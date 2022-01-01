رمز منخفض لإدارة المشروع

رفع جودة المشروع عن طريق أتمتة عمليات ضمان الجودة. قم بتطبيق أداة تعقب الامتثال داخل تطبيقاتك لتمكين فريق الجودة لديك من الإبلاغ عن مشكلات الامتثال. قم بتوجيه مهام سير العمل بناءً على النوع أو الخطورة أو معلمات أخرى وابقَ على اطلاع دائم بحالة المشكلات التي تم الإبلاغ عنها في أي وقت.