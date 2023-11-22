创建 Android 应用程序的最佳工具：2024 版

移动应用程序开发的需求正在迅速增长，Android 在用户和应用程序下载方面处于市场领先地位。 Android 应用程序开发有多种工具可供选择，无论是初学者还是经验丰富的开发人员都有多种选择。本文探讨了 2024 年创建 Android 应用的最佳工具，包括无代码平台、 low-code解决方案和开发框架。

Android 应用程序开发的No-Code平台

No-code平台使几乎没有编程经验的用户可以使用可视化界面构建移动应用程序。它们提供了将您的想法转化为实用应用程序的最快方法。以下是 Android 应用程序开发的顶级no-code平台。

AppMaster

AppMaster是一个强大的no-code平台，用于构建 Web、移动和后端应用程序。其主要优势之一是能够通过drag-and-drop界面创建具有视觉吸引力的 Android 应用程序。借助AppMaster ，用户可以构建 UI、定义业务逻辑，并使用Kotlin和Jetpack Compose轻松生成 Android 应用程序。

AppMaster拥有超过 60,000 名用户，以其可扩展性和效率而闻名，适合各种规模的项目。有六种订阅计划，从免费的学习和测试选项到具有源代码访问和本地托管的企业解决方案。

Adalo

Adalo是一个流行的no-code平台，允许您无需任何编码即可创建视觉上令人惊叹的 Android 应用程序。其用户友好的界面可让您设计应用程序、添加组件以及开发复杂的功能，例如用户身份验证、数据库和推送通知。 Adalo提供免费计划以及具有额外资源、第三方集成和更高性能的高级计划。

Bubble

Bubble是一个易于使用的no-code平台，可让您构建 Web 和移动应用程序。设计 UI、创建数据库和合并逻辑都可以通过可视化编辑器实现。要创建 Android 应用程序，您需要使用 BDK Native 或 Cordova 等工具包装Bubble Web 应用程序以生成 Android APK。 Bubble提供免费计划并根据功能和资源进行分级定价。

Android 应用程序构建的低代码解决方案

Low-code工具是为具有一定编程知识并希望加快应用程序开发过程的人员而设计的。他们提供可视化工具、预构建组件和易于使用的编码块，以更快地开发 Android 应用程序。

外部系统

OutSystems是一个功能强大的low-code平台，使开发人员能够使用可视化开发环境快速创建 Android 应用程序。它提供了广泛的预构建模板、组件和集成，从而缩短了开发时间和成本。 OutSystems 为个人项目提供免费版本，并为企业提供可扩展的订阅计划。

阿庇安

Appian是一个企业级low-code平台，允许您使用可视化工具、预构建组件和简化的编码来开发 Android 应用程序。它适合希望快速创建应用程序同时在代码级别保持对开发过程的控制的企业。 Appian 提供免费试用，定价基于用户数量和所需功能。

门迪克斯

Mendix是一个low-code平台，适用于优先考虑 Android 应用开发敏捷性和效率的企业。它提供可视化界面、预构建模板和可重用组件来加快应用程序创建速度。 Mendix 允许开发人员、业务团队和用户在开发过程中无缝协作。定价计划根据用户数量、应用程序和功能的不同而有所不同。

No-code和low-code平台是初学者和经验丰富的开发人员用最少的代码创建 Android 应用程序的绝佳工具。合适的平台取决于您的技能水平、项目要求和所需的应用程序性能。虽然像AppMaster这样的no-code工具非常适合非开发人员，但像 OutSystems 这样的low-code平台可以满足那些具有一定编码经验的人的需求。

本机 Android 应用程序的开发框架

创建原生 Android 应用程序时，选择正确的开发框架对于提供卓越的用户体验至关重要。本机应用程序专为 Android 平台构建，可提供更好的性能、更轻松地访问设备功能以及更流畅的用户界面转换。以下是 2024 年原生 Android 应用的一些顶级开发框架：

Android Studio

Android Studio是用于 Android 应用开发的官方集成开发环境 (IDE)。它由 Google 开发，提供了一套全面的工具，用于为各种 Android 设备构建高质量的应用程序。 Android Studio的主要功能包括：

直观的代码编辑器，具有实时建议和重构功能

用于设计用户界面的可视化布局编辑器

支持多个设备模拟器来测试应用程序兼容性和性能

与 Firebase 服务集成以实现后端、分析和通知

对 Kotlin 和Java编程语言的内置支持

Android Studio适用于 Windows、macOS 和 Linux，并且免费使用。

图片来源：Android 开发者

Kotlin 多平台移动 (KMM)

Kotlin Multiplatform Mobile (KMM) 是 JetBrains 开发的一个功能强大的框架，允许开发人员从单个代码库构建本机 Android 和 iOS 应用程序。 KMM 基于 Kotlin 编程语言，使开发人员能够跨平台共享代码，其中包括业务逻辑、数据模型等，同时保持 Android 和 iOS 应用程序的本机性能。 KMM 的一些显着特征包括：

在 Android 和 iOS 平台之间共享代码

Kotlin/Native 编译器，用于编译本机 iOS 的共享代码

与 Android Studio 和 Xcode 集成，实现无缝开发体验

和 Xcode 集成，实现无缝开发体验 支持众多流行的库，例如 Ktor 和 SQLDelight

KMM 是开源的，可免费用于开发本机移动应用程序。

混合和跨平台框​​架

混合和跨平台应用程序开发框架允许您使用单个代码库创建在多个平台（例如 Android 和 iOS）上运行的移动应用程序。这些框架可以节省时间、金钱和资源，但可能会在性能和本机感觉方面做出一些权衡。以下是 2024 年最佳混合和跨平台应用程序开发框架：

反应本机

React Native是 Facebook 开发的一个流行的开源框架，允许开发人员使用 JavaScript 和 React 创建类似本机的应用程序。凭借广泛的社区和不断的更新，React Native 已成为最广泛使用的跨平台应用程序开发框架之一。 React Native 的主要特性包括：

适用于 Android 和 iOS 应用程序的单一代码库

使用本机组件提供高性能的用户体验

用于快速应用程序开发和测试的热重载

与流行的 React 库和工具集成

React Native 适用于 Windows、macOS 和 Linux，并且免费使用。

扑

Flutter 是由 Google 创建的开源 UI 开发套件，可让您使用单个代码库为 Android、iOS、Web 和桌面构建本机编译的高性能应用程序。 Flutter 基于 Dart 编程语言构建，提供卓越的性能和大量预构建的小部件，可实现快速、流畅的开发过程。 Flutter 的特点包括：

适用于 Android、iOS、Web 和桌面的单一代码库。

通过热重载和丰富的预构建小部件进行快速开发。

通过提前编译的 Dart 代码实现类似本机的性能。

通过包可定制和可扩展的 UI 组件。

Flutter 适用于 Windows、macOS 和 Linux，并且免费使用。

Xamarin

Xamarin 是 Microsoft 的产品，是一个跨平台应用程序开发框架，它使用 C# 为 Android、iOS 和 Windows 创建类似本机的应用程序。 Xamarin 允许开发人员跨平台共享代码，同时保持访问本机 API 和功能的能力，以获得更好的性能。 Xamarin 的主要功能包括：

适用于 Android、iOS 和 Windows 应用程序的共享 C# 代码库

Visual Studio 集成带来无缝开发体验

本机 API 访问可提供更好的应用程序性能和功能

支持流行的 .NET 库和工具

Xamarin 适用于 Windows 和 macOS，并且对开源项目和小型团队免费。

顶级 Android 应用程序创建工具的比较

在选择合适的 Android 应用程序开发工具时，必须比较每个平台的功能、优势和权衡。以下是本文讨论的顶级 Android 应用程序创建工具的摘要：

No-Code平台

AppMaster - 无需编写任何代码即可进行应用程序开发。提供一整套工具，包括后端、Web 和移动应用程序开发。 AppMaster可定制、高效，适合从小企业到大型企业的不同客户。

低代码解决方案

Low-code应用程序开发平台提供了一个可视化环境，可以用最少的编码工作来开发应用程序。非常适合寻求更快的开发周期和降低技术复杂性的团队。

原生 Android 开发框架

Android Studio - 用于 Android 应用程序开发的官方 IDE，提供一套全面的工具和出色的用户体验。非常适合经验丰富的开发人员或希望使用 Java 或 Kotlin 学习 Android 应用程序开发的开发人员。

Kotlin Multiplatform Mobile (KMM) - 一个共享代码库框架，用于使用 Kotlin 构建本机 Android 和 iOS 应用程序。为流行的库提供出色的支持，并与Android Studio和 Xcode 轻松集成。

混合和跨平台框​​架

React Native - 一个基于 JavaScript 的开源框架，用于为 Android 和 iOS 创建高性能、类似本机的应用程序。提供丰富的库和工具生态系统，使其成为开发人员的热门选择。

Flutter - Google 开发的 UI 套件，用于为多个平台创建本机编译的高性能应用程序。使用 Dart 语言并提供带有预构建小部件的高效开发环境。

Xamarin - Microsoft 的跨平台应用程序开发框架，使用 C# 为 Android、iOS 和 Windows 创建类似本机的应用程序。允许共享代码、本机 API 访问以及与 Visual Studio 集成。

根据您的技术专长、项目要求和可用资源等因素，每种工具都有自己的优点、缺点和适用性。选择最符合您的发展需求和目标的方案至关重要。

如何选择适合您需求的工具

选择创建 Android 应用程序的最佳工具取决于多种因素，例如您的技能水平、项目要求、可用资源、预算、所需的应用程序性能和目标受众。以下是一些关键考虑因素和步骤，可帮助您做出明智的决定：

评估您的技能和经验

在深入选择过程之前，请评估您的编程专业知识和应用程序开发经验。如果您是初学者或缺乏编码技能，像AppMaster这样的no-code平台是很好的选择，因为它们允许您通过可视化界面创建应用程序，而无需编写任何代码。对于那些具有一定编程知识但希望尽量减少编码的人来说， low-code解决方案是理想的选择。拥有丰富经验的开发者可以探索多种原生Android和跨平台应用程序的开发框架。

确定您的项目要求

列出您的项目的具体要求和目标。考虑应用程序的复杂性、功能、所需的第三方服务集成以及性能预期。此外，还要确定您的目标是获得原生 Android 体验还是寻求跨平台兼容性。此信息将指导您选择适合您需求的工具。

探索定价和资源可用性

应用程序开发工具提供各种定价模式，包括免费、一次性付款和基于订阅的选项。评估您的预算并确保所选解决方案在您的目标价格范围内提供您所需的功能。请记住在做出决定时考虑托管、维护和潜在的更新成本。此外，请考虑可用资源，例如社区支持、文档和学习材料，以最大限度地发挥所选工具的潜力。

评估平台功能和应用程序性能

考虑您的项目要求，分析不同应用程序开发工具的特性和功能。检查这些平台提供的 UI 设计功能、应用程序模板、集成和其他开发资产。对于本机或跨平台解决方案，请考虑其性能特征，因为它们可能会影响应用程序的响应能力和用户体验。选择一个能够提供您期望的应用程序性能和可用性的工具至关重要。

考虑您的目标受众和市场

了解您的目标受众和市场将帮助您为 Android 应用选择正确的工具。例如，如果您正在开发移动游戏或多媒体应用程序，您可能需要优先考虑具有更好 3D 渲染功能的工具。考虑预期用户群的规模及其对设备兼容性、首选应用商店可用性以及可能影响他们与您的应用互动的其他因素的要求。

测试多种工具和平台

根据上述因素，筛选出一些满足您需求的应用程序开发工具。通过试用版或免费套餐对其进行测试，以亲身体验其界面和功能。比较它们的易用性、性能和生成的应用程序的质量。此步骤将为您提供宝贵的见解，了解哪种工具最适合您的项目。

通过考虑这些因素并遵循概述的步骤，您将能够更好地为您的 Android 应用项目选择合适的应用开发工具。每种情况都不同，因此请彻底评估您的具体要求和目标，并让它们指导您选择最合适的解决方案。