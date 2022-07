Relever les défis de l'industrie manufacturière

Fabrication intelligente

Avec l'industrie 4.0 et l'automatisation flexible des usines, il y a un besoin croissant de communication sécurisée et fiable entre le logiciel, les machines de la ligne de production et l'équipe d'ingénierie. Les données en temps réel sur la production des machines et les processus de production peuvent augmenter radicalement la visibilité et la productivité et peuvent anticiper les besoins de maintenance.