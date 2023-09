Herausforderungen bei der Verwendung von REST-APIs

REST-APIs (Representational State Transfer) erfreuen sich zunehmender Beliebtheit als Standard für den Entwurf vernetzter Anwendungen. Sie bieten eine leichte, skalierbare, zustandslose und zwischenspeicherbare Kommunikationsschnittstelle unter Verwendung von Standard-HTTP-Methoden wie POST, GET, PUT, DELETE und PATCH. Ressourcen werden normalerweise als URIs dargestellt und können durch CRUD-Vorgänge (Erstellen, Lesen, Aktualisieren, Löschen) einfach aufgerufen und bearbeitet werden. REST-APIs sind in verschiedenen Anwendungen nützlich, von mobilen Anwendungen und Single-Page-Webanwendungen bis hin zu IoT (Internet der Dinge) und Microservices.

Trotz ihrer Vorteile sind mit der Verwendung von REST-APIs verschiedene Herausforderungen verbunden, die Entwickler kennen und bewältigen sollten. In diesem Artikel werden die allgemeinen Herausforderungen besprochen, denen Entwickler bei der Verwendung von REST-APIs begegnen können, und Vorschläge zur Lösung dieser Probleme und zur Gewährleistung einer reibungslosen Integrationserfahrung gegeben.

Gemeinsame Herausforderungen und Lösungen

Hier sind einige der häufigsten Herausforderungen, denen Entwickler bei der Arbeit mit REST-APIs begegnen:

Die Handhabung teilweiser Datenaktualisierungen kann bei REST-APIs mit Methoden wie PUT oder POST eine Herausforderung darstellen. Die Verwendung von PUT zum Aktualisieren der gesamten Ressource kann zu Konflikten führen, da die Ressource ersetzt wird und es zu Datenverlusten kommen kann, wenn mehrere Clients gleichzeitig aktualisieren. Sofern von der API unterstützt, ermöglicht die PATCH-Methode Teilaktualisierungen für bestimmte Ressourcenattribute, wobei andere Attribute erhalten bleiben.

Um die Herausforderung teilweiser Datenaktualisierungen zu meistern, bewerten Sie die API-Unterstützung für die PATCH-Methode. Wenn PATCH nicht verfügbar ist, sollten Sie erwägen, Ihre eigene Strategie für den Umgang mit Parallelität und die Wahrung der Datenintegrität mithilfe von PUT- oder POST-Methoden zu entwickeln.

Inkonsistente Namenskonventionen

Inkonsistente Namenskonventionen können die Integration mit REST-APIs verwirrend und fehleranfällig machen. Wenn Sie mit mehreren APIs oder endpoints arbeiten, ist die Standardisierung der Namen von entscheidender Bedeutung. Bei der Entwicklung einer REST-API sollte die Einhaltung etablierter Konventionen Priorität haben, angefangen bei der Benennung von API-Ressourcen, endpoints und Attributen.

Um eine einheitliche API-Nomenklatur zu gewährleisten, übernehmen Sie Best Practices wie die Verwendung von Substantiven im Plural für Ressourcennamen, die Verwendung der Notation „lower_case_with_underscores“ für Attribute und die Einbettung von Versionsnummern in den Basis-URI. Das Befolgen etablierter Namenskonventionen macht es für API-Entwickler und -Konsumenten einfacher, sie zu verstehen und damit zu interagieren.

Paginierung und Filterung

Der Umgang mit großen Datenmengen ist eine häufige Herausforderung bei der Arbeit mit REST-APIs. APIs implementieren häufig Paging-Mechanismen, um die gewünschten Daten in kleinere Blöcke, sogenannte Seiten, aufzuteilen. Für die Leistung ist es wichtig, den Paginierungsmechanismus der API zu verstehen und ihn in Ihrer Anwendung effizient zu handhaben.

Durch das Filtern der Ergebnisse kann auch der Datenabrufprozess erheblich optimiert werden. REST-APIs bieten verschiedene Filter- und Abfragefunktionen, mit denen Sie bestimmte Teilmengen von Ressourcen basierend auf Attributen oder Bedingungen abrufen können. Versuchen Sie zu verstehen, wie die API, mit der Sie arbeiten, Paginierung und Filterung handhabt, um den Datenabruf zu optimieren und die Anzahl der an die API gestellten Anfragen zu reduzieren.

Ratenbegrenzung

Ratenbegrenzung ist eine Technik, die von Dienstanbietern verwendet wird, um die Anzahl der API-Anfragen pro Client innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kontrollieren, häufig um eine Erschöpfung oder einen Missbrauch von Ressourcen zu verhindern. Das Überschreiten der Ratengrenzen kann zu einem HTTP-Statuscode 429 Too Many Requests führen, der zu Anwendungsausfällen oder Fehlern führen kann. Um sicherzustellen, dass Sie die Ratenlimits Ihrer API nicht überschreiten, überwachen Sie die vom Dienstanbieter auferlegten Ratenlimits und Nutzungskontingente.

Implementieren Sie Fehlerbehandlungsmethoden, um ratenbegrenzende Fehler zu behandeln, z. B. exponentielle Backoff-Strategien. Die meisten APIs stellen Antwortheader wie X-RateLimit-Limit, X-RateLimit-Remaining und X-RateLimit-Reset bereit, um Ihnen bei der Verfolgung Ihrer Ratenlimits zu helfen.

Sicherheitsbedenken und Schadensbegrenzung

Sicherheit ist ein entscheidender Aspekt jeder erfolgreichen REST-API-Integration. Entwickler sollten mit den Sicherheitsherausforderungen von REST-APIs vertraut sein und Strategien zur Risikominimierung anwenden. Hier sind einige häufige Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit REST-APIs und Ansätze zu deren Lösung:

Unautorisierter Zugriff

Die Verhinderung unbefugten Zugriffs ist für die Aufrechterhaltung der Sicherheit jeder API von entscheidender Bedeutung. Implementieren Sie Authentifizierungsmechanismen wie tokenbasierte Authentifizierung, OAuth oder andere von der API unterstützte Schemata, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Benutzer auf die API-Ressourcen zugreifen können. Überprüfen Sie, welche Authentifizierungsschemata die API erfordert und implementieren Sie sie in Ihrer Anwendung.

Stellen Sie sicher, dass sensible Daten nicht über REST-APIs offengelegt werden. Befolgen Sie das Prinzip der geringsten Rechte und legen Sie nur die Daten offen, die für bestimmte Aufgaben erforderlich sind. Validieren und bereinigen Sie Benutzereingaben, um zu verhindern, dass böswillige Akteure Schwachstellen ausnutzen, um vertrauliche Daten abzurufen.

Die Validierung und Bereinigung von Benutzereingaben ist von entscheidender Bedeutung, um Sicherheitslücken wie SQL- Injection, Cross-Site-Scripting (XSS) und andere zu verhindern. Implementieren Sie Eingabevalidierungsmethoden sowohl auf der Client- als auch auf der Serverseite, um sicherzustellen, dass nur gültige Daten von der API verarbeitet werden. Erzwingen Sie Datentyp-, Längen- und Formatanforderungen für Eingabedaten und verwerfen Sie Eingaben, die gegen diese Einschränkungen verstoßen würden.

Verwendung von HTTPS

Verwenden Sie für die Kommunikation mit REST-APIs immer HTTPS, um die zwischen Client und Server übertragenen Daten zu verschlüsseln und so Vertraulichkeit und Integrität sicherzustellen. HTTPS schützt vor Man-in-the-Middle-Angriffen, indem es die Kommunikation verschlüsselt und so Abhören verhindert. Durch die Bewältigung der allgemeinen Herausforderungen und Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit REST-API-Integrationen können Entwickler ein nahtloses Erlebnis für Benutzer gewährleisten und gleichzeitig wichtige Daten und Ressourcen schützen. Denken Sie daran, moderne Best Practices zu verwenden und bei der Arbeit mit REST-APIs eine sicherheitsorientierte Perspektive beizubehalten.

Fehlerbehandlung und Ausfallsicherheit

Die Integration von Fehlerbehandlungs- und Ausfallsicherheitsfunktionen in Ihre REST-API-Integration ist für die Erstellung einer zuverlässigen und wartbaren Anwendung von entscheidender Bedeutung. Ein gut konzipierter Fehlerbehandlungsprozess könnte die Auswirkungen von Problemen erheblich reduzieren und den Wiederherstellungsprozess der Anwendung beschleunigen. Darüber hinaus stellen Ausfallsicherheitstechniken sicher, dass Ihre Anwendung vorübergehende Fehler verarbeiten und bei Bedarf ordnungsgemäß herunterfahren kann.

HTTP-Statuscodes und Fehlermeldungen

Einer der wichtigsten Aspekte der Fehlerbehandlung in REST-APIs ist die Verwendung der entsprechenden HTTP-Statuscodes, um das Ergebnis eines API-Aufrufs genau darzustellen. Statuscodes im Bereich von 200 bis 299 zeigen normalerweise einen Erfolg an, während Codes im Bereich von 400 bis 499 Clientfehler darstellen und Codes im Bereich von 500 bis 599 serverseitige Fehler darstellen.

Die Verwendung der richtigen Statuscodes ermöglicht es den Verbrauchern Ihrer API, die Ursache eines Fehlers zu verstehen und entsprechend zu handeln. Das Einbinden einer aussagekräftigen Fehlermeldung und, falls relevant, zusätzlichen Kontexts zum Problem ist von entscheidender Bedeutung. Dies würde es Entwicklern ermöglichen, schneller zu debuggen und die Benutzererfahrung der REST-API zu verbessern.

Einige gängige HTTP-Statuscodes und ihre Bedeutung sind:

200 OK – Die Anfrage wurde erfolgreich verarbeitet.

– Die Anfrage wurde erfolgreich verarbeitet. 201 Created – Die Anfrage wurde erfolgreich abgeschlossen und als Ergebnis wurde eine neue Ressource erstellt.

– Die Anfrage wurde erfolgreich abgeschlossen und als Ergebnis wurde eine neue Ressource erstellt. 400 Bad Request – Der Server kann die Anfrage aufgrund eines Clientfehlers (z. B. falsche Eingabedaten) nicht verarbeiten.

– Der Server kann die Anfrage aufgrund eines Clientfehlers (z. B. falsche Eingabedaten) nicht verarbeiten. 401 Unauthorized – Der Anfrage fehlen gültige Authentifizierungsdaten.

– Der Anfrage fehlen gültige Authentifizierungsdaten. 403 Forbidden – Die Anfrage ist gültig, aber der Benutzer hat keine Berechtigung, auf die angeforderte Ressource zuzugreifen.

– Die Anfrage ist gültig, aber der Benutzer hat keine Berechtigung, auf die angeforderte Ressource zuzugreifen. 404 Not Found – Die angeforderte Ressource konnte auf dem Server nicht gefunden werden.

– Die angeforderte Ressource konnte auf dem Server nicht gefunden werden. 500 Internal Server Error – Der Server hat bei der Verarbeitung der Anfrage einen Fehler festgestellt.

Wiederholungsversuche und exponentielles Backoff

Bei der Integration einer API in Ihre Anwendung ist es wichtig, den Umgang mit vorübergehenden Fehlern zu berücksichtigen, die aufgrund vorübergehender Probleme (z. B. Netzwerkinstabilität) auftreten können. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, ist die Implementierung von Wiederholungsversuchen, bei denen eine fehlgeschlagene Anfrage nach einer gewissen Verzögerung erneut gesendet wird. Ein naiver Wiederholungsversuchsansatz kann die Situation jedoch potenziell verschlimmern, indem er den Server mit mehreren Wiederholungsversuchen in kurzer Zeit überlastet.

Ein besserer Ansatz ist die Verwendung eines exponentiellen Backoffs, bei dem die Wartezeit zwischen Wiederholungsversuchen schrittweise erhöht wird. Durch die Einführung eines exponentiellen Backoffs vermeidet Ihre Anwendung eine Überlastung des API-Servers und gibt dem Server ausreichend Zeit, sich zu erholen und wieder reaktionsfähig zu werden.

Leistungsschalter und Zeitüberschreitungen

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Ausfallsicherheit bei REST-API-Integrationen ist die Implementierung von Schutzschaltern und Zeitüberschreitungen. Ein Circuit-Breaker-Muster ist eine Möglichkeit, eine Anwendung automatisch daran zu hindern, weitere Anfragen an eine API zu stellen, wenn sie erkennt, dass bei der API eine erhebliche Anzahl von Fehlern auftritt. Dieses Muster kann dazu beitragen, die Auswirkungen einer fehlerhaften API auf die Leistung Ihrer Anwendung zu minimieren und eine Überlastung des API-Servers mit Anforderungen zu vermeiden, die er nicht verarbeiten kann.

Timeouts hingegen stellen sicher, dass Ihre Anwendung nicht endlos auf eine Antwort von einer API warten muss. Durch Festlegen eines angemessenen Timeout-Werts kann Ihre Anwendung proaktiv entscheiden, eine Anfrage abzubrechen, wenn die API zu lange für die Antwort benötigt. Darüber hinaus ist es wichtig, die Timeout-Werte entsprechend der Kritikalität und der erwarteten Antwortzeit verschiedener API-Anfragen anzupassen.

AppMaster.io: Ein effizienter No-Code Ansatz für REST-APIs

Die Entwicklung von REST-APIs und deren Integration in Ihre Anwendung kann komplex, zeitaufwändig und fehleranfällig sein. Der Einsatz leistungsstarker No-Code- Plattformen wie AppMaster.io kann den Prozess erheblich rationalisieren, indem der Aufwand und das technische Wissen reduziert werden, die für die Erstellung von REST-APIs und deren Integration in Ihren Workflow erforderlich sind.

AppMaster.io ist eine umfassende no-code Plattform, die die Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen mithilfe visuell gestalteter Datenmodelle und Geschäftsprozesse ermöglicht. Bei diesem Ansatz generiert die Plattform automatisch REST-API- endpoints und WebSocket- Server- endpoints für das Backend der Anwendungen und sorgt so für eine nahtlose Integrationserfahrung.

Einer der Hauptvorteile der Verwendung AppMaster.io zum Erstellen und Verwalten von REST-APIs ist die Möglichkeit, technische Schulden zu beseitigen, indem die Anwendungen bei jeder Änderung der Projektanforderungen von Grund auf neu generiert werden. Darüber hinaus unterstützt die Plattform die Generierung von Anwendungsquellcode und Binärdateien für Ihre Backend- und Frontend-Anwendungen und ermöglicht so ein lokales oder Cloud-Hosting.

Die visuell gestalteten Geschäftsprozesse in AppMaster.io sparen Entwicklern Zeit und Ressourcen, da keine komplexen Code-Implementierungen für typische CRUD-Vorgänge über verschiedene Module hinweg geschrieben werden müssen. Mit über 60.000 Benutzern wurde AppMaster.io in mehreren Kategorien wie No-Code Entwicklungsplattformen, Rapid Application Development (RAD), API-Management und API-Design in G2 durchweg als High Performer anerkannt.

Schließlich bietet AppMaster.io eine Vielzahl von Abonnementplänen für Unternehmen jeder Größe an, darunter ein kostenloser Plan für neue Benutzer und Plattformtests, bevor ein kostenpflichtiges Abonnement abgeschlossen wird. Mit Sonderangeboten für Startups, Bildungseinrichtungen, Non-Profit-Organisationen und Open-Source-Projekte präsentiert AppMaster.io eine effiziente und kostengünstige Lösung für die Entwicklung und Integration von REST-APIs in Ihre Anwendungen.