كيف تؤثر الهندسة المعمارية بدون خادم على تطوير البرامج؟

مهدت التطورات في الحوسبة السحابية الطريق لنهج جديد لتطوير التطبيقات ، يُعرف باسم الهندسة بدون خادم. يلغي هذا المفهوم حاجة المطورين إلى إعداد البنية التحتية وصيانتها وإدارتها من خلال الاستفادة من الخدمات المدارة عبر السحابة والتي تعمل تلقائيًا على التوسع والوظيفة بناءً على الاستخدام. مصطلح "بدون خادم" تسمية خاطئة ، حيث لا تزال الخوادم متضمنة ؛ تنتقل مسؤولية إدارتها من المطورين إلى مقدمي الخدمات السحابية. تستكشف الشركات بنية بدون خادم كطريقة فعالة لتبسيط عمليات تطوير البرامج ، مع التركيز على تقديم تطبيقات عالية الجودة بسرعة وفعالية من حيث التكلفة.

تعمل البنية بدون خادم على مبدأ الوظائف كخدمة (FaaS) ، حيث يمكن للمطورين إنشاء وظائف يتم تشغيلها بواسطة الأحداث. يتم تنفيذ هذه الوظائف عند الحاجة ولا تعمل بشكل مستمر. يتم تحجيمها تلقائيًا بناءً على عدد الطلبات. يشمل موفرو السحابة الرئيسيون الذين يقدمون خدمات النظام الأساسي بدون خادم AWS Lambda و Microsoft Azure Functions و Google Cloud Functions ووظائف IBM Cloud.

كيف يستفيد برنامج Serverless من تطوير البرامج

من خلال اعتماد بنية بدون خادم ، تتمتع المؤسسات بفوائد كبيرة في عمليات تطوير البرامج ، مثل:

التطور السريع والانتشار

يعمل النهج غير الخوادم على تبسيط عملية التطوير ، حيث لم يعد المطورون مطالبين بإدارة البنية التحتية للواجهة الخلفية أو انتظار تكوينات بيئة الخادم. يتيح لهم ذلك التركيز على كتابة تعليمات برمجية تتسم بالكفاءة والفعالية تساهم بشكل مباشر في إنشاء التطبيقات بشكل أسرع. وبالتالي ، يؤدي تقليل وقت التطوير إلى نشر أسرع ، مما يمكّن الشركات من طرح منتجاتها في السوق بشكل أسرع.

فعالية التكلفة

واحدة من أهم مزايا البنية بدون خادم هي فعاليتها من حيث التكلفة. باستخدام نموذج الدفع لكل استخدام ، تدفع المؤسسات فقط مقابل وقت الحوسبة الفعلي الذي تستهلكه ، مما يلغي الحاجة إلى شراء سعة الخادم أو حجزها أو إدارتها. يؤدي هذا إلى الاستخدام الفعال للموارد وتوفير التكاليف ، مما يساعد الشركات على تحسين استثماراتها في موارد الحوسبة.

التحجيم التلقائي

تم تصميم البنية التي لا تحتوي على خادم بحيث يتم توسيع نطاقها تلقائيًا بناءً على الطلب. هذا يعني أن التطبيقات يمكنها التعامل بكفاءة مع حجم كبير من الطلبات دون تدخل يدوي. تسهل ميزة التحجيم التلقائي على الشركات تلبية الاحتياجات الديناميكية وأنماط الاستخدام لتطبيقاتها. علاوة على ذلك ، توفر المنظمات الوقت والجهد في إدارة ومراقبة عمليات التوسع.

ركز على كتابة التعليمات البرمجية الفعالة

مع بنية بدون خادم ، لا يحتاج المطورون إلى القلق بشأن تعقيدات إدارة الخادم. وهذا يمكنهم من التركيز على بناء الوظائف وكتابة كود عالي الجودة. نتيجة لذلك ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات تقدم تجربة مستخدم أفضل وأكثر موثوقية وفعالية.

سهولة التكامل مع خدمات الطرف الثالث

عادةً ما تحتوي الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على خادم على عمليات تكامل مضمنة مع العديد من خدمات الجهات الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات . تسهل عمليات التكامل هذه على المطورين إضافة ميزات جديدة والاتصال بقواعد البيانات وتنفيذ المهام الأخرى بسلاسة. وبالتالي ، تمكن قدرات التكامل المطورين من إنشاء تطبيقات غنية دون إعادة اختراع العجلة أو إضافة تعقيد غير ضروري إلى التعليمات البرمجية الخاصة بهم.

التحديات التي تواجه النشر بدون خادم

على الرغم من الفوائد العديدة ، إلا أن البنية التي لا تحتوي على خادم لها عيوب وتحديات تواجه المؤسسات أثناء نشر التطبيقات. بعض هذه التحديات تشمل:

قبضة الباعة في

قد تصبح المنظمات مرتبطة بخدمات السحابة والبنية التحتية للمورد عند اختيار نظام أساسي بدون خادم. يمكن أن يحد قفل البائع من مرونة الترحيل إلى الأنظمة الأساسية أو موفري الخدمات الآخرين. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إعاقة القدرة على الاستفادة من عروض أفضل أو خطط تسعير من البائعين الآخرين.

التخصيص المحدود

نظرًا للبيئة المحددة مسبقًا والخدمات المدارة التي توفرها الأنظمة الأساسية بدون خادم ، قد تكون إمكانيات التخصيص محدودة مقارنة بالبنية التحتية التقليدية المدارة ذاتيًا. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقييد الخيارات المتاحة للمطورين من حيث بيئات وقت التشغيل أو دعم اللغة أو إصدارات معينة من الحزم التي يحتاجونها لتطبيقاتهم.

مشاكل الكمون

في التطبيقات التي لا تحتوي على خادم ، تؤدي الأحداث إلى تشغيل وظائف ، مما قد يؤدي إلى زمن انتقال أعلى قليلاً بسبب عملية البدء البارد. تحدث البداية الباردة عندما يتم استدعاء إحدى الوظائف لأول مرة أو بعد فترة من عدم النشاط ، مما يتطلب من النظام الأساسي تدوير حاوية جديدة لتنفيذ الوظيفة. يمكن أن يؤثر ذلك على أداء التطبيق ويؤدي إلى انخفاض رضا المستخدم.

تعقيدات التصحيح

قد يكون تشخيص المشكلات وإصلاحها في التطبيقات التي لا تستخدم خادمًا أمرًا صعبًا ، حيث قد لا تكون أدوات تصحيح الأخطاء التقليدية مناسبة لبيئة لا تعتمد على خادم. قد يتطلب تصحيح الأخطاء عبر الوظائف الموزعة استراتيجيات وأدوات وأساليب إضافية لحل المشكلات بكفاءة.

منحنى التعلم

يمكن أن ينطوي اعتماد بنية بدون خادم على منحنى تعليمي حاد ، خاصة للمطورين الذين اعتادوا على العمل مع البنية التحتية التقليدية القائمة على الخادم. هذا يمكن أن يجعل من الصعب إلى حد ما تبني نموذج بدون خادم والتكيف مع متطلباته المحددة وأفضل الممارسات.

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على الرغم من هذه التحديات ، تظل البنية التي لا تحتاج إلى خادم نهجًا واعدًا لتطوير البرامج ، حيث تقدم العديد من الفوائد التي تفوق العيوب. مع استمرار نضج النظام البيئي بدون خادم ، سيتمكن المطورون والمؤسسات من مواجهة هذه التحديات والاستفادة من الإمكانات الكاملة للهندسة التي لا تحتاج إلى خادم.

هندسة معمارية بدون خادم ومنصات No-Code

أصبحت المنصات الخالية من الشفرات والبنية الخالية من الخوادم شائعة في تطوير البرمجيات لأنها تركز على السرعة والتطور السريع. يخلق هذان المفهومان تآزرًا قويًا ، مما يسمح للشركات والمطورين ببناء ونشر وصيانة التطبيقات بشكل أكثر كفاءة من أي وقت مضى.

من خلال الاستفادة من البنية التي لا تحتوي على خادم ، تسمح الأنظمة الأساسية no-code للمطورين بالتركيز على بناء منطق الأعمال وواجهات المستخدم ونماذج البيانات أثناء أتمتة البنية التحتية الأساسية. نظرًا لأن الأنظمة no-code تستبعد تعقيد إدارة الخادم ونشره وتوسيع نطاقه ، يمكن للمطورين العمل على مستوى أعلى من التجريد ، مما يؤدي إلى دورات تطوير تطبيقات أسرع وخفض التكاليف المرتبطة.

تعمل الأنظمة الأساسية No-code التعليمات البرمجية التي تتبنى بنية بدون خادم على تبسيط عملية التطوير وتضمن أن تكون التطبيقات المبنية عليها أكثر مرونة وقابلية للتطوير وفعالية من حيث التكلفة. يتم تحقيق ذلك من خلال ميزات مختلفة مثل القياس التلقائي ونماذج التسعير القائمة على الاستخدام والتوافر العالمي. والنتيجة هي عملية تطوير أكثر انسيابية تدفع الابتكار في تطوير البرمجيات.

مزايا الجمع بين الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على خادم ومنصة No-Code

قابلية التوسع العالية : تسمح البنية التي لا تحتوي على خادم في الأنظمة no-code بالتدرج التلقائي ، وضبط الموارد المخصصة لتطبيق ما بناءً على استخدامه. يؤدي هذا إلى أداء ثابت حتى بالنسبة للتطبيقات عالية الحركة ويلغي الحاجة إلى أي تدخل يدوي. كفاءة التكلفة المحسّنة : باستخدام بنية بدون خادم ، تدفع فقط مقابل الموارد التي تستخدمها. الأنظمة الأساسية التي No-code والتي تستفيد من التكنولوجيا بدون خادم تقوم تلقائيًا بضبط استخدام الموارد وتحسين التكاليف وضمان الاستخدام الفعال للموارد. التطوير السريع للتطبيقات : تقضي الأنظمة No-code الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية من البداية من خلال توفير واجهات البرمجة المرئية والوحدات النمطية مسبقة الصنع. عند دمجها مع بنية بدون خادم ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات تعمل بكامل طاقتها بأقل جهد ونشر ميزات جديدة بسهولة. إمكانية إعادة استخدام الكود : تتيح البنية التي لا تحتوي على خادم إمكانية مشاركة التعليمات البرمجية عبر وظائف وخدمات متعددة. من خلال الاستفادة من الوحدات النمطية المتأصلة في الأنظمة الأساسية الخالية no-code ، يمكن للمطورين إنشاء مكونات قابلة لإعادة الاستخدام يمكن دمجها بسهولة في المشاريع المستقبلية.

نهج AppMaster في الهندسة المعمارية بدون خادم

AppMaster ، وهو نظام أساسي no-code يقوم بإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية ، يحتضن تمامًا بنية بدون خادم. من خلال واجهة البرمجة المرئية القوية ، يتيح AppMaster للمطورين إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال و REST API ونقاط نهاية WSS دون القلق بشأن إدارة البنية التحتية أو توفير الخادم.

من خلال الاستفادة من البنية التي لا تحتوي على خادم ، يمكّن AppMaster المطورين من إنشاء تطبيقات بكفاءة أعلى ، وأسرع 10 مرات ، وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات مقارنة بأساليب التطوير التقليدية. عندما يتم إجراء تغييرات على مخططات التطبيق ، يقوم AppMaster بإنشاء مجموعات جديدة من التطبيقات في غضون ثوانٍ ، مما يضمن عدم وجود ديون تقنية متراكمة في هذه العملية.

يسمح نهج AppMaster للهندسة بدون خادم بإمكانية تطوير ممتازة ، حتى بالنسبة للمؤسسات وحالات الاستخدام ذات الأحمال العالية. من خلال إنشاء تطبيقات باستخدام Go for the backend و Vue3 لتطبيقات الويب و Kotlin مع Jetpack Compose أو SwiftUI لتطبيقات الهاتف المحمول ، يوفر AppMaster تطبيقات عالية الأداء يمكن توسيع نطاقها بسهولة.

بالإضافة إلى توفير بنية بدون خادم ، يقدم AppMaster مجموعة واسعة من خطط الاشتراك مع ميزات مختلفة ، مثل تصدير الملفات الثنائية ، واستضافة التطبيقات المحلية ، أو حتى إنشاء وتجميع التعليمات البرمجية المصدر للتحكم الكامل. هذا يجعل AppMaster مناسبًا للعديد من العملاء ، بدءًا من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة.

احتضان مستقبل تطوير البرمجيات

تؤثر البنية التي لا تحتوي على خادم بشكل كبير على عملية تطوير البرامج من خلال القضاء على إدارة البنية التحتية وتعزيز الابتكار السريع. نظرًا لاستمرار اكتساب المنصات no-code والمنصات low-code قوة دفع في الصناعة ، فإن الجمع بين هذه التقنيات المتطورة مع بنية بدون خادم يوفر العديد من الفوائد للمطورين والشركات.

من خلال تبني بنية بدون خادم بالإضافة إلى الأنظمة الأساسية الخالية no-code مثل AppMaster ، يمكن للمؤسسات الابتكار بشكل أسرع وتوسيع نطاقها بشكل أكثر كفاءة وتقليل الوقت والجهد اللازمين لتطوير تطبيقات البرامج الحديثة ونشرها وصيانتها. نظرًا لأن المزيد من المطورين يتبنون البنى بدون خادم ويدمجونها في سير عمل التطوير الخاص بهم ، فإن مستقبل تطوير البرامج يبدو أكثر مرونة وكفاءة وفعالية من حيث التكلفة من أي وقت مضى.