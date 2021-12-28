Web sitenizi tanıtmak her zaman önemlidir. Kolay olmayabilir, ancak sonuç çabaya değer.

Web sitenizi tanıtmak birçok şekilde yapılabilir, ancak belirli stratejiler diğerlerinden daha iyi çalışır. İster sosyal medya aktiviteleri, ister blog yazarlığı, ister eski ağızdan ağıza iletişim olsun - her şey insanların şirketiniz hakkında konuşmasını sağlayarak müşterilerinizin sayısını artıracaktır.

Sorun şu ki, insanlar okumak için en sevdikleri web sitelerini aramıyorlar - sadece arada bir kontrol ediyorlar. Peki sitemizi nasıl tanıtacağız? Web sitesi tanıtımı için izlenecek sekiz stratejiyi tartışacağız.

Sosyal medya

Her şeyden önce sosyal medya var. Web sitenizi ve işletmenizin görünürlüğünü kazanmanın en popüler yoludur.

Tüm popüler platformlarda hesap oluşturun: Facebook, Google+, Twitter, Instagram.

Sosyal medya, ürünlerinizi tanıtmanın ve insanların şirketiniz hakkında konuşmasını sağlamanın etkili bir yoludur. Ürünle ilgili heyecan verici bilgileri paylaşmak için kullanın: Satışa sunduğunuz en son ürünlerin veya işletmenizin katılacağı veya ev sahipliği yapacağı etkinliklerin resimlerini gönderin. İş yerinizde bir etkinliğiniz varsa, müşterilerinizi #ŞirketinizinAdı içeren hashtag'lerle ürünlerinizi giydikleri fotoğrafları tweet atmaya teşvik edin. Yararlıdır çünkü birinin markanızı herkesin önünde giyecek kadar beğendiğini gösterir. Bu tür faaliyetler, satışların ve web sitesi trafiğinin büyümesine yol açar.

Bloglama

Bir bloga sahip olmak, web sitenizin tanıtımını yapmak için başka bir güçlü araçtır. Hiç bir şirketin blogunu gördünüz ve hangi ürünleri sattıklarını ve hizmetlerinin size nasıl fayda sağlayabileceğini düşündünüz mü? Bloglama, müşterilerin iş operasyonunun arka tarafını görmelerini sağlar ve bu da daha fazlasını biliyormuş gibi kendilerini ayrıcalıklı hissetmelerini sağlar. Hizmetleri kullanmak veya sizden satın almak istemelerini sağlayabilir.

İlk olarak, bir blog başlatın. En hızlı blog başlatmak için WordPress, Wix veya Blogger gibi popüler blog platformlarına göz atın. Bu siteler, kısa sürede profesyonel görünümlü bir blog oluşturmanıza olanak tanıyan ücretsiz seçeneklere sahiptir. Ayrıca, web sitenizi ve blogunuzu birbirine bağladığınızdan emin olun. Bir gönderiyi okuduktan sonra, bu, insanların web sitesine geri dönüş yollarını bulmalarına yardımcı olacaktır.

Bir blog başlattıktan sonra, onu güncel tutmayı unutmayın. İnsanların geri dönmesini istiyorsanız blogunuz ilgi çekici olmalıdır. Araştırma yapın ve müşterilerinizin ilgisini çekecek konuları tanımlayın.

Markanın imajını ve kimliğini güçlendirmek ve uzmanlığınızı göstermek için bloglamayı kullanın.

kulaktan kulağa

Web sitenizi tanıtmanın başka bir yolu da ağızdan ağza iletişimdir. İnsanlar onun hakkında konuşursa her şeyin etkili olduğu bilinmektedir. Ne yapabilirsin? Tavsiyeler için indirimler veya ücretsiz ürünler sunan bir teşvik programı oluşturun. Bu promosyon, ürününüzü daha önce kullanmış olan müşterileri, başkalarına ürün hakkında bilgi vermeye ve karşılığında bir şeyler almaya teşvik edecektir. Özellikle ürününüz yeni olduğunda etkilidir. Böylece, sözü dışarı çıkaracaksınız ve insanlar deneyimlerini paylaşmaktan çok mutlu olacaklar.

Çevrimiçi ağızdan ağıza iletişim önemli ölçüde gelişti. İnsanlar düşünce ve görüşlerini internette paylaşmaya açıktır. Bu yüzden bir şans verin ve bu olasılığı siteyi yaymak için kullanın.

referans

Çevrimiçi pazarlama söz konusu olduğunda hiçbir şey iyi referanslar kadar güçlü değildir. Referans, web sitesinde veya Google veya Yelp gibi diğer harici inceleme sitelerinde yazılmış bir müşteriden gelen bir hikaye veya incelemedir. Ürününüzü veya hizmetinizi kullanmış kişilerden gelen gerçek, dürüst incelemeler oldukları için değerlidirler.

İnsanlar muhtemelen bir reklamdan çok bir referansa güveneceklerdir, bu nedenle sitenizde bol miktarda bulunması önemlidir. Sizden satın aldıktan sonra müşterilerinize e-posta göndererek veya harici sitelerde bir inceleme yazmalarını isteyerek müşterilerinizden referanslar toplayın.

Web sitesi ana sayfasında en iyi ve en yeni referansları sergileyin. Sizi daha önce hiç duymamış bir müşteri, onları hemen görürse, onlara bakma olasılığı daha yüksektir.

Diğer Web Sitelerinde ve Yayınlarda Reklam Verme

Diğer platformlar aracılığıyla reklam vermek, web sitesi tanıtımı için en etkili stratejilerden biridir. Farklı şekillerde yapılabilir, ancak en verimli olanı diğer web sitelerindeki yayınlar aracılığıyla reklam vermektir. Reklam vermek için çok sayıda farklı web sitesi ve yayın var. Neyse ki, bunların bir listesini her zaman çevrimiçi olarak bulabilirsiniz.

Hangi web sitelerinin ve yayınların reklamını yapacağınızı seçerken, hedef kitlenizle alakalı olup olmadıklarını kontrol edin. Hedef kitlenize ulaşmayan bir dergiye reklam vererek boşa para harcamayın. Ayrıca, kaynağın iyi bir üne sahip olup olmadığını ve okuyucularının sunduklarınızla ilgilenip ilgilenmediğini kontrol edin.

Müşteri Hizmetleri ve Destek

İyi bir müşteri hizmeti, herhangi bir işletme için esastır. Müşteri sadakati oluşturmaya yardımcı olur.

Destek sisteminin kullanımı kolay ve 7/24 erişilebilir olmalıdır. Müşterilerin sizinle telefon, e-posta veya sohbet yoluyla iletişim kurma seçenekleri olmalı ve her zaman hızlı bir yanıt almalıdırlar. Web sitenizde, müşterilerin kolayca erişebilecekleri ve sık sorulan soruların yanıtlarını bulabilecekleri bir SSS bölümü geliştirin.

Samimi ve bilgili bir müşteri destek ekibi oluşturun. Sorunları hızlı ve verimli bir şekilde çözmeli ve müşterileri memnun etmek için ellerinden gelen her şeyi yapmalıdırlar.

SEO

SEO'yu kaçırmayın - web sitenizi arama motorları için optimize etmelisiniz. Uygulayabileceğiniz farklı SEO teknikleri vardır. SEO çevrimiçi kılavuzlarına ve makalelerine bakarak her zaman mevcut seçenekler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

SEO hakkında bir şeyler öğrendikten sonra, öğrendiklerinizi uygulamaya koymak önemlidir. Belirli anahtar kelimeler için bir web sitesini optimize etmeye başlayın. Ayrıca, web sitesinin genel kullanıcı deneyimini geliştirerek, yüklemeyi ve gezinmeyi kolaylaştırabilirsiniz.

İki ana SEO türü vardır: sayfa içi ve sayfa dışı:

Sayfa İçi SEO, web sitesindeki kullanıcılar için mevcut olan her şeyi kapsar: web sitesi kopyası, resimler, videolar, yapı, meta açıklamalar, tasarım. Sayfa dışı SEO, sahne arkasındaki her şeyi gösterir ve bağlantıları, yetkiyi ve katılım oranını kapsar.

SEO'nun hızlı sonuç vermediğini unutmayın. Bazen ilk sonuçlara ulaşmak aylar alabilir.

Eposta pazarlama

E-posta pazarlaması, birçok kişiye ulaşmak için uygun maliyetli bir stratejidir.

Web sitenizi geliştirmek için e-postaları kullanmanın farklı yolları vardır. Düzenli haber bültenleri gönderin, abonelere özel indirimler sunun veya yarışmalar düzenleyin.

Etkili e-posta pazarlamasının anahtarı kaliteli içeriktir. Aboneler, yalnızca onlara değerli içerik sağlarsanız e-postalarınızla ilgilenmeye devam eder. Bu yüzden ilginç ve ilgi çekici içerik oluşturmak için çaba sarf etmeye devam edin.

Bilmeniz gereken başka bir şey de farklı e-posta pazarlama kampanyalarını test etmek faydalıdır. Bu şekilde, hedef kitlenizi öğrenir ve en çok neyi sevdiklerini analiz edersiniz.

Çözüm

Gördüğünüz gibi, web sitenizi tanıtmak için çok fazla farklı taktik ve strateji var. Birkaç tanesini seçin ve promosyonun etkisini güçlendirmek için bir arada kullanın. Özellikle sınırlı bir bütçeyle bile bunu yapma imkanı varken, web sitenizdeki trafiği artırmak için farklı taktikler kullanmaktan çekinmeyin.