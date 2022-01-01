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رمز منخفض لإدارة المشروع

Расширьте возможности своего отдела управления проектами спомощью AppMaster No-Code Platform ، тобы киться боления проектами спомощью AppMaster No-Code Platform ،

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رمز منخفض لإدارة المشروع

تمكين حلول إدارة المشاريع المتكاملة بدون رمز

سواء كنت تتطلع إلى تحديث بعض العمليات التجارية الهامة أو إعادة البناء بالكامل ، فإن AppMaster النظام الأساسي متعدد الإمكانات منخفض الشفرة يمكنه استبدال الأنظمة والتطبيقات الأساسية القديمة أو تحسينها أو استكمالها.

تعاون من أجل النجاح
تعاون من أجل النجاح
أنشئ تطبيقات لا تحتوي على تعليمات برمجية لجلب جميع إدارة مهام الموظفين إلى نظام أساسي واحد. قم بتوحيد إدارة المشاريع وأتمتتها لإضفاء الألفة وبناء السرعة داخل العمليات. تمكين إنشاء مهام سير عمل مخصصة لتناسب جميع الأنشطة القائمة على المشروع.
إدارة المهام لتحقيق الكفاءة
إدارة المهام لتحقيق الكفاءة
قم بإنشاء مهام للفرق الداخلية أو الميدانية وقم بتنظيمها حسب الأولوية من خلال مهام سير عمل إدارة المهام. تمكّنك أنظمة إدارة المشاريع الرشيقة من إعداد الإخطارات والتذكيرات تساعد الفرق على حل المهام بشكل أسرع وتسجيل سرعتها من خلال تطبيقات تتبع الوقت.
ضمان اتخاذ قرارات أسرع وأفضل
ضمان اتخاذ قرارات أسرع وأفضل
تنظيم المعلومات مع التقارير ولوحات المعلومات. تخصيص تطبيقات إدارة المشروع لإبقاء جميع الأطراف المعنية على اطلاع دائم بمعلومات المشروع وحالة المهمة. أنشئ لوحات معلومات قابلة للتخصيص مع رؤى قابلة للتنفيذ حول أداء الفريق والإنتاجية.
كل الأدوات المطلوبة

قم ببناء أنظمة إدارة مهام الموظفين والمشروع في دقائق مع قوة no-code

يتيح لك AppMaster إنشاء وإدارة تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك والذي يمكن تخصيصه وفقًا لاحتياجاتك الخاصة!

ادارة مشروع

ادارة مشروع

قم بإدارة وفصل مشاريعك بفعالية وكفاءة من خلال عمليات إدارة المشاريع الرشيقة. قم بتمكين إنشاء التقارير ولوحات المعلومات تلقائيًا للبقاء على اطلاع دائم بحالة المشروع وتكلفة المشروع ومشكلات الجودة وأداء الفريق وغير ذلك الكثير.

ادارة المهام

ادارة المهام

أنشئ المهام لك ولفرقك وخصصها لتكون قابلة للتكرار أو مخصصة. قم بتمكين سير العمل البسيط ببضع نقرات فقط لتمكين إدارة المهام بشكل فعال من خلال توضيحات وتصعيد المهام الحالية لتحسين الإنتاجية. احصل على وصول فوري إلى حالة جميع المهام عبر أي جهاز.

محضر الاجتماع (شهري)

محضر الاجتماع (شهري)

استخدم تطبيقات إدارة المشروع لجدولة الاجتماعات وعقدها. احصل على القرارات وعناصر العمل من كل اجتماع مباشرة في التطبيق. قم بإعداد تذكيرات إدارة مهام العمل وعمليات التصعيد لضمان الإغلاق السريع لبنود الإجراءات.

تعقب الامتثال

تعقب الامتثال

رفع جودة المشروع عن طريق أتمتة عمليات ضمان الجودة. قم بتطبيق أداة تعقب الامتثال داخل تطبيقاتك لتمكين فريق الجودة لديك من الإبلاغ عن مشكلات الامتثال. قم بتوجيه مهام سير العمل بناءً على النوع أو الخطورة أو معلمات أخرى وابقَ على اطلاع دائم بحالة المشكلات التي تم الإبلاغ عنها في أي وقت.

الدوام

الدوام

التقط الوقت الدقيق الذي تقضيه في أنشطة المشروع المختلفة مثل مهام المشروع والتدريب والبحث والتطوير والاجتماعات. اسمح للمديرين عبر مهام سير العمل بعرض رؤى حول تكاليف المشروع الإجمالية وإنتاجية الفريق من خلال التقارير المخصصة ولوحات المعلومات مع إمكانية التنقل لأسفل.

فريق Healthcheck

فريق Healthcheck

قم بإجراء الفحوصات والاستعراضات الصحية للفريق بانتظام وتتبع صحة الفريق عبر أبعاد مختلفة بمرور الوقت وكيف يتجهون.

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يبدأ مستقبل إدارة المشاريع مع AppMaster!

يبحث المعلمون الناجحون باستمرار عن فرص للتعلم والنمو في كل مكان. يطبقون الإبداع والفضول في جميع الجوانب. يمكننا مساعدتك في ذلك.

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