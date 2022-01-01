Proje Yönetimi için Düşük Kod

Расширьте возможности своего отдела управления проектами с помощью AppMaster No-Code Platformu, чтобы доботела своего отдела управления проектами с помощью
İster birkaç kritik iş sürecini güncellemek ister tamamen yeniden inşa etmek istiyor olun, AppMaster hepsi bir arada düşük kodlu Platform, temel eski sistemlerinizi ve uygulamalarınızı değiştirebilir, geliştirebilir veya tamamlayabilir.
AppMaster, kendi ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilen kendi mobil uygulamanızı oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanır!
Çevik proje yönetimi süreçleri aracılığıyla projelerinizi etkin ve verimli bir şekilde yönetin ve ayırın. Proje durumu, proje maliyeti, kalite sorunları, ekip performansı ve çok daha fazlasıyla güncel kalmak için otomatik rapor oluşturma ve panoları etkinleştirin.
Kendiniz ve ekipleriniz için görevler oluşturun ve bunları tekrarlanabilir veya geçici olacak şekilde özelleştirin. Verimliliği artırmak için mevcut görevlerin açıklanması ve üst seviyelere yükseltilmesi yoluyla etkin görev yönetimini etkinleştirmek için yalnızca birkaç tıklamayla basit iş akışlarını etkinleştirin. Herhangi bir cihazdaki tüm görevlerin durumuna anında erişin.
Toplantıları planlamak ve yürütmek için proje yönetimi uygulamalarını kullanın. Her toplantıdaki kararları ve eylem öğelerini doğrudan uygulamaya kaydedin. Eylem öğelerinin hızlı bir şekilde kapatılmasını sağlamak için iş görevi yönetimi hatırlatıcıları ve yükseltmeleri ayarlayın.
Kalite güvence süreçlerini otomatikleştirerek proje kalitesini yükseltin. Kalite ekibinizin uyumluluk sorunlarını bildirmesini sağlamak için uygulamalarınızda bir uyumluluk izleme aracı uygulayın. İş akışlarını türe, önem derecesine veya diğer parametrelere göre yönlendirin ve istediğiniz zaman bildirilen sorunların durumuyla ilgili güncel kalın.
Proje görevleri, eğitim, Ar-Ge ve toplantılar gibi çeşitli proje faaliyetlerine harcanan tam zamanı yakalayın. İş akışlarındaki yöneticilerin, detaya inme özelliğine sahip özel raporlar ve panolarla genel proje maliyetlerine ve ekip üretkenliğine ilişkin öngörüleri görüntülemesine izin verin.
Düzenli ekip sağlık kontrolleri ve retrospektifler yapın ve bir ekibin sağlığını zaman içinde çeşitli boyutlarda ve nasıl trend olduklarını takip edin.
Başarılı eğitimciler sürekli olarak her yerde öğrenmek ve büyümek için fırsatlar ararlar. Yaratıcılığı ve merakı tüm yönlere uygularlar. Bu konuda yardim edebiliriz.