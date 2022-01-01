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项目管理的低代码

在AppMaster No-Code Platform上，我们可以看到，我们的用户在使用AppMaster No-Code平台时，都是以 "无代码 "的方式进行的，而不是以 "有代码 "的方式进行的。

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项目管理的低代码

启用集成的无代码项目管理解决方案

无论你是想更新一些关键的业务流程还是完全重建， AppMaster 一体化的低代码平台都可以取代、增强或补充你的核心遗留系统和应用程序。

为成功而合作
为成功而合作
构建无代码应用程序，将所有员工的任务管理纳入一个平台。使项目管理标准化和自动化，以便在流程中建立起熟悉性和速度。允许创建自定义工作流程，以适应所有基于项目的活动。
管理任务以提高效率
管理任务以提高效率
为内部或现场团队创建任务，并通过任务管理工作流程按优先级组织任务。敏捷的项目管理系统使你能够设置通知，提醒帮助团队更快地解决任务，并通过时间跟踪应用程序记录他们的速度。
确保更快、更好地做出决策
确保更快、更好地做出决策
用报告和仪表盘来组织信息。定制项目管理应用程序，使所有参与方都能及时了解项目信息和任务状态。建立可定制的仪表板，对团队的表现和生产力有可操作的洞察力。
所有需要的工具

利用无代码的力量在几分钟内建立员工和项目任务管理系统

AppMaster可以让你创建和管理你自己的移动应用程序，可以根据你自己的需要进行定制

项目管理

项目管理

通过敏捷的项目管理流程，有效和高效地管理和隔离你的项目。启用自动报告创建和仪表板，以保持对项目状态、项目成本、质量问题、团队表现等的最新了解。

任务管理

任务管理

为您和您的团队创建任务，并将其定制为可重复或临时性的任务。只需点击几下就能启用简单的工作流程，通过对现有任务的澄清和升级来实现有效的任务管理，以提高生产力。在任何设备上即时访问所有任务的状态。

会议记录(MoM)

会议记录(MoM)

使用项目管理应用程序来安排和进行会议。将每次会议的决定和行动项目直接采集到应用程序中。设置工作任务管理提醒和升级，以确保行动项目的迅速结束。

合规追踪器

合规追踪器

通过自动化质量保证过程来提升项目质量。在你的应用程序中实施一个合规性跟踪工具，使你的质量团队能够报告合规性问题。根据类型、严重程度或其他参数安排工作流程，并随时了解报告问题的最新状态。

时间表

时间表

捕捉各种项目活动的确切时间，如项目任务、培训、研发和会议。允许各工作流程的管理人员通过自定义报告和具有下钻能力的仪表板查看对整体项目成本和团队生产力的洞察力。

团队健康检查

团队健康检查

定期进行团队健康检查和回顾，跟踪团队在不同时间段的健康状况以及他们的趋势。

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项目管理的未来从AppMaster开始!

成功的教育工作者不断寻找机会，到处学习和成长。他们将创造力和好奇心运用到各个方面。我们可以帮助你做到这一点。

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