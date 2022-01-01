رمز منخفض لإدارة المشروع

Расширьте возможности своего отдела управления проектами спомощью AppMaster No-Code Platform ، тобы киться боления проектами спомощью AppMaster No-Code Platform ،
سواء كنت تتطلع إلى تحديث بعض العمليات التجارية الهامة أو إعادة البناء بالكامل ، فإن AppMaster النظام الأساسي متعدد الإمكانات منخفض الشفرة يمكنه استبدال الأنظمة والتطبيقات الأساسية القديمة أو تحسينها أو استكمالها.
يتيح لك AppMaster إنشاء وإدارة تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك والذي يمكن تخصيصه وفقًا لاحتياجاتك الخاصة!
قم بإدارة وفصل مشاريعك بفعالية وكفاءة من خلال عمليات إدارة المشاريع الرشيقة. قم بتمكين إنشاء التقارير ولوحات المعلومات تلقائيًا للبقاء على اطلاع دائم بحالة المشروع وتكلفة المشروع ومشكلات الجودة وأداء الفريق وغير ذلك الكثير.
أنشئ المهام لك ولفرقك وخصصها لتكون قابلة للتكرار أو مخصصة. قم بتمكين سير العمل البسيط ببضع نقرات فقط لتمكين إدارة المهام بشكل فعال من خلال توضيحات وتصعيد المهام الحالية لتحسين الإنتاجية. احصل على وصول فوري إلى حالة جميع المهام عبر أي جهاز.
استخدم تطبيقات إدارة المشروع لجدولة الاجتماعات وعقدها. احصل على القرارات وعناصر العمل من كل اجتماع مباشرة في التطبيق. قم بإعداد تذكيرات إدارة مهام العمل وعمليات التصعيد لضمان الإغلاق السريع لبنود الإجراءات.
رفع جودة المشروع عن طريق أتمتة عمليات ضمان الجودة. قم بتطبيق أداة تعقب الامتثال داخل تطبيقاتك لتمكين فريق الجودة لديك من الإبلاغ عن مشكلات الامتثال. قم بتوجيه مهام سير العمل بناءً على النوع أو الخطورة أو معلمات أخرى وابقَ على اطلاع دائم بحالة المشكلات التي تم الإبلاغ عنها في أي وقت.
التقط الوقت الدقيق الذي تقضيه في أنشطة المشروع المختلفة مثل مهام المشروع والتدريب والبحث والتطوير والاجتماعات. اسمح للمديرين عبر مهام سير العمل بعرض رؤى حول تكاليف المشروع الإجمالية وإنتاجية الفريق من خلال التقارير المخصصة ولوحات المعلومات مع إمكانية التنقل لأسفل.
قم بإجراء الفحوصات والاستعراضات الصحية للفريق بانتظام وتتبع صحة الفريق عبر أبعاد مختلفة بمرور الوقت وكيف يتجهون.
يبحث المعلمون الناجحون باستمرار عن فرص للتعلم والنمو في كل مكان. يطبقون الإبداع والفضول في جميع الجوانب. يمكننا مساعدتك في ذلك.