لقد استخدم الناس كلمة "AR" التي تعني "الواقع المعزز" منذ الثمانينيات. نظرًا للتطورات في تكنولوجيا الهواتف الذكية ، أصبح الواقع المعزز (AR) مؤخرًا شائعًا على الرغم من وعده الكبير. ضع في اعتبارك إلى أي مدى ستكون حياتك أفضل إذا كان بإمكانك دائمًا اكتشاف الإجابات التي تطلبها دون قضاء الوقت في البحث. ضع في اعتبارك إجراء الحصول على المساعدة الطبية كتوضيح. تخيل ما إذا كان تطبيق AR الخاص بك هو مصدر معرفتك الصحية والطبية الأساسي. احصل على فحص جسدي ، ثم اتبع إرشادات قلبك.

اليوم ، أصبحت تطبيقات الواقع المعزز في الأخبار لأنها يمكن أن تساعد مؤسسات مثل مؤسستك. لقد استخدم خصومك الواقع المعزز لسنوات. ومع ذلك ، أنت الآن فقط اللحاق بالركب. يمكن أن تخسر شركتك فرصًا مهمة لأن لا أحد يهتم بها. ستصف هذه المقالة تطبيقات الواقع المعزز ، ومن أين نشأت ، وأين تتجه في المستقبل. الوظائف الأساسية لبرنامج AR في متناول اليد تقريبًا.

كيف تعمل أعمال الواقع المعزز؟

لقد تم بالفعل تغيير تصور شركتك للواقع بواسطة التكنولوجيا ؛ يضيف الواقع المعزز طبقة أخرى من البيانات والمكونات الهاتفية. عند تطوير التكنولوجيا ، ليس من الضروري أن تفقد الاتصال بالواقع. لذلك ، تشعر أنك أكثر ارتباطًا بالعالم والأحداث هناك. الواقع المعزز هو دمج العالمين المادي والرقمي. من ناحية أخرى ، هذا يختلف عن الحقيقة المتشابكة. يوفر لك الواقع المعزز معلومات ذات صلة بأنشطتك التجارية الحالية.

يتم تحميل قطعة من الأجهزة التي تدعم الواقع المعزز ببرنامج يمكنه التعرف على العلامات أو الأشياء أو الصور الفوتوغرافية ثم عرض معلومات عنها. هذا يخلق الوهم بأن الصور المكدسة أصلية. قد تكون تطبيقات الواقع المعزز مباشرة مثل تطبيق الإشعارات النصية أو معقدة مثل الدليل الجراحي خطوة بخطوة. إنهم يوجهون انتباه القارئ إلى المجالات الحرجة ، ويسهلون الفهم ، ويقدمون معلومات حديثة يمكن الوصول إليها بسهولة.

تاريخ مقنع للواقع المعزز

هدفها الأساسي هو جعل الأشياء تبدو غير قابلة للتحقيق في العالم الفعلي. يمكن تحقيق ذلك عن طريق عرض الصور على نظارات واقية أو نظارات أو عدسة الكاميرا. تتيح هذه الوظيفة للمستخدم عرض الصور المعروضة. المبادرات المبكرة التي تجذب انتباه الناس على الفور.

في عام 1968 ، أنشأ إيفان ساذرلاند ، أحد أوائل الأفراد الذين جربوا رسومات الكمبيوتر ، أول نظام للواقع المعزز. تم تقديم نظام عرض مثبت على الرأس للواقع المعزز (AR). مع نضوج الصناعة ، يمكن الآن استخدام الواقع المعزز مع الأجهزة القابلة للارتداء والشاشات الرقمية. على سبيل المثال ، في حالة البيانات الجيولوجية ، يمكن استخدامها لتركيب عناصر افتراضية فوق صور المنطقة المعنية.



كان عام 2008 أول نشر للواقع المعزز في سياق الشركة. في المقابل ، تم تطوير حزمة برامج BMW Mini في ألمانيا وهي متاحة حاليًا للتنزيل. من خلال مسح إعلان الشركة المطبوع باستخدام الكاميرا ، قد يتعرف المتسوقون على جودة المنتجات. إذا فعلوا ذلك ، فإن طراز السيارة على الشاشة سيعود إلى الحياة. كان المستخدم قادرًا على التعامل مع السيارة على الشاشة وطباعة عدة مناظير للمركبة.

شراء الأشياء في مسكن الفرد



تم تقديم مفهوم الواقع المعزز (AR) للجمهور بعد عقد من الزمان. قد تتفاعل تقنية الواقع المعزز في الوقت الفعلي مع البيئة المادية. منذ ذلك الحين ، دخلنا عصر شراء الملابس عبر الإنترنت. لقد أدت قدرة الواقع المعزز على التعرف بسرعة على وجه الشخص إلى تحسين تجربة التسوق بشكل كبير. غيّر مظهرك أو مكان معيشتك لتحديد الأفضل لك الآن.

تمكّن البرامج المصممة خصيصًا للوشم ، مثل Inkhunter ، الأفراد من تصور كيفية ظهور تصاميم الوشم الخاصة بهم على أجسادهم قبل الحصول عليها. لإنشاء ابتسامة مربعة ، ما عليك سوى الرسم على جزء من جسمك ثم توجيه الكاميرا نحو الصورة الناتجة. لذلك ، سيحل البرنامج محل ابتسامة الفرد بالوشم.

الاستخدامات الحيوية لتطبيقات الواقع المعزز



تعمل قطاعات عديدة ، بما في ذلك الواقع المعزز ، على تطوير مصادر جديدة للإيرادات. حاليًا ، تشارك العديد من الشركات في العملية التقنية ، من تصنيع الأجهزة إلى بيع المنتج النهائي. قد تكون قادرًا على تصور بعض تطبيقات مكان العمل لتطبيقات الواقع المعزز.

تطبيقات الواقع المعزز في الرياضة

يمكن للأشخاص الذين يمارسون الرياضة التأثير على حياة الآخرين بعدة طرق. في الملعب الرياضي ، قد يعرض الواقع المعزز إلى أين تتجه الكرة ومدى سرعة تحركها. من ناحية أخرى ، قد تكون طريقة أصلية ومركزة لتقديم البيانات.

التعارف عن طريق الإنترنت في تطبيقات الواقع المعزز

أصبحت خدمات المواعدة عبر الإنترنت منتشرة بشكل متزايد في مجتمع اليوم. أصبح Tinder أحد أكثر تطبيقات المواعدة المتاحة تنزيلًا. ما الذي تغير في اعتقادك بسبب الاستخدام الواسع للتكنولوجيا؟ لديها عدد كبير من المتابعين. لماذا لا تمنحهم ببساطة ما يرغبون فيه بدلاً من إخبارهم بأنهم لا يستطيعون الحصول عليه؟ قد لا تكون Tinder خدمة المواعدة الأكثر شيوعًا لفترة طويلة إذا تم تطوير تطبيق الواقع المعزز.

تطبيق الواقع المعزز للأعمال المدرسية

كان للواقع المعزز تأثير كبير على إنشاء وتوزيع المعلومات التعليمية. نظرًا لأهمية خيال الأطفال في التعلم ، من الصعب المبالغة في تقدير أهمية هذا البرنامج وتقنية الواقع المعزز في النظام التعليمي. افحص السيناريوهات التالية لتحديد كيفية تحقيق الأهداف.

منهج الفصل الدراسي AR في Google Sky Map مجاني للمعلمين والطلاب. نتيجة لذلك ، يصبح علم الفلك أكثر إثارة للاهتمام وإمتاعًا بالدراسة. يمكن للطلاب استخدام أجهزة iPhone الخاصة بهم لالتقاط صور للسماء ليلاً ثم التعامل مع الكاميرات لتحديد الأنماط والأبراج بقليل من الممارسة.

تعتبر Elements 4D من DAQRI جزءًا من برنامج تعليمي يعتمد على الواقع المعزز. كانت الشركة مسؤولة عن إنتاجها (AR). من بين أفضل القرارات التي كان بإمكاني اتخاذها. باستخدام هذه الأداة ، قد يكتسب الطلاب فهمًا متعمقًا لكيفية عمل الكيمياء. قم ببساطة بتجميع العديد من الصناديق ثلاثية الأبعاد التي تمثل المكونات الكيميائية المختلفة.

Components 4D هو تطبيق واقع تعليمي معزز (AR) يمكّن المستخدمين من إنشاء حاويات رقمية وتعبئتها بمكونات كيميائية مختلفة.

قد يكتشف الأطفال كيف وماذا يحدث عندما تتفاعل المكونات المختلفة في جو آمن. يجب عليك طباعة وتجميع القطع المربعة التي تعمل كصور محفزة لتجربة الواقع المعزز. يوجد قسم على موقع DAQRI بعنوان "خطط الدروس" حيث يمكنك الحصول على خطط دروس عناصر 4D للأطفال من جميع الأعمار.

الواقع المعزز في أعمال البستنة

قد يكون من المحتمل أن يكون تطبيق تقنية الواقع المعزز في تصميم المناظر الطبيعية مفيدًا. يلغي AR الحاجة إلى إنشاء شيء ما ثم تفكيكه إذا لم يظهر بالضبط كما هو مرغوب. من خلال اتخاذ قرارات ذكية ، يمكنك توفير المال والوقت. كما يسمح لك بتقدير تكلفة الوظيفة والقياس بدون شريط قياس. مفهوم تطبيق الهاتف الذكي الذي يمكن تنزيله ممتاز.

الواقع المعزز في مجال الرعاية الصحية

في مهنة الطب ، أصبح الواقع المعزز أداة مفيدة بشكل متزايد. وبالتالي ، قد يلزم إدارة التدريب والعمليات بشكل مختلف تمامًا.

Anatomy 4D هو برنامج تم إنشاؤه بواسطة DAQRI لتحسين العالم الفعلي. يمكن أن يساعد هذا التطبيق طلاب الطب في معرفة المزيد عن القلب وأعضاء الجسم الأخرى. من المرجح أن يتعلم الأطفال عن أنظمة الهيكل العظمي والعضلي والأعضاء عندما يكونون نشيطين بدنيًا. عندما ينخرط الطلاب في دراساتهم ، فإنهم يتعلمون بشكل أكثر فعالية ويحتفظون بمزيد من المعلومات.

الواقع المعزز في التنقل واستخدام Maps Business

قد يكسب العمل السياحي الكثير من المال من الواقع المعزز. يتيح الواقع المعزز للمستخدمين معرفة المزيد عن وجهات السفر المحتملة. ينتظر الأشخاص الذين يستمتعون بالسفر بفارغ الصبر وصول خرائط متوافقة مع الواقع المعزز. إذا وضعت هذه الأشياء في الاعتبار ، فستكون القراءة أكثر متعة بالنسبة لك. كبديل ، قد تستخدم المتاحف التكنولوجيا لتعليم الزوار عن المعروضات ، وفي ظروف معينة ، إعادة التحف المعروضة إلى الحياة.

عندما أصبح الواقع المعزز متاحًا لتجار التجزئة عبر الإنترنت ، حصل مندوبو المبيعات على أداة جديدة لتعديل إجراءات العملاء. بسبب تقنية الواقع المعزز ، يمكن للمستهلكين الآن تجربة المنتجات التي يرغبون في شرائها قبل شرائها. لهذا السبب ، يشعر المتسوقون أنهم يعرفون البضائع بشكل أفضل. باستخدام هذه التقنية ، يمكن لمؤسسات التجارة الإلكترونية جذب المزيد من المستهلكين لملاحظتهم وعناصرهم.

عندما تنظر إلى كتالوج ايكيا على الإنترنت ، يمكنك أن تتخيله على أنه برنامج تسوق يستخدم الواقع المعزز. يساعدك على معاينة كيف سيظهر الأثاث الذي اخترته عند تجميعه في منزلك. يمكنك وضعه في أي مكان تريد ثم التأكد من أنه يعمل عن طريق اختباره. إذا كنت تستخدم برنامجًا كهذا ، فإن مواهبك في التصميم الداخلي ستنمو كثيرًا. الحصول على المعلومات بنفسك هو أمر مجزٍ. وكيف يمكنك أن تقول لا لقطعة فنية تبدو رائعة جدًا على جدرانك؟

الواقع المعزز المدمج في تطبيق الأعمال للمؤتمرات.

على المدى الطويل ، ستكون المؤتمرات الإضافية عن بعد جيدة. تجعل التكنولوجيا المعززة اكتشاف أشياء مثل البيانات والأشخاص أسهل ، ولكنها تساعد المستخدمين أيضًا على رؤية هذه الأشياء من وجهات نظر جديدة. نظرًا لأنه يمكن استخدام الواقع المعزز بعدة طرق ، يمكن عقد مؤتمر عبر الهاتف عمليا في أي مكان. لا يهم ما إذا كنت تقدم منتجًا نهائيًا أو تقدم جولة نباتية للسياح ؛ كلاهما حاسم.

استخدام تطبيق AR في رسم الأعمال

يمكن للأشخاص تعديل لون منزلهم أو رسم فيل من كتاب للأطفال باستخدام تطبيقات مصممة للرسم. قد تحدث عدة أشياء. لتوظيف الواقع المعزز (AR) ، كل ما عليك فعله هو اختيار منطقة استخدام محددة ووضع استراتيجية لتطبيقها تساعد الأشخاص الذين سيستخدمونها.

الواقع المعزز لأعمال التسويق والإعلان

حتى الآن ، لا يزال معظم المتخصصين في تقنية الواقع المعزز (AR) يسعون جاهدين لتطوير استراتيجية لجعل التطبيق أقل تخويفًا. هذا صحيح على الرغم من أن Blippar ، وهي شركة مقرها لندن ، توصلت إلى فكرة استخدام الواقع المعزز في اللافتات الإعلانية (AR). انضموا إلى عدد قليل من صانعي السيارات الآخرين لإنتاج حملة إعلانية تستخدم الواقع المعزز. إذا نقرت على إعلان على هاتفك ، فقد تتمكن من إلقاء نظرة خاطفة على السيارة من الداخل. إذا سمحت للتطبيق باستخدام الكاميرا على هاتفك ، فيمكنك عرض النوافذ والزجاج الأمامي لسيارتك. والأكثر إثارة للدهشة أنك لست بحاجة إلى أي برنامج لتحقيق ذلك. يمكن تشغيل الواقع المعزز أو إيقاف تشغيله على هاتفك أو جهازك اللوحي ، بمجرد لمس لافتة إعلانية مرة واحدة. لهذا السبب ، من السهل استخدامه. توصل منشئو الشركة الجديدة إلى هذا المفهوم عندما كانوا يشربون في حانة ويناقشون كيف يمكنهم جعل الملكة في ورقة تبلغ عشرين جنيهاً تنبض بالحياة. منذ ذلك الحين ، تم استخدام برنامج الواقع المعزز لشركة Blippar في جهود التسويق من قبل شركة Coca-Cola و General Mills و Nestle.

فيما يلي خطوات إنشاء تطبيق الواقع المعزز



قد يكون استخدام تقنية جديدة تمامًا لأول مرة أمرًا صعبًا. ولكن إذا قسمت المعرفة إلى أجزاء يمكن التحكم فيها وقمت بالممارسة في كثير من الأحيان ، فسوف تتقن القدرة الجديدة بسرعة. لإنشاء تطبيق الواقع المعزز ، يجب أن تفكر مليًا في العوامل التالية. يرجى إيجاد طريقة لتحسين عمل مؤسستك وتنفيذه. تعد مراقبة ما يفعله خصومك إحدى الطرق للتعامل معها. تحقق من مجموعات تطوير البرامج (SDK) والأنظمة الأساسية لتطوير الواقع المعزز. حدد الخيار الذي يناسب خبرتك وسعرك ووقتك. على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في استخدام Vuforia و Wikitude و ARToolKit ، فيجب أن يكون لديك معرفة واسعة بـ C ++ أو Java أو C #. إذا كنت لا تحب العمل مع لغات البرمجة ، فابحث عن خيار أكثر وضوحًا. تعتبر أدوات البرمجة مثل Aurasma مثالية للمبتدئين.

ضع في اعتبارك أن الواقع المعزز يتطلب عادةً كائنات ثلاثية الأبعاد لتعمل. يمكنك إما تنزيل النماذج التي تم إنشاؤها مسبقًا أو تعليم نفسك كيفية إنشاء النماذج الخاصة بك. قم بإنشاء متتبع ثنائي الأبعاد ، وهو عبارة عن صورة فوتوغرافية لكائن موضوع على سطح بحيث يمكن مسحه ضوئيًا بواسطة جهاز قادر على الواقع المعزز. أنشئ تصميمًا أصليًا واجمع النماذج ثلاثية الأبعاد والصور والملفات النصية والبيانات الضرورية. اجمع كل المكونات على المنصة المختارة وقم بتجميعها.

أفضل الأدوات لبناء تجربة الواقع المعزز

تعد Vuforia الآن واحدة من أكثر حزم SDK شعبية لتطوير الواقع المعزز. تم تشغيل 35 ألف تطبيق تتعقب العناصر الفعلية واللغة والمناطق المحيطة والصور بواسطة هذه التقنية حتى الآن. يتيح لك برنامج OpenGL تعيين المزيد من الكائنات. مسح الكائنات للتعرف على الأزرار الافتراضية

Kudan AR هو الأفضل للتعرف على الصور ورسم خرائط لعناصر إضافية بناءً على موقع المستخدم والصور التي يتم التعرف عليها. يتيح Kudar AR إمكانية التتبع بدون علامات (بدلاً من العلامات الإيمانية ، فهو يعتمد على الميزات الطبيعية مثل الحواف أو الزوايا أو الأنسجة) وتعيين ميزات إضافية من خلال المكونات المستقلة عبر OpenGL.

تتمتع Wikitude بميزة التكنولوجيا القائمة على ثلاثة أبعاد للتتبع (SLAM). بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي التطبيق الذي يحدد الصور ويتابعها على الواقع المعزز للتطبيقات القائمة على تحديد الموقع الجغرافي ولديه تتبع فائق لمدة أطول (Wikitude SDK 6). كما أن لديها خيارات إضافية للكاميرا (Wikitude SDK 6)

ما هي بطاقة عمل الواقع المعزز؟



تبدو البطاقة طبيعية للوهلة الأولى ، لكنها تكشف عن تمثيل ثلاثي الأبعاد للكائن عند مسحه ضوئيًا باستخدام هاتف ذكي أو جهاز لوحي. انتظر! انه يتحسن. قد تحتوي بطاقات العمل هذه على مزيد من المعلومات وحتى كتالوجات المنتجات.

الكلمات الأخيرة



تزداد شعبية تطبيقات الواقع المعزز وسهولة استخدامها. لا تكن آخر شخص يحصل على عنصر مرغوب فيه. ليس من الصعب إنشاء تطبيق الواقع المعزز. وقد أظهرنا أن أي شخص ، من المبتدئين إلى المتخصصين ، يمكنه تحقيق ذلك. ماذا يجب أن تكون خطوتك التالية؟ فكر بشكل إبداعي في الكيفية التي قد تفيد بها تقنية الواقع المعزز عملك.



