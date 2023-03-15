مع استمرار تقدم الذكاء الاصطناعي بوتيرة غير مسبوقة ، تبرز GPT-4 من OpenAI كأحدث معلم في معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي. يعتمد نموذج الذكاء الاصطناعي الرائد هذا على نجاحات سابقه ، GPT-3 مع تقديم عدد كبير من الميزات المبتكرة التي تجعله يغير قواعد اللعبة في هذا المجال. في مقالة المدونة هذه ، نتعمق في تعقيدات GPT-4 ، ونسلط الضوء على إمكانياتها الجديدة ، وتكامل المدخلات المرئية ، والتوافر. انضم إلينا ونحن نستكشف الإمكانات التحويلية لهذه التكنولوجيا المتطورة وكيف تم إعدادها لإعادة تعريف الطريقة التي نتفاعل بها مع الذكاء الاصطناعي ونستفيد منه في حياتنا المهنية والشخصية.

توافر وتاريخ الإصدار

اليوم ، كشفت OpenAI رسميًا عن إصدار GPT-4 ، الذي يضم عددًا لا يحصى من التحسينات التي تستهدف الدقة والتعبير الخيالي والعمل الجماعي. يؤكد النموذج المحدث أيضًا على أهمية إنشاء محتوى آمن ودقيق. يمكن لمشتركي ChatGPT Plus ومطوري API البدء في استكشاف GPT-4 على الفور. أجرى جريج بروكمان ، الرئيس والشريك المؤسس لشركة OpenAI ، عرضًا توضيحيًا مباشرًا ، وتعمق في نقاط القوة والضعف في GPT-4 مع مجتمع المطورين.

يقدم GPT-4 العديد من ميزات الإدخال الجديدة ، بما في ذلك خيار للمستخدمين لإرسال الصور للفحص والحصول على ردود تستند إلى النص. علاوة على ذلك ، فهو يستوعب الآن ما يصل إلى 25000 كلمة من النص ، مما يدل على دقة عالية على عكس التكرارات السابقة ، والتي يمكنها فقط معالجة 1000 كلمة في وقت واحد. يوفر الإصدار الأخير أيضًا القدرة على إنشاء نتائج نصية أكثر إبداعًا بناءً على مطالبات شاملة.

تم إنشاؤه على مدار ستة أشهر واستخدام أجهزة الكمبيوتر العملاقة Microsoft Azure AI ، يؤكد OpenAI أن GPT-4 "أكثر أمانًا وأفضل توافقًا". انخفضت فرص توليد محتوى سلبي بنسبة 82٪ ، وزادت احتمالية إنتاج المعلومات المرغوبة بنسبة 40٪ . ومع ذلك ، تدرك المنظمة أن قضايا مثل التحيزات المجتمعية والهلوسة والمحفزات المتلاعبة مستمرة ، وستستمر في مواجهة هذه التحديات من خلال الانفتاح وتنوير المستخدم والوعي الأوسع بالذكاء الاصطناعي.

ما الجديد في GPT-4 ؟

كشفت OpenAI عن أحدث نموذج لغوي ، GPT-4 ، تم تعيينه لتحويل التكنولوجيا الأساسية لـ ChatGPT ، والتي تعمل حاليًا على GPT-3.5. يستخدم Transformer Generative Pre-trainer (GPT) التعلم العميق والشبكات العصبية الاصطناعية لإنتاج نص يشبه إلى حد كبير المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الإنسان. يعرض هذا الإصدار الجديد تقدمًا كبيرًا في الإبداع والمعالجة المرئية والسياق الموسع. بفضل البراعة الإبداعية المتزايدة ، تتفوق GPT-4 في الشراكة مع المستخدمين في مهام متنوعة مثل التأليف الموسيقي ، وتأليف النص ، والكتيبات الفنية ، وحتى محاكاة أسلوب كتابة الفرد.

تسهل قدرة النموذج على التعامل مع ما يصل إلى 25000 كلمة المحادثات المطولة وإنشاء محتوى مطول ، فضلاً عن التفاعل مع النص من مصادر الويب. علاوة على ذلك ، يمكن أن يتفاعل GPT-4 الآن مع الإشارات المرئية ، كما يتضح من قدرته على التوصية بالوصفات بناءً على صور مكونات الخبز. في حين أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان يتم استيعاب إدخال الفيديو أيضًا ، فقد تم تحسين تدابير السلامة الخاصة بـ GPT-4 بشكل كبير ، مما أدى إلى استجابات أكثر دقة وتقليل كبير في إنتاج محتوى محظور. تنسب OpenAI هذه التحسينات إلى المدخلات البشرية والتعاون مع أكثر من 50 متخصصًا في أمان وأمان الذكاء الاصطناعي.

هل يمكن OpenAI تحقيق اختراقات GPT-4 ؟

تعتمد OpenAI ، وهي منظمة بارزة في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي ، على دعم مالي كبير وقوة حسابية هائلة لمبادراتها الجريئة. لعبت Microsoft دورًا مهمًا في دعم هذه المساعي ، بعد أن كرست بالفعل مبلغًا مثيرًا للإعجاب بقيمة 3 مليارات دولار للشركة.

كشفت The New York Times مؤخرًا أن Microsoft تتفاوض لضخ 10 مليارات دولار أخرى في OpenAI ، وبالتالي تعزيز تحالفها. علاوة على ذلك ، أعلن المنفذ الإخباري أنه من المقرر إطلاق GPT-4 الذي طال انتظاره خلال الأشهر الأولى من عام 2023. واقترح خبراء الصناعة ، بمن فيهم صاحب رأس المال الاستثماري مات ماكلوين ، أن GPT-4 قد تمتلك وظائف متعددة الوسائط ، مما يوسع بشكل كبير من الاستخدام المحتمل للذكاء الاصطناعي حالات.

افكار اخيرة

في الختام ، يقف GPT-4 كدليل على التقدم والابتكار الملحوظين في مجال الذكاء الاصطناعي. بفضل قدراته المحسّنة ، وتكامل المدخلات المرئية ، وزيادة التوافر ، تستعد GPT-4 لإحداث ثورة في الطريقة التي نتفاعل بها مع تقنية الذكاء الاصطناعي ونستفيد منها. مع استمرارنا في استكشاف وفهم الإمكانات الحقيقية لهذا النموذج المتطور ، من الأهمية بمكان التعرف على الجهود التعاونية للباحثين والمطورين والمنظمات مثل OpenAI في دفع تقدم الذكاء الاصطناعي إلى الأمام.

لا تعد GPT-4 مجرد تكرار لأسلافها ولكنها قفزة كبيرة نحو تحقيق الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي في تحويل عالمنا نحو الأفضل. بينما نشهد فجر حقبة جديدة في تطوير الذكاء الاصطناعي ، دعونا نغتنم الفرص والتحديات التي تقدمها GPT-4 والاستعداد للتأثير التحويلي الذي سيكون بلا شك على حياتنا وأعمالنا ومجتمعنا ككل.