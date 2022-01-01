Proje Yönetimi için Düşük Kod

Kendiniz ve ekipleriniz için görevler oluşturun ve bunları tekrarlanabilir veya geçici olacak şekilde özelleştirin. Verimliliği artırmak için mevcut görevlerin açıklanması ve üst seviyelere yükseltilmesi yoluyla etkin görev yönetimini etkinleştirmek için yalnızca birkaç tıklamayla basit iş akışlarını etkinleştirin. Herhangi bir cihazdaki tüm görevlerin durumuna anında erişin.