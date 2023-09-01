تحديات استخدام REST APIs

أصبحت واجهات برمجة التطبيقات REST (نقل الحالة التمثيلية) ذات شعبية متزايدة كمعيار لتصميم التطبيقات المتصلة بالشبكة. وهي توفر واجهة اتصال خفيفة الوزن وقابلة للتطوير وعديمة الحالة وقابلة للتخزين المؤقت باستخدام أساليب HTTP القياسية مثل POST وGET وPUT وDELETE وPATCH. يتم تمثيل الموارد عادةً على أنها عناوين URI، ويمكن الوصول إليها بسهولة ومعالجتها من خلال عمليات CRUD (الإنشاء والقراءة والتحديث والحذف). تعد واجهات برمجة تطبيقات REST مفيدة في التطبيقات المتنوعة، بدءًا من تطبيقات الهاتف المحمول وتطبيقات الويب ذات الصفحة الواحدة وحتى IoT (إنترنت الأشياء) والخدمات الصغيرة.

على الرغم من المزايا التي تتمتع بها، ترتبط العديد من التحديات باستخدام واجهات برمجة تطبيقات REST، والتي يجب على المطورين أن يكونوا على دراية بها ويسعون جاهدين للتغلب عليها. تتناول هذه المقالة التحديات الشائعة التي قد يواجهها المطورون أثناء استخدام واجهات برمجة تطبيقات REST وتقدم اقتراحات لحل هذه المشكلات وضمان تجربة تكامل سلسة.

التحديات والحلول المشتركة

فيما يلي بعض التحديات الشائعة التي يواجهها المطورون أثناء العمل مع واجهات برمجة تطبيقات REST:

تحديثات جزئية للبيانات

قد يكون التعامل مع التحديثات الجزئية للبيانات أمرًا صعبًا مع واجهات برمجة تطبيقات REST باستخدام طرق مثل PUT أو POST. يمكن أن يؤدي استخدام PUT لتحديث المورد بأكمله إلى حدوث تعارضات، لأنه يستبدل المورد وقد يتسبب في فقدان البيانات في حالة تحديث العديد من العملاء بشكل متزامن. إذا كانت طريقة PATCH مدعومة من واجهة برمجة التطبيقات (API)، فإنها تسمح بإجراء تحديثات جزئية لسمات موارد محددة، مع الحفاظ على السمات الأخرى.

للتغلب على تحدي التحديثات الجزئية للبيانات، قم بتقييم دعم واجهة برمجة التطبيقات (API) لأسلوب PATCH. إذا لم يكن PATCH متاحًا، ففكر في تطوير إستراتيجيتك الخاصة للتعامل مع التزامن والحفاظ على سلامة البيانات باستخدام أساليب PUT أو POST.

اصطلاحات التسمية غير متناسقة

يمكن أن تؤدي اصطلاحات التسمية غير المتناسقة إلى جعل التكامل مع واجهات برمجة تطبيقات REST أمرًا مربكًا وعرضة للخطأ. عند العمل مع واجهات برمجة التطبيقات أو endpoints المتعددة، يصبح توحيد الأسماء أمرًا بالغ الأهمية. أثناء تطوير واجهة برمجة تطبيقات REST، يجب أن يكون الالتزام بالاتفاقيات المعمول بها أولوية، بدءًا من النظر في تسمية موارد واجهة برمجة التطبيقات endpoints والسمات.

لتحقيق الاتساق في تسميات واجهة برمجة التطبيقات (API)، اعتمد أفضل الممارسات مثل استخدام أسماء الجمع لأسماء الموارد، واستخدام تدوين أحرف_الحرف_السفلى_مع_الدرجات_السفلى للسمات، وتضمين أرقام الإصدارات داخل عنوان URI الأساسي. إن اتباع اصطلاحات التسمية المعمول بها يجعل من السهل على مطوري API والمستهلكين فهمها والتفاعل معها.

ترقيم الصفحات والتصفية

يعد التعامل مع كميات كبيرة من البيانات تحديًا شائعًا عند العمل مع واجهات برمجة تطبيقات REST. غالبًا ما تنفذ واجهات برمجة التطبيقات آليات الترحيل لتقسيم البيانات المطلوبة إلى أجزاء أصغر تسمى الصفحات. يعد فهم آلية ترقيم الصفحات الخاصة بواجهة برمجة التطبيقات (API) والتعامل معها بكفاءة في تطبيقك أمرًا ضروريًا للأداء.

يمكن أن تؤدي تصفية النتائج أيضًا إلى تحسين عملية استرداد البيانات بشكل كبير. توفر واجهات برمجة تطبيقات REST إمكانات تصفية واستعلام متنوعة، مما يسمح لك باسترداد مجموعات فرعية محددة من الموارد بناءً على السمات أو الشروط. حاول أن تفهم كيف تتعامل واجهة برمجة التطبيقات (API) التي تعمل معها مع ترقيم الصفحات والتصفية لتحسين استرجاع البيانات وتقليل عدد الطلبات المقدمة إلى واجهة برمجة التطبيقات (API).

الحد من المعدل

تحديد المعدل هو أسلوب يستخدمه مقدمو الخدمة للتحكم في عدد طلبات واجهة برمجة التطبيقات (API) لكل عميل خلال فترة محددة، وغالبًا ما يكون ذلك لمنع استنفاد الموارد أو إساءة استخدامها. قد يؤدي تجاوز حدود المعدل إلى ظهور رمز حالة HTTP 429 لطلبات كثيرة جدًا، مما قد يتسبب في توقف التطبيق أو حدوث أخطاء. للتأكد من أنك لا تتجاوز حدود أسعار واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك، راقب حدود الأسعار وحصص الاستخدام التي يفرضها مزود الخدمة.

تنفيذ أساليب معالجة الأخطاء للتعامل مع أخطاء تحديد المعدل، مثل استراتيجيات التراجع الأسي. توفر معظم واجهات برمجة التطبيقات رؤوس استجابة مثل X-RateLimit-Limit، وX-RateLimit-Remaining، وX-RateLimit-Reset لمساعدتك في تتبع حدود الأسعار الخاصة بك.

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المخاوف الأمنية والتخفيف من آثارها

يعد الأمان جانبًا مهمًا لأي تكامل ناجح لـ REST API. يجب أن يكون المطورون على دراية جيدة بالتحديات الأمنية التي تطرحها واجهات برمجة تطبيقات REST وأن يعتمدوا استراتيجيات لتقليل المخاطر. فيما يلي بعض المخاوف الأمنية الشائعة المتعلقة بواجهات REST API وأساليب معالجتها:

دخول غير مرخص

يعد منع الوصول غير المصرح به أمرًا ضروريًا للحفاظ على أمان أي واجهة برمجة تطبيقات. قم بتنفيذ آليات المصادقة، مثل المصادقة المستندة إلى الرمز المميز أو OAuth أو الأنظمة الأخرى التي تدعمها واجهة برمجة التطبيقات، لضمان أن المستخدمين المصرح لهم فقط يمكنهم الوصول إلى موارد واجهة برمجة التطبيقات. تحقق من أنظمة المصادقة التي تتطلبها واجهة برمجة التطبيقات (API) وقم بتنفيذها في تطبيقك.

التعرض للبيانات

تأكد من عدم كشف البيانات الحساسة من خلال REST APIs. اتبع مبدأ الامتياز الأقل واكشف فقط عن البيانات الضرورية لمهام محددة. التحقق من صحة مدخلات المستخدم وتطهيرها لمنع الجهات الضارة من استغلال نقاط الضعف لاسترداد البيانات الحساسة.

التحقق من صحة بيانات الإدخال

يعد التحقق من صحة مدخلات المستخدم وتطهيرها أمرًا بالغ الأهمية في منع الثغرات الأمنية مثل حقن SQL والبرمجة النصية عبر المواقع (XSS) وغيرها. قم بتنفيذ طرق التحقق من صحة الإدخال على جانبي العميل والخادم لضمان معالجة البيانات الصالحة فقط بواسطة واجهة برمجة التطبيقات. فرض متطلبات نوع البيانات وطولها وتنسيقها على البيانات المدخلة، وتجاهل الإدخال الذي قد ينتهك هذه القيود.

باستخدام HTTPS

استخدم دائمًا HTTPS للتواصل مع REST APIs لتشفير البيانات المنقولة بين العميل والخادم، مما يضمن السرية والنزاهة. يحمي HTTPS من هجمات الوسيط عن طريق تشفير الاتصالات ومنع التنصت. من خلال معالجة التحديات المشتركة والمخاوف الأمنية المتعلقة بتكاملات REST API، يمكن للمطورين ضمان تجربة سلسة للمستخدمين مع حماية البيانات والموارد الأساسية. تذكر استخدام أفضل الممارسات الحديثة والحفاظ على منظور الأمان أولاً عند العمل مع REST APIs.

معالجة الأخطاء والمرونة

يعد دمج ميزات معالجة الأخطاء والمرونة في تكامل REST API الخاص بك أمرًا ضروريًا لإنشاء تطبيق موثوق وقابل للصيانة. يمكن أن تؤدي عملية معالجة الأخطاء المصممة جيدًا إلى تقليل تأثير المشكلات بشكل كبير وتسريع عملية استرداد التطبيق. علاوة على ذلك، تضمن تقنيات المرونة قدرة تطبيقك على التعامل مع الأخطاء العابرة والتدهور بسلاسة عند الضرورة.

رموز حالة HTTP ورسائل الخطأ

أحد الجوانب الرئيسية لمعالجة الأخطاء في REST APIs هو استخدام رموز حالة HTTP المناسبة لتمثيل نتيجة استدعاء API بدقة. تشير رموز الحالة في النطاق 200-299 عادةً إلى النجاح، بينما تمثل الرموز في النطاق 400-499 أخطاء العميل، ويمثل النطاق 500-599 أخطاء من جانب الخادم.

يتيح استخدام رموز الحالة الصحيحة لعملاء واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك فهم سبب الخطأ والتصرف وفقًا لذلك. يعد تضمين رسالة خطأ ذات معنى، وسياقًا إضافيًا حول المشكلة، إذا كان ذلك مناسبًا، أمرًا بالغ الأهمية. سيسمح هذا للمطورين بتصحيح الأخطاء بشكل أسرع وتحسين تجربة المستخدم لـ REST API.

تتضمن بعض رموز حالة HTTP الشائعة ومعانيها ما يلي:

200 OK - تمت معالجة الطلب بنجاح.

- تمت معالجة الطلب بنجاح. 201 Created – تم إكمال الطلب بنجاح، ونتيجة لذلك تم إنشاء مورد جديد.

– تم إكمال الطلب بنجاح، ونتيجة لذلك تم إنشاء مورد جديد. 400 Bad Request - لا يمكن للخادم معالجة الطلب بسبب خطأ في العميل (على سبيل المثال، بيانات إدخال غير صحيحة).

- لا يمكن للخادم معالجة الطلب بسبب خطأ في العميل (على سبيل المثال، بيانات إدخال غير صحيحة). 401 Unauthorized - يفتقر الطلب إلى بيانات اعتماد مصادقة صالحة.

- يفتقر الطلب إلى بيانات اعتماد مصادقة صالحة. 403 Forbidden - الطلب صالح، ولكن ليس لدى المستخدم إذن للوصول إلى المورد المطلوب.

- الطلب صالح، ولكن ليس لدى المستخدم إذن للوصول إلى المورد المطلوب. 404 Not Found - تعذر العثور على المورد المطلوب على الخادم.

- تعذر العثور على المورد المطلوب على الخادم. 500 Internal Server Error - واجه الخادم خطأ أثناء معالجة الطلب.

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إعادة المحاولة والتراجع الأسي

عند دمج واجهة برمجة التطبيقات (API) في تطبيقك، من المهم مراعاة التعامل مع الأخطاء العابرة التي قد تحدث بسبب مشكلات مؤقتة (على سبيل المثال، عدم استقرار الشبكة). أحد الأساليب لمعالجة هذه المشكلة هو تنفيذ عمليات إعادة المحاولة، والتي تتضمن إعادة إرسال طلب فاشل بعد بعض التأخير. لكن أسلوب إعادة المحاولة الساذج قد يؤدي إلى تفاقم الوضع عن طريق زيادة التحميل على الخادم بمحاولات إعادة المحاولة المتعددة في وقت قصير.

الأسلوب الأفضل هو استخدام التراجع الأسي، والذي يتضمن زيادة وقت الانتظار تدريجيًا بين عمليات إعادة المحاولة. من خلال اعتماد التراجع الأسي، يتجنب تطبيقك إرباك خادم واجهة برمجة التطبيقات (API) ويتيح مقدارًا مناسبًا من الوقت للخادم للتعافي ويصبح مستجيبًا مرة أخرى.

قواطع الدائرة والمهلات

هناك جانب آخر مهم للمرونة في عمليات تكامل REST API وهو تنفيذ قواطع الدائرة والمهلات. يعد نمط قاطع الدائرة طريقة لمنع التطبيق تلقائيًا من تقديم طلبات أخرى إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) عندما يكتشف أن واجهة برمجة التطبيقات (API) تواجه عددًا كبيرًا من حالات الفشل. يمكن أن يساعد هذا النمط في تقليل تأثير فشل واجهة برمجة التطبيقات (API) على أداء تطبيقك وتجنب التحميل الزائد على خادم واجهة برمجة التطبيقات (API) بالطلبات التي لا يمكنه التعامل معها.

من ناحية أخرى، تضمن المهلات عدم توقف تطبيقك في انتظار استجابة من واجهة برمجة التطبيقات إلى أجل غير مسمى. من خلال تعيين قيمة مهلة معقولة، يمكن لتطبيقك أن يقرر بشكل استباقي التخلي عن الطلب إذا استغرقت واجهة برمجة التطبيقات وقتًا طويلاً للاستجابة. علاوة على ذلك، يعد تعديل قيم المهلة وفقًا للأهمية ووقت الاستجابة المتوقع لطلبات واجهة برمجة التطبيقات المختلفة أمرًا ضروريًا.

AppMaster.io: نهج فعال No-Code لواجهات برمجة تطبيقات REST

يمكن أن يكون تطوير واجهات برمجة تطبيقات REST ودمجها في تطبيقك أمرًا معقدًا ويستغرق وقتًا طويلاً وعرضة للأخطاء. يمكن أن يؤدي استخدام الأنظمة الأساسية القوية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية مثل AppMaster.io إلى تبسيط العملية بشكل كبير عن طريق تقليل الجهد والمعرفة التقنية المطلوبة لإنشاء واجهات برمجة تطبيقات REST ودمجها في سير عملك.

AppMaster.io عبارة عن نظام أساسي شامل no-code يتيح إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة باستخدام نماذج البيانات والعمليات التجارية المصممة بشكل مرئي. ومن خلال هذا النهج، تقوم المنصة تلقائيًا بإنشاء endpoints REST API ونقاط endpoints WebSocket Server للواجهة الخلفية للتطبيقات، مما يوفر تجربة تكامل سلسة.

إحدى المزايا الرئيسية لاستخدام AppMaster.io لإنشاء واجهات برمجة تطبيقات REST وإدارتها هي قدرته على التخلص من الديون الفنية عن طريق إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تغيرت متطلبات المشروع. علاوة على ذلك، تدعم المنصة إنشاء التعليمات البرمجية المصدرية للتطبيقات والملفات الثنائية لتطبيقات الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية، مما يسمح بالاستضافة المحلية أو السحابية.

تعمل العمليات التجارية المصممة بشكل مرئي في AppMaster.io على توفير الوقت والموارد للمطورين من خلال التخلص من الحاجة إلى كتابة تطبيقات تعليمات برمجية معقدة لعمليات CRUD النموذجية عبر وحدات مختلفة. مع أكثر من 60.000 مستخدم، تم الاعتراف بـ AppMaster.io باستمرار باعتباره صاحب الأداء العالي في فئات متعددة مثل منصات التطوير No-Code ، والتطوير السريع للتطبيقات (RAD)، وإدارة واجهة برمجة التطبيقات (API)، وتصميم واجهة برمجة التطبيقات (API) في G2.

وأخيرًا، يقدم AppMaster.io مجموعة متنوعة من خطط الاشتراك، التي تلبي احتياجات الشركات من جميع الأحجام، بما في ذلك خطة مجانية للمستخدمين الجدد واختبار النظام الأساسي قبل الالتزام بالاشتراك المدفوع. من خلال العروض الخاصة للشركات الناشئة والمؤسسات التعليمية والمنظمات غير الربحية والمشاريع مفتوحة المصدر، يقدم AppMaster.io حلاً فعالاً وفعالاً من حيث التكلفة لتطوير واجهات برمجة تطبيقات REST ودمجها في تطبيقاتك.