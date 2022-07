É sempre importante promover o seu site. Pode não ser fácil, mas o resultado vale o esforço.

A promoção do seu site pode ser feita de várias maneiras, mas estratégias específicas funcionam melhor do que outras. Sejam atividades de mídia social, redação de blogs ou o bom e velho boca a boca - tudo fará com que as pessoas falem sobre sua empresa, aumentando o número de seus clientes.

O problema é que as pessoas não estão procurando seus sites favoritos para ler – estão apenas dando uma olhada neles de vez em quando. Então, como promovemos nosso site? Vamos discutir oito estratégias a seguir para a promoção do site.

Mídia social

Em primeiro lugar, existem as redes sociais. É a maneira mais popular de ganhar exposição do seu site e negócios.

Crie contas em todas as plataformas populares: Facebook, Google+, Twitter, Instagram.

A mídia social é uma maneira eficaz de promover seus produtos e fazer com que as pessoas falem sobre sua empresa. Use para compartilhar informações interessantes sobre o produto: publique fotos dos produtos mais recentes que você tem à venda ou eventos em que sua empresa participará ou sediará. Se você estiver realizando um evento em seu local de trabalho, incentive os clientes a twittar fotos deles usando seus produtos com hashtags que incluem #YourCompanyName. É benéfico porque mostra que alguém gosta da sua marca o suficiente para usá-la publicamente. Essa atividade leva ao crescimento das vendas e do tráfego do site.

Blogar

Ter um blog é outra ferramenta poderosa para promover seu site. Você já viu o blog de uma empresa e pensou sobre quais produtos eles vendem e como seus serviços podem beneficiá-lo? O blog permite que os clientes vejam a parte de trás da operação do negócio, o que os faz se sentirem privilegiados, como se soubessem mais. Pode fazê-los querer usar serviços ou comprar de você.

Primeiro, comece um blog. Confira plataformas de blogs populares como WordPress, Wix ou Blogger para o lançamento mais rápido do blog. Esses sites têm opções gratuitas que permitem que você crie um blog com aparência profissional em pouco tempo. Além disso, certifique-se de interligar seu site e blog. Depois de ler uma postagem, isso ajudará as pessoas a encontrar o caminho de volta ao site.

Depois de iniciar um blog, lembre-se de mantê-lo atualizado. Seu blog deve ser atraente se você quiser que as pessoas retornem. Faça a pesquisa e defina os tópicos que serão interessantes para seus clientes.

Use blogs para fortalecer a imagem e identidade da marca e mostrar sua experiência.

Boca a boca

Outra forma de divulgar seu site é o boca-a-boca. Sabe-se que qualquer coisa é eficaz se as pessoas falarem sobre isso. O que você pode fazer? Crie um programa de incentivo que dê descontos ou produtos gratuitos para referências. Essa promoção incentivará os clientes que já usaram seu produto a contar a outras pessoas e obter algo em troca. É especialmente eficaz quando o produto é novo. Assim, você passará a palavra e as pessoas ficarão mais do que felizes em compartilhar suas experiências.

O boca a boca online evoluiu significativamente. As pessoas estão abertas a compartilhar seus pensamentos e opiniões na Internet. Então arrisque e use essa possibilidade para divulgar o site.

Testemunho

Nada é tão poderoso quanto bons depoimentos quando se trata de marketing online. Um depoimento é uma história ou avaliação de um cliente escrita no site ou em outros sites de avaliação externos, como Google ou Yelp. Eles são valiosos porque são avaliações autênticas e honestas de pessoas que usaram seu produto ou serviço.

As pessoas provavelmente confiarão em um depoimento do que em um anúncio, por isso é essencial ter muitos deles em seu site. Colete depoimentos de seus clientes enviando-lhes um e-mail depois que eles compraram de você ou pedindo que eles escrevam uma avaliação em sites externos.

Apresente os melhores e mais recentes depoimentos na página inicial do site. É mais provável que um cliente que nunca ouviu falar de você o veja se o vir imediatamente.

Publicidade em outros sites e publicações

A publicidade através de outras plataformas é uma das estratégias mais eficazes para a promoção de sites. Isso pode ser feito de diferentes maneiras, mas a mais eficiente é a publicidade por meio de publicações em outros sites. Existem vários sites e publicações diferentes para anunciar. Felizmente, você sempre pode encontrar uma lista deles online.

Ao escolher em quais sites e publicações anunciar, verifique se eles são relevantes para seu público-alvo. Não desperdice dinheiro anunciando em uma revista que não atinge seu mercado-alvo. Além disso, verifique se a fonte tem uma boa reputação e se seus leitores estão interessados no que você está oferecendo.

Atendimento e Suporte ao Cliente

Um bom atendimento ao cliente é essencial para qualquer negócio. Ajuda a fidelizar o cliente.

O sistema de suporte deve ser fácil de usar e estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os clientes devem ter a opção de entrar em contato com você por telefone, e-mail ou chat, e devem sempre receber uma resposta rápida. Desenvolva uma seção de perguntas frequentes em seu site que os clientes possam acessar facilmente e encontrar respostas para perguntas comuns.

Construa uma equipe de suporte ao cliente que seja amigável e experiente. Eles devem resolver problemas de forma rápida e eficiente e fazer tudo o que puderem para satisfazer os clientes.

SEO

Não perca SEO – você deve otimizar seu site para os mecanismos de pesquisa. Existem diferentes técnicas de SEO que você pode implementar. Você sempre pode aprender mais sobre as opções disponíveis consultando os guias e artigos online de SEO.

Depois de aprender sobre SEO, é importante colocar em prática o que você aprendeu. Comece a otimizar um site para palavras-chave específicas. Você também pode melhorar a experiência geral do usuário do site, facilitando o carregamento e a navegação.

Existem dois tipos principais de SEO: na página e fora da página:

O SEO na página abrange tudo o que está disponível para os usuários no site: texto do site, imagens, vídeos, estrutura, meta descrições, design. O SEO fora da página mostra tudo nos bastidores e abrange links, autoridade e taxa de engajamento.

Tenha em mente que SEO não dá resultados rápidos. Às vezes, pode levar meses para alcançar os primeiros resultados.

Marketing de email

O e-mail marketing é uma estratégia econômica para alcançar muitas pessoas.

Existem diferentes maneiras de usar e-mails para impulsionar seu site. Envie boletins informativos regulares, ofereça descontos especiais aos assinantes ou realize concursos.

A chave para um e-mail marketing eficaz é o conteúdo de qualidade. Os assinantes só ficarão interessados em seus e-mails se você fornecer a eles conteúdo valioso. Portanto, continue se esforçando para criar conteúdo interessante e envolvente.

Outra coisa que você deve saber – testar diferentes tipos de campanhas de email marketing é benéfico. Dessa forma, você conhece seu público e analisa o que ele mais gosta.

Conclusão

Como você vê, existem muitas táticas e estratégias diferentes para promover seu site. Selecione alguns deles e use-os em uma combinação para fortalecer o efeito da promoção. Não hesite em usar diferentes táticas para aumentar o tráfego em seu site, especialmente quando houver a possibilidade de fazê-lo mesmo com um orçamento limitado.