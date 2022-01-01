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حل التحديات التي تواجه التصنيع

يمكن أن يساعدك AppMaster في إنشاء برنامج موجه للإنتاج يدير ويراقب ويزامن تنفيذ العمليات المادية في الوقت الفعلي. ونظرًا لاختلاف كل بيئة تصنيع ، يمكن تعديل الحل الخاص بك بشكل كبير أثناء التنقل ليلائم سير العمل الخاص بك ويمكن تغذيته بأي معلمات صارمة لضمان نجاحه.

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حل التحديات التي تواجه التصنيع
NO-CODE للتصنيع

ما الذي يمكن أن يفعله AppMaster ؟

احتضان ثورة عدم وجود رمز لكل شيء بدءًا من أنظمة تنفيذ التصنيع (MES) إلى دمج وتشغيل الأتمتة في عملية التصنيع.

التصنيع الذكي
التصنيع الذكي

مع الصناعة 4.0 وأتمتة المصانع المرنة ، هناك حاجة متزايدة للاتصال الآمن والموثوق بين البرنامج وآلات خط الإنتاج والفريق الهندسي. يمكن أن تؤدي البيانات في الوقت الفعلي حول إخراج الماكينة وعمليات الإنتاج إلى زيادة الرؤية والإنتاجية بشكل جذري ويمكن أن تستبق متطلبات الصيانة.

أكثر استجابة
أكثر استجابة

ضع في اعتبارك بعض حالات الاستخدام: مراقبة حركة المرور حول المنشآت لضمان سلامة العمال وتدفق حركة المرور ، باستخدام اللوحات الرقمية وعدادات السرعة. أو جمع بيانات المباني الذكية بناءً على درجة الحرارة والاهتزاز والأضواء ومفتاح التشغيل / الإيقاف والعدادات والحركة والتدفق - ترسل جميعها تنبيهات بالفشل عبر شبكات متعددة عبر اتصال يتجنب الإنترنت العام.

كل الأدوات المطلوبة

ما الذي يجعل AppMaster مميزًا؟

يوفرAppMaster بديلاً بسيطًا لامتلاك البرامج ودفع تكاليف صيانتها ، مما يوفر مزايا مثل الإعداد السريع والنشر السلس ونفقات رأس المال المنخفضة.

تعظيم الإخراج

تعظيم الإخراج

تخلص من المهام الروتينية. تنسيق عمليات المصنع وتنفيذها وتتبعها ، مما يؤدي إلى تحسينات ملموسة في الجودة والكفاءة والإنتاجية.

تعزيز المعالجة

تعزيز المعالجة

اجمع جميع بيانات التصنيع تحت سقف واحد وقم بالوصول إليها أثناء التنقل. استخدم AppMaster لتصميم عمليات الأعمال واستخدامها وتحسينها لتحقيق أقصى قدر من المخرجات.

تتبع الامتثال

تتبع الامتثال

قم بتسريع جودة المشروع وتحسين ضمان الجودة في الموقع وعن بُعد من خلال اكتشاف المشكلات والتنبؤ والتتبع والحل. مسار سير العمل والبقاء على اطلاع.

تعاون سلس

تعاون سلس

أنشئ تدفقات عمل تناسب جميع الأنشطة القائمة على المشروع وجلب جميع إدارة المهام إلى نظام أساسي واحد. التوحيد والأتمتة لبناء السرعة في العمليات.

الصحة و السلامة

الصحة و السلامة

إدارة جميع اعتبارات الأمن المادي لحماية الموظفين والموارد بشكل أفضل ، وتقليل الحوادث ، وتحديد وتقييم ومراقبة جميع التهديدات الأمنية والإبلاغ عنها.

إدارة المشتريات

إدارة المشتريات

تأكد من شراء المعدات المناسبة في الوقت المناسب من خلال تبسيط عمليات الشراء لإدارة طلبات عروض الأسعار والمفاوضات وأوامر الشراء.

بوابات الخدمة الذاتية وإدارة العملاء الآلية
بوابات الخدمة الذاتية وإدارة العملاء الآلية بوابات الخدمة الذاتية وإدارة العملاء الآلية

قم بتحسين خدمة العملاء واستفسارات الموردين باستخدام بوابة الخدمة الذاتية التي تتعقب عروض الأسعار والأوامر والمخزون وأوامر الشراء والفواتير والمزيد. تعميق العلاقات بين البائع والمورد وخلق قيمة من خلال تحديد واختيار أفضل الطرق لتقديم الخدمات.

أنشئ تطبيقك مجانًا
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هل لديك فضول لمعرفة كيف يمكن لـ AppMaster مساعدتك في تحويل التصنيع؟

نريد أن نظهر لك مدى قوة عدم وجود رمز لمؤسستك. باستخدام AppMaster، يمكن أن يكون إنشاء تطبيق أو نظام أساسي قوي أمرًا سهلاً مثل ABC. اطلب مقدمة سريعة عن AppMaster وتعلم كيف يمكن لنظامنا الأساسي مساعدتك في إنشاء أداة رائعة بدون تعليمات برمجية لفريقك.

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