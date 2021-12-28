من المهم دائمًا الترويج لموقع الويب الخاص بك. قد لا يكون الأمر سهلاً ، لكن النتيجة تستحق الجهد المبذول.

يمكن أن يتم الترويج لموقعك على الويب بعدة طرق ، لكن الاستراتيجيات المحددة تعمل بشكل أفضل من غيرها. سواء كانت أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي ، أو كتابة المدونات ، أو الحديث الشفهي - كل شيء سيجعل الناس يتحدثون عن شركتك ، مما يزيد من عدد عملائك.

تكمن المشكلة في أن الأشخاص لا يبحثون عن مواقع الويب المفضلة لديهم لقراءتها - فهم يقومون بفحصها مرة واحدة كل فترة. فكيف نروج لموقعنا؟ سنناقش ثماني استراتيجيات يجب اتباعها للترويج لموقع الويب.

وسائل التواصل الاجتماعي

بادئ ذي بدء ، هناك وسائل التواصل الاجتماعي. إنها الطريقة الأكثر شيوعًا لاكتساب موقع الويب الخاص بك وعرض عملك.

قم بإنشاء حسابات على جميع المنصات الشهيرة: Facebook و Google+ و Twitter و Instagram.

تعد وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة فعالة للترويج لمنتجاتك وجعل الناس يتحدثون عن شركتك. استخدم لمشاركة معلومات مثيرة حول المنتج: انشر صورًا لأحدث المنتجات المعروضة للبيع أو الأحداث التي سيحضرها عملك أو تستضيفها. إذا كنت تقيم حدثًا في مكان عملك ، فشجع العملاء على التغريد بصورهم وهم يرتدون سلعك باستخدام علامات التصنيف التي تتضمن #YourCompanyName. إنه مفيد لأنه يظهر أن شخصًا ما يحب علامتك التجارية بدرجة كافية لارتدائها علنًا. مثل هذا النشاط يؤدي إلى نمو المبيعات وحركة المرور على الموقع.

التدوين

يعد امتلاك مدونة أداة قوية أخرى لترويج موقع الويب الخاص بك. هل سبق لك أن رأيت مدونة إحدى الشركات وفكرت في المنتجات التي تبيعها وكيف يمكن أن تفيدك خدماتها؟ يسمح التدوين للعملاء برؤية الجانب الخلفي من العمليات التجارية ، مما يجعلهم يشعرون بالامتياز ، كما لو كانوا يعرفون المزيد. يمكن أن تجعلهم يرغبون في استخدام الخدمات أو الشراء منك.

أولا ، ابدأ مدونة. تحقق من منصات التدوين الشائعة مثل WordPress أو Wix أو Blogger للحصول على أسرع إطلاق للمدونة. تحتوي هذه المواقع على خيارات مجانية تتيح لك إنشاء مدونة ذات مظهر احترافي في أي وقت من الأوقات. تأكد أيضًا من ربط موقع الويب الخاص بك والمدونة. بعد قراءة المنشور ، سيساعد هذا الأشخاص في العثور على طريقهم للعودة إلى موقع الويب.

بمجرد أن تبدأ مدونة ، تذكر تحديثها باستمرار. يجب أن تكون مدونتك جذابة إذا كنت تريد عودة الأشخاص. قم بالبحث وحدد الموضوعات التي ستكون ممتعة لعملائك.

استخدم التدوين لتقوية صورة العلامة التجارية وهويتها وإظهار خبرتك.

كلمة إيجابية

هناك طريقة أخرى للترويج لموقعك الإلكتروني وهي التناقل الشفوي. من المعروف أن أي شيء يكون فعالاً إذا تحدث عنه الناس. ما الذي تستطيع القيام به؟ قم بإنشاء برنامج حوافز يقدم خصومات أو منتجات مجانية للإحالات. سيشجع هذا الترويج العملاء الذين استخدموا منتجك بالفعل لإخبار الآخرين عنه والحصول على شيء في المقابل. إنه فعال بشكل خاص عندما يكون منتجك جديدًا. وبالتالي ، ستنشر الخبر ، وسيكون الناس أكثر من سعداء لمشاركة تجاربهم.

تطورت الكلمات الشفوية على الإنترنت بشكل ملحوظ. الناس منفتحون على مشاركة أفكارهم وآرائهم على الإنترنت. لذا اغتنم الفرصة واستخدم هذه الإمكانية لنشر الكلمة عن الموقع.

شهادة

ليس هناك ما هو أقوى من الشهادات الجيدة عندما يتعلق الأمر بالتسويق عبر الإنترنت. الشهادة هي قصة أو مراجعة من عميل مكتوبة على موقع الويب أو مواقع مراجعة خارجية أخرى مثل Google أو Yelp. إنها قيّمة لأنها تقييمات أصلية وصادقة من أشخاص استخدموا منتجك أو خدمتك.

من المرجح أن يثق الناس في الشهادة أكثر من الإعلان ، لذلك من الضروري أن يكون لديك الكثير منها على موقعك. اجمع شهادات من عملائك عن طريق إرسال بريد إلكتروني إليهم بعد الشراء منك أو عن طريق مطالبتهم بكتابة مراجعة على مواقع خارجية.

اعرض أفضل الشهادات وأحدثها على الصفحة الرئيسية للموقع. من المرجح أن ينظر العميل الذي لم يسمع عنك من قبل إذا رأوه على الفور.

الإعلان على المواقع والمنشورات الأخرى

يُعد الإعلان من خلال منصات أخرى أحد أكثر الاستراتيجيات فعالية للترويج للمواقع الإلكترونية. يمكن القيام بذلك بطرق مختلفة ، ولكن الأكثر فاعلية هو الإعلان عبر المنشورات على مواقع الويب الأخرى. هناك العديد من المواقع والمنشورات المختلفة للإعلان معها. لحسن الحظ ، يمكنك دائمًا العثور على قائمة بها على الإنترنت.

عند اختيار مواقع الويب والمنشورات التي تريد الإعلان من خلالها ، تحقق مما إذا كانت ذات صلة بجمهورك المستهدف. لا تضيع أموالك عن طريق الإعلان بمجلة لا تصل إلى السوق المستهدف. تحقق أيضًا من أن المصدر يتمتع بسمعة طيبة وأن قرائه مهتمون بما تقدمه.

خدمة العملاء والدعم

خدمة العملاء الجيدة ضرورية لأي عمل تجاري. يساعد في بناء ولاء العملاء.

يجب أن يكون نظام الدعم سهل الاستخدام ومتاحًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يجب أن يكون لدى العملاء خيارات الاتصال بك عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الدردشة ، ويجب أن يتلقوا دائمًا استجابة سريعة. قم بتطوير قسم الأسئلة الشائعة على موقع الويب الخاص بك بحيث يمكن للعملاء الوصول إليه بسهولة والعثور على إجابات للأسئلة الشائعة.

كوِّن فريق دعم عملاء ودودًا وواسع المعرفة. يجب عليهم حل المشكلات بسرعة وكفاءة وبذل قصارى جهدهم لإرضاء العملاء.

SEO

لا تفوت فرصة تحسين محركات البحث - يجب عليك تحسين موقع الويب الخاص بك لمحركات البحث. هناك تقنيات مختلفة لتحسين محركات البحث يمكنك تنفيذها. يمكنك دائمًا معرفة المزيد حول الخيارات المتاحة من خلال الاطلاع على أدلة ومقالات تحسين محركات البحث على الإنترنت.

بمجرد أن تتعرف على تحسين محركات البحث ، من المهم أن تضع ما تعلمته موضع التنفيذ. ابدأ في تحسين موقع الويب لكلمات رئيسية محددة. يمكنك أيضًا تحسين تجربة المستخدم الإجمالية لموقع الويب ، مما يسهل التحميل والتنقل.

هناك نوعان أساسيان من تحسين محركات البحث: على الصفحة وخارج الصفحة:

يغطي مُحسّنات محرّكات البحث على الصفحة كل ما هو متاح للمستخدمين على موقع الويب: نسخ موقع الويب ، والصور ، ومقاطع الفيديو ، والهيكل ، والأوصاف التعريفية ، والتصميم. يُظهر مُحسّنات محرّكات البحث خارج الصفحة كل شيء خلف الكواليس ويغطي الروابط والسلطة ومعدل المشاركة.

ضع في اعتبارك أن تحسين محركات البحث لا يعطي نتائج سريعة. في بعض الأحيان قد يستغرق الوصول إلى النتائج الأولى شهورًا.

التسويق عبر البريد الإلكتروني

يعد التسويق عبر البريد الإلكتروني استراتيجية فعالة من حيث التكلفة للوصول إلى العديد من الأشخاص.

هناك طرق مختلفة لاستخدام رسائل البريد الإلكتروني لتعزيز موقع الويب الخاص بك. أرسل رسائل إخبارية منتظمة ، وقدم خصومات خاصة للمشتركين ، أو قم بإجراء مسابقات.

مفتاح التسويق الفعال عبر البريد الإلكتروني هو جودة المحتوى. سيظل المشتركون مهتمين برسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك فقط إذا زودتهم بمحتوى قيم. لذا استمر في بذل الجهد لإنشاء محتوى ممتع وجذاب.

شيء آخر يجب أن تعرفه - اختبار أنواع مختلفة من حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني مفيد. بهذه الطريقة ، تتعلم جمهورك وتحلل أكثر ما يعجبهم.

استنتاج

كما ترى ، هناك الكثير من التكتيكات والاستراتيجيات المختلفة للترويج لموقعك على الويب. اختر اثنين منهم واستخدمهما معًا لتقوية تأثير الترويج. لا تتردد في استخدام أساليب مختلفة لزيادة حركة المرور على موقع الويب الخاص بك ، خاصة عندما تكون هناك إمكانية للقيام بذلك حتى بميزانية محدودة.