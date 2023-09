Jak architektura bezserwerowa wpływa na tworzenie oprogramowania?

Postępy w przetwarzaniu w chmurze utorowały drogę nowemu podejściu do tworzenia aplikacji, znanemu jako architektura bezserwerowa. Ta koncepcja eliminuje potrzebę konfigurowania, utrzymywania i zarządzania infrastrukturą przez programistów poprzez wykorzystanie usług zarządzanych w chmurze, które automatycznie skalują się i działają w zależności od użycia. Termin „bezserwerowy” jest mylący, ponieważ serwery nadal są zaangażowane; odpowiedzialność za zarządzanie nimi jest przenoszona z programistów na dostawców usług w chmurze. Firmy odkrywają architekturę bezserwerową jako skuteczny sposób usprawnienia procesów tworzenia oprogramowania , koncentrując się na szybkim i ekonomicznym dostarczaniu wysokiej jakości aplikacji.

Architektura bezserwerowa działa na zasadzie Functions-as-a-Service (FaaS), w której programiści mogą tworzyć funkcje wyzwalane przez zdarzenia. Funkcje te są wykonywane w razie potrzeby i nie działają w sposób ciągły. Są one automatycznie skalowane na podstawie liczby żądań. Kluczowi dostawcy chmury, którzy oferują usługi platformy bezserwerowej, to AWS Lambda, Microsoft Azure Functions, Google Cloud Functions i IBM Cloud Functions.

Jak bezserwerowe korzyści z tworzenia oprogramowania

Wraz z przyjęciem architektury bezserwerowej organizacje odczuwają znaczące korzyści w procesach tworzenia oprogramowania, takie jak:

Szybki rozwój i wdrażanie

Podejście bezserwerowe upraszcza proces programowania, ponieważ programiści nie muszą już zarządzać infrastrukturą zaplecza ani czekać na konfiguracje środowiska serwerowego. To pozwala im skupić się na pisaniu wydajnego i efektywnego kodu, który bezpośrednio przyczynia się do szybszego budowania aplikacji. W rezultacie skrócony czas opracowywania prowadzi do szybszego wdrożenia, umożliwiając firmom szybsze wprowadzanie produktów na rynek.

Opłacalność

Jedną z najważniejszych zalet architektury serverless jest jej opłacalność. Dzięki modelowi płatności za wykorzystanie organizacje płacą tylko za faktycznie wykorzystany czas obliczeniowy, eliminując potrzebę kupowania, rezerwowania lub zarządzania pojemnością serwera. Prowadzi to do efektywnego wykorzystania zasobów i oszczędności kosztów, pomagając firmom optymalizować inwestycje w zasoby obliczeniowe.

Automatyczne skalowanie

Architektura bezserwerowa jest zaprojektowana do automatycznego skalowania w zależności od zapotrzebowania. Oznacza to, że aplikacje mogą wydajnie obsługiwać dużą liczbę żądań bez ręcznej interwencji. Funkcja automatycznego skalowania ułatwia firmom reagowanie na dynamiczne potrzeby ich aplikacji i wzorce użytkowania. Ponadto organizacje oszczędzają czas i wysiłek związany z zarządzaniem i monitorowaniem operacji skalowania.

Skoncentruj się na pisaniu efektywnego kodu

Dzięki architekturze bezserwerowej programiści nie muszą martwić się złożonością zarządzania serwerem. Dzięki temu mogą skoncentrować się na budowaniu funkcjonalności i pisaniu kodu najwyższej jakości. W rezultacie programiści mogą tworzyć aplikacje, które zapewniają lepsze wrażenia użytkownika oraz są bardziej niezawodne i wydajne.

Łatwa integracja z usługami stron trzecich

Platformy bezserwerowe mają zwykle wbudowane integracje z różnymi usługami i interfejsami API innych firm. Te integracje ułatwiają programistom dodawanie nowych funkcji, łączenie się z bazami danych i bezproblemowe wykonywanie innych zadań. W ten sposób możliwości integracji umożliwiają programistom tworzenie bogatych aplikacji bez ponownego wymyślania koła lub niepotrzebnego zwiększania złożoności kodu.

Wyzwania związane z wdrażaniem bezserwerowym

Pomimo wielu zalet architektura bezserwerowa ma wady i wyzwania, przed którymi stają organizacje podczas wdrażania aplikacji. Niektóre z tych wyzwań to:

Blokada dostawcy

Wybierając platformę bezserwerową, organizacje mogą zostać przywiązane do usług w chmurze i infrastruktury dostawcy. Uzależnienie od dostawcy może ograniczyć elastyczność migracji do innych platform lub dostawców usług. Może to potencjalnie utrudnić możliwość wykorzystania lepszych ofert lub planów cenowych innych dostawców.

Ograniczona personalizacja

Ze względu na predefiniowane środowisko i zarządzane usługi świadczone przez platformy bezserwerowe, możliwości dostosowywania mogą być ograniczone w porównaniu z tradycyjną samozarządzającą się infrastrukturą. Może to ograniczyć opcje dostępne dla programistów w zakresie środowisk wykonawczych, obsługi języków lub określonych wersji pakietów potrzebnych do ich aplikacji.

Problemy z opóźnieniami

W aplikacjach bezserwerowych zdarzenia wyzwalają funkcje, co może powodować nieco większe opóźnienia z powodu procesu zimnego startu. Zimny ​​start występuje, gdy funkcja jest wywoływana po raz pierwszy lub po okresie bezczynności, co wymaga od platformy uruchomienia nowego kontenera w celu wykonania funkcji. Może to mieć wpływ na wydajność aplikacji i prowadzić do zmniejszenia zadowolenia użytkowników.

Złożoność debugowania

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w aplikacjach bezserwerowych może być trudne, ponieważ tradycyjne narzędzia do debugowania mogą nie być odpowiednie dla środowiska bezserwerowego. Debugowanie w funkcjach rozproszonych może wymagać dodatkowych strategii, narzędzi i podejść do skutecznego rozwiązywania problemów.

Krzywa uczenia się

Przyjęcie architektury bezserwerowej może wiązać się ze stromą krzywą uczenia się, szczególnie w przypadku programistów, którzy są przyzwyczajeni do pracy z tradycyjną infrastrukturą serwerową. Może to sprawić, że przyjęcie paradygmatu bezserwerowego i dostosowanie się do jego specyficznych wymagań i najlepszych praktyk może być nieco trudne.

Pomimo tych wyzwań architektura bezserwerowa pozostaje obiecującym podejściem do tworzenia oprogramowania, oferując wiele korzyści, które przeważają nad wadami. W miarę dojrzewania ekosystemu bezserwerowego programiści i organizacje będą w stanie sprostać tym wyzwaniom i wykorzystać pełny potencjał architektury bezserwerowej.

Architektura bezserwerowa i platformy No-Code

Platformy bez kodu i architektura bezserwerowa stają się popularne w tworzeniu oprogramowania, ponieważ koncentrują się na zwinności i szybkim rozwoju. Te dwie koncepcje tworzą potężną synergię, umożliwiając firmom i programistom tworzenie, wdrażanie i utrzymywanie aplikacji wydajniej niż kiedykolwiek.

Wykorzystując architekturę bezserwerową, platformy no-code pozwalają programistom skupić się na budowaniu logiki biznesowej, interfejsów użytkownika i modeli danych , jednocześnie automatyzując podstawową infrastrukturę. Ponieważ platformy no-code eliminują złożoność zarządzania serwerem, wdrażania i skalowania, programiści mogą pracować na wyższym poziomie abstrakcji, co skutkuje szybszymi cyklami tworzenia aplikacji i niższymi kosztami.

Platformy No-code, które przyjmują architekturę bezserwerową, upraszczają proces programowania i zapewniają, że aplikacje na nich zbudowane są bardziej elastyczne, skalowalne i ekonomiczne. Osiąga się to dzięki różnym funkcjom, takim jak automatyczne skalowanie, modele cenowe oparte na użyciu i globalna dostępność. Rezultatem jest bardziej usprawniony proces rozwoju, który napędza innowacje w tworzeniu oprogramowania.

Zalety łączenia platform bezserwerowych i No-Code

Wysoka skalowalność : architektura bezserwerowa na platformach no-code umożliwia automatyczne skalowanie, dostosowując zasoby przydzielone do aplikacji na podstawie jej wykorzystania. Prowadzi to do stałej wydajności nawet w przypadku aplikacji o dużym natężeniu ruchu i eliminuje potrzebę jakiejkolwiek ręcznej interwencji. Zwiększona efektywność kosztowa : dzięki architekturze bezserwerowej płacisz tylko za wykorzystane zasoby. Platformy No-code , które wykorzystują technologię bezserwerową, automatycznie dostosowują wykorzystanie zasobów, optymalizując koszty i zapewniając wydajne wykorzystanie zasobów. Szybkie tworzenie aplikacji : platformy No-code eliminują potrzebę pisania kodu od zera dzięki wizualnym interfejsom programistycznym i gotowym modułom. W połączeniu z architekturą bezserwerową programiści mogą tworzyć w pełni funkcjonalne aplikacje przy minimalnym wysiłku i łatwo wdrażać nowe funkcje. Ponowne wykorzystanie kodu : architektura bezserwerowa umożliwia udostępnianie kodu w wielu funkcjach i usługach. Wykorzystując wrodzoną modułowość platform no-code , programiści mogą tworzyć komponenty wielokrotnego użytku, które można łatwo zintegrować z przyszłymi projektami.

Podejście AppMaster do architektury bezserwerowej

AppMaster , platforma no-code, która generuje aplikacje backendowe, internetowe i mobilne, w pełni obejmuje architekturę bezserwerową. Dzięki potężnemu wizualnemu interfejsowi programistycznemu AppMaster umożliwia programistom tworzenie modeli danych, logiki biznesowej, REST API i punktów końcowych WSS bez martwienia się o zarządzanie infrastrukturą lub udostępnianie serwerów.

Wykorzystując architekturę bezserwerową, AppMaster umożliwia programistom tworzenie aplikacji o wyższej wydajności, 10 razy szybszych i 3 razy bardziej ekonomicznych niż tradycyjne metody programowania. Za każdym razem, gdy wprowadzane są zmiany w schematach aplikacji, AppMaster generuje nowe zestawy aplikacji w ciągu kilku sekund, zapewniając, że w procesie nie nagromadzi się dług techniczny.

Podejście AppMaster do architektury bezserwerowej pozwala na doskonałą skalowalność, nawet w zastosowaniach korporacyjnych i przy dużym obciążeniu. Generując aplikacje za pomocą Go dla zaplecza, Vue3 dla aplikacji internetowych i Kotlin z Jetpack Compose lub SwiftUI dla aplikacji mobilnych, AppMaster dostarcza aplikacje o wysokiej wydajności, które można łatwo skalować.

Oprócz architektury bezserwerowej, AppMaster oferuje szeroką gamę planów subskrypcji z różnymi funkcjami, takimi jak eksport plików binarnych, hosting aplikacji na miejscu, a nawet generowanie i kompilowanie kodu źródłowego w celu zapewnienia pełnej kontroli. To sprawia, że AppMaster jest odpowiedni dla wielu klientów, od małych firm po duże przedsiębiorstwa.

Przyszłość rozwoju oprogramowania

Architektura bezserwerowa znacząco wpływa na proces tworzenia oprogramowania, eliminując zarządzanie infrastrukturą i wspierając szybkie innowacje. Ponieważ platformy no-code i low-code wciąż zyskują na popularności w branży, połączenie tych najnowocześniejszych technologii z architekturą bezserwerową oferuje wiele korzyści programistom i firmom.

Wykorzystując architekturę bezserwerową w połączeniu z platformami no-code takimi jak AppMaster, organizacje mogą szybciej wprowadzać innowacje, wydajniej skalować oraz skrócić czas i wysiłek wymagany do tworzenia, wdrażania i utrzymywania nowoczesnych aplikacji. W miarę jak coraz więcej programistów wdraża architekturę bezserwerową i integruje je ze swoimi przepływami pracy programistycznej, przyszłość tworzenia oprogramowania wygląda na bardziej zwinną, wydajną i ekonomiczną niż kiedykolwiek wcześniej.