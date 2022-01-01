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Proje Yönetimi için Düşük Kod

Расширьте возможности своего отдела управления проектами с помощью AppMaster No-Code Platformu, чтобы доботела своего отдела управления проектами с помощью

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Proje Yönetimi için Düşük Kod

Entegre kodsuz proje yönetimi çözümlerini etkinleştirin

İster birkaç kritik iş sürecini güncellemek ister tamamen yeniden inşa etmek istiyor olun, AppMaster hepsi bir arada düşük kodlu Platform, temel eski sistemlerinizi ve uygulamalarınızı değiştirebilir, geliştirebilir veya tamamlayabilir.

Başarı için işbirliği yapın
Başarı için işbirliği yapın
Tüm çalışan görev yönetimini tek bir platforma getirmek için kod gerektirmeyen uygulamalar oluşturun. Süreçler içinde aşinalık oluşturmak ve hız oluşturmak için proje yönetimini standartlaştırın ve otomatikleştirin. Tüm proje tabanlı etkinliklere uyacak özel iş akışlarının oluşturulmasını sağlayın.
Verimlilik için görevleri yönetin
Verimlilik için görevleri yönetin
Şirket içi veya sahadaki ekipler için görevler oluşturun ve bunları görev yönetimi iş akışları aracılığıyla önceliğe göre düzenleyin. Çevik proje yönetim sistemleri, bildirimleri ayarlamanıza olanak tanır ve hatırlatıcılar, ekiplerin görevleri daha hızlı çözmesine ve zaman izleme uygulamaları aracılığıyla hızlarını kaydetmesine yardımcı olur.
Daha hızlı ve daha iyi karar vermeyi sağlayın
Daha hızlı ve daha iyi karar vermeyi sağlayın
Bilgileri raporlar ve panolarla düzenleyin. İlgili tüm tarafları proje bilgileri ve görev durumuyla güncel tutmak için proje yönetimi uygulamalarını özelleştirin. Ekip performansı ve üretkenliğine ilişkin eyleme dönüştürülebilir içgörüler içeren özelleştirilebilir panolar oluşturun.
GEREKLİ TÜM ARAÇLAR

Kodsuz gücün gücüyle dakikalar içinde çalışan ve proje görev yönetimi sistemleri oluşturun

AppMaster, kendi ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilen kendi mobil uygulamanızı oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanır!

Proje Yönetimi

Proje Yönetimi

Çevik proje yönetimi süreçleri aracılığıyla projelerinizi etkin ve verimli bir şekilde yönetin ve ayırın. Proje durumu, proje maliyeti, kalite sorunları, ekip performansı ve çok daha fazlasıyla güncel kalmak için otomatik rapor oluşturma ve panoları etkinleştirin.

Görev yönetimi

Görev yönetimi

Kendiniz ve ekipleriniz için görevler oluşturun ve bunları tekrarlanabilir veya geçici olacak şekilde özelleştirin. Verimliliği artırmak için mevcut görevlerin açıklanması ve üst seviyelere yükseltilmesi yoluyla etkin görev yönetimini etkinleştirmek için yalnızca birkaç tıklamayla basit iş akışlarını etkinleştirin. Herhangi bir cihazdaki tüm görevlerin durumuna anında erişin.

Toplantı Tutanakları (Aylık)

Toplantı Tutanakları (Aylık)

Toplantıları planlamak ve yürütmek için proje yönetimi uygulamalarını kullanın. Her toplantıdaki kararları ve eylem öğelerini doğrudan uygulamaya kaydedin. Eylem öğelerinin hızlı bir şekilde kapatılmasını sağlamak için iş görevi yönetimi hatırlatıcıları ve yükseltmeleri ayarlayın.

Uyumluluk İzleyici

Uyumluluk İzleyici

Kalite güvence süreçlerini otomatikleştirerek proje kalitesini yükseltin. Kalite ekibinizin uyumluluk sorunlarını bildirmesini sağlamak için uygulamalarınızda bir uyumluluk izleme aracı uygulayın. İş akışlarını türe, önem derecesine veya diğer parametrelere göre yönlendirin ve istediğiniz zaman bildirilen sorunların durumuyla ilgili güncel kalın.

zaman çizelgeleri

zaman çizelgeleri

Proje görevleri, eğitim, Ar-Ge ve toplantılar gibi çeşitli proje faaliyetlerine harcanan tam zamanı yakalayın. İş akışlarındaki yöneticilerin, detaya inme özelliğine sahip özel raporlar ve panolarla genel proje maliyetlerine ve ekip üretkenliğine ilişkin öngörüleri görüntülemesine izin verin.

Takım Sağlık Kontrolü

Takım Sağlık Kontrolü

Düzenli ekip sağlık kontrolleri ve retrospektifler yapın ve bir ekibin sağlığını zaman içinde çeşitli boyutlarda ve nasıl trend olduklarını takip edin.

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Proje Yönetiminin geleceği AppMaster ile başlıyor!

Başarılı eğitimciler sürekli olarak her yerde öğrenmek ve büyümek için fırsatlar ararlar. Yaratıcılığı ve merakı tüm yönlere uygularlar. Bu konuda yardim edebiliriz.

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