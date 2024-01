Najlepsze narzędzia do tworzenia aplikacji na Androida: wydanie 2024

Zapotrzebowanie na tworzenie aplikacji mobilnych szybko rośnie, a Android jest liderem na rynku pod względem liczby użytkowników i pobrań aplikacji. Dzięki szerokiej gamie narzędzi dostępnych do tworzenia aplikacji na Androida zarówno początkujący, jak i doświadczeni programiści mają wiele możliwości. W tym artykule omówiono najlepsze narzędzia do tworzenia aplikacji na Androida w 2024 r., w tym platformy bez kodu , rozwiązania low-code i platformy programistyczne.

Platformy No-Code do tworzenia aplikacji na Androida

Platformy No-code umożliwiają użytkownikom z niewielkim lub żadnym doświadczeniem programistycznym tworzenie aplikacji mobilnych przy użyciu interfejsu wizualnego. Zapewniają najszybszy sposób przekształcenia pomysłu w funkcjonalną aplikację. Poniżej znajdują się najlepsze platformy no-code do tworzenia aplikacji na Androida.

AppMaster

AppMaster to potężna platforma no-code służąca do tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych. Jedną z jego kluczowych zalet jest możliwość tworzenia atrakcyjnych wizualnie aplikacji na Androida za pomocą interfejsu drag-and-drop. Dzięki AppMaster użytkownicy mogą konstruować interfejsy użytkownika, definiować logikę biznesową i łatwo generować aplikacje na Androida za pomocą Kotlin i Jetpack Compose.

Z ponad 60 000 użytkowników AppMaster jest znany ze swojej skalowalności i wydajności, dzięki czemu nadaje się do projektów każdej wielkości. Dostępnych jest sześć planów subskrypcji, począwszy od bezpłatnej opcji uczenia się i testowania po rozwiązania dla przedsiębiorstw z dostępem do kodu źródłowego i hostingiem lokalnym.

Adalo

Adalo to popularna platforma no-code, która umożliwia tworzenie oszałamiających wizualnie aplikacji na Androida bez żadnego kodowania. Przyjazny dla użytkownika interfejs pozwala projektować aplikację, dodawać komponenty i opracowywać złożone funkcje, takie jak uwierzytelnianie użytkowników, bazy danych i powiadomienia push. Adalo oferuje plan bezpłatny oraz plany premium z dodatkowymi zasobami, integracją z innymi firmami i wyższą wydajnością.

Bubble

Bubble to łatwa w użyciu platforma no-code, która umożliwia tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych. Projektowanie interfejsu użytkownika, tworzenie baz danych i wprowadzanie logiki jest możliwe za pomocą edytora wizualnego. Aby tworzyć aplikacje na Androida, musisz opakować aplikację internetową Bubble za pomocą narzędzi takich jak BDK Native lub Cordova w celu wygenerowania plików APK dla Androida. Bubble zapewnia bezpłatny plan i wielopoziomowe ceny oparte na funkcjach i zasobach.

Rozwiązania o niskim kodzie do tworzenia aplikacji na Androida

Narzędzia Low-code przeznaczone są dla osób z pewną wiedzą programistyczną, które chcą przyspieszyć proces tworzenia aplikacji. Oferują narzędzia wizualne, gotowe komponenty i łatwe w użyciu bloki kodowania, umożliwiające szybsze tworzenie aplikacji na Androida.

Systemy zewnętrzne

OutSystems to potężna platforma low-code, która umożliwia programistom szybkie tworzenie aplikacji na Androida przy użyciu wizualnego środowiska programistycznego. Zapewnia szeroką gamę gotowych szablonów, komponentów i integracji, skracając czas i koszty programowania. OutSystems oferuje bezpłatną wersję do projektów osobistych wraz ze skalowalnymi planami subskrypcyjnymi dla firm.

Appiana

Appian to platforma low-code na poziomie przedsiębiorstwa, która umożliwia tworzenie aplikacji na Androida przy użyciu narzędzi wizualnych, gotowych komponentów i uproszczonego kodowania. Jest odpowiedni dla firm, które chcą szybko tworzyć aplikacje , zachowując kontrolę nad procesem rozwoju na poziomie kodu. Appian oferuje bezpłatną wersję próbną, a ceny zależą od liczby użytkowników i wymaganych funkcji.

Mendix

Mendix to platforma low-code dla firm, dla których priorytetem jest elastyczność i wydajność w tworzeniu aplikacji na Androida. Oferuje interfejs wizualny, gotowe szablony i komponenty wielokrotnego użytku, które przyspieszają tworzenie aplikacji. Mendix umożliwia bezproblemową współpracę między programistami, zespołami biznesowymi i użytkownikami podczas procesu programowania. Plany cenowe różnią się w zależności od liczby użytkowników, aplikacji i funkcji.

Platformy No-code i low-code to doskonałe narzędzia dla początkujących i doświadczonych programistów do tworzenia aplikacji na Androida przy minimalnej ilości kodowania. Wybór właściwej platformy zależy od Twojego poziomu umiejętności, wymagań projektu i pożądanej wydajności aplikacji. Chociaż narzędzia no-code takie jak AppMaster są idealne dla osób niebędących programistami, platformy low-code takie jak OutSystems, mogą zaspokoić potrzeby osób z pewnym doświadczeniem w kodowaniu.

Ramy programistyczne dla natywnych aplikacji na Androida

Podczas tworzenia natywnych aplikacji na Androida wybór odpowiedniego środowiska programistycznego ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wyjątkowego doświadczenia użytkownika. Aplikacje natywne są tworzone specjalnie dla platformy Android, oferując lepszą wydajność, łatwiejszy dostęp do funkcji urządzenia i płynniejsze przejścia w interfejsie użytkownika. Oto niektóre z najlepszych frameworków programistycznych dla natywnych aplikacji na Androida w 2024 roku:

Android Studio

Android Studio to oficjalne zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) do tworzenia aplikacji na Androida. Opracowany przez Google, zapewnia kompleksowy zestaw narzędzi do tworzenia wysokiej jakości aplikacji na różne urządzenia z Androidem. Kluczowe funkcje Android Studio obejmują:

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Intuicyjny edytor kodu z sugestiami w czasie rzeczywistym i refaktoryzacją

Edytor układu wizualnego do projektowania interfejsów użytkownika

Obsługa wielu emulatorów urządzeń w celu testowania zgodności i wydajności aplikacji

Integracja z usługami Firebase w zakresie backendu, analiz i powiadomień

Wbudowana obsługa języków programowania Kotlin i Java

Android Studio jest dostępne dla systemów Windows, macOS i Linux, a korzystanie z niego jest bezpłatne.

Źródło obrazu: programiści Androida

Kotlin Multiplatform Mobile (KMM)

Kotlin Multiplatform Mobile (KMM) to potężna platforma opracowana przez JetBrains, która umożliwia programistom tworzenie natywnych aplikacji na Androida i iOS z jednej bazy kodu. Oparty na języku programowania Kotlin, KMM umożliwia programistom udostępnianie kodu, który obejmuje logikę biznesową, modele danych i nie tylko, między platformami, przy jednoczesnym zachowaniu natywnej wydajności aplikacji na Androida i iOS. Niektóre godne uwagi funkcje KMM to:

Udostępniaj kod pomiędzy platformami Android i iOS

Kompilator Kotlin/Native do kompilowania współdzielonego kodu dla natywnego iOS

Integracja z Android Studio i Xcode zapewnia płynne programowanie

i Xcode zapewnia płynne programowanie Obsługa wielu popularnych bibliotek, takich jak Ktor i SQLDelight

KMM jest oprogramowaniem typu open source i można go bezpłatnie używać do tworzenia natywnych aplikacji mobilnych.

Frameworki hybrydowe i wieloplatformowe

Hybrydowe i wieloplatformowe platformy tworzenia aplikacji umożliwiają tworzenie aplikacji mobilnych działających na wielu platformach, takich jak Android i iOS, przy użyciu jednej bazy kodu. Frameworki te mogą zaoszczędzić czas, pieniądze i zasoby, ale mogą wiązać się z pewnymi kompromisami w zakresie wydajności i natywnego stylu. Oto najlepsze platformy do tworzenia aplikacji hybrydowych i wieloplatformowych na rok 2024:

Reaguj natywnie

React Native to popularna platforma typu open source opracowana przez Facebooka, która umożliwia programistom tworzenie aplikacji natywnych przy użyciu JavaScript i React. Dzięki rozbudowanej społeczności i ciągłym aktualizacjom React Native stał się jednym z najczęściej używanych platform do tworzenia aplikacji wieloplatformowych. Kluczowe cechy React Native obejmują:

Pojedyncza baza kodu dla aplikacji na Androida i iOS

Wykorzystanie natywnych komponentów zapewniających wysoką wydajność użytkownika

Ładowanie na gorąco w celu szybkiego tworzenia i testowania aplikacji

Integracja z popularnymi bibliotekami i narzędziami React

React Native jest dostępny dla systemów Windows, macOS i Linux, a korzystanie z niego jest bezpłatne.

Trzepotanie

Flutter to zestaw programistyczny interfejsu użytkownika o otwartym kodzie źródłowym stworzony przez Google, który umożliwia tworzenie natywnie skompilowanych, wydajnych aplikacji dla systemów Android, iOS, Internetu i komputerów stacjonarnych przy użyciu jednej bazy kodu. Zbudowany w oparciu o język programowania Dart, Flutter oferuje doskonałą wydajność i wiele gotowych widżetów zapewniających szybki i płynny proces programowania. Funkcje Fluttera obejmują:

Pojedyncza baza kodu dla Androida, iOS, Internetu i komputerów stacjonarnych.

Szybki rozwój dzięki przeładowywaniu na gorąco i bogatemu zestawowi gotowych widżetów.

Wydajność podobna do natywnej dzięki skompilowanemu z wyprzedzeniem kodowi Dart.

Konfigurowalne i rozszerzalne komponenty interfejsu użytkownika poprzez pakiety.

Flutter jest dostępny dla systemów Windows, macOS i Linux, a korzystanie z niego jest bezpłatne.

Xamarin

Xamarin, produkt firmy Microsoft, to wieloplatformowa platforma do tworzenia aplikacji, która używa języka C# do tworzenia aplikacji natywnych dla systemów Android, iOS i Windows. Xamarin umożliwia programistom udostępnianie kodu na różnych platformach, zachowując jednocześnie możliwość dostępu do natywnych interfejsów API i funkcji w celu uzyskania lepszej wydajności. Kluczowe cechy platformy Xamarin obejmują:

Udostępniona baza kodu C# dla aplikacji na Androida, iOS i Windows

Integracja z Visual Studio zapewniająca bezproblemowe środowisko programistyczne

Natywny dostęp do interfejsu API zapewniający lepszą wydajność i możliwości aplikacji

Obsługa popularnych bibliotek i narzędzi .NET

Xamarin jest dostępny dla systemów Windows i macOS oraz jest bezpłatny dla projektów typu open source i małych zespołów.

Porównanie najlepszych narzędzi do tworzenia aplikacji na Androida

Wybierając odpowiednie narzędzie do tworzenia aplikacji na Androida, należy porównać funkcje, zalety i kompromisy każdej platformy. Oto podsumowanie najważniejszych narzędzi do tworzenia aplikacji na Androida omówionych w tym artykule:

Platformy No-Code

AppMaster — umożliwia tworzenie aplikacji bez pisania kodu. Oferuje kompleksowy zestaw narzędzi, w tym tworzenie backendu, aplikacji internetowych i mobilnych. AppMaster jest konfigurowalny, wydajny i odpowiedni dla różnorodnych klientów, od małych firm po przedsiębiorstwa.

Rozwiązania wymagające niewielkiej ilości kodu

Platformy do tworzenia aplikacji Low-code zapewniają środowisko wizualne do tworzenia aplikacji przy minimalnym wysiłku związanym z kodowaniem. Idealny dla zespołów poszukujących szybszych cykli rozwoju i zmniejszonej złożoności technicznej.

Natywne platformy programistyczne dla Androida

Android Studio — oficjalne środowisko IDE do tworzenia aplikacji na Androida, oferujące kompleksowy zestaw narzędzi i doskonałe doświadczenie użytkownika. Idealny dla doświadczonych programistów lub tych, którzy chcą nauczyć się tworzenia aplikacji na Androida przy użyciu Java lub Kotlin.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Kotlin Multiplatform Mobile (KMM) — udostępniona platforma kodu do tworzenia natywnych aplikacji na Androida i iOS przy użyciu Kotlina. Zapewnia doskonałą obsługę popularnych bibliotek i łatwą integrację z Android Studio i Xcode.

Frameworki hybrydowe i wieloplatformowe

React Native — platforma oparta na JavaScript, oparta na otwartym kodzie źródłowym, służąca do tworzenia wydajnych, natywnych aplikacji na Androida i iOS. Oferuje bogaty ekosystem bibliotek i narzędzi, dzięki czemu jest popularnym wyborem dla programistów.

Flutter — opracowany przez Google zestaw interfejsu użytkownika do tworzenia natywnie kompilowanych, wydajnych aplikacji dla wielu platform. Korzysta z języka Dart i oferuje wysoce produktywne środowisko programistyczne z gotowymi widżetami.

Xamarin — wieloplatformowa platforma tworzenia aplikacji firmy Microsoft, wykorzystująca język C# do tworzenia aplikacji natywnych dla systemów Android, iOS i Windows. Umożliwia współdzielony kod, natywny dostęp do API i integrację z Visual Studio.

Każde narzędzie ma swoje mocne i słabe strony oraz możliwość zastosowania w oparciu o takie czynniki, jak wiedza techniczna, wymagania projektu i dostępne zasoby. Wybór tego, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i celom rozwojowym, jest niezwykle istotny.

Jak wybrać narzędzie odpowiednie do swoich potrzeb

Wybór najlepszego narzędzia do tworzenia aplikacji na Androida zależy od różnych czynników, takich jak poziom umiejętności, wymagania projektu, dostępne zasoby, budżet, pożądana wydajność aplikacji i docelowa grupa odbiorców. Oto kilka kluczowych kwestii i kroków, które pomogą Ci podjąć świadomą decyzję:

Oceń swoje umiejętności i doświadczenie

Zanim przystąpisz do procesu selekcji, oceń swoją wiedzę programistyczną i doświadczenie w tworzeniu aplikacji. Jeśli jesteś początkujący lub nie masz umiejętności kodowania, platformy no-code takie jak AppMaster, są doskonałym rozwiązaniem, ponieważ umożliwiają tworzenie aplikacji za pomocą interfejsów wizualnych bez pisania żadnego kodu. Dla tych, którzy mają pewną wiedzę programistyczną, ale wolą minimalizować kodowanie, idealne są rozwiązania low-code. Programiści z dużym doświadczeniem mogą eksplorować różnorodne platformy programistyczne dla natywnych aplikacji na Androida i aplikacji wieloplatformowych.

Określ wymagania projektu

Wymień szczegółowe wymagania i cele swojego projektu. Weź pod uwagę złożoność aplikacji, funkcjonalność, wymagane integracje z usługami stron trzecich i oczekiwania dotyczące wydajności. Określ także, czy Twoim celem jest natywny system Android, czy też kompatybilność między platformami. Informacje te pomogą Ci w wyborze odpowiedniego narzędzia, które odpowiada Twoim potrzebom.

Przeglądaj ceny i dostępność zasobów

Narzędzia do tworzenia aplikacji oferują różne modele cenowe, w tym bezpłatne, jednorazowe płatności i opcje oparte na subskrypcji. Oceń swój budżet i upewnij się, że wybrane rozwiązanie zapewnia pożądane funkcje w docelowym przedziale cenowym. Przy podejmowaniu decyzji pamiętaj o uwzględnieniu kosztów hostingu, konserwacji i potencjalnych aktualizacji. Weź także pod uwagę dostępne zasoby, takie jak wsparcie społeczności, dokumentacja i materiały edukacyjne, aby zmaksymalizować potencjał wybranego narzędzia.

Oceń funkcje platformy i wydajność aplikacji

Przeanalizuj funkcje i funkcjonalność różnych narzędzi do tworzenia aplikacji , biorąc pod uwagę wymagania Twojego projektu. Sprawdź możliwości projektowania interfejsu użytkownika, szablony aplikacji, integracje i inne zasoby programistyczne udostępniane przez te platformy. W przypadku rozwiązań natywnych lub wieloplatformowych należy wziąć pod uwagę ich charakterystykę wydajności, ponieważ mogą one mieć wpływ na responsywność aplikacji i wygodę użytkownika. Wybór narzędzia, które zapewni wydajność i użyteczność, jakiej oczekujesz od swojej aplikacji, jest kluczowy.

Weź pod uwagę swoją grupę docelową i rynek

Zrozumienie grupy docelowej i rynku pomoże Ci wybrać odpowiednie narzędzie dla Twojej aplikacji na Androida. Na przykład, jeśli tworzysz grę mobilną lub aplikację bogatą w multimedia, możesz nadać priorytet narzędziom z lepszymi możliwościami renderowania 3D. Weź pod uwagę przewidywaną wielkość bazy użytkowników i ich wymagania dotyczące zgodności urządzeń, preferowanej dostępności w sklepie z aplikacjami i innych czynników, które mogą mieć wpływ na ich zaangażowanie w Twoją aplikację.

Przetestuj wiele narzędzi i platform

W zależności od powyższych czynników wybierz kilka narzędzi do tworzenia aplikacji, które zaspokoją Twoje potrzeby. Przetestuj je w wersjach próbnych lub bezpłatnych poziomach, aby uzyskać praktyczne doświadczenie z ich interfejsami i możliwościami. Porównaj łatwość obsługi, wydajność i jakość generowanych aplikacji. Ten krok zapewni Ci bezcenną wiedzę na temat tego, które narzędzie najlepiej pasuje do Twojego projektu.

Uwzględniając te czynniki i wykonując opisane kroki, będziesz lepiej przygotowany do wyboru odpowiedniego narzędzia do tworzenia aplikacji dla swojego projektu aplikacji na Androida. Każda sytuacja jest inna, dlatego dokładnie oceń swoje specyficzne wymagania i cele i pozwól im pomóc w wyborze najodpowiedniejszego rozwiązania.