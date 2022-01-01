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Решайте проблемы, стоящие перед производством

AppMaster может помочь вам создать ориентированное на производство программное обеспечение, которое управляет, отслеживает и синхронизирует выполнение ваших процессов в реальном времени. А поскольку каждая производственная среда уникальна, ваше решение может быть значительно изменено на ходу, чтобы соответствовать вашему рабочему процессу, и ему могут быть заданы любые жёсткие параметры для обеспечения его успеха.

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Решайте проблемы, стоящие перед производством
NO-CODE ДЛЯ производства

Что умеет AppMaster?

Присоединяйтесь к no-code революции для любой задачи, от систем управления производством (MES) до интеграции и операционной автоматизации производственного процесса.

Умное производство
Умное производство

С появлением гибкой автоматизации производства возрастает потребность в безопасной и надёжной связи между программным обеспечением, оборудованием производственной линии и командой инженеров. Данные в режиме реального времени о производительности машин и производственных процессах могут радикально повысить прозрачность и производительность, а также предвосхитить требования к техническому обслуживанию.

Увеличьте отзывчивость
Увеличьте отзывчивость

Рассмотрим несколько вариантов использования: мониторинг трафика вокруг объектов для обеспечения безопасности работников и потока транспорта с помощью цифровых табло и измерителей скорости. Или сбор данных о производстве на основе температуры, вибрации, освещения, включения/выключения, счётчиков, движения и расхода — все оповещения о сбоях отправляются по нескольким сетям через соединение, которое избегает общедоступного Интернета.

ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Что делает AppMaster особенным?

AppMaster предлагает экономичную альтернативу владению программным обеспечением и оплате его обслуживания, предоставляя такие преимущества, как быстрая установка, беспрепятственное развертывание и более низкие затраты.

Максимальная производительность

Максимальная производительность

Исключите рутинные задачи. Координируйте, внедряйте и отслеживайте производственные процессы, что приводит к ощутимому повышению качества, эффективности и производительности.

Усильте обработки

Усильте обработки

Консолидируйте все производственные данные под одной крышей и получайте доступ к ним на ходу. Используйте AppMaster для моделирования, и уточнения ваших бизнес-процессов для получения максимальной отдачи.

Отслеживайте соответствие

Отслеживайте соответствие

Ускорьте качество проекта и улучшите контроль качества на месте и удалённо с помощью обнаружения проблем, прогнозирования, отслеживания и решения. Направляйте рабочие процессы и будьте в курсе.

Бесшовное сотрудничество

Бесшовное сотрудничество

Создавайте процессы, подходящие для всех действий, связанных с проектом, и перенесите все управление задачами на одну платформу. Стандартизируйте и автоматизируйте, чтобы увеличить скорость процессов.

Здоровье и безопасность

Здоровье и безопасность

Управляйте всеми соображениями физической безопасности, чтобы лучше защитить персонал и ресурсы, уменьшить количество инцидентов, а также выявлять, оценивать, отслеживать и сообщать обо всех угрозах безопасности.

Управление закупками

Управление закупками

Убедитесь, что вы покупаете нужное оборудование в нужное время, оптимизировав процессы закупок, такими как управления запросами предложений, переговорами и заказами на поставку.

Порталы самообслуживания и автоматизированное управление клиентами
Порталы самообслуживания и автоматизированное управление клиентами Порталы самообслуживания и автоматизированное управление клиентами

Улучшите обслуживание клиентов и запросы поставщиков с помощью портала самообслуживания, который отслеживает предложения, запасы, заказы на поставку, счета и многое другое. Углубляйте отношения с поставщиками и создавайте ценность, определяя и выбирая наилучшие способы предоставления и получения услуг.

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Интересно, как AppMaster может помочь вам преобразовать производство?

Мы хотим показать вам, насколько эффективным может быть отказ от кода для вашей организации. С AppMaster создание надёжного приложения или платформы будет проще простого. Запросите краткое введение в AppMaster и узнайте, как наша платформа может помочь вам создать потрясающий инструмент без кода для вашей команды.

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