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解决制造业面临的挑战

AppMaster可以帮助你建立面向生产的软件，管理、监控和同步执行你的实时、物理过程。而且，由于每个生产环境都是不同的，你的解决方案可以在旅途中进行大量的修改，以适应你的工作流程，并可以输入任何刚性参数以确保其成功。

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解决制造业面临的挑战
制造业的无代码

AppMaster 能做什么？

拥抱无代码革命，从制造执行系统（MES）到制造过程中的集成和操作自动化。

智能制造
智能制造

随着工业4.0和灵活的工厂自动化，软件、生产线机器和工程团队之间越来越需要安全可靠的通信。关于机器输出和生产过程的实时数据可以从根本上提高可视性和生产力，并能预先满足维护要求。

更多回应
更多回应

考虑一些用例：用数字板和测速仪监测设施周围的交通，以确保工人安全和交通流量。或者基于温度、振动、灯光、开关、仪表、运动和流量的智能建筑数据收集--所有这些都通过避免公共互联网的连接，在多个网络中发送故障警报。

所有需要的工具

是什么让 AppMaster 特别？

AppMaster 为拥有软件和支付其维护费用提供了一个精简的替代方案，提供了诸如快速设置、无缝部署和较低的资本支出等优势。

最大限度地提高产出

最大限度地提高产出

消除常规任务。协调、实施和跟踪工厂的流程，使质量、效率和生产力得到切实的改善。

加强处理

加强处理

将所有的制造数据整合到一个屋檐下，并随时随地进行访问。使用 AppMaster 来模拟、使用和完善你的业务流程，以获得最大的产出。

追踪合规性

追踪合规性

通过问题检测、预测、跟踪和解决，加快项目质量，加强现场和远程质量保证。确定工作流程并保持最新状态。

无缝协作

无缝协作

创建工作流程，以适应所有基于项目的活动，并将所有任务管理纳入一个平台。实现标准化和自动化，在流程中建立速度。

健康与安全

健康与安全

管理所有实体安全考虑，以更好地保护工作人员和资源，减少事故，并识别、评估、监测和报告所有安全威胁。

采购管理

采购管理

通过简化你的采购流程来管理询价、谈判和采购订单，确保你在正确的时间购买正确的设备。

自助服务门户和自动化的客户管理
自助服务门户和自动化的客户管理 自助服务门户和自动化的客户管理

通过一个跟踪报价、订单、库存、采购单、发票等的自助服务门户，改善客户服务和供应商查询。通过识别和选择提供服务的最佳方式，深化供应商与供应商的关系并创造价值。

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我们想向你展示无代码可以为你的组织带来多大的力量。通过 AppMaster，创建一个强大的应用程序或平台可以像ABC一样简单。要求快速介绍一下 AppMaster ，了解我们的平台如何帮助你为你的团队建立一个惊人的无代码工具。

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