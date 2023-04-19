تقدمت نماذج لغة الذكاء الاصطناعي بسرعة ، مدفوعة بالتحسينات في التعلم العميق ، وقدرات معالجة البيانات ، وموارد الحوسبة. تميز الجيل الأول من نماذج لغة الذكاء الاصطناعي بأنظمة مبسطة قائمة على القواعد تفتقر إلى القدرة على فهم وتوليد المعلومات السياقية. أدى تطوير النماذج الإحصائية إلى دفع معالجة لغة الذكاء الاصطناعي إلى مجال إنشاء نص أكثر تماسكًا ، لكنه لا يزال يفتقر إلى القدرة على محاكاة الاستجابات المشابهة للإنسان.

شكل إدخال المحولات ، وتحديداً آلية الانتباه ، قفزة كبيرة إلى الأمام في قدرات نماذج لغة الذكاء الاصطناعي. تم تقديمه لأول مرة بواسطة Vaswani et al. في ورقتهم البحثية بعنوان "الانتباه هو كل ما تحتاجه" ، أتاح نموذج المحول فهم أجزاء مختلفة من الجملة وإنشاء سياق أفضل في مهام إنشاء النص. وضع هذا الإنجاز الأساس لتطوير سلسلة من نماذج OpenAI (المحولات التوليدية المدربة مسبقًا). تتميز سلسلة GPT بنماذج ذات قدرة تعلم متزايدة وقدرة كبيرة على إنشاء نص يشبه الإنسان ، وبلغت ذروتها مع أحدث إصدار ، GPT-4 . مع كل تكرار ، تحسنت نماذج GPT ، بناءً على الدروس المستفادة من الإصدارات السابقة ، وتوسيع مجموعات البيانات ، وتعزيز البنية.

GPT-3: ملخص

GPT-3 ، أو Transformer 3 Generative مسبق التدريب ، هو نموذج لغة AI متقدم للغاية تم تطويره بواسطة OpenAI. باعتبارها التكرار الثالث في سلسلة GPT ، فقد جمعت بين تقنيات التعلم العميق و NLP لأداء مجموعة واسعة من المهام ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إنشاء النص والترجمة والتلخيص وتحليل المحتوى والإجابة على الأسئلة. مع 175 مليار معلمة ، تجاوز حجم وقدرات GPT-3 بكثير سابقاتها ، مما يجعلها واحدة من أكثر نماذج لغات الذكاء الاصطناعي المتوفرة تطوراً.

يحتوي النموذج على بنية ذاتية الانحدار ، مما يعني أنه يولد النص بالتسلسل من خلال التنبؤ بالكلمة التالية بناءً على الكلمات التي تسبقه. بفضل عدد المعلمات الهائل وبيانات التدريب المكثفة ، يمكن لـ GPT-3 إنشاء استجابات معقولة للغاية وذات صلة بالسياق يصعب تمييزها عن النص المكتوب بواسطة الإنسان. بينما فتحت GPT-3 العديد من حالات الاستخدام المحتملة ، بدءًا من تطوير chatbot إلى إنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي ، فقد أثارت أيضًا مخاوف بشأن التحيزات التي قد تكون موجودة في بيانات التدريب والاعتبارات الأخلاقية ومستوى الموارد الحسابية اللازمة للتدريب و نشر النموذج.

تقديم GPT-4

بناءً على نجاح GPT-3 ، قدمت OpenAI GPT-4 ، مما أدى إلى مزيد من التقدم في مجال نماذج لغات الذكاء الاصطناعي. تفتخر GPT-4 بعدد أكبر بكثير من المعلمات من سابقتها ، مما يسمح لها بإنشاء نص أكثر تعقيدًا يشبه الإنسان والتفوق في مجموعة أكبر من مهام البرمجة اللغوية العصبية. زيادة عدد المعلمات ليس التحسين الوحيد في GPT-4. قام OpenAI بإجراء تحسينات معمارية كبيرة ، بما في ذلك التعديلات على آلية الانتباه وتقنيات التحسين ، مما أدى إلى إنشاء لغة عالية الجودة وأداء مهام أكثر دقة.

يمكن لـ GPT-4 أيضًا التعامل مع المهام الأكثر تعقيدًا مثل إكمال التعليمات البرمجية وإظهار قدرات التفكير وحل المشكلات المحسنة. تم توسيع بيانات التدريب الخاصة بـ GPT-4 وصقلها مقارنةً بـ GPT-3 ، ومعالجة بعض المخاوف المتعلقة بالتحيزات وجودة البيانات. ومع ذلك ، من الضروري ملاحظة أن هذه التحسينات لا تقضي على التحيزات تمامًا ، ويجب على المطورين أن يظلوا يقظين في معالجة أي تحيزات قد تنجم عن بيانات التدريب. باختصار ، يمثل GPT-4 قفزة كبيرة إلى الأمام في قدرات النمذجة اللغوية للذكاء الاصطناعي مقارنة بـ GPT-3 من خلال تحسين بنيته ، وزيادة حجمه وبيانات التدريب ، وتعزيز فهم السياق وقدرات إنشاء اللغة.

GPT-3 مقابل GPT-4: الاختلافات الرئيسية

مع استمرار تطور نماذج لغة الذكاء الاصطناعي بسرعة ، أصبحت الاختلافات بين الجيل السابق ، GPT-3 ، وخليفته ، GPT-4 ، أكثر وضوحًا. فيما يلي الفروق الرئيسية بين هذين النموذجين اللغويين القويين:

حجم النموذج: أحد أهم الاختلافات بين GPT-3 و GPT-4 هو أحجام النماذج الخاصة بكل منهما. يحتوي GPT-4 على عدد أكبر من المعلمات مقارنة بـ GPT-3 ، مما يجعله أكثر قدرة على فهم السياق المعقد وإنشاء نص بجودة أفضل.

أحد أهم الاختلافات بين GPT-3 و GPT-4 هو أحجام النماذج الخاصة بكل منهما. يحتوي GPT-4 على عدد أكبر من المعلمات مقارنة بـ GPT-3 ، مما يجعله أكثر قدرة على فهم السياق المعقد وإنشاء نص بجودة أفضل. بيانات التدريب: تم تدريب GPT-4 على مجموعة بيانات أكثر جوهرية وتنوعًا من GPT-3. تمكن هذه الزيادة في بيانات التدريب GPT-4 من التعلم من مجموعة واسعة من الموضوعات والأساليب ، مما يؤدي إلى تعميم أفضل وفهم أكثر شمولاً للغة.

تم تدريب GPT-4 على مجموعة بيانات أكثر جوهرية وتنوعًا من GPT-3. تمكن هذه الزيادة في بيانات التدريب GPT-4 من التعلم من مجموعة واسعة من الموضوعات والأساليب ، مما يؤدي إلى تعميم أفضل وفهم أكثر شمولاً للغة. تحسينات البنية: يستفيد GPT-4 من التحسينات في بنيته الأساسية ، مثل التطورات في آلية الانتباه وتقنيات التحسين. تسمح هذه التحسينات للنموذج بمعالجة المعلومات بشكل أكثر كفاءة وفعالية ، مما يؤدي إلى تحسين توليد اللغة وأداء المهام.

يستفيد GPT-4 من التحسينات في بنيته الأساسية ، مثل التطورات في آلية الانتباه وتقنيات التحسين. تسمح هذه التحسينات للنموذج بمعالجة المعلومات بشكل أكثر كفاءة وفعالية ، مما يؤدي إلى تحسين توليد اللغة وأداء المهام. إمكانات الضبط الدقيق: يوفر GPT-4 خيارات ضبط دقيقة أكثر تقدمًا من GPT-3 ، مما يمنح المطورين القدرة على تخصيص النموذج لحالات الاستخدام والتطبيقات المحددة. يؤدي هذا إلى دقة أعلى وأداء أفضل مصمم خصيصًا للمهمة قيد البحث.

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حالات الاستخدام: GPT-4 مقابل GPT-3

تم تصميم كل من GPT-3 و GPT-4 لمجموعة من مهام معالجة اللغة الطبيعية (NLP). على الرغم من أن قدراتهم متشابهة ، غالبًا ما يكون أداء GPT-4 أفضل نظرًا لبنيته المتقدمة وبيانات التدريب المتزايدة. فيما يلي بعض حالات الاستخدام التي يتفوق فيها GPT-4 على GPT-3:

إنشاء المحتوى: تؤدي قدرات توليد اللغة المحسّنة في GPT-4 إلى محتوى عالي الجودة وفهم أفضل للسياق والنبرة. هذا يجعل النموذج أكثر ملاءمة لإنشاء المقالات ومنشورات المدونة ونسخة الإعلان التي تتطلب إبداعًا وملاءمة للإنسان.

تؤدي قدرات توليد اللغة المحسّنة في GPT-4 إلى محتوى عالي الجودة وفهم أفضل للسياق والنبرة. هذا يجعل النموذج أكثر ملاءمة لإنشاء المقالات ومنشورات المدونة ونسخة الإعلان التي تتطلب إبداعًا وملاءمة للإنسان. الترجمة: تعني مجموعة بيانات التدريب الأكبر لـ GPT-4 أنها تعرضت لمزيد من اللغات ، مما يمنحها ميزة في مهام الترجمة. يمكن للنموذج التعامل بكفاءة مع التعبيرات الاصطلاحية المعقدة والفروق الدقيقة في لغات متعددة ، مما يوفر ترجمات أكثر دقة.

تعني مجموعة بيانات التدريب الأكبر لـ GPT-4 أنها تعرضت لمزيد من اللغات ، مما يمنحها ميزة في مهام الترجمة. يمكن للنموذج التعامل بكفاءة مع التعبيرات الاصطلاحية المعقدة والفروق الدقيقة في لغات متعددة ، مما يوفر ترجمات أكثر دقة. التلخيص: إن التطورات في GPT-4 تجعله أكثر ملاءمة لتلخيص النص ، لأنه يفهم السياق بشكل أكثر شمولاً ويمكنه استخراج المعلومات الأكثر صلة مع الحفاظ على الاتساق.

إن التطورات في GPT-4 تجعله أكثر ملاءمة لتلخيص النص ، لأنه يفهم السياق بشكل أكثر شمولاً ويمكنه استخراج المعلومات الأكثر صلة مع الحفاظ على الاتساق. تطوير الشات بوت: GPT-4 فعال للغاية في إنشاء روبوتات محادثة طبيعية يمكنها إشراك المستخدمين في تفاعل أكثر شبهاً بالبشر. يمكن للنموذج فهم مدخلات المستخدم بدقة وإنشاء استجابات مناسبة للسياق ، مما يؤدي إلى تجارب مستخدم أكثر إرضاءً.

GPT-4 فعال للغاية في إنشاء روبوتات محادثة طبيعية يمكنها إشراك المستخدمين في تفاعل أكثر شبهاً بالبشر. يمكن للنموذج فهم مدخلات المستخدم بدقة وإنشاء استجابات مناسبة للسياق ، مما يؤدي إلى تجارب مستخدم أكثر إرضاءً. توليد الكود: إن قدرة GPT-4 المتزايدة على فهم السياق تجعله أكثر ملاءمة لإنشاء كود المصدر من خلال فهم الاستفسارات التي يمكن قراءتها من قبل الإنسان وترجمتها إلى صياغة لغة برمجة جيدة التنظيم.

التكامل مع الأنظمة الأساسية No-Code مثل AppMaster

يمكن الاستفادة من الإمكانات القوية لـ GPT-4 و GPT-3 في الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية مثل AppMaster ، مما يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالشفرة. تسمح عمليات الدمج هذه للشركات ببناء:

روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: دمج GPT-4 أو GPT-3 في وظائف chatbot على AppMaster يساعد الشركات على تقديم دعم آلي للعملاء وتجارب مخصصة للمستخدمين. يمكن لروبوتات الدردشة هذه التعامل مع مجموعة واسعة من المهام ، من الإجابة على الأسئلة الشائعة إلى تقديم توصيات المنتج.

دمج GPT-4 أو GPT-3 في وظائف chatbot على يساعد الشركات على تقديم دعم آلي للعملاء وتجارب مخصصة للمستخدمين. يمكن لروبوتات الدردشة هذه التعامل مع مجموعة واسعة من المهام ، من الإجابة على الأسئلة الشائعة إلى تقديم توصيات المنتج. أدوات إنشاء المحتوى: يمكن استخدام قدرات إنشاء اللغة في GPT-4 و GPT-3 لإنشاء أدوات تنشئ محتوى لمنشورات المدونات والوسائط الاجتماعية والمزيد. تعمل الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster على تسهيل تطوير مثل هذه التطبيقات لمحترفي التسويق ومنشئي المحتوى.

يمكن استخدام قدرات إنشاء اللغة في GPT-4 و GPT-3 لإنشاء أدوات تنشئ محتوى لمنشورات المدونات والوسائط الاجتماعية والمزيد. تعمل الأنظمة الأساسية مثل على تسهيل تطوير مثل هذه التطبيقات لمحترفي التسويق ومنشئي المحتوى. أتمتة سير العمل: يمكن لنماذج لغة الذكاء الاصطناعي تبسيط العمليات التجارية عن طريق أتمتة المهام مثل صياغة البريد الإلكتروني وإنشاء التقارير وتلخيص المستندات. يمكن أن يساعد التكامل مع AppMaster الشركات في بناء حلول أتمتة مخصصة توفر الوقت وتحسن الكفاءة.

يمكن لنماذج لغة الذكاء الاصطناعي تبسيط العمليات التجارية عن طريق أتمتة المهام مثل صياغة البريد الإلكتروني وإنشاء التقارير وتلخيص المستندات. يمكن أن يساعد التكامل مع الشركات في بناء حلول أتمتة مخصصة توفر الوقت وتحسن الكفاءة. مهام معالجة اللغة: من خلال دمج GPT-4 أو GPT-3 مع AppMaster ، يمكن للشركات إنشاء تطبيقات تؤدي مهام معالجة اللغات الطبيعية المتقدمة مثل تحليل المشاعر والتعرف على الكيانات وترجمة اللغة. يمكن أن يؤدي تسخير قوة GPT-4 و GPT-3 مع منصات no-code مثل AppMaster إلى منح الشركات ميزة تنافسية في السوق من خلال تمكينها من تطوير تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي بأقل قدر من الخبرة التقنية. يمكّن هذا النهج الشركات من الابتكار بشكل أسرع ويخلق حلولًا أفضل تتكيف مع المناظر الطبيعية للصناعة المتغيرة باستمرار.

التحديات والاعتبارات

بينما يجلب كل من GPT-4 و GPT-3 العديد من الفوائد إلى الجدول ، إلا أنهما يمثلان أيضًا تحديات واعتبارات مختلفة يجب أن يكون المستخدمون على دراية بها. وتشمل هذه الاعتبارات الأخلاقية ، ومتطلبات الموارد الحسابية ، والتحيزات داخل بيانات التدريب.

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الاعتبارات الاخلاقية

نظرًا لأن نماذج لغة الذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر تقدمًا ، فإنها تثير العديد من المخاوف الأخلاقية ، مثل كيفية استخدام هذه التقنيات بمسؤولية وإمكانية الاستخدام الضار. يمكن لكل من GPT-3 و GPT-4 إنشاء نص مقنع للغاية ، والذي يمكن استخدامه للتضليل أو الاحتيال أو أي عدد من الأغراض الشائنة. من الأهمية بمكان تطوير إرشادات وآليات لضمان استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي القوية هذه بطريقة مسؤولة وأخلاقية.

الموارد الحسابية

يتطلب كل من GPT-3 و GPT-4 موارد حسابية كبيرة للتدريب والنشر. نظرًا لتعقيد وحجم نماذجهم ، غالبًا ما يحتاج المستخدمون إلى وحدات معالجة الرسومات القوية أو الأجهزة المتخصصة أو الحلول المستندة إلى السحابة لتشغيل هذه النماذج بفعالية. قد يكون هذا مكلفًا وقد يحد من استخدامها العملي لتطبيقات أو مؤسسات معينة ، لا سيما الشركات الصغيرة أو تلك ذات الميزانيات المحدودة. ومع ذلك ، يمكن أن تساعد الحلول مثل AppMaster والأدوات الأخرى no-code في التخفيف من بعض هذه المخاوف من خلال توفير بنية تحتية مُحسّنة وتقليل الموارد المطلوبة من خلال تحسينات على مستوى النظام الأساسي.

تحيزات البيانات

تتعلم نماذج الذكاء الاصطناعي من البيانات التي يتم توفيرها بها. نظرًا لأن GPT-4 و GPT-3 يعتمدان على كميات هائلة من البيانات المأخوذة من الإنترنت ، فيمكنهما أن يرثوا عن غير قصد التحيزات المختلفة الموجودة في هذه النصوص. تشمل الأمثلة على هذه التحيزات الجنس والعرق والتحيزات الثقافية ، والتي يمكن أن تؤدي إلى مخرجات الذكاء الاصطناعي التمييزية. يجب أن يكون المطورون والباحثون على دراية بهذه التحيزات عند العمل مع GPT-3 و GPT-4 ، والسعي لتطوير التقنيات وأفضل الممارسات لتقليلها ومعالجتها. قد يشمل ذلك تنويع بيانات التدريب ، أو دمج مقاييس الإنصاف في تقييم النموذج ، أو معالجة ما بعد المعالجة للنص الذي تم إنشاؤه لإزالة التحيزات أو تخفيفها.

مستقبل نماذج لغة الذكاء الاصطناعي

تشير التطورات في نماذج لغة الذكاء الاصطناعي مثل GPT-4 و GPT-3 إلى أن مستقبل هذه التقنيات واعد بشكل لا يصدق. إنها تتيح مجموعة واسعة من التطبيقات ولديها القدرة على استبدال أو زيادة المهام البشرية المختلفة حيث يكون فهم اللغة الطبيعية وتوليدها ضروريين.

زيادة قدرات التفكير

من المحتمل أن تتمتع نماذج لغة الذكاء الاصطناعي المستقبلية بقدرات تفكير أكثر تقدمًا ، مما يسمح لها ليس فقط بإنشاء نص يشبه الإنسان ولكن أيضًا لفهم الأفكار المعقدة والقياسات والمفاهيم المجردة. ستعمل هذه الطبقة الإضافية من العمق في فهم اللغة على تمكين تطبيقات وحالات استخدام أكثر تعقيدًا للذكاء الاصطناعي.

فهم أفضل للسياق

مع تحسن نماذج لغة الذكاء الاصطناعي ، فإنها ستطور إحساسًا أفضل بالسياق وستكون قادرة على إنشاء استجابات تعكس بشكل أكثر دقة المدخلات التي يتم تقديمها. سيساعد هذا التحول نحو زيادة الوعي بالسياق نماذج الذكاء الاصطناعي على تقديم نتائج أكثر دقة وذات صلة في مجموعة من التطبيقات ، من محركات البحث إلى تفاعلات خدمة العملاء.

المزيد من التفاعلات الشبيهة بالبشر

ستؤدي التحسينات في هذه النماذج إلى تفاعلات أكثر دقة شبيهة بالبشر ، حيث ستكون أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة على محاكاة المحادثة البشرية بشكل أكثر إقناعًا. سيؤدي ذلك إلى مزيد من برامج الدردشة الآلية والمساعدين الرقميين ووكلاء خدمة العملاء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بشكل أكثر جاذبية وإفادة ، مما يؤدي إلى تحويل كيفية تفاعل الشركات مع عملائها وكيفية استخدام الأشخاص للتكنولوجيا.

التكامل مع حلول No-Code

سيستمر تكامل نماذج لغة الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل GPT-4 و GPT-3 مع الأنظمة no-code مثل AppMaster في دفع الابتكار وتمكين غير المبرمجين من إنشاء تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وروبوتات دردشة وحلول أخرى تعتمد على اللغة دون الحاجة إلى ترميز معرفة. يسمح هذا التحول الديمقراطي لمزيد من الناس بالاستفادة من قوة نماذج الذكاء الاصطناعي هذه ، مما يجعل من الممكن للشركات من جميع الأحجام الاستفادة بسرعة وفعالية من حيث التكلفة من هذه التقنيات المتقدمة. في الختام ، يعد التطوير المستمر لنماذج لغة الذكاء الاصطناعي مثل GPT-4 و GPT-3 بإحداث ثورة في طريقة تفاعلنا مع التكنولوجيا وتوفير فرص جديدة لا حصر لها للشركات والأفراد والمبتكرين على حد سواء. في حين أن هناك تحديات واعتبارات يجب معالجتها ، فإن الاحتمالات المستقبلية لنماذج الذكاء الاصطناعي هذه واسعة ومثيرة.