في المستقبل المنظور.