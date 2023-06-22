تآزر القانون المنخفض و DevOps

في البيئة الرقمية التنافسية السريعة اليوم ، تبحث المؤسسات باستمرار عن أساليب مبتكرة لتسريع تطوير البرامج وتعزيز الكفاءة التشغيلية. هناك طريقتان اكتسبتا قوة دفع كبيرة في السنوات الأخيرة هما تطوير low-code و DevOps .

بينما يعمل التطوير منخفض التعليمات البرمجية على تبسيط تطوير التطبيقات مع الحد الأدنى من الترميز ، تركز DevOps على التعاون والأتمتة والتسليم المستمر. عند الجمع بين هاتين المنهجيتين ، تشكلان تآزرًا قويًا يمكن أن يحدث ثورة في دورة حياة تطوير البرامج.

في هذه المقالة ، سوف نستكشف اندماج low-code و DevOps ، وكشف النقاب عن الفوائد والأهداف المشتركة وأفضل الممارسات التي تجعل هذا المزيج مغيرًا للعبة للشركات التي تسعى إلى تقديم برامج سريعة وفعالة وعالية الجودة. اكتشف كيف يمكن أن يؤدي تكامل low-code و DevOps إلى تمكين مؤسستك من البقاء في الطليعة ودفع التحول الرقمي.

يعد AppMaster.io مثالًا رئيسيًا لمنصة بدون تعليمات برمجية مصممة للعمل بسلاسة مع ممارسات DevOps. إنه يمكّن المستخدمين من إنشاء الخلفية ، والويب ، وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام بيئة بصرية قوية no-code . توفر هذه المنصة أيضًا مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء التطبيقات ونشرها وإدارتها ، مما يجعلها مناسبة تمامًا لسير عمل DevOps.

فوائد الجمع بين Low-Code و DevOps

يوفر دمج التطوير low-code مع ممارسات DevOps العديد من الفوائد للمؤسسات التي تسعى إلى تحسين عمليات تطوير البرامج الخاصة بها:

دورات تطوير أسرع: تعمل الأنظمة الأساسية Low-code على تبسيط عملية التطوير ، مما يسهل على المطورين إنشاء التطبيقات وتعديلها بسرعة. يتماشى هذا التقليل في وقت التطوير مع هدف DevOps المتمثل في تسريع تسليم البرامج وتحسين الوقت اللازم للتسويق . تحسين التعاون: توفر الأنظمة الأساسية Low-code بيئة مرئية وتعاونية تعزز الشفافية والتواصل الفعال بين أعضاء الفريق. هذا ، جنبًا إلى جنب مع ممارسات DevOps التي تركز على الملكية المشتركة والعمل الجماعي متعدد الوظائف ، يمكن أن يعزز التعاون داخل مؤسستك. الديون التقنية المخفضة: تقضي الأنظمة الأساسية Low-code no-code مثل AppMaster .io على الديون التقنية عن طريق إعادة إنشاء التطبيقات من نقطة الصفر كلما تم تعديل المتطلبات. وهذا يضمن بقاء التطبيقات قابلة للصيانة وقابلة للتطوير ومُحسَّنة للأداء على المدى الطويل. أمان أفضل: عندما يتم دمج الأنظمة الأساسية low-code مع ممارسات DevOps ، يمكن تضمين الأمان في جميع مراحل تسليم البرامج. ينتج عن هذا منتج برمجي أكثر أمانًا وموثوقية حسب التصميم ، بدلاً من الاعتماد على تدابير الأمان التفاعلية. قابلية التوسع المحسّنة: تؤكد كل من الأنظمة الأساسية low-code و DevOps على البنية المعيارية والمنفصلة ، والتي لا تبسط عملية التطوير فحسب ، بل توفر أيضًا مزايا هائلة في قابلية التوسع. يتيح ذلك للمؤسسات إنشاء تطبيقات معقدة وموزعة يمكنها بسهولة توسيع نطاقها للتعامل مع زيادة طلبات المستخدمين وأعباء العمل. زيادة مرونة النشر: تمكّن القوة المشتركة لتطوير low-code وممارسات DevOps المؤسسات من نشر التطبيقات عبر البنى التحتية والبيئات المختلفة ، مثل الأنظمة المحلية ، والسحابات السحابية الخاصة والعامة ، وعمليات النشر المختلطة. هذا يحسن مرونة تسليم التطبيقات ويقلل من التعقيد التشغيلي.

دمج الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية مع DevOps

يمكن دمج الأنظمة low-code في تدفقات عمل DevOps الحالية لديك من خلال الاستراتيجيات التالية:

قم بتضمين أدوات low-code في خط أنابيب CI / CD الخاص بك: قم بدمج أدوات تطوير low-code في خط أنابيب التكامل المستمر والنشر المستمر (CI / CD) لضمان تسليم تطبيق سلس ومتسق. يمكن أن يساعد ذلك في أتمتة عمليات إنشاء التطبيق واختباره ونشره ، وبالتالي تقليل التدخل اليدوي وتحسين الإنتاجية. واجهات برمجة التطبيقات وتكامل أدوات الجهات الخارجية: غالبًا ما توفر الأنظمة الأساسية Low-code no-code ، مثل AppMaster .io ، إمكانات تكامل مع أدوات DevOps الشائعة وواجهات برمجة التطبيقات لتوسيع جوانب مختلفة من خط تسليم البرامج وأتمتتها. على سبيل المثال ، يمكنك دمج تطبيقاتك low-code مع خوادم التكامل المستمر أو أنظمة المراقبة أو الماسحات الضوئية الأمنية لتحسين عمليات DevOps الخاصة بك. أتمتة عمليات الاختبار والنشر: اعتمد الأتمتة طوال دورة حياة التطوير ، من الاختبار الآلي إلى تنسيق النشر. يمكن أن تساعد الأنظمة الأساسية Low-code في تبسيط هذه العمليات من خلال توفير إمكانات وأدوات اختبار آلية لإدارة عمليات النشر عبر بيئات مختلفة. تكامل التحكم في الإصدار: غالبًا ما تشتمل الأنظمة الأساسية Low-code على إمكانات مضمنة للتكامل مع أنظمة التحكم في الإصدار الشائعة. يتيح ذلك للمطورين الاحتفاظ بمصدر واحد للحقيقة لكود التطبيق ، والتعاون بفعالية ، والعودة إلى الإصدارات السابقة عند الحاجة.

من خلال دمج الأنظمة الأساسية low-code مع عمليات سير عمل DevOps ، يمكنك الاستفادة من نقاط القوة في كلا النموذجين لتسريع تطوير البرامج وتحسين التعاون وتبسيط عمليات تسليم البرامج.

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إستراتيجيات النشر لـ Low-Code و DevOps

عندما يتعلق الأمر بنشر التطبيقات في بيئة low-code وبيئة DevOps ، فإن وجود إستراتيجية نشر محددة جيدًا أمر بالغ الأهمية. تعمل الأنظمة الأساسية Low-code بالفعل على تسهيل التطوير والتكرار السريع ، ولكن دمجها مع DevOps يزيد من سرعة النشر ، ويقلل من المخاطر ، ويضمن طرحًا سلسًا لإصدارات التطبيقات الجديدة. فيما يلي بعض استراتيجيات النشر السائدة التي يمكن استخدامها عند دمج low-code مع DevOps:

عمليات النشر الأزرق والأخضر

تتضمن عمليات نشر Blue-green تشغيل بيئتين منفصلتين - البيئة الزرقاء ، مع إصدار الإنتاج المباشر ، والبيئة الخضراء ، مع إصدار التطبيق الجديد. في هذا الأسلوب ، يمكنك التبديل بسهولة بين البيئات عن طريق تحديث إعدادات موازن التحميل. تقلل هذه الإستراتيجية من وقت التوقف عن العمل وتسمح بالتراجع السريع في حالة حدوث مشكلة. بالنسبة إلى الأنظمة الأساسية low-code ، مثل AppMaster.io ، تضمن طريقة النشر هذه تكاملاً سلسًا مع خط أنابيب DevOps الحالي وتضمن تسليم تطبيق أكثر قوة.

إصدارات الكناري

إصدار Canary هو إستراتيجية نشر حيث يتم نشر إصدار التطبيق الجديد لمجموعة فرعية صغيرة من المستخدمين قبل نشره على قاعدة المستخدمين بأكملها. يسمح هذا الأسلوب للمطورين باختبار ومراقبة أداء الإصدار الجديد في بيئة حية وإجراء التعديلات اللازمة قبل الإصدار الكامل. يمكن أن تدمج الأنظمة الأساسية Low-code هذه الطريقة من خلال دمج أدوات المراقبة وتطبيق تقسيم المستخدم الدقيق لقياس تأثير الإصدار الجديد على تجربة المستخدم والأداء العام.

المتداول التحديثات

تتضمن التحديثات الدورية ، المعروفة أيضًا باسم عمليات الطرح التدريجي ، نشر الإصدار الجديد من التطبيق بشكل تدريجي ، مع استبدال الإصدار القديم تدريجيًا. تمكنك هذه الطريقة من مراقبة سلوك الإصدار الجديد في البيئة الحية ، واكتشاف المشكلات ، وتطبيق الإصلاحات دون التوقف أو التأثير على النظام بأكمله. يضمن الجمع بين التحديثات المتجددة والتطوير low-code أن يظل تطبيقك متاحًا بدرجة كبيرة أثناء النشر ، مما يقلل المخاطر ويقلل من احتمالية حدوث تعطل.

مراقبة وإدارة خط أنابيب DevOps منخفض التعليمات البرمجية

لضمان التكامل الناجح للأنظمة الأساسية low-code مع DevOps ، من الضروري مراقبة وإدارة خط الأنابيب بشكل فعال. من خلال المراقبة عن كثب لأداء تطبيقك والصحة العامة لعمليات DevOps ، يمكنك معالجة الاختناقات والمشكلات المحتملة في وقت مبكر ، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة لبرنامجك.

مراقبة أداء التطبيق

توفر أدوات مراقبة أداء التطبيقات (APM) رؤى قيمة حول كيفية أداء تطبيقك في الوقت الفعلي ، مما يسمح لك باكتشاف المشكلات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها بسرعة. في بيئة DevOps low-code ، يمكن أن يساعد دمج أدوات APM في خط الأنابيب الخاص بك في تحديد معوقات الأداء ، وكشف أخطاء التطبيق ، وضمان تجربة المستخدم المثلى.

تحليل بيانات السجل

توفر السجلات التي تم إنشاؤها أثناء مراحل التطوير والاختبار والنشر معلومات مهمة حول أحداث التطبيق ومشكلاته. من الضروري تخزين بيانات السجل ومعالجتها وتحليلها في الوقت الفعلي لاكتشاف الأخطاء وتحديد الاتجاهات وتحسين أداء التطبيق. يمكن دمج الأنظمة الأساسية Low-code مع حلول إدارة السجل التي تجمع بيانات السجل وتحللها ، مما يساعدك في تشخيص المشكلات وحلها بشكل أسرع.

التنبيه وإدارة الحوادث

يعد التنبيه الفعال وإدارة الحوادث من المكونات الحيوية في بيئة DevOps low-code. يضمن إنشاء عتبات تنبيه للأحداث الهامة ، مثل أخطاء التطبيق أو تدهور الأداء ، أن المطورين وفرق العمليات يمكنهم معالجة المشكلات على الفور. يتيح دمج الأنظمة الأساسية low-code مع أدوات إدارة الحوادث مزيدًا من التواصل والتعاون الفعال بين الفرق ، مما يؤدي إلى أوقات حل أسرع وموثوقية أفضل للنظام.

المقاييس ولوحات المعلومات

يعد استخدام المقاييس ولوحات المعلومات لتصور صحة وأداء خط أنابيب DevOps low-code أمرًا لا يقدر بثمن للإدارة الناجحة. من خلال تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) مثل تكرار النشر والمهلة الزمنية ومعدلات الخطأ ، يمكنك تقييم فعالية خط الأنابيب الخاص بك وإجراء تحسينات تعتمد على البيانات. يمكن أن تتكامل الأنظمة Low-code بسهولة مع حلول المراقبة وأدوات التحليلات ، مما يوفر رؤية أكثر شمولاً لأداء تطبيقك والكفاءة الإجمالية لعمليات DevOps الخاصة بك.

في الختام ، يمثل الجمع بين تطوير low-code وممارسات DevOps معادلة قوية لتطوير البرامج المتسارع والتعاون الفعال. من خلال دمج الأنظمة الأساسية القوية no-code مثل AppMaster.io مع استراتيجيات وأدوات DevOps التي أثبتت جدواها ، يمكن للمؤسسات تبسيط سير العمل وتقليل المخاطر وتقديم تطبيقات عالية الجودة وقابلة للتطوير تلبي حتى متطلبات الأعمال الأكثر تطلبًا.