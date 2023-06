โมเดลภาษา AI มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยได้แรงหนุนจากการปรับปรุงการเรียนรู้เชิงลึก ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล และทรัพยากรคอมพิวเตอร์ โมเดลภาษาของ AI รุ่นแรกนั้นมีลักษณะพิเศษคือระบบที่อิงกฎอย่างง่ายซึ่งขาดความสามารถในการทำความเข้าใจและสร้างข้อมูลตามบริบท การพัฒนาแบบจำลองทางสถิติขับเคลื่อนการประมวลผลภาษา AI ไปสู่ขอบเขตของการสร้างข้อความที่เชื่อมโยงกันมากขึ้น แต่ยังขาดความสามารถในการเลียนแบบการตอบสนองที่เหมือนมนุษย์

การเปิดตัวทรานส์ฟอร์มเมอร์ โดยเฉพาะกลไกการให้ความสนใจ ถือเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญในด้านความสามารถของโมเดลภาษา AI เปิดตัวครั้งแรกโดย Vaswani และคณะ ในเอกสาร "Attention Is All You Need" ของพวกเขา โมเดลทรานสฟอร์มเมอร์ทำให้สามารถเข้าใจส่วนต่างๆ ของประโยคและสร้างบริบทที่ดีขึ้นในงานสร้างข้อความ ความสำเร็จนี้เป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาชุดโมเดล GPT (Generative Pre-trained Transformer) ของ OpenAI ซีรีส์ GPT นำเสนอโมเดลที่มีขีดความสามารถในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและความสามารถอย่างมากในการสร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์ ปิดท้ายด้วย GPT-4 เวอร์ชันล่าสุด ด้วยการทำซ้ำแต่ละครั้ง โมเดล GPT ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น สร้างจากบทเรียนที่เรียนรู้จากเวอร์ชันก่อนหน้า ขยายชุดข้อมูล และปรับปรุงสถาปัตยกรรม

GPT-3: บทสรุป

GPT-3 หรือ Generative Pre-trained Transformer 3 เป็นโมเดลภาษา AI ขั้นสูงที่พัฒนาโดย OpenAI ในฐานะที่เป็นการทำซ้ำครั้งที่สามในซีรีส์ GPT การผสมผสานการเรียนรู้เชิงลึกและเทคนิค NLP เพื่อทำงานที่หลากหลาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสร้างข้อความ การแปล การสรุป การวิเคราะห์เนื้อหา และการตอบคำถาม ด้วย พารามิเตอร์ 1.75 แสนล้านพารามิเตอร์ GPT-3 มีขนาดและความสามารถที่เหนือกว่ารุ่นก่อนมาก ทำให้เป็นหนึ่งในโมเดลภาษา AI ที่ซับซ้อนที่สุดที่มีอยู่

โมเดลมีสถาปัตยกรรมแบบถดถอยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าจะสร้างข้อความตามลำดับโดยการทำนายคำถัดไปตามคำก่อนหน้า ด้วยจำนวนพารามิเตอร์มหาศาลและข้อมูลการฝึกอบรมที่กว้างขวาง GPT-3 สามารถสร้างคำตอบที่น่าเชื่อถือสูงและเกี่ยวข้องกับบริบท ซึ่งยากต่อการแยกแยะความแตกต่างจากข้อความที่เขียนโดยมนุษย์ ในขณะที่ GPT-3 เปิดกรณีการใช้งานที่เป็นไปได้มากมาย ตั้งแต่การพัฒนาแชทบอทไปจนถึงการสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอคติที่อาจปรากฏในข้อมูลการฝึกอบรม ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม และระดับของทรัพยากรการคำนวณที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบรมและ การปรับใช้โมเดล

ขอแนะนำ GPT-4

จากความสำเร็จของ GPT-3 OpenAI ได้เปิดตัว GPT-4 ซึ่งนำความก้าวหน้าเพิ่มเติมในด้านโมเดลภาษา AI GPT-4 มีจำนวนพารามิเตอร์มากกว่ารุ่นก่อนมาก ทำให้สามารถสร้างข้อความที่ซับซ้อนเหมือนมนุษย์และเก่งในงาน NLP ที่หลากหลายยิ่งขึ้น จำนวนพารามิเตอร์ที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงใน GPT-4 เท่านั้น OpenAI ได้ทำการปรับปรุงสถาปัตยกรรมที่สำคัญ รวมถึงการปรับเปลี่ยนกลไกการให้ความสนใจและเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ ส่งผลให้การสร้างภาษามีคุณภาพสูงขึ้นและการปฏิบัติงานมีความแม่นยำมากขึ้น

นอกจากนี้ GPT-4 ยังสามารถจัดการงานที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น การกรอกโค้ด และแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหาที่ดีขึ้น ข้อมูลการฝึกอบรมของ GPT-4 ได้รับการขยายและขัดเกลาเมื่อเทียบกับ GPT-3 โดยแก้ไขข้อกังวลบางประการเกี่ยวกับอคติและคุณภาพของข้อมูล อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการปรับปรุงเหล่านี้ไม่ได้กำจัดอคติทั้งหมด และนักพัฒนาจะต้องระมัดระวังในการจัดการกับอคติใดๆ ที่อาจเป็นผลมาจากข้อมูลการฝึกอบรม โดยสรุป GPT-4 แสดงถึงก้าวกระโดดที่สำคัญในด้านความสามารถในการสร้างแบบจำลองภาษาของ AI เมื่อเทียบกับ GPT-3 โดยการปรับปรุงสถาปัตยกรรม เพิ่มขนาดและข้อมูลการฝึกอบรม และเพิ่มความสามารถในการทำความเข้าใจตามบริบทและการสร้างภาษา

GPT-3 กับ GPT-4: ความแตกต่างหลัก

เนื่องจากโมเดลภาษา AI มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง ความแตกต่างระหว่าง GPT-3 รุ่นก่อนหน้าและรุ่นต่อจาก GPT-4 จึงมีความชัดเจนมากขึ้น ต่อไปนี้เป็นข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างรูปแบบภาษาที่มีประสิทธิภาพสองรูปแบบนี้:

ขนาดโมเดล: หนึ่งในความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่าง GPT-3 และ GPT-4 คือขนาดของโมเดลตามลำดับ GPT-4 มีพารามิเตอร์จำนวนมากขึ้นเมื่อเทียบกับ GPT-3 ทำให้สามารถเข้าใจบริบทที่ซับซ้อนและสร้างข้อความที่มีคุณภาพดีขึ้น

กรณีการใช้งาน: GPT-4 กับ GPT-3

ทั้ง GPT-3 และ GPT-4 ได้รับการออกแบบสำหรับงานการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ที่หลากหลาย แม้ว่าความสามารถจะใกล้เคียงกัน แต่ GPT-4 มักทำงานได้ดีกว่าเนื่องจากสถาปัตยกรรมขั้นสูงและข้อมูลการฝึกอบรมที่เพิ่มขึ้น ต่อไปนี้คือกรณีการใช้งานบางส่วนที่ GPT-4 มีประสิทธิภาพดีกว่า GPT-3:

การผสานรวมกับแพลตฟอร์ม No-Code เช่น AppMaster

ความสามารถอันทรงพลังของ GPT-4 และ GPT-3 สามารถใช้ประโยชน์ได้ใน แพลตฟอร์มที่ไม่ต้องเขียนโค้ด เช่น AppMaster ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดมากมาย การผสานรวมดังกล่าวช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้าง:

แชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI: การรวม GPT-4 หรือ GPT-3 เข้ากับฟังก์ชันแชทบอทบน AppMaster ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ให้การสนับสนุนลูกค้าแบบอัตโนมัติและประสบการณ์ส่วนบุคคลแก่ผู้ใช้ แชทบอทเหล่านี้สามารถจัดการงานได้หลากหลายตั้งแต่การตอบคำถามที่พบบ่อยไปจนถึงการให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์

การรวม GPT-4 หรือ GPT-3 เข้ากับฟังก์ชันแชทบอทบน ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ให้การสนับสนุนลูกค้าแบบอัตโนมัติและประสบการณ์ส่วนบุคคลแก่ผู้ใช้ แชทบอทเหล่านี้สามารถจัดการงานได้หลากหลายตั้งแต่การตอบคำถามที่พบบ่อยไปจนถึงการให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ เครื่องมือสร้างเนื้อหา: สามารถใช้ความสามารถในการสร้างภาษาของ GPT-4 และ GPT-3 เพื่อสร้างเครื่องมือที่สร้างเนื้อหาสำหรับบล็อกโพสต์ โซเชียลมีเดีย และอื่นๆ แพลตฟอร์ม No-code เช่น AppMaster ช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าวเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและผู้สร้างเนื้อหา

สามารถใช้ความสามารถในการสร้างภาษาของ GPT-4 และ GPT-3 เพื่อสร้างเครื่องมือที่สร้างเนื้อหาสำหรับบล็อกโพสต์ โซเชียลมีเดีย และอื่นๆ แพลตฟอร์ม เช่น ช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าวเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและผู้สร้างเนื้อหา ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์: โมเดลภาษา AI สามารถปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจโดยการทำงานอัตโนมัติ เช่น การร่างอีเมล การสร้างรายงาน และการสรุปเอกสาร การผสานรวมกับ AppMaster สามารถช่วยธุรกิจสร้างโซลูชันระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเอง ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและปรับปรุงประสิทธิภาพ

โมเดลภาษา AI สามารถปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจโดยการทำงานอัตโนมัติ เช่น การร่างอีเมล การสร้างรายงาน และการสรุปเอกสาร การผสานรวมกับ สามารถช่วยธุรกิจสร้างโซลูชันระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเอง ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและปรับปรุงประสิทธิภาพ งานประมวลผลภาษา: ด้วยการรวม GPT-4 หรือ GPT-3 เข้ากับ AppMaster ธุรกิจสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ทำงาน NLP ขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์ความรู้สึก การจดจำเอนทิตี และการแปลภาษา การควบคุมพลังของ GPT-4 และ GPT-3 ด้วยแพลตฟอร์ม no-code เช่น AppMaster ช่วยให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดโดยช่วยให้พวกเขาพัฒนาแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยมีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคเพียงเล็กน้อย แนวทางนี้ช่วยให้ธุรกิจสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้เร็วขึ้นและสร้างโซลูชันที่ดีขึ้นซึ่งปรับให้เข้ากับภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ความท้าทายและการพิจารณา

แม้ว่าทั้ง GPT-4 และ GPT-3 จะมีประโยชน์มากมายในตาราง แต่ก็ยังนำเสนอความท้าทายและข้อควรพิจารณาต่างๆ ที่ผู้ใช้ควรทราบ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาด้านจริยธรรม ข้อกำหนดด้านทรัพยากรการคำนวณ และอคติภายในข้อมูลการฝึกอบรม

ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม

เมื่อโมเดลภาษา AI ก้าวหน้ามากขึ้น จึงทำให้เกิดข้อกังวลด้านจริยธรรมหลายประการ เช่น วิธีการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อย่างมีความรับผิดชอบ และศักยภาพในการใช้งานที่เป็นอันตราย ทั้ง GPT-3 และ GPT-4 สามารถสร้างข้อความที่น่าเชื่อได้สูง ซึ่งสามารถใช้สำหรับการบิดเบือนข้อมูล การหลอกลวง หรือจุดประสงค์ที่เลวร้ายต่างๆ การพัฒนาแนวทางและกลไกเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าโมเดล AI อันทรงพลังเหล่านี้จะถูกนำมาใช้อย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม

ทรัพยากรการคำนวณ

ทั้ง GPT-3 และ GPT-4 ต้องการทรัพยากรด้านการคำนวณที่สำคัญสำหรับการฝึกอบรมและการปรับใช้ ด้วยความซับซ้อนและขนาดของโมเดล ผู้ใช้จึงมักต้องการ GPU ที่ทรงพลัง ฮาร์ดแวร์พิเศษ หรือโซลูชันบนระบบคลาวด์เพื่อเรียกใช้โมเดลเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจมีราคาแพงและอาจจำกัดการใช้งานจริงสำหรับบางแอปพลิเคชันหรือองค์กร โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ที่มีงบประมาณจำกัด อย่างไรก็ตาม โซลูชันอย่าง AppMaster และเครื่องมือ no-code อื่นๆ สามารถช่วยบรรเทาข้อกังวลเหล่านี้ได้โดยการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่ปรับให้เหมาะสมและลดทรัพยากรที่จำเป็นให้เหลือน้อยที่สุดผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพระดับแพลตฟอร์ม

อคติข้อมูล

โมเดล AI เรียนรู้จากข้อมูลที่ให้มา เนื่องจาก GPT-4 และ GPT-3 อาศัยข้อมูลจำนวนมหาศาลที่นำมาจากอินเทอร์เน็ต จึงสามารถสืบทอดอคติต่างๆ ที่มีอยู่ในข้อความเหล่านี้โดยไม่ได้ตั้งใจ ตัวอย่างของอคติดังกล่าว ได้แก่ อคติทางเพศ เชื้อชาติ และวัฒนธรรม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเลือกปฏิบัติจาก AI นักพัฒนาและนักวิจัยควรตระหนักถึงอคติเหล่านี้เมื่อทำงานกับ GPT-3 และ GPT-4 และพยายามพัฒนาเทคนิคและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการลดขนาดและจัดการกับสิ่งเหล่านี้ ซึ่งอาจรวมถึงการกระจายข้อมูลการฝึกอบรม การรวมเมตริกความเป็นธรรมเข้ากับการประเมินโมเดล หรือข้อความที่สร้างขึ้นหลังการประมวลผลเพื่อลบหรือลดอคติ

อนาคตของโมเดลภาษา AI

ความก้าวหน้าของโมเดลภาษา AI เช่น GPT-4 และ GPT-3 บ่งชี้ว่าอนาคตของเทคโนโลยีเหล่านี้มีอนาคตสดใสอย่างไม่น่าเชื่อ พวกเขาเปิดใช้งานแอพพลิเคชั่นที่หลากหลายและมีศักยภาพในการแทนที่หรือเพิ่มงานของมนุษย์หลายอย่างที่จำเป็นต้องมีความเข้าใจและการสร้างภาษาธรรมชาติ

ความสามารถในการให้เหตุผลที่เพิ่มขึ้น

โมเดลภาษาของ AI ในอนาคตมีแนวโน้มที่จะมีความสามารถในการให้เหตุผลขั้นสูงยิ่งขึ้น ทำให้ไม่เพียงแต่สร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์เท่านั้น แต่ยังเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อน การเปรียบเทียบ และแนวคิดเชิงนามธรรมอีกด้วย ระดับความลึกที่เพิ่มขึ้นในการทำความเข้าใจภาษาจะช่วยให้แอปพลิเคชัน AI และกรณีการใช้งานที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

เข้าใจบริบทได้ดีขึ้น

เมื่อโมเดลภาษา AI ปรับปรุง พวกเขาจะพัฒนาบริบทที่ดีขึ้น และจะสามารถสร้างการตอบสนองที่สะท้อนถึงอินพุตที่พวกเขาได้รับได้แม่นยำยิ่งขึ้น การเปลี่ยนไปสู่การรับรู้บริบทที่มากขึ้นจะช่วยให้โมเดล AI นำเสนอผลลัพธ์ที่แม่นยำและเกี่ยวข้องมากขึ้นในแอปพลิเคชันต่างๆ ตั้งแต่เครื่องมือค้นหาไปจนถึงการโต้ตอบกับฝ่ายบริการลูกค้า

ปฏิสัมพันธ์ที่เหมือนมนุษย์มากขึ้น

การปรับปรุงในโมเดลเหล่านี้จะนำไปสู่การโต้ตอบที่เหมือนมนุษย์มากขึ้น เนื่องจากระบบ AI จะสามารถเลียนแบบการสนทนาของมนุษย์ได้อย่างน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้แชทบอท AI ผู้ช่วยดิจิทัล และตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้ามีส่วนร่วมและมีประโยชน์มากขึ้น ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีที่ธุรกิจโต้ตอบกับลูกค้าและวิธีที่ผู้คนใช้เทคโนโลยี

การผสานรวมกับโซลูชัน No-Code

การรวมโมเดลภาษา AI ขั้นสูง เช่น GPT-4 และ GPT-3 เข้ากับแพลตฟอร์ม no-code อย่าง AppMaster จะยังคงขับเคลื่อนนวัตกรรมต่อไป และช่วยให้ผู้ที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์สามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI, แชทบอท และโซลูชันที่ใช้ภาษาอื่นๆ โดยไม่ต้องเขียนโค้ด ความรู้. การทำให้เป็นประชาธิปไตยนี้ทำให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นสามารถใช้ประโยชน์จากพลังของโมเดล AI เหล่านี้ ทำให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่า โดยสรุป การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของโมเดลภาษา AI เช่น GPT-4 และ GPT-3 สัญญาว่าจะปฏิวัติวิธีที่เราโต้ตอบกับเทคโนโลยีและมอบโอกาสใหม่นับไม่ถ้วนสำหรับธุรกิจ บุคคลทั่วไป และนักประดิษฐ์ แม้ว่าจะมีความท้าทายและข้อพิจารณาที่ต้องแก้ไข แต่ความเป็นไปได้ในอนาคตสำหรับโมเดล AI เหล่านี้นั้นกว้างใหญ่และน่าตื่นเต้น