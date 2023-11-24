الذكاء الاصطناعي منخفض التعليمات البرمجية في التسويق: صياغة استراتيجيات أكثر ذكاءً

ظهور الذكاء الاصطناعي منخفض الكود في التسويق

بفضل التقدم التكنولوجي السريع، يمكن للمسوقين اليوم الوصول إلى مجموعة مذهلة من الأدوات لتحسين استراتيجياتهم. أحد مجالات النمو هذه هو استخدام منصات الذكاء الاصطناعي low-code. تتيح هذه الأدوات سهلة الاستخدام لمحترفي التسويق الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى خبرة متعمقة في البرمجة أو علوم البيانات.

لقد جذبت منصات الذكاء الاصطناعي ذات التعليمات البرمجية المنخفضة انتباه المسوقين لأنها تميل إلى أن تكون أكثر سهولة في الوصول إليها من حلول الذكاء الاصطناعي التقليدية. يمكن للمسوقين الاستفادة من النماذج والتنبؤات والتحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لإنشاء حملات أكثر ذكاءً وأتمتة المهام وتحقيق نتائج أفضل. مع استمرار الشركات في إدراك القيمة المحتملة للذكاء الاصطناعي في استراتيجيات التسويق، فإن الطلب على أدوات الذكاء الاصطناعي low-code سوف ينمو باستمرار.

فوائد منصات الذكاء الاصطناعي منخفضة التعليمات البرمجية للمسوقين

يوفر استخدام الذكاء الاصطناعي low-code في التسويق العديد من الفوائد الرئيسية لكل من الشركتين وفرق التسويق الخاصة بهما. وتشمل هذه:

عملية مبسطة

إحدى المزايا الأساسية لمنصات الذكاء الاصطناعي ذات low-code هي واجهاتها سهلة الاستخدام. بفضل وظيفة السحب والإفلات والمعالجات والقوالب المعدة مسبقًا، يمكن للمسوقين الاستمتاع بعملية بديهية، مما يسمح لهم ببناء تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي بسرعة وسلاسة.

تعزيز عملية صنع القرار

توفر منصات الذكاء الاصطناعي Low-code للمسوقين إمكانات تحليلية متقدمة، مما يمكنهم من معالجة كميات كبيرة من البيانات واستخلاص رؤى قابلة للتنفيذ. من خلال دمج النماذج المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في عمليات اتخاذ القرار التسويقي، يمكن للمسوقين اتخاذ خيارات أكثر استنارة لتحسين مشاركة العملاء، ومعدلات التحويل، وفعالية الحملة.

تحسين الاستهداف والتخصيص

إن قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل البيانات المعقدة بسرعة يمكن أن تساعد المسوقين على تقسيم جمهورهم المستهدف بشكل أكثر دقة وإنشاء رسائل مخصصة للغاية لكل مجموعة. يمكن للشركات استخدام هذه الأفكار لتطوير استراتيجيات اتصال أكثر ذكاءً والتي تلقى صدى لدى عملائها وتحقق نتائج أفضل.

زيادة الكفاءة

يمكن لمنصات الذكاء الاصطناعي Low-code أن تزيد بشكل كبير من كفاءة التسويق من خلال أتمتة المهام المتكررة وتبسيط سير العمل. يمكن للمسوقين التركيز على المهام القيمة، مثل استراتيجية التخطيط وتطوير المحتوى الإبداعي، بدلاً من التعامل مع العمليات اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً.

المرونة

تعمل منصات الذكاء الاصطناعي Low-code على تمكين فرق التسويق من اعتماد التقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بسرعة دون الحاجة إلى تدريب فني مكثف. وهذا يسمح بمرونة أكبر داخل فرق التسويق، حيث يمكنهم التكيف بسهولة مع اتجاهات التسويق الجديدة والبقاء مرنين في بيئة سريعة التغير.

أدوات الذكاء الاصطناعي ذات التعليمات البرمجية المنخفضة الشائعة في التسويق

تتوفر العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي low-code والتي تلبي احتياجات التسويق المختلفة. بعض من الأكثر شعبية تشمل:

بناة الشات بوت

تعد المحادثة جانبًا أساسيًا من جوانب التسويق، ويمكن لروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تساعد في تعزيز مشاركة العملاء. يعمل منشئو برامج الدردشة Low-code على تمكين المسوقين من تصميم ونشر وإدارة روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بأقل قدر من المعرفة التقنية.

منصات التحليلات التنبؤية

يعد اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمسوقين، ويمكن أن تساعد أدوات التحليلات التنبؤية low-code في تحقيق ذلك. تدعم هذه المنصات المسوقين في إجراء التحليلات والتنبؤات المعقدة على مجموعات البيانات، مما يمكنهم من تحسين الحملات التسويقية وتحديد الاتجاهات التي قد تؤثر على الاستراتيجيات المستقبلية.

أنظمة توليد المحتوى

يعد إنشاء محتوى عالي الجودة وذو صلة أمرًا ضروريًا لجهود التسويق الناجحة. يمكن لأنظمة إنشاء المحتوى المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ذات Low-code أن تساعد المسوقين على إنتاج نصوص ومرئيات جذابة بشكل أكثر كفاءة، كما تقدم بعض الأنظمة الأساسية أدوات تحليل مدمجة لتحسين أداء المحتوى.

أدوات تجزئة وتحليل العملاء

يعد الفهم العميق لسلوك العملاء وتفضيلاتهم أمرًا بالغ الأهمية لنجاح التسويق. تسمح منصات الذكاء الاصطناعي Low-code التي تركز على تجزئة العملاء وتحليلهم للمسوقين بالكشف عن الاتجاهات والأنماط داخل جمهورهم، مما يوفر مدخلات استراتيجية للتخصيص والمراسلة.

حالات الاستخدام: كيفية تنفيذ الذكاء الاصطناعي منخفض التعليمات البرمجية في استراتيجية التسويق الخاصة بك

تعمل حلول الذكاء الاصطناعي Low-code على تحويل الحملات والاستراتيجيات التسويقية من خلال السماح للمسوقين بتسخير قوة الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى الاستثمار في موارد كبيرة لتطوير البرمجيات . فيما يلي بعض حالات الاستخدام التي توضح كيفية تنفيذ الذكاء الاصطناعي low-code في استراتيجية التسويق الخاصة بك:

أتمتة حملات البريد الإلكتروني: استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي low-code لإنشاء قوالب بريد إلكتروني مخصصة، وتقسيم عملائك، وإعداد قواعد التشغيل الآلي لإرسال محتوى بريد إلكتروني مستهدف وجذاب. يمكن أن يؤدي هذا النهج إلى ارتفاع معدلات الفتح والتحويلات حيث يتلقى المستلمون محتوى مخصصًا بناءً على سلوكهم وتفضيلاتهم. تحسين دعم العملاء: تنفيذ منشئي برامج الدردشة لتوفير دعم فوري للعملاء وتبسيط حل الاستفسارات الشائعة. يمكن لروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التفاعل مع العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والإجابة على الأسئلة البسيطة، وتصعيد المشكلات الأكثر تعقيدًا للعملاء البشريين حسب الحاجة. تعزيز تحسين محركات البحث: استخدم منصات الذكاء الاصطناعي low-code التي تحلل الكلمات الرئيسية والمنافسين وجودة المحتوى لتحسين تصنيفات محرك البحث الخاص بك. يمكن أن توفر هذه الأدوات رؤى وتوصيات في الوقت الفعلي لتحسين بنية موقع الويب الخاص بك وإنشاء محتوى غني بالكلمات الرئيسية والذي من المحتمل أن يحتل مرتبة أعلى في صفحات نتائج محرك البحث (SERPs). تحسين إدارة الوسائط الاجتماعية: استفد من أدوات إدارة الوسائط الاجتماعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتخطيط حملاتك على وسائل التواصل الاجتماعي وجدولتها وتحليلها. تستخدم هذه المنصات خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحديد أفضل أوقات النشر، والتوصية بالمحتوى عالي الأداء، وتقديم رؤى حول مشاركة الجمهور، مما يسمح لك بتحسين استراتيجية الوسائط الاجتماعية الخاصة بك في الوقت الفعلي. تسريع إنشاء المحتوى: استخدم أدوات إنشاء المحتوى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لأتمتة عملية إنشاء المحتوى، بدءًا من البحث عن الكلمات الرئيسية ومخطط المحتوى وحتى إنتاج مقالات جديدة أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. من خلال تسخير إمكانات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) وتوليد اللغة الطبيعية (NLG)، يمكنك إنشاء محتوى بسرعة وكفاءة مع الحفاظ على الاتساق في الجودة والنغمة والأسلوب. تحسين الجهود الإعلانية: استخدم حلول الذكاء الاصطناعي low-code التي تعمل تلقائيًا على تحسين الحملات الإعلانية لتحقيق أقصى عائد على الاستثمار . يمكن لهذه الأنظمة الأساسية تحليل أداء تصميمات الإعلانات المتنوعة والجمهور المستهدف والمواضع والتنبؤ به، مما يتيح لك اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات لزيادة ميزانيتك الإعلانية إلى الحد الأقصى.

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التغلب على التحديات: النصائح وأفضل الممارسات

كما هو الحال مع أي تطبيق للتكنولوجيا، قد تكون هناك تحديات عند اعتماد الذكاء الاصطناعي low-code في استراتيجية التسويق الخاصة بك. فيما يلي بعض النصائح وأفضل الممارسات لمساعدتك في التغلب على هذه العقبات:

كن متوافقًا مع لوائح خصوصية البيانات: تأكد من امتثال أدوات الذكاء الاصطناعي low-code للوائح خصوصية البيانات ذات الصلة، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) ، وذلك من خلال استخدام الأنظمة الأساسية التي تلتزم بمتطلبات الخصوصية الصارمة فقط وتوفر ميزات مدمجة لإخفاء هوية البيانات وتأمين البيانات. تخزين. الحفاظ على جودة البيانات: تعتمد فعالية أدوات التسويق المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على جودة البيانات المدخلة. استخدم بيانات نظيفة ودقيقة وحديثة مع الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في حملاتك التسويقية. الاستثمار في التدريب والتعليم: تأكد من أن أعضاء فريق التسويق لديك يعرفون منصات الذكاء الاصطناعي low-code التي تنشرها. قد يتضمن ذلك الاستثمار في جلسات الإعداد والتدريب لتوضيح كيفية الاستخدام الفعال للأدوات لتحقيق أقصى قدر من التأثير. ابدأ بشكل صغير وقم بالتجربة: بدلاً من إصلاح استراتيجية التسويق بأكملها مرة واحدة، ابدأ بحالات استخدام محددة حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوفر فوائد فورية. ومع اكتسابك الثقة في الأدوات والعمليات، قم بتوسيع استخدامها ليشمل مجالات أخرى من استراتيجية التسويق الخاصة بك. مراقبة الأداء والتكرار: قم بتقييم أداء ونتائج جهودك التسويقية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي بشكل منتظم. استخدم مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لقياس النجاح وضبط الحملات والاستراتيجيات بناءً على الرؤى المستندة إلى البيانات. التكامل مع الأنظمة الحالية: تأكد من أن حلول الذكاء الاصطناعي low-code الخاصة بك يمكن أن تتكامل بسلاسة مع أدوات التسويق والبنية التحتية الحالية لديك. سيساعدك هذا في الحفاظ على نظام بيئي متماسك لتكنولوجيا التسويق وتبسيط العمليات.

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AppMaster عبارة عن منصة قوية بدون تعليمات برمجية توفر حلاً شاملاً للشركات لإنشاء ونشر التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بسهولة، بما في ذلك تلك المستخدمة في مبادرات التسويق المختلفة. تم تصميم النظام الأساسي لدعم كل من تطوير الواجهة الخلفية والأمامية، مما يضمن التكامل السلس للذكاء الاصطناعي في النظام البيئي التسويقي الخاص بك.

باستخدام AppMaster ، يمكنك إنشاء نماذج بيانات وتصميم عمليات الأعمال بشكل مرئي باستخدام واجهة drag-and-drop البديهية. بمجرد أن يصبح التطبيق الخاص بك جاهزًا، تقوم المنصة بإنشاء كود المصدر في Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وVue3 لتطبيقات الويب، و Kotlin (Android) أو SwiftUI (iOS) لتطبيقات الهاتف المحمول. يمكّنك هذا النهج في تطوير التطبيقات من إنشاء تطبيقات قوية ومعززة بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى موارد واسعة النطاق لتطوير البرامج.

وتضمن منصة AppMaster أيضًا أن تكون تطبيقاتها قابلة للتطوير ويمكنها التعامل مع أعباء العمل العالية، مما يجعلها مناسبة للمؤسسات والشركات ذات النمو المرتفع. مع توفر خطط اشتراك متعددة، يقدم AppMaster خدماته للعديد من العملاء، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة.

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كيف تبدأ باستخدام الذكاء الاصطناعي منخفض التعليمات البرمجية في جهودك التسويقية

يمكن أن يؤدي الشروع في رحلة دمج الذكاء الاصطناعي low-code في مبادراتك التسويقية إلى تغيير قواعد اللعبة بالنسبة للشركات التي تسعى إلى تحقيق المرونة والكفاءة والميزة التنافسية. سيحدد هذا القسم نهجًا استراتيجيًا لاعتماد الذكاء الاصطناعي low-code ، مما يضمن توافقه مع أهدافك التسويقية وتنفيذه بفعالية لتحقيق نتائج ملموسة.

تقييم احتياجاتك وأهدافك التسويقية: الخطوة الأولى هي إجراء تقييم شامل لأهدافك التسويقية والتحديات التي تواجهها في تحقيقها. افهم رحلة عميلك، وحدد نقاط الضعف في عملياتك التسويقية الحالية، وفكر في كيفية قيام الذكاء الاصطناعي بحل هذه المشكلات. ابحث عن الفرص التي يمكن أن تؤدي فيها الأتمتة والرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز مشاركة العملاء وزيادة توليد العملاء المحتملين وتحسين معدلات التحويل. حدد أهدافًا واضحة لما تريد تحقيقه باستخدام الذكاء الاصطناعي low-code ، سواء كان ذلك من خلال تبسيط العمليات أو تخصيص الاتصالات أو استخلاص رؤى أعمق للعملاء. اختيار واختبار منصات الذكاء الاصطناعي منخفضة التعليمات البرمجية: مع وضع أهدافك في الاعتبار، استكشف أدوات الذكاء low-code التي تناسب احتياجاتك على أفضل وجه. ضع في اعتبارك عوامل مثل التوافق مع مجموعة التكنولوجيا الحالية لديك، وسهولة الاستخدام، وقابلية التوسع، وقدرات الذكاء الاصطناعي المحددة المقدمة. توفر العديد من الأنظمة الأساسية إصدارات تجريبية أو تجارب تجريبية، مما يسمح لفريقك باختبار الوظيفة ومعرفة مدى ملاءمتها لسير عملك. قم بتقييم بعض الخيارات للتأكد من اختيار منصة تلبي متطلباتك الفورية ولديها القدرة على النمو مع مساعيك التسويقية المستقبلية. التخطيط لقابلية التوسع والنمو المستقبلي: أثناء تجربة حلول الذكاء الاصطناعي low-code ، خطط للمدى الطويل. يتضمن ذلك النظر في كيفية تعامل هذه الأنظمة الأساسية مع الأحمال المتزايدة مع نمو عملك وما إذا كانت توفر المرونة اللازمة لإضافة ميزات أو عمليات تكامل جديدة بمرور الوقت. تعتبر هذه الخطوة بالغة الأهمية - فالقدرة على التوسع بسرعة يمكن أن تحدد عائد الاستثمار لاستثمارك في الذكاء الاصطناعي low-code . قم بتقييم الدعم الذي يقدمه بائع النظام الأساسي، بما في ذلك موارد التدريب وخدمة العملاء ومنتديات المجتمع التي يمكن أن تكون أصولًا قيمة أثناء التوسع. قياس النجاح وعائد الاستثمار: أخيرًا، قم بإنشاء مقاييس ومعايير لقياس نجاح مبادرات الذكاء الاصطناعي low-code مقابل أهدافك التسويقية. تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) مثل معدلات المشاركة وجودة العميل المتوقع والاحتفاظ بالعملاء وتأثير الإيرادات. استخدم أدوات التحليلات داخل منصة الذكاء الاصطناعي low-code لديك لتتبع هذه المقاييس وجمع الرؤى المستندة إلى البيانات والتي تُعلم التعديلات على استراتيجيات التسويق الخاصة بك. من خلال التحليل المستمر للأداء، يمكنك إثبات قيمة استثمارك واتخاذ قرارات مستنيرة لتحسين حملاتك التسويقية.

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من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكن لمحترفي التسويق اعتماد منصات الذكاء الاصطناعي low-code بشكل منهجي لتسخير قوة الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على السيطرة على الإستراتيجية والتنفيذ. يتيح ذلك بذل جهود تسويقية أكثر استجابة واستنارة وتأثيرًا، مما يؤدي إلى تحسين رضا العملاء ونتائج الأعمال. من خلال النهج الصحيح، يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي low-code هو المحفز الذي يدفع تسويقك إلى عصر جديد من الابتكار والنجاح.

مستقبل الذكاء الاصطناعي منخفض الكود في التسويق

بينما نغامر بدخول عصر يعتمد على التكنولوجيا بشكل متزايد، فإن دمج منصات الذكاء الاصطناعي low-code في استراتيجيات التسويق ليس مجرد اتجاه، ولكنه تحول أساسي في الطريقة التي تتفاعل بها الشركات مع عملائها. يتطلع هذا القسم من المقالة إلى الكرة البلورية لاستكشاف التطورات والتحولات المحتملة التي يمكننا توقعها في مجال الذكاء الاصطناعي ذو low-code في التسويق.

الاتجاهات الناشئة في الذكاء الاصطناعي والتسويق

في المستقبل، يمكننا أن نتوقع أن يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر سهولة وتنبؤًا، مع خوارزميات متقدمة يمكنها توقع سلوك العملاء بدقة. سيشهد تطور الذكاء الاصطناعي قدرًا أكبر من الفهم الدلالي والذكاء العاطفي وقدرات التعلم عبر القنوات التي ستمكن من تفاعلات أكثر تعقيدًا وسلاسة بين العلامات التجارية والمستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، مع استمرار المنصات low-code في إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى التقنيات المتطورة، سيتم تمكين الشركات الصغيرة من التنافس مع نظيراتها الأكبر من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والتخصيص على نطاق واسع.

العالم المتطور لتقنيات التسويق

على مدى السنوات القادمة، ستتكيف تقنيات التسويق بشكل متزايد مع نهج low-code ، مما يوفر للمسوقين واجهات drag-and-drop والقوالب المعدة مسبقًا التي تسهل تصميم رحلات العملاء المعقدة، وتنفيذ استراتيجيات المحتوى الديناميكي، وقياس الأوجه المتعددة. أداء الحملة. ومع تزايد انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي low-code ، فإن التكامل مع التقنيات الأخرى، مثل الواقع المعزز (AR) وإنترنت الأشياء (IoT) ، سيزيد من تعزيز تجارب العملاء، مما يخلق تفاعلات أكثر تفاعلية وغامرة مع العلامة التجارية.

توقع التغيرات في سلوك المستهلك

تتطور توقعات المستهلكين باستمرار، ومع تقدم الذكاء الاصطناعي ذو low-code ، سيحتاج المسوقون إلى الحفاظ على المرونة والقدرة على التكيف. وستكون القدرة على الاستجابة السريعة للتحولات في اتجاهات السوق، ومعنويات المستهلكين، والقنوات الناشئة أمرًا بالغ الأهمية. سوف يصل التخصيص إلى آفاق جديدة حيث يسمح الذكاء الاصطناعي ذو low-code بإجراء تعديلات في الوقت الفعلي على الرسائل والتكتيكات التسويقية، بما يلبي التفضيلات الفردية لكل مستهلك. ستكون تجربة العملاء أكثر ارتباطًا، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي على سد الفجوة بين نقاط الاتصال المتصلة بالإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت، مما يؤدي إلى تجارب سلسة متعددة القنوات.

يعد مستقبل الذكاء الاصطناعي low-code في التسويق ببيئة تتلاقى فيها التكنولوجيا والإبداع البشري لإنتاج حملات تسويقية أكثر جاذبية وفعالية وتخصيصًا للغاية. وبما أن هذه الأدوات أصبحت أكثر تقدمًا ويمكن الوصول إليها، يمكن للمسوقين إعادة تحديد معايير مشاركة العملاء، وتعزيز تجربة العلامة التجارية مع دفع الأداء والنمو. ومن خلال مواكبة هذه التطورات التكنولوجية والاستعداد للتكيف، يمكن للمسوقين وضع أنفسهم ومؤسساتهم في وضع يسمح لهم بالازدهار في المستقبل المثير.