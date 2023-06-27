أدى الارتفاع في شعبية منصات التطوير التي لا تحتوي على كود ومنخفض الكود إلى دفع AppSheet إلى الصدارة كأداة معتمدة على نطاق واسع لإنشاء تطبيقات بدون تشفير تقليدي. ومع ذلك ، مع استمرار تزايد الطلب على التطوير الفعال للتطبيقات بدون ترميز ، فمن الضروري استكشاف البدائل المختلفة المتاحة في السوق.

في هذه المقالة ، سوف نتعمق في بعض أفضل البدائل لـ AppSheet التي تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات للهاتف المحمول والويب بسهولة ، دون الحاجة إلى مهارات تشفير واسعة النطاق. من خلال دراسة هذه البدائل ، يمكنك اكتشاف إمكانيات جديدة وتحديد النظام الأساسي الذي يناسب متطلبات التطوير الخاصة بك.

ما هو تطوير no-code ؟

يشير تطوير No-code إلى ممارسة إنشاء تطبيقات برمجية دون الحاجة إلى لغات البرمجة التقليدية أو كتابة التعليمات البرمجية. إنه يمكّن الأفراد من ذوي الخبرة القليلة أو المعدومة في الترميز ، وغالبًا ما يشار إليهم بالمطورين المواطنين ، لبناء تطبيقات وظيفية من خلال واجهات مرئية بديهية ومكونات السحب والإفلات . فيما يلي بعض الخصائص الرئيسية لتطوير no-code:

الواجهة المرئية : توفر الأنظمة الأساسية No-code واجهة رسومية تتيح للمستخدمين تصميم منطق التطبيق ومهام سير العمل وواجهات المستخدم بصريًا ، مما يلغي الحاجة إلى الترميز اليدوي.

: توفر الأنظمة الأساسية واجهة رسومية تتيح للمستخدمين تصميم منطق التطبيق ومهام سير العمل وواجهات المستخدم بصريًا ، مما يلغي الحاجة إلى الترميز اليدوي. وظيفة السحب والإفلات : يمكن للمستخدمين الاستفادة من المكونات والقوالب والوحدات المدمجة مسبقًا عن طريق سحبها وإفلاتها في لوحة تصميم التطبيق الخاصة بهم.

: يمكن للمستخدمين الاستفادة من المكونات والقوالب والوحدات المدمجة مسبقًا عن طريق سحبها وإفلاتها في لوحة تصميم التطبيق الخاصة بهم. قابلية التكوين : توفر الأنظمة الأساسية No-code خيارات تخصيص واسعة النطاق ، مما يتيح للمستخدمين تخصيص سلوك التطبيق ومظهره ووظائفه وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة.

: توفر الأنظمة الأساسية خيارات تخصيص واسعة النطاق ، مما يتيح للمستخدمين تخصيص سلوك التطبيق ومظهره ووظائفه وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة. النماذج الأولية السريعة والتكرار : مع التطوير no-code ، من الممكن إنشاء نماذج أولية بسرعة وتكرارها في الوقت الفعلي ، مما يقلل الوقت والجهد اللازمين لدورات تطوير البرامج التقليدية.

: مع التطوير ، من الممكن إنشاء نماذج أولية بسرعة وتكرارها في الوقت الفعلي ، مما يقلل الوقت والجهد اللازمين لدورات تطوير البرامج التقليدية. قدرات التكامل : غالبًا ما توفر الأنظمة الأساسية No-code تكاملاً سلسًا مع الأنظمة الخارجية ومصادر البيانات ، مما يسمح للتطبيقات بالتفاعل مع قواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات والخدمات الأخرى دون كتابة تعليمات برمجية معقدة.

: غالبًا ما توفر الأنظمة الأساسية تكاملاً سلسًا مع الأنظمة الخارجية ومصادر البيانات ، مما يسمح للتطبيقات بالتفاعل مع قواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات والخدمات الأخرى دون كتابة تعليمات برمجية معقدة. إمكانية الوصول والتمكين : يعمل التطوير No-code على إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات عن طريق تقليل حاجز الدخول وتمكين الأفراد من خلفيات متنوعة للمشاركة في عملية إنشاء البرامج.

بشكل عام ، يمكّن التطوير no-code المستخدمين من تحويل أفكارهم إلى تطبيقات وظيفية ، وإطلاق العنان للابتكار وتسريع عملية التطوير مع تقليل الحاجة إلى خبرة الترميز العميقة.

تقديم AppSheet: نظرة عامة

يعد AppSheet نظامًا أساسيًا رائدًا لتطوير البرامج no-code يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات مخصصة للهاتف المحمول والويب والأجهزة اللوحية دون الحاجة إلى الترميز التقليدي. من خلال واجهة AppSheet البديهية والميزات القوية ، يمكن للأفراد الذين لديهم خبرة قليلة أو معدومة في البرمجة تصميم التطبيقات ونشرها بسرعة وكفاءة. يقدم النظام الأساسي مجموعة من القوالب والأدوات ، وموصلات البيانات التي تم إنشاؤها مسبقًا والتي تمكن المستخدمين من الاستفادة من الموارد الحالية والتكامل مع مصادر البيانات المختلفة ، بما في ذلك جداول البيانات وقواعد البيانات والخدمات السحابية.

تسمح أدوات التطوير المرئي لـ AppSheet بالتخصيص السهل لسير عمل التطبيق ، وواجهات المستخدم ، ومنطق العمل ، مما يضمن أن التطبيقات مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة. سواء كان ذلك لعمليات الأعمال الداخلية ، أو الحلول التي تواجه العملاء ، أو جمع البيانات ، فإن AppSheet يوفر نظامًا أساسيًا متعدد الاستخدامات لبناء مجموعة واسعة من التطبيقات. ومع ذلك ، من المهم استكشاف خيارات بديلة لـ AppSheet لاكتشاف الميزات والقدرات الإضافية التي قد تناسب متطلبات مشروع معين بشكل أفضل.

تنشأ الحاجة إلى بدائل AppSheet من الطلب المتزايد على حلول تطوير البرامج المتنوعة والمتخصصة. على الرغم من أن AppSheet اكتسب شعبية بسبب نهج no-code ، إلا أنه قد لا يلبي المتطلبات الفريدة لكل مؤسسة. قد تتطلب الشركات تكاملًا متقدمًا للبيانات أو أدوات تعاون أو قابلية التوسع أو ميزات محددة تتجاوز ما تقدمه AppSheet.

بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون لفرق التطوير المختلفة تفضيلات ومجموعات مهارات مختلفة ، مما يجعل المنصات البديلة ذات القدرات low-code أو no-code جذابة. من خلال استكشاف بدائل AppSheet ، يمكن للمؤسسات العثور على منصات تتوافق بشكل أفضل مع احتياجاتها الخاصة وتمكينها من إنشاء تطبيقات عالية التخصيص وفعالة وقابلة للتطوير.

Bubble

Bubble عبارة عن نظام أساسي للبرمجة المرئية لإنشاء تطبيقات الويب والجوال بدون تشفير. باستخدام Bubble ، يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات ويب قوية مع واجهات مستخدم ديناميكية ومهام سير العمل وعمليات الدمج دون كتابة أي رمز.

تقدم Bubble واجهة drag and drop مع مجموعة متنوعة من العناصر المرئية لإنشاء تطبيقات مخصصة يمكن أن تتكامل مع التطبيقات والخدمات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، تقدم Bubble قوالب يمكن أن تساعد المستخدمين في إنشاء التطبيقات بسرعة ، كما أنها تدعم مجموعة واسعة من واجهات برمجة التطبيقات وخدمات الجهات الخارجية.

AppMaster

AppMaster عبارة عن نظام no-code لتطوير تطبيقات الويب والجوال والخلفية بشكل مرئي. باستخدام AppMaster ، يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج بيانات ، وواجهة برمجة تطبيقات REST ، ومنطق من جانب الخادم ، ومكونات واجهة مستخدم ديناميكية لأنظمة أساسية مختلفة ، بما في ذلك iOS و Android والويب.

تتيح إمكانيات تكامل البيانات المتقدمة في AppMaster التكامل السلس مع مصادر البيانات المختلفة ، مما يعزز إدارة البيانات واستخدامها داخل التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك ، تعزز أدوات التعاون المدمجة العمل الجماعي الفعال والتعاون بين فرق التطوير ، مما يضمن عملية تطوير مبسطة ومنتجة.

يتيح نهج AppMaster الذي يعتمد على الخادم لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة للمستخدمين تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store أو Play Market. بالإضافة إلى ذلك ، يقدم AppMaster اشتراكات متنوعة من المستوى المجاني إلى مستوى المؤسسات ، مما يجعله خيارًا فعالاً من حيث التكلفة لأنواع مختلفة من الأعمال.

كاسبيو

Caspio هو نظام أساسي آخر no-code يسمح للمستخدمين بتطوير تطبيقات الويب والجوال. يوفر نظامًا أساسيًا قائمًا على السحابة يتضمن واجهة drag-and-drop ومكتبة واسعة من القوالب والسمات والمكونات لإنشاء التطبيقات بسرعة.

تقدم Caspio ميزات مثل أتمتة سير العمل المضمنة وواردات البيانات وتصديرها ونشر التطبيقات. إنها مناسبة لأنواع مختلفة من الأعمال ، بما في ذلك المنظمات غير الربحية والجامعات والوكالات الحكومية.

Appy Pie

Appy Pie عبارة عن نظام أساسي no-code لإنشاء تطبيقات للهاتف المحمول والويب لنظامي التشغيل Android و iOS. باستخدام Appy Pie ، يمكن للمستخدمين تصميم واجهات مخصصة وإضافة ميزات مثل دفع الإخطارات ونشر التطبيقات في متاجر التطبيقات.

علاوة على ذلك ، يوفر Appy Pie مجموعة شاملة من الأدوات لإدارة وتحليل بيانات المستخدم وأداء التطبيق. تم تصميم Appy Pie لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم الذين يحتاجون إلى إنشاء تطبيقات مخصصة بدون تشفير.

Zoho Creator

Zoho Creator هو نظام low-code يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات أعمال مخصصة باستخدام أدوات drag-and-drop. يشتمل Zoho Creator على ميزات مثل إدارة سير العمل ، وعمليات التكامل سابقة الإنشاء مع تطبيقات Zoho الأخرى ، وعمليات الدمج المخصصة مع خدمات الجهات الخارجية. إنه مناسب للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم ويمكن استخدامه لإنشاء تطبيقات لحالات الاستخدام المختلفة ، مثل إدارة المشاريع وإدارة المخزون وتتبع الطلبات.

منديكس

Mendix عبارة عن منصة تطوير شاملة low-code تقدم حلاً قويًا ومرنًا للشركات من جميع الأحجام. باستخدام Mendix ، يمكن للمستخدمين إنشاء ونشر تطبيقات الويب والجوال على مستوى المؤسسة بسرعة. يوفر النظام الأساسي أدوات النمذجة المرئية ومكونات drag-and-drop ومكتبة واسعة من القوالب والموصلات مسبقة الصنع ، مما يتيح للمطورين إنشاء تطبيقات بسرعة وكفاءة.

يؤكد Mendix أيضًا على التعاون ، مع ميزات تسمح لأعضاء الفريق المتعددين بالعمل معًا بسلاسة في مشاريع تطوير التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك ، يقدم Mendix خيارات تخصيص متقدمة ، مما يسمح للمطورين بدمج كود مخصص عند الحاجة. من خلال نظامه البيئي القوي وسوقه للمكونات والتكاملات القابلة لإعادة الاستخدام ، يوفر Mendix حلاً شاملاً للشركات التي تبحث عن بديل قابل للتطوير على مستوى المؤسسة لـ AppSheet.

عوامل يجب مراعاتها عند اختيار بديل ورقة التطبيق

يتطلب اختيار البديل الصحيح لـ AppSheet دراسة متأنية للعديد من العوامل لضمان توافق النظام الأساسي المختار مع متطلبات مشروعك وأهدافك التنموية المحددة. فيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند استكشاف بدائل AppSheet:

الوظائف والميزات

قم بتقييم مجموعة ميزات ووظائف النظام الأساسي البديل للتأكد من قدرتها على دعم المتطلبات المحددة لتطبيقك. ضع في اعتبارك جوانب مثل إمكانيات تكامل البيانات وخيارات تخصيص واجهة المستخدم وأتمتة سير العمل وقابلية التوسع.

قدرات التكامل

تقييم قدرة النظام الأساسي البديل على التكامل مع الأنظمة ومصادر البيانات الأخرى. تحقق مما إذا كان يدعم واجهات برمجة التطبيقات وقواعد البيانات وخدمات الجهات الخارجية المطلوبة اللازمة لتدفق البيانات بسلاسة وإمكانية التشغيل البيني للتطبيق.

سهولة الاستعمال

ضع في اعتبارك منحنى التعلم المرتبط بالمنصة البديلة. ابحث عن حل يوفر واجهة مستخدم سهلة الاستخدام ، وأدوات تطوير مرئية ، ووثائق شاملة أو موارد دعم لتمكين عملية الإعداد السلسة.

خيارات التخصيص

تحديد مستوى التخصيص الذي تقدمه المنصة البديلة. ضع في اعتبارك ما إذا كان يوفر المرونة من حيث التصميم والسلوك وتخصيص منطق الأعمال للتأكد من أن التطبيق الخاص بك يمكنه تلبية متطلبات محددة والتوافق مع إرشادات العلامة التجارية الخاصة بك.

قابلية التوسع والأداء

تقييم قابلية التوسع وقدرات الأداء للمنصة البديلة. ضع في اعتبارك عوامل مثل القدرة على التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة ، ودعم المستخدمين المتزامنين ، وسجل تتبع النظام الأساسي في تقديم تطبيقات موثوقة وعالية الأداء.

المجتمع والدعم

ابحث في مجتمع مستخدمي المنصة البديلة ودعم النظام البيئي. ابحث عن مجتمع نشط يمكنه تقديم رؤى وأفضل الممارسات والمساعدة في استكشاف الأخطاء وإصلاحها. بالإضافة إلى ذلك ، قم بتقييم خيارات الدعم التي يوفرها بائع النظام الأساسي ، مثل الوثائق والمنتديات والبرامج التعليمية وقنوات دعم العملاء.

التسعير والترخيص

ضع في اعتبارك نموذج التسعير وهيكل الترخيص للمنصة البديلة. قم بتقييم ما إذا كان يتوافق مع ميزانيتك وخطط قابلية التوسع المستقبلية. حدد ما إذا كان نموذج التسعير يعتمد على الاستخدام أو عدد المستخدمين أو ميزات معينة ، وتأكد من أنه يوفر عائدًا مناسبًا على الاستثمار لمشروعك.



من خلال النظر بعناية في هذه العوامل ، يمكنك اتخاذ قرار مستنير عند اختيار بديل AppSheet الذي يناسب متطلبات مشروعك على أفضل وجه ، ويتوافق مع أهداف التطوير الخاصة بك ، ويمكّنك من إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير بكفاءة.

التنمية التقليدية مقابل تطوير No-Code : تحليل مقارن

في مجال تطوير البرمجيات ، هناك طريقتان أساسيتان: التطوير التقليدي ، الذي يعتمد على الخبرة في الترميز ، والتطوير no-code ، والذي يتيح إنشاء التطبيق بدون تشفير يدوي. فيما يلي مقارنة بين الطريقتين:

التنمية التقليدية

إتقان الترميز : يتطلب التطوير التقليدي معرفة وخبرة ترميز متعمقة في لغات البرمجة مثل Java أو Python أو C #. يحتاج المطورون إلى كتابة التعليمات البرمجية والاحتفاظ بها لإنشاء تطبيقات من البداية.

: يتطلب التطوير التقليدي معرفة وخبرة ترميز متعمقة في لغات البرمجة مثل Java أو Python أو C #. يحتاج المطورون إلى كتابة التعليمات البرمجية والاحتفاظ بها لإنشاء تطبيقات من البداية. الوقت والجهد : يتضمن تطوير البرامج تقليديًا تخطيطًا شاملاً وتصميمًا وترميزًا واختبارًا وتصحيح الأخطاء ، وهو ما قد يستغرق وقتًا طويلاً ويستغرق جهدًا كبيرًا.

: يتضمن تطوير البرامج تقليديًا تخطيطًا شاملاً وتصميمًا وترميزًا واختبارًا وتصحيح الأخطاء ، وهو ما قد يستغرق وقتًا طويلاً ويستغرق جهدًا كبيرًا. المرونة والتخصيص : يوفر التطوير التقليدي أقصى درجات المرونة وخيارات التخصيص ، مما يسمح للمطورين بضبط كل جانب من جوانب التطبيق لتلبية متطلبات محددة.

: يوفر التطوير التقليدي أقصى درجات المرونة وخيارات التخصيص ، مما يسمح للمطورين بضبط كل جانب من جوانب التطبيق لتلبية متطلبات محددة. منحنى التعلم : أن تصبح بارعًا في التطوير التقليدي غالبًا ما يتطلب سنوات من الدراسة والممارسة والخبرة العملية لإتقان لغات البرمجة وأطر التطوير.

تطوير No-Code

إمكانية الوصول : تعمل منصات التطوير No-code على إضفاء الطابع الديمقراطي على إنشاء البرامج من خلال تمكين المستخدمين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات دون معرفة واسعة بالشفرة. تعزز إمكانية الوصول هذه التعاون وتسمح للأفراد من مختلف المجالات بالمشاركة في تطوير التطبيقات.

: تعمل منصات التطوير على إضفاء الطابع الديمقراطي على إنشاء البرامج من خلال تمكين المستخدمين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات دون معرفة واسعة بالشفرة. تعزز إمكانية الوصول هذه التعاون وتسمح للأفراد من مختلف المجالات بالمشاركة في تطوير التطبيقات. السرعة والكفاءة : يعمل تطوير No-code على تسريع عملية تطوير البرامج من خلال توفير واجهات مرئية ووظيفة drag-and-drop والمكونات مسبقة الصنع. يمكن تحقيق النماذج الأولية والتكرار والنشر بسرعة ، مما يقلل من الوقت المستغرق في السوق .

: يعمل تطوير على تسريع عملية تطوير البرامج من خلال توفير واجهات مرئية ووظيفة والمكونات مسبقة الصنع. يمكن تحقيق النماذج الأولية والتكرار والنشر بسرعة ، مما يقلل من الوقت المستغرق في السوق . سهولة الاستخدام : توفر الأنظمة No-code واجهات بديهية تقضي على الحاجة إلى الترميز اليدوي. يمكن للمستخدمين تصميم منطق التطبيق وسير العمل وواجهات المستخدم بشكل مرئي ، مما يقلل بشكل كبير من منحنى التعلم ويسمح بتطوير أسرع للتطبيقات.

: توفر الأنظمة واجهات بديهية تقضي على الحاجة إلى الترميز اليدوي. يمكن للمستخدمين تصميم منطق التطبيق وسير العمل وواجهات المستخدم بشكل مرئي ، مما يقلل بشكل كبير من منحنى التعلم ويسمح بتطوير أسرع للتطبيقات. القيود : على الرغم من أن التطوير no-code يتفوق في إنشاء التطبيقات بسرعة وسهولة الاستخدام ، فقد يكون له قيود في التعامل مع السيناريوهات شديدة التعقيد أو الفريدة التي تتطلب رمزًا مخصصًا أو تكاملاً مكثفًا مع الأنظمة الخارجية.

تتطلب التنمية التقليدية خبرة في الترميز ووقتًا وجهدًا ، مما يوفر مرونة وتخصيصًا لا مثيل لهما. من ناحية أخرى ، يركز تطوير no-code على إمكانية الوصول والسرعة وسهولة الاستخدام ، مما يتيح إنشاء التطبيقات بسرعة من خلال الاستفادة من الواجهات المرئية والمكونات مسبقة الصنع. يعتمد اختيار الأسلوب الأنسب على متطلبات المشروع وموارد التطوير والمفاضلة بين التخصيص وسرعة التطوير.

خاتمة

بينما يقف AppSheet بلا شك كمنصة قوية ومتعددة no-code ، فمن المهم للشركات استكشاف خيارات بديلة من أجل العثور على أفضل ما يناسب احتياجاتهم الخاصة. توفر البدائل التي تمت مناقشتها في منشور المدونة هذا ميزات وقدرات فريدة قد تتوافق بشكل أفضل مع متطلبات العمل المختلفة.

يجب تقييم عوامل مثل سهولة الاستخدام والمرونة وقابلية التوسع وقدرات التكامل بعناية عند النظر في هذه البدائل. من خلال اتخاذ قرار مستنير واختيار النظام الأساسي الأكثر ملاءمة ، يمكن للشركات إطلاق العنان لإمكانات التطوير no-code وتسريع رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم.

إن تبني البديل الصحيح لـ AppSheet يمكّن الشركات من تبسيط عمليات تطوير التطبيقات ، وزيادة الإنتاجية ، والبقاء في الصدارة في الصناعة التنافسية اليوم. مع وجود مجموعة واسعة من منصات التطوير no-code ، فإن الشركات لديها الفرصة لإيجاد الحل الأمثل الذي يتوافق مع أهدافهم ويدفع نجاحهم في عالم تطوير البرمجيات المتطور باستمرار.