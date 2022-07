Low-Code pour la gestion de projet

Assurer une prise de décision plus rapide et plus efficace

Organisez les informations à l'aide de rapports et de tableaux de bord. Personnalisez les applications de gestion de projet afin de tenir toutes les parties concernées au courant des informations sur le projet et de l'état des tâches. Créez des tableaux de bord personnalisables offrant des informations exploitables sur les performances et la productivité de l'équipe.