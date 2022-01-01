Üretimin Karşılaştığı Zorlukları Çözün

AppMaster, gerçek zamanlı, fiziksel süreçlerinizin yürütülmesini yöneten, izleyen ve senkronize eden üretim odaklı yazılım oluşturmanıza yardımcı olabilir. Ve her üretim ortamı farklı olduğundan, çözümünüz hareket halindeyken iş akışınıza uyacak şekilde büyük ölçüde değiştirilebilir ve başarısını sağlamak için herhangi bir katı parametreyle beslenebilir.
Üretim yürütme sistemlerinden (MES) üretim sürecinde otomasyonu entegre etmeye ve çalıştırmaya kadar her şey için kodsuz devrimi benimsemek.
Endüstri 4.0 ve esnek fabrika otomasyonu ile yazılım, üretim hattı makineleri ve mühendislik ekibi arasında güvenli ve güvenilir iletişime artan bir ihtiyaç var. Makine çıktısı ve üretim süreçlerine ilişkin gerçek zamanlı veriler, görünürlüğü ve üretkenliği önemli ölçüde artırabilir ve bakım gereksinimlerini önleyebilir.
Bazı kullanım örneklerini göz önünde bulundurun: dijital panolar ve hız ölçerlerle işçi güvenliğini ve trafik akışını sağlamak için tesislerin çevresinde trafik izleme. Veya sıcaklık, titreşim, ışıklar, açma/kapama, sayaçlar, hareket ve akışa dayalı akıllı bina veri toplama - tümü, herkese açık internetten kaçınan bir bağlantı aracılığıyla birden fazla ağ üzerinden arıza uyarıları gönderir.
AppMaster , hızlı kurulum, sorunsuz dağıtım ve daha düşük CAPEX gibi avantajlar sağlayarak, yazılım sahibi olmaya ve bakım masraflarını ödemeye karşı yalın bir alternatif sunar.
Rutin görevleri ortadan kaldırın. Bir fabrikanın süreçlerini koordine edin, uygulayın ve takip edin, böylece kalite, verimlilik ve üretkenlikte somut iyileştirmeler elde edin.
Tüm üretim verilerini tek bir çatı altında birleştirin ve hareket halindeyken bunlara erişin. Maksimum çıktı için iş süreçlerinizi modellemek, kullanmak ve hassaslaştırmak için AppMaster kullanın.
Sorun algılama, tahmin, izleme ve çözümleme ile proje kalitesini hızlandırın ve yerinde ve uzaktan kalite güvencesini geliştirin. İş akışlarını yönlendirin ve güncel kalın.
Tüm proje tabanlı etkinliklere uyacak iş akışları oluşturun ve tüm görev yönetimini tek bir platformda toplayın. Süreçler içinde hız oluşturmak için standartlaştırın ve otomatikleştirin.
Personeli ve kaynakları daha iyi korumak, olayları azaltmak ve tüm güvenlik tehditlerini belirlemek, değerlendirmek, izlemek ve raporlamak için tüm fiziksel güvenlik konularını yönetin.
RFQ'ları, müzakereleri ve Satınalma Siparişlerini yönetmek için tedarik süreçlerinizi düzene sokarak doğru ekipmanı doğru zamanda satın aldığınızdan emin olun.
Teklifleri, siparişleri, envanteri, PO'ları, faturaları ve daha fazlasını izleyen bir self servis portal ile müşteri hizmetlerini ve tedarikçi sorgularını iyileştirin. Hizmetleri sunmanın en iyi yollarını belirleyip seçerek satıcı-tedarikçi ilişkilerini derinleştirin ve değer yaratın.
Size kuruluşunuz için kodun ne kadar güçlü olabileceğini göstermek istiyoruz. AppMasterile sağlam bir uygulama veya platform oluşturmak ABC kadar kolay olabilir. AppMaster için hızlı bir giriş isteyin ve platformumuzun ekibiniz için kod içermeyen harika bir araç oluşturmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.