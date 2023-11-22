أفضل الأدوات لإنشاء تطبيقات لنظام Android: إصدار 2024

يتزايد الطلب على تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة بسرعة، ويعد Android الشركة الرائدة في السوق من حيث عدد المستخدمين وتنزيلات التطبيقات. مع وجود مجموعة واسعة من الأدوات المتاحة لتطوير تطبيقات Android، يتوفر لدى المطورين المبتدئين والمتمرسين خيارات متعددة. تستكشف هذه المقالة أفضل الأدوات لإنشاء تطبيقات Android في عام 2024، بما في ذلك الأنظمة الأساسية بدون تعليمات برمجية ، والحلول low-code ، وأطر التطوير.

منصات No-Code لتطوير تطبيقات Android

تتيح الأنظمة No-code للمستخدمين الذين لديهم خبرة برمجية قليلة أو معدومة إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول باستخدام واجهة مرئية. إنها توفر أسرع طريقة لتحويل فكرتك إلى تطبيق عملي. فيما يلي أهم الأنظمة الأساسية no-code لتطوير تطبيقات Android.

AppMaster

AppMaster عبارة عن منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية. تتمثل إحدى نقاط قوتها الرئيسية في القدرة على إنشاء تطبيقات Android جذابة بصريًا باستخدام واجهة drag-and-drop. باستخدام AppMaster ، يمكن للمستخدمين إنشاء واجهات مستخدم وتحديد منطق الأعمال وإنشاء تطبيقات Android بسهولة باستخدام Kotlin و Jetpack Compose.

مع أكثر من 60.000 مستخدم، يشتهر AppMaster بقابليته للتوسع وكفاءته، مما يجعله مناسبًا للمشاريع من جميع الأحجام. هناك ست خطط اشتراك تتراوح من خيار مجاني للتعلم والاختبار إلى حلول المؤسسات مع الوصول إلى التعليمات البرمجية المصدر والاستضافة المحلية.

Adalo

Adalo عبارة عن منصة شهيرة no-code تسمح لك بإنشاء تطبيقات Android مذهلة بصريًا دون أي تعليمات برمجية. تتيح لك واجهته سهلة الاستخدام تصميم تطبيقك وإضافة المكونات وتطوير الميزات المعقدة مثل مصادقة المستخدم وقواعد البيانات والإشعارات المباشرة. تقدم Adalo خطة مجانية بالإضافة إلى خطط متميزة بموارد إضافية وتكاملات مع جهات خارجية وأداء أعلى.

Bubble

Bubble عبارة عن منصة سهلة الاستخدام no-code تمكنك من إنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة. يمكن تصميم واجهة المستخدم وإنشاء قواعد البيانات ودمج المنطق من خلال المحرر المرئي. لإنشاء تطبيقات Android، ستحتاج إلى تغليف تطبيق Bubble web باستخدام أدوات مثل BDK Native أو Cordova لإنشاء ملفات APK لنظام Android. توفر Bubble خطة مجانية وتسعيرًا متدرجًا بناءً على الميزات والموارد.

حلول منخفضة التعليمات البرمجية لبناء تطبيقات Android

تم تصميم الأدوات Low-code للأشخاص الذين لديهم بعض المعرفة البرمجية والذين يرغبون في تسريع عملية تطوير التطبيق. إنها توفر أدوات مرئية ومكونات معدة مسبقًا وكتل برمجة سهلة الاستخدام لتطوير تطبيقات Android بشكل أسرع.

خارج الأنظمة

OutSystems عبارة عن نظام أساسي قوي low-code يمكّن المطورين من إنشاء تطبيقات Android بسرعة باستخدام بيئة تطوير مرئية. فهو يوفر نطاقًا واسعًا من القوالب والمكونات وعمليات التكامل المعدة مسبقًا، مما يقلل من وقت التطوير والتكلفة. تقدم OutSystems نسخة مجانية للمشاريع الشخصية، إلى جانب خطط اشتراك قابلة للتطوير للشركات.

أبيان

Appian عبارة عن نظام low-code على مستوى المؤسسة يسمح لك بتطوير تطبيقات Android باستخدام الأدوات المرئية والمكونات المعدة مسبقًا والترميز المبسط. إنها مناسبة للشركات التي تتطلع إلى إنشاء تطبيقات بسرعة مع الحفاظ على التحكم في عملية التطوير على مستوى التعليمات البرمجية. يقدم Appian نسخة تجريبية مجانية، ويعتمد السعر على عدد المستخدمين والميزات المطلوبة.

منديكس

Mendix عبارة عن منصة low-code للشركات التي تعطي الأولوية للسرعة والكفاءة في تطوير تطبيقات Android. فهو يوفر واجهة مرئية وقوالب معدة مسبقًا ومكونات قابلة لإعادة الاستخدام لتسريع عملية إنشاء التطبيق. يتيح Mendix التعاون السلس بين المطورين وفرق العمل والمستخدمين أثناء عملية التطوير. تختلف خطط التسعير بناءً على عدد المستخدمين والتطبيقات والميزات.

تعد الأنظمة الأساسية No-code low-code أدوات ممتازة للمبتدئين والمطورين ذوي الخبرة لإنشاء تطبيقات Android بأقل قدر من البرمجة. يعتمد النظام الأساسي المناسب على مستوى مهاراتك ومتطلبات المشروع وأداء التطبيق المطلوب. في حين أن الأدوات no-code مثل AppMaster تعتبر مثالية لغير المطورين، فإن الأنظمة الأساسية low-code مثل OutSystems يمكنها تلبية احتياجات أولئك الذين لديهم بعض الخبرة في البرمجة.

أطر التطوير لتطبيقات Android الأصلية

عند إنشاء تطبيقات Android الأصلية، يعد تحديد إطار التطوير المناسب أمرًا بالغ الأهمية لتقديم تجربة مستخدم استثنائية. تم تصميم التطبيقات الأصلية خصيصًا لمنصة Android، مما يوفر أداءً أفضل ووصولاً أسهل إلى ميزات الجهاز وانتقالات أكثر سلاسة لواجهة المستخدم. فيما يلي بعض أفضل أطر التطوير لتطبيقات Android الأصلية في عام 2024:

Android Studio

Android Studio هو بيئة التطوير المتكاملة (IDE) الرسمية لتطوير تطبيقات Android. تم تطويره بواسطة Google، وهو يوفر مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء تطبيقات عالية الجودة لمختلف أجهزة Android. تتضمن الميزات الرئيسية لبرنامج Android Studio ما يلي:

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محرر أكواد بديهي مع اقتراحات وإعادة هيكلة في الوقت الفعلي

محرر التخطيط المرئي لتصميم واجهات المستخدم

دعم محاكيات الأجهزة المتعددة لاختبار توافق التطبيق والأداء

التكامل مع خدمات Firebase للواجهة الخلفية والتحليلات والإشعارات

دعم مدمج للغات البرمجة Kotlin و Java

يتوفر Android Studio لأنظمة التشغيل Windows وmacOS وLinux، وهو مجاني للاستخدام.

مصدر الصورة: مطورو أندرويد

Kotlin Multiplatform Mobile (KMM)

Kotlin Multiplatform Mobile (KMM) هو إطار عمل قوي تم تطويره بواسطة JetBrains والذي يسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات Android وiOS أصلية من قاعدة تعليمات برمجية واحدة. استنادًا إلى لغة البرمجة Kotlin، تتيح KMM للمطورين مشاركة التعليمات البرمجية، التي تتضمن منطق الأعمال ونماذج البيانات والمزيد عبر الأنظمة الأساسية مع الحفاظ على الأداء الأصلي لكل من تطبيقات Android وiOS. بعض الميزات البارزة لـ KMM هي:

مشاركة التعليمات البرمجية بين منصات Android وiOS

مترجم Kotlin/Native لتجميع التعليمات البرمجية المشتركة لنظام iOS الأصلي

التكامل مع Android Studio وXcode لتجربة تطوير سلسة

وXcode لتجربة تطوير سلسة دعم العديد من المكتبات المشهورة مثل Ktor وSQLDelight

KMM مفتوح المصدر ومجاني الاستخدام لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية.

الأطر الهجينة والمتعددة المنصات

تسمح لك أطر تطوير التطبيقات الهجينة وعبر الأنظمة الأساسية بإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول التي تعمل على منصات متعددة، مثل Android وiOS، باستخدام قاعدة تعليمات برمجية واحدة. يمكن لهذه الأطر توفير الوقت والمال والموارد، ولكنها قد تأتي مع بعض المقايضات من حيث الأداء والشعور الأصلي. فيما يلي أفضل أطر تطوير التطبيقات المختلطة ومتعددة الأنظمة الأساسية لعام 2024:

رد الفعل الأصلي

React Native هو إطار عمل مفتوح المصدر شائع تم تطويره بواسطة Facebook ويسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات شبيهة بالتطبيقات الأصلية باستخدام JavaScript وReact. بفضل المجتمع الواسع والتحديثات المستمرة، أصبح React Native واحدًا من أكثر أطر تطوير التطبيقات عبر الأنظمة الأساسية استخدامًا. تشمل الميزات الرئيسية لـ React Native ما يلي:

قاعدة بيانات واحدة لكل من تطبيقات Android وiOS

استخدام المكونات الأصلية لتجربة مستخدم عالية الأداء

إعادة التحميل السريع للتطوير السريع للتطبيق واختباره

التكامل مع مكتبات وأدوات React الشائعة

يتوفر React Native لأنظمة التشغيل Windows وmacOS وLinux، وهو مجاني للاستخدام.

رفرفة

Flutter عبارة عن مجموعة أدوات تطوير واجهة مستخدم مفتوحة المصدر تم إنشاؤها بواسطة Google والتي تتيح لك إنشاء تطبيقات عالية الأداء مجمعة محليًا لأنظمة Android وiOS والويب وسطح المكتب باستخدام قاعدة تعليمات برمجية واحدة. يوفر Flutter، المبني على لغة برمجة Dart، أداءً ممتازًا والعديد من الأدوات المصممة مسبقًا لعملية تطوير سريعة وسلسة. تشمل ميزات الرفرفة ما يلي:

قاعدة بيانات واحدة لأنظمة Android وiOS والويب وسطح المكتب.

تطوير سريع مع إعادة التحميل السريع ومجموعة غنية من الأدوات المصممة مسبقًا.

أداء يشبه الأداء الأصلي مع كود Dart المجمع مسبقًا.

مكونات واجهة المستخدم قابلة للتخصيص والتوسيع من خلال الحزم.

Flutter متاح لأنظمة التشغيل Windows وmacOS وLinux، وهو مجاني للاستخدام.

زامارين

Xamarin، أحد منتجات Microsoft، هو إطار عمل لتطوير التطبيقات عبر الأنظمة الأساسية يستخدم لغة #C لإنشاء تطبيقات أصلية لأنظمة Android وiOS وWindows. يسمح Xamarin للمطورين بمشاركة التعليمات البرمجية عبر الأنظمة الأساسية مع الحفاظ على القدرة على الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات والميزات الأصلية للحصول على أداء أفضل. تشمل الميزات الرئيسية لبرنامج Xamarin ما يلي:

قاعدة بيانات C# مشتركة لتطبيقات Android وiOS وWindows

تكامل Visual Studio لتجربة تطوير سلسة

الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات الأصلية لتحسين أداء وقدرات التطبيق

دعم مكتبات وأدوات .NET الشائعة

Xamarin متاح لنظامي التشغيل Windows وmacOS وهو مجاني للمشاريع مفتوحة المصدر والفرق الصغيرة.

مقارنة بين أفضل أدوات إنشاء تطبيقات Android

عند اختيار الأداة المناسبة لتطوير تطبيقات Android، من الضروري مقارنة ميزات كل منصة ومزاياها ومقايضاتها. فيما يلي ملخص لأهم أدوات إنشاء تطبيقات Android التي تمت مناقشتها في هذه المقالة:

منصات No-Code

AppMaster - يتيح تطوير التطبيق دون كتابة أي تعليمات برمجية. يقدم مجموعة شاملة من الأدوات، بما في ذلك تطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول. AppMaster قابل للتخصيص، وفعال، ومناسب لمختلف العملاء، من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات.

حلول منخفضة التعليمات البرمجية

توفر منصات تطوير التطبيقات Low-code بيئة مرئية لتطوير التطبيقات بأقل جهد في البرمجة. مثالي للفرق التي تبحث عن دورات تطوير أسرع وتقليل التعقيد الفني.

أطر تطوير Android الأصلية

Android Studio - بيئة تطوير متكاملة رسمية لتطوير تطبيقات Android، تقدم مجموعة شاملة من الأدوات وتجربة مستخدم رائعة. مثالي للمطورين ذوي الخبرة أو أولئك الذين يتطلعون إلى تعلم تطوير تطبيقات Android باستخدام Java أو Kotlin.

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Kotlin Multiplatform Mobile (KMM) - إطار عمل قاعدة تعليمات برمجية مشترك لإنشاء تطبيقات Android وiOS أصلية باستخدام Kotlin. يوفر دعمًا ممتازًا للمكتبات الشائعة وتكاملًا سهلاً مع Android Studio وXcode.

الأطر الهجينة والمتعددة المنصات

React Native - إطار عمل مفتوح المصدر يستند إلى JavaScript لإنشاء تطبيقات عالية الأداء تشبه التطبيقات الأصلية لنظامي التشغيل Android وiOS. يقدم نظامًا بيئيًا غنيًا من المكتبات والأدوات، مما يجعله خيارًا شائعًا للمطورين.

Flutter - مجموعة أدوات واجهة المستخدم التي طورتها Google لإنشاء تطبيقات عالية الأداء مجمعة محليًا لمنصات متعددة. يستخدم لغة Dart ويوفر بيئة تطوير عالية الإنتاجية باستخدام عناصر واجهة مستخدم معدة مسبقًا.

Xamarin - إطار عمل لتطوير التطبيقات عبر الأنظمة الأساسية من Microsoft، باستخدام C# لإنشاء تطبيقات أصلية لأنظمة Android وiOS وWindows. يسمح بالرمز المشترك والوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات الأصلية والتكامل مع Visual Studio.

تتمتع كل أداة بنقاط القوة والضعف وقابلية التطبيق الخاصة بها بناءً على عوامل مثل خبرتك الفنية ومتطلبات المشروع والموارد المتاحة. يعد اختيار الخيار الذي يتوافق بشكل أفضل مع احتياجاتك وأهدافك التنموية أمرًا حيويًا.

كيفية اختيار الأداة المناسبة لاحتياجاتك

يعتمد اختيار أفضل أداة لإنشاء تطبيق Android الخاص بك على عوامل مختلفة مثل مستوى مهارتك ومتطلبات المشروع والموارد المتاحة والميزانية وأداء التطبيق المطلوب والجمهور المستهدف. فيما يلي بعض الاعتبارات والخطوات الأساسية لمساعدتك على اتخاذ قرار مستنير:

تقييم مهاراتك وخبراتك

قبل الغوص في عملية الاختيار، قم بتقييم خبرتك في البرمجة وتجربتك في تطوير التطبيقات. إذا كنت مبتدئًا أو تفتقر إلى مهارات البرمجة، فإن المنصات no-code مثل AppMaster تعد خيارات ممتازة، لأنها تتيح لك إنشاء تطبيقات من خلال واجهات مرئية دون كتابة أي تعليمات برمجية. بالنسبة لأولئك الذين لديهم بعض المعرفة بالبرمجة ولكنهم يفضلون تقليل البرمجة، فإن الحلول low-code تعتبر مثالية. يمكن للمطورين ذوي الخبرة الواسعة استكشاف مجموعة متنوعة من أطر التطوير لتطبيقات Android الأصلية والتطبيقات عبر الأنظمة الأساسية.

حدد متطلبات مشروعك

قم بإدراج المتطلبات والأهداف المحددة لمشروعك. ضع في اعتبارك مدى تعقيد التطبيق ووظائفه وعمليات التكامل المطلوبة مع خدمات الجهات الخارجية وتوقعات الأداء. حدد أيضًا ما إذا كنت تهدف إلى الحصول على تجربة Android أصلية أو تسعى إلى التوافق عبر الأنظمة الأساسية. سترشدك هذه المعلومات إلى اختيار الأداة المناسبة التي تناسب احتياجاتك.

استكشف الأسعار وتوافر الموارد

توفر أدوات تطوير التطبيقات نماذج تسعير مختلفة، بما في ذلك الدفعات المجانية لمرة واحدة والخيارات القائمة على الاشتراك. قم بتقييم ميزانيتك وتأكد من أن الحل المختار يوفر الميزات المطلوبة ضمن النطاق السعري المستهدف. تذكر أن تأخذ في الاعتبار تكاليف الاستضافة والصيانة والتحديثات المحتملة عند اتخاذ القرار. ضع في اعتبارك أيضًا الموارد المتاحة مثل دعم المجتمع والوثائق والمواد التعليمية لتعظيم إمكانات الأداة المختارة.

تقييم ميزات النظام الأساسي وأداء التطبيق

قم بتحليل ميزات ووظائف أدوات تطوير التطبيقات المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات مشروعك. تحقق من إمكانيات تصميم واجهة المستخدم وقوالب التطبيقات وعمليات التكامل وأصول التطوير الأخرى التي توفرها هذه الأنظمة الأساسية. بالنسبة للحلول الأصلية أو عبر الأنظمة الأساسية، ضع في اعتبارك خصائص أدائها، لأنها قد تؤثر على استجابة التطبيق وتجربة المستخدم. يعد اختيار الأداة التي توفر الأداء وسهولة الاستخدام الذي تتوقعه لتطبيقك أمرًا بالغ الأهمية.

ضع في اعتبارك جمهورك المستهدف والسوق

سيساعدك فهم جمهورك المستهدف والسوق على اختيار الأداة المناسبة لتطبيق Android الخاص بك. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بتطوير لعبة محمولة أو تطبيق غني بالوسائط المتعددة، فقد ترغب في إعطاء الأولوية للأدوات التي تتمتع بقدرات عرض ثلاثية الأبعاد أفضل. خذ في الاعتبار حجم قاعدة المستخدمين المتوقعة ومتطلباتهم فيما يتعلق بتوافق الأجهزة، وتوافر متجر التطبيقات المفضل، والعوامل الأخرى التي قد تؤثر على تفاعلهم مع تطبيقك.

اختبار أدوات ومنصات متعددة

اعتمادًا على العوامل المذكورة أعلاه، قم بوضع قائمة مختصرة لبعض أدوات تطوير التطبيقات التي تلبي احتياجاتك. اختبرها من خلال الإصدارات التجريبية أو المستويات المجانية للحصول على تجربة عملية مع واجهاتها وإمكانياتها. قارن بين سهولة الاستخدام والأداء وجودة التطبيقات التي تم إنشاؤها. ستمنحك هذه الخطوة رؤى لا تقدر بثمن حول الأداة التي تناسب مشروعك بشكل أفضل.

من خلال النظر في هذه العوامل واتباع الخطوات الموضحة، ستكون في وضع أفضل لاختيار أداة تطوير التطبيق المناسبة لمشروع تطبيق Android الخاص بك. يختلف كل موقف عن الآخر، لذا قم بتقييم متطلباتك وأهدافك المحددة بدقة ودعهم يرشدونك في اختيار الحل الأنسب.