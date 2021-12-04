Продвижение сайта компании важно для успешного ведения вашего бизнеса и увеличения продаж. И хотя процесс может быть сложным, результат стоит затраченных усилий.

Увеличивать трафик на сайте можно разными способами. Есть определенные стратегии, которые работают лучше других, например, использование социальных сетей, ведение блога или проверенное временем сарафанное радио.

Проблема заключается в том, что люди обычно не добавляют бизнес-сайты в закладки и постоянно их читают. Чаще они просто проверяют их время от времени, когда им что-то необходимо. Так как же продвинут сайт, чтобы увеличить количество посещений и улучшить конверсию? Рассмотрим 8 несложных и эффективных стратегий для продвижения вашего веб-сайта.

Социальные сети

Начнем с социальных сетей. Это один из самых популярных методов для привлечения внимания к бизнесу и в частности к сайту компании.

Убедитесь, что у вас есть страницы на всех популярных платформах, таких как Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Instagram. Безусловно, из-за специфики вашей компании не обязательно заводить аккаунты на всех платформах, но важно определить, чем пользуется ваша целевая аудитория и предоставить ей возможность следить за вашей активностью в этих сетях.

Социальные сети — отличный способ заставить людей говорить о вашей компании. Здесь можно делиться фотографиями последних продуктов, которые вы выставляете на продажу, или событиями, в которых вы участвуете. Допустим, вы проводите профессиональное мероприятие, попросите гостей размещать фотографии с вашим мерчем с хэштегами, которые будут включать название компании или продукта. Это показывает заинтересованность людей в ваших сервисах. Так вы поднимете активность, а люди в поисках дополнительной информации обязательно зайдут на ваш сайт.

Ведения блога

Ведение блога — еще один мощный инструмент в продвижении вашего сайта. Вы когда-нибудь видели блог компании и задумывались о том, какие продукты они продают, и чем их услуги могут принести вам пользу? Ведение блога позволяет клиентам заглянуть за кулисы вашего бизнеса, создавая у них ощущение, что они знают о нем больше, а также вызывая еще большее желание воспользоваться вашими услугами.

Если у вас еще нет блога, обратите внимание на платформы WordPress, Wix или Blogger. Все эти сервисы позволят вам в кратчайшие сроки создать профессионально выглядящий блог на бесплатной основе или за совсем небольшую плату.

Не забудьте связать свой сайт с блогом, чтобы люди могли вернуться на сайт после прочтения контента в блоге.

После того как вы начали вести блог, не забывайте обновлять его. Ваш блог должен быть интересным, если вы хотите, чтобы люди продолжали интересоваться его контентом. Изучите темы, о которых вы можете написать и которые будут интересны вашим клиентам.

Используйте ведение блога для поддержания имиджа бренда и демонстрации своей экспертности.

Из уст в уста (сарафанное радио)

Маркетинг из уст в уста или сарафанное радио — проверенное средство продвижения чего угодно. Известно, что что-либо эффективно, когда об этом говорят.

Что вы можете сделать? Попробуйте заинтересовать пользователей при помощи скидок и рефералов. Предлагайте клиентам, которые уже использовали ваш продукт рассказать другим о вас, а взамен дарите им скидку на следующую покупку.

Онлайн сарафанное радио стало очень популярным. Люди охотно делятся своим мнением на просторах интернета. А если взамен они будут получать от вас что-то приятное и полезное, молва о вас распространиться очень быстро и приведет вам новых посетителей на сайт и новых клиентов.

Отзывы

Когда дело доходит до интернет-маркетинга, нет ничего более действенного, чем хороший отзыв. Клиент может оставить свой отзыв о пользовании вашей услугой или товаром у вас на сайте или на другой платформе (Google, Yelp). Отзывы невероятно ценны, потому что отражают честное мнение людей, которые попробовали ваш продукт.

И, несмотря на субъективность описываемого опыта, потенциальные клиенты доверяют ему больше, чем рекламе. Поэтому сделайте специальный раздел на вашем сайте и отразите несколько полезных комментариев на главной странице.

Как собрать отзывы? Попробуйте запрашивать их у своих клиентов через email-рассылки, после того, как они приобрели у вас продукт или услугу.

Убедитесь, что вы разместили свои лучшие и самые свежие отзывы на главной странице своего веб-сайта. Клиент, который никогда о вас не слышал, с большей вероятностью прочитает их, если увидит их сразу.

Реклама на других сайтах

Прямая реклама на других сайтах и в публикациях — весьма эффективный метод продвижения вебсайта. Реализовать это тоже довольно просто. Найдите в сети популярные сайты из вашей ниши или близкие к ней и запросите возможность опубликовать рекламный материал о вашей компании. Привлеките блогеров и авторов, которые смогут создать контент (снять ревью, написать статью) о вас и ваших услугах.

Перед выбором сайтов и платформ для размещения рекламных материалов, убедитесь, что их посещает именно ваша целевая аудитория. В противном случае тратить деньги на публикацию рекламу, которую ваш потенциальный клиент просто не увидит — бессмысленно. Также убедитесь, что у сайта хорошая репутация и рейтинги (трафик посещений). Если вы попадете в цель и захватите нужную аудиторию, а также используете качественный контент в рекламной публикации, читатель заинтересуется и перейдет на ваш сайт для получения более подробной информации.

Техническая поддержка клиентов

Качественное обслуживание клиентов и техническая поддержка важны для любого бизнеса. Это ключ к повышению лояльности клиентов.

Ваша система обслуживания клиентов и поддержки должна быть простой в использовании и доступной для пользователей в любое время. У клиентов должна быть возможность связаться с вами по телефону, электронной почте или в чате, и они всегда должны получить быстрый ответ.

Подключите чат к своему вебсайту, и быстро обрабатывайте запросы от ваших клиентов. Полезным будет также создание FAQ раздела. Проанализируйте самые частые вопросы от пользователей и предоставьте ответы на них в разделе FAQ. Так люди смогут быстро получить доступ к нужной информации, а ваш сайт будет более полезным.

Также в случае получения вопроса из этого раздела поддержка сможет быстро перенаправлять туда пользователей, ускоряя обслуживание обращений.

SEO: поисковая оптимизация

Оптимизация сайта для поисковых систем помогает увеличить трафик посещений в разы. Есть разные способы использования методов SEO. Если вы хотите разобраться в них самостоятельно, в сети можно найти полезные гайды, статьи и электронные книги для изучения.

Начните оптимизацию своего сайта с подбора ключевых слов. Вы также можете улучшить общий пользовательский интерфейс вашего веб-сайта, упростив его загрузку и навигацию.

Существует два основных типа SEO — внутренне и внешнее. Внутреннее SEO относится ко всему, что можно увидеть на веб-сайте: текстовый контент веб-сайта, изображения, видео, структура, мета-описания, адаптивный дизайн. Внешнее SEO охватывает ссылки, авторитетность сайта и уровень вовлеченности посетителей.

Чтобы увеличить трафик на сайте, вам нужно будет задействовать и внешнее и внутреннее SEO. Единственное, что стоит отметить, SEO не дает очень быстрых результатов. Но наберитесь терпения, потраченные усилия и средства оправдают себя.

Email-маркетинг

Email-маркетинг — отличная тактика для продвижения вашего сайта, предоставляющая возможность охватить большое количество людей, затратив при этом мало средств. Помимо этого рассылки помогут вам повысить лояльность клиентов.

Есть несколько способов использовать email-маркетинг для продвижения вашего сайта. Вы можете регулярно отправлять рассылки, предлагать подписчикам специальные скидки или проводить конкурсы и розыгрыши призов.

Важно помнить, что ключом к эффективному электронному маркетингу является качественный контент. Ваши подписчики будут интересоваться рассылками только в том случае, если вы предоставите им ценный контент. Поэтому убедитесь, что вы всегда прилагаете усилия для создания интересного и увлекательного по содержанию письма.

Еще одна вещь, о которой следует помнить — это то, что вы всегда должны тестировать различные типы маркетинговых кампаний, чтобы изучить свою аудиторию и понять, что полезнее вашему пользователю.

Заключение

Как видите, существует много разных тактик и стратегий для продвижения вашего сайта. Выберите пару из них и используйте их в комбинации, чтобы усилить эффект продвижения. Применяйте больше инструментов и стратегий, особенно, когда есть возможность поднять посещаемость сайта и эффективно его продвинуть даже с ограниченным бюджетом.