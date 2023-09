Como a arquitetura sem servidor afeta o desenvolvimento de software?

Os avanços na computação em nuvem abriram caminho para uma nova abordagem de desenvolvimento de aplicativos, conhecida como arquitetura sem servidor. Esse conceito elimina a necessidade de os desenvolvedores configurarem, manterem e gerenciarem a infraestrutura, aproveitando os serviços gerenciados em nuvem que escalam e funcionam automaticamente com base no uso. O termo 'sem servidor' é um equívoco, pois os servidores ainda estão envolvidos; a responsabilidade de gerenciá-los é transferida dos desenvolvedores para os provedores de nuvem. As empresas estão explorando a arquitetura sem servidor como uma maneira poderosa de simplificar seus processos de desenvolvimento de software , concentrando-se no fornecimento de aplicativos de alta qualidade com rapidez e economia.

A arquitetura sem servidor funciona com base no princípio de Functions-as-a-Service (FaaS), em que os desenvolvedores podem criar funções que são acionadas por eventos. Essas funções são executadas quando necessário e não estão em execução contínua. Eles são dimensionados automaticamente com base no número de solicitações. Os principais provedores de nuvem que oferecem serviços de plataforma sem servidor incluem AWS Lambda, Microsoft Azure Functions, Google Cloud Functions e IBM Cloud Functions.

Como o Serverless beneficia o desenvolvimento de software

Com a adoção da arquitetura sem servidor, as organizações experimentam benefícios significativos em seus processos de desenvolvimento de software, como:

Desenvolvimento e implantação rápidos

A abordagem sem servidor simplifica o processo de desenvolvimento, pois os desenvolvedores não precisam mais gerenciar a infraestrutura de back-end ou aguardar as configurações do ambiente do servidor. Isso permite que eles se concentrem em escrever códigos eficientes e eficazes que contribuam diretamente para a criação mais rápida de aplicativos. Consequentemente, o tempo de desenvolvimento reduzido leva a uma implantação mais rápida, permitindo que as empresas coloquem seus produtos no mercado mais rapidamente.

Eficiência de custos

Uma das vantagens mais significativas da arquitetura sem servidor é sua relação custo-benefício. Com um modelo de pagamento por uso, as organizações pagam apenas pelo tempo real de computação que consomem, eliminando a necessidade de comprar, reservar ou gerenciar a capacidade do servidor. Isso leva à utilização eficiente de recursos e economia de custos, ajudando as empresas a otimizar seus investimentos em recursos de computação.

Escala Automática

A arquitetura sem servidor foi projetada para escalar automaticamente com base na demanda. Isso significa que os aplicativos podem manipular com eficiência um alto volume de solicitações sem intervenção manual. O recurso de dimensionamento automático torna mais fácil para as empresas atender às necessidades dinâmicas e aos padrões de uso de seus aplicativos. Além disso, as organizações economizam tempo e esforço no gerenciamento e monitoramento de operações de dimensionamento.

Concentre-se em escrever código eficaz

Com a arquitetura sem servidor, os desenvolvedores não precisam se preocupar com as complexidades do gerenciamento do servidor. Isso permite que eles se concentrem na criação de funcionalidades e na criação de código de alta qualidade. Como resultado, os desenvolvedores podem criar aplicativos que oferecem uma melhor experiência ao usuário e são mais confiáveis ​​e eficientes.

Integração fácil com serviços de terceiros

As plataformas sem servidor geralmente têm integrações integradas com vários serviços e APIs de terceiros . Essas integrações tornam mais fácil para os desenvolvedores adicionar novos recursos, conectar-se a bancos de dados e executar outras tarefas perfeitamente. Assim, os recursos de integração permitem que os desenvolvedores criem aplicativos avançados sem reinventar a roda ou adicionar complexidade desnecessária ao código.

Desafios enfrentados na implantação sem servidor

Apesar dos inúmeros benefícios, a arquitetura sem servidor tem desvantagens e desafios que as organizações enfrentam durante a implantação de aplicativos. Alguns desses desafios incluem:

Bloqueio do fornecedor

As organizações podem ficar vinculadas aos serviços de nuvem e à infraestrutura de um fornecedor ao escolher uma plataforma sem servidor. O bloqueio do fornecedor pode limitar sua flexibilidade de migração para outras plataformas ou provedores de serviços. Isso pode prejudicar potencialmente a capacidade de alavancar melhores ofertas ou planos de preços de outros fornecedores.

Personalização Limitada

Devido ao ambiente predefinido e aos serviços gerenciados fornecidos pelas plataformas sem servidor, as possibilidades de personalização podem ser limitadas em comparação com a infraestrutura autogerenciada tradicional. Isso pode restringir as opções disponíveis para desenvolvedores em termos de ambientes de tempo de execução, suporte a idiomas ou versões específicas de pacotes necessários para seus aplicativos.

Problemas de latência

Em aplicativos sem servidor, os eventos acionam funções, o que pode resultar em latência um pouco maior devido ao processo de inicialização a frio. Uma inicialização a frio ocorre quando uma função é invocada pela primeira vez ou após um período de inatividade, exigindo que a plataforma crie um novo contêiner para executar a função. Isso pode afetar o desempenho do aplicativo e levar à diminuição da satisfação do usuário.

Complexidades de depuração

Diagnosticar e solucionar problemas em aplicativos sem servidor pode ser desafiador, pois as ferramentas de depuração tradicionais podem não ser adequadas para um ambiente sem servidor. A depuração em funções distribuídas pode exigir estratégias, ferramentas e abordagens adicionais para resolver problemas com eficiência.

Curva de aprendizado

A adoção da arquitetura sem servidor pode envolver uma curva de aprendizado acentuada, principalmente para desenvolvedores que estão acostumados a trabalhar com infraestrutura tradicional baseada em servidor. Isso pode dificultar a adoção do paradigma sem servidor e a adaptação a seus requisitos específicos e práticas recomendadas.

Apesar desses desafios, a arquitetura sem servidor continua sendo uma abordagem promissora para o desenvolvimento de software, oferecendo muitos benefícios que superam as desvantagens. À medida que o ecossistema sem servidor continua a amadurecer, os desenvolvedores e as organizações poderão enfrentar esses desafios e aproveitar todo o potencial da arquitetura sem servidor.

Arquitetura sem servidor e plataformas No-Code

As plataformas sem código e a arquitetura sem servidor estão se tornando populares no desenvolvimento de software porque se concentram na agilidade e no desenvolvimento rápido. Esses dois conceitos criam uma poderosa sinergia, permitindo que empresas e desenvolvedores criem, implementem e mantenham aplicativos com mais eficiência do que nunca.

Aproveitando a arquitetura sem servidor, as plataformas no-code permitem que os desenvolvedores se concentrem na criação de lógica de negócios, interfaces de usuário e modelos de dados enquanto automatizam a infraestrutura subjacente. Como as plataformas no-code abstraem a complexidade do gerenciamento, implantação e dimensionamento do servidor, os desenvolvedores podem trabalhar em um nível mais alto de abstração, resultando em ciclos de desenvolvimento de aplicativos mais rápidos e menores custos associados.

As plataformas No-code que adotam arquitetura sem servidor simplificam o processo de desenvolvimento e garantem que os aplicativos criados nelas sejam mais flexíveis, escaláveis ​​e econômicos. Isso é obtido por meio de vários recursos, como dimensionamento automático, modelos de preços baseados no uso e disponibilidade global. O resultado é um processo de desenvolvimento mais simplificado que impulsiona a inovação no desenvolvimento de software.

Vantagens de combinar plataformas sem servidor e No-Code

Alta escalabilidade : a arquitetura sem servidor em plataformas no-code permite o dimensionamento automático, ajustando os recursos alocados a um aplicativo com base em seu uso. Isso leva a um desempenho consistente mesmo para aplicações de alto tráfego e elimina a necessidade de qualquer intervenção manual. Custo-benefício aprimorado : com a arquitetura sem servidor, você paga apenas pelos recursos que utiliza. As plataformas No-code que aproveitam a tecnologia sem servidor ajustam automaticamente o uso de recursos, otimizando custos e garantindo o uso eficiente de recursos. Desenvolvimento rápido de aplicativos : as plataformas No-code eliminam a necessidade de escrever código do zero, fornecendo interfaces de programação visual e módulos pré-construídos. Quando combinados com a arquitetura sem servidor, os desenvolvedores podem criar aplicativos totalmente funcionais com o mínimo de esforço e implantar facilmente novos recursos. Reutilização de código : a arquitetura sem servidor permite que o código seja compartilhado entre várias funções e serviços. Aproveitando a modularidade inerente das plataformas no-code , os desenvolvedores podem criar componentes reutilizáveis ​​que podem ser facilmente integrados em projetos futuros.

Abordagem do AppMaster para arquitetura sem servidor

O AppMaster , uma plataforma no-code que gera aplicativos de back-end, web e móveis, adota totalmente a arquitetura sem servidor. Com sua poderosa interface de programação visual, AppMaster permite que os desenvolvedores criem modelos de dados, lógica de negócios, REST API e WSS Endpoints sem se preocupar com gerenciamento de infraestrutura ou provisionamento de servidor.

Aproveitando a arquitetura sem servidor, AppMaster permite que os desenvolvedores criem aplicativos com maior eficiência, 10 vezes mais rápido e 3 vezes mais econômico do que os métodos de desenvolvimento tradicionais. Sempre que houver alterações nos blueprints de aplicativos, AppMaster gera novos conjuntos de aplicativos em questão de segundos, garantindo que não haja dívida técnica acumulada no processo.

A abordagem do AppMaster para arquitetura sem servidor permite excelente escalabilidade, mesmo para casos de uso corporativo e de alta carga. Ao gerar aplicativos usando Go para o back-end, Vue3 para aplicativos da web e Kotlin com Jetpack Compose ou SwiftUI para aplicativos móveis, AppMaster oferece aplicativos de alto desempenho que podem ser facilmente dimensionados.

Além de fornecer uma arquitetura sem servidor, AppMaster oferece uma ampla gama de planos de assinatura com vários recursos, como exportação de arquivos binários, hospedagem de aplicativos no local ou até mesmo geração e compilação de código-fonte para controle total. Isso torna AppMaster adequado para muitos clientes, desde pequenas empresas até grandes empresas.

Abraçando o futuro do desenvolvimento de software

A arquitetura sem servidor afeta significativamente o processo de desenvolvimento de software, eliminando o gerenciamento de infraestrutura e promovendo a inovação rápida. À medida que as plataformas no-code e low-code continuam ganhando força no setor, a combinação dessas tecnologias de ponta com a arquitetura sem servidor oferece muitos benefícios para desenvolvedores e empresas.

Ao adotar a arquitetura sem servidor em combinação com plataformas no-code como AppMaster, as organizações podem inovar mais rapidamente, dimensionar com mais eficiência e reduzir o tempo e o esforço necessários para desenvolver, implantar e manter aplicativos de software modernos. À medida que mais desenvolvedores adotam arquiteturas sem servidor e as integram em seus fluxos de trabalho de desenvolvimento, o futuro do desenvolvimento de software parece mais ágil, eficiente e econômico do que nunca.