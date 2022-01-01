Развивайтесь с AppMaster.
Стать партнёром
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

No-Code для управления проектами

С помощью пользовательского приложения для управления проектами без кода вы можете помочь своей компании добиться успеха быстрее. С AppMaster вы можете не только отслеживать этапы проекта, но и следить за сроками и бюджетом.

Начать бесплатно Запросить демо
No-Code для управления проектами

Используйте простые в использовании решения для управления проектами

Независимо от того, обновляете ли вы всего несколько процессов или полностью перестраиваете их, платформа AppMaster — это универсальное решение. Вы можете использовать нашу универсальную платформу без кода для замены, улучшения или дополнения ваших устаревших систем и приложений.

Сотрудничайте и добивайтесь успеха
Сотрудничайте и добивайтесь успеха
Создавайте приложения без кода, чтобы унифицировать управление задачами сотрудников на одной платформе. Включите создание пользовательских рабочих процессов, чтобы они соответствовали всем действиям на основе проекта.
Повысьте свою эффективность
Повысьте свою эффективность
Создавайте задачи для внутренних или выездных групп и упорядочивайте их по приоритету. Помогите командам быстрее выполнять задачи, а также записывайте и отслеживайте командные показатели.
Лучшее принятие решений
Лучшее принятие решений
Систематизируйте информацию с помощью отчетов и информационных панелей. Создавайте настраиваемые информационные панели с полезными данными о производительности и производительности команды.
Все необходимые инструменты

Чем может быть полезен AppMaster?

Создайте собственную систему управления задачами для своих сотрудников и проектов. Это всего лишь один клик без необходимости кодирования!

Управление проектом

Управление проектом

Эффективно управляйте проектами и разделяйте их с помощью гибких процессов управления проектами. Включите автоматическую отчетность о статусе проекта.

Отслеживание задач

Отслеживание задач

Будь то Waterfall, Srum, Kanban или любая другая структура, создавайте задачи для себя и своей команды и настраивайте их в соответствии с потребностями вашего бизнеса.

Протокол заседаний

Протокол заседаний

Записывайте решения и действия с каждой встречи прямо в приложении. Настройте напоминания об управлении задачами, чтобы обеспечить быстрое завершение действий..

Трекер соответствия

Трекер соответствия

Автоматизируйте процессы обеспечения качества. Интегрируйте инструмент отслеживания соответствия в свои приложения, чтобы ваша группа обеспечения качества могла сообщать о проблемах с соблюдением требований.

Табель учета рабочего времени

Табель учета рабочего времени

Записывайте точное время, затраченное на проект, и позволяйте менеджерам просматривать общую стоимость проекта и производительность команды с помощью настраиваемых отчетов и детализированных информационных панелей.

Проверка здоровья команды

Проверка здоровья команды

Проводите регулярные проверки работоспособности команды и ретроспективы, а также отслеживайте состояние команды по различным параметрам с течением времени и ее тенденции.

discuss ico

Будущее управления проектами начинается с AppMaster!

Успешные менеджеры постоянно ищут возможности учиться и расти повсюду. Они применяют творчество и любопытство ко всем аспектам. Мы можем помочь вам в этом.

Заполните форму или напишите нам на [email protected]