È sempre importante promuovere il proprio sito web. Può non essere facile, ma il risultato vale lo sforzo.

La promozione del vostro sito web può essere fatta in molti modi, ma alcune strategie funzionano meglio di altre. Che si tratti di attività sui social media, di scrivere blog o del buon vecchio passaparola, tutto farà parlare della vostra azienda, aumentando il numero dei vostri clienti.

Il problema è che le persone non cercano i loro siti web preferiti per leggerli, ma li consultano solo di tanto in tanto. Come possiamo promuovere il nostro sito? Discuteremo otto strategie da seguire per la promozione di un sito web.

Media sociali

Prima di tutto, ci sono i social media. È il modo più popolare per far conoscere il vostro sito e la vostra attività.

Create account su tutte le piattaforme più diffuse: Facebook, Google+, Twitter, Instagram.

I social media sono un modo efficace per promuovere i vostri prodotti e far parlare della vostra azienda. Utilizzateli per condividere informazioni interessanti sui prodotti: postate foto degli ultimi prodotti in vendita o degli eventi a cui parteciperete o che ospiterete. Se state organizzando un evento nella vostra sede, incoraggiate i clienti a twittare foto in cui indossano i vostri prodotti con hashtag che includono #YourCompanyName. È vantaggioso perché dimostra che a qualcuno piace il vostro marchio tanto da indossarlo pubblicamente. Questa attività porta a un aumento delle vendite e del traffico sul sito web.

Blog

Avere un blog è un altro potente strumento per promuovere il vostro sito web. Vi è mai capitato di vedere il blog di un'azienda e di pensare a quali prodotti vende e a come i suoi servizi potrebbero essere utili a voi? Il blog permette ai clienti di vedere il lato posteriore dell'attività aziendale, il che li fa sentire privilegiati, come se ne sapessero di più. Questo può spingerli a utilizzare i servizi o ad acquistare da voi.

Per prima cosa, aprite un blog. Per un lancio più rapido del blog, consultate le piattaforme di blogging più diffuse, come WordPress, Wix o Blogger. Questi siti offrono opzioni gratuite che consentono di creare un blog dall'aspetto professionale in pochissimo tempo. Inoltre, assicuratevi di collegare il vostro sito web e il vostro blog. Dopo aver letto un post, questo aiuterà le persone a trovare la strada per tornare al sito web.

Una volta aperto il blog, ricordatevi di tenerlo aggiornato. Il vostro blog deve essere coinvolgente se volete che le persone vi ritornino. Fate delle ricerche e definite gli argomenti che saranno interessanti per i vostri clienti.

Utilizzate il blog per rafforzare l'immagine e l'identità del marchio e per mostrare la vostra competenza.

Passaparola

Un altro modo per promuovere il vostro sito web è il passaparola. È risaputo che qualsiasi cosa è efficace se le persone ne parlano. Cosa potete fare? Creare un programma di incentivi che offra sconti o prodotti gratuiti in caso di segnalazioni. Questa promozione incoraggerà i clienti che hanno già utilizzato il vostro prodotto a parlarne ad altri e a ricevere qualcosa in cambio. È particolarmente efficace quando il vostro prodotto è nuovo. In questo modo, si diffonderà la voce e le persone saranno più che felici di condividere le loro esperienze.

Il passaparola online si è evoluto notevolmente. Le persone sono aperte a condividere i loro pensieri e le loro opinioni su Internet. Cogliete quindi l'occasione e sfruttate questa possibilità per far conoscere il sito.

Testimonianze

Quando si parla di marketing online, non c'è niente di più potente di una buona testimonianza. Una testimonianza è una storia o una recensione di un cliente scritta sul sito web o su altri siti di recensioni esterne come Google o Yelp. Sono preziosi perché sono recensioni autentiche e oneste di persone che hanno utilizzato il vostro prodotto o servizio.

È probabile che le persone si fidino di una testimonianza piuttosto che di un annuncio pubblicitario, quindi è essenziale averne in abbondanza sul vostro sito. Raccogliete le testimonianze dei vostri clienti inviando loro un'e-mail dopo che hanno acquistato da voi o chiedendo loro di scrivere una recensione su siti esterni.

Mettete in mostra le testimonianze migliori e più recenti sulla homepage del sito. Un cliente che non ha mai sentito parlare di voi è più propenso a consultarle se le vede subito.

Pubblicità su altri siti web e pubblicazioni

La pubblicità attraverso altre piattaforme è una delle strategie più efficaci per la promozione di un sito web. Si può fare in diversi modi, ma il più efficace è la pubblicità tramite pubblicazioni su altri siti web. Esistono numerosi siti web e pubblicazioni con cui fare pubblicità. Per fortuna, è sempre possibile trovarne un elenco online.

Quando scegliete i siti web e le pubblicazioni con cui fare pubblicità, verificate che siano rilevanti per il vostro pubblico di riferimento. Non sprecate denaro facendo pubblicità con una rivista che non raggiunge il vostro mercato di riferimento. Inoltre, verificate che la fonte abbia una buona reputazione e che i suoi lettori siano interessati alla vostra offerta.

Servizio clienti e assistenza

Un buon servizio clienti è essenziale per qualsiasi azienda. Aiuta a fidelizzare i clienti.

Il sistema di assistenza deve essere facile da usare e disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I clienti devono avere la possibilità di contattarvi. I clienti devono avere la possibilità di contattarvi tramite telefono, e-mail o chat e devono sempre ricevere una risposta rapida. Sviluppate una sezione FAQ sul vostro sito web, in modo che i clienti possano accedere facilmente e trovare le risposte alle domande più comuni.

Create un team di assistenza clienti che sia amichevole e competente. Dovrebbero risolvere i problemi in modo rapido ed efficiente e fare tutto il possibile per soddisfare i clienti.

SEO

Non perdetevi il SEO: dovete ottimizzare il vostro sito web per i motori di ricerca. Esistono diverse tecniche SEO che si possono implementare. È sempre possibile saperne di più sulle opzioni disponibili consultando guide e articoli online sulla SEO.

Una volta appreso il SEO, è importante mettere in pratica ciò che si è imparato. Iniziate a ottimizzare un sito web per parole chiave specifiche. Potete anche migliorare l'esperienza complessiva dell'utente del sito, rendendolo più facile da caricare e da navigare.

Esistono due tipi principali di SEO: on-page e off-page:

La SEO on-page riguarda tutto ciò che è disponibile per gli utenti sul sito web: copia del sito, immagini, video, struttura, meta-descrizioni, design. La SEO off-page mostra tutto ciò che sta dietro le quinte e riguarda i link, l'autorità e il tasso di coinvolgimento.

Tenete presente che la SEO non dà risultati rapidi. A volte possono essere necessari mesi per raggiungere i primi risultati.

Marketing via e-mail

L'email marketing è una strategia efficace dal punto di vista dei costi per raggiungere molte persone.

Esistono diversi modi per utilizzare le e-mail per potenziare il vostro sito web. Inviate newsletter regolari, offrite sconti speciali agli iscritti o organizzate concorsi.

La chiave per un email marketing efficace è la qualità dei contenuti. Gli iscritti rimarranno interessati alle vostre e-mail solo se fornirete loro contenuti di valore. Quindi, continuate a impegnarvi per creare contenuti interessanti e coinvolgenti.

Un'altra cosa da sapere: testare diversi tipi di campagne di email marketing è utile. In questo modo, imparerete a conoscere il vostro pubblico e analizzerete ciò che gli piace di più.

Conclusioni

Come vedete, esistono troppe tattiche e strategie diverse per promuovere il vostro sito web. Selezionatene un paio e usatele in combinazione per rafforzare l'effetto della promozione. Non esitate a utilizzare tattiche diverse per aumentare il traffico sul vostro sito web, soprattutto quando c'è la possibilità di farlo anche con un budget limitato.