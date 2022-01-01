解决制造业面临的挑战

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消除常规任务。协调、实施和跟踪工厂的流程，使质量、效率和生产力得到切实的改善。
将所有的制造数据整合到一个屋檐下，并随时随地进行访问。使用 AppMaster 来模拟、使用和完善你的业务流程，以获得最大的产出。
通过问题检测、预测、跟踪和解决，加快项目质量，加强现场和远程质量保证。确定工作流程并保持最新状态。
创建工作流程，以适应所有基于项目的活动，并将所有任务管理纳入一个平台。实现标准化和自动化，在流程中建立速度。
管理所有实体安全考虑，以更好地保护工作人员和资源，减少事故，并识别、评估、监测和报告所有安全威胁。
通过简化你的采购流程来管理询价、谈判和采购订单，确保你在正确的时间购买正确的设备。
通过一个跟踪报价、订单、库存、采购单、发票等的自助服务门户，改善客户服务和供应商查询。通过识别和选择提供服务的最佳方式，深化供应商与供应商的关系并创造价值。
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