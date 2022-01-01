用无码的方式提升你的供应链

AppMaster 是一个新兴的革命性的解决方案，可以解决供应链和物流公司的优化问题，具有所需的可见性、追踪、跟踪，特别是加速。
你使用 AppMaster 创建的解决方案和工作流程更新将使你能够做出以数据为导向的战略决策，从而节省资本成本并获得更敏锐的竞争优势。
通过简化你的采购流程来管理询价、谈判、确认和采购订单，确保你在正确的时间以正确的价格购买正确的材料。
创建应用程序来计划和确定实施生产计划所需的备件、原材料和其他物品的需求。设置警报和通知，以便永远不会出现短缺。
使你的仓库和订单执行自动化，以便更快地处理更多的订单。结合销售、库存和采购数据，使你的工作流程自动化，以消除错误并提供最佳服务。
消除繁琐和容易出错的人工流程，减少与维修和退货有关的退货成本和周转时间。通过整合端到端的维修和退货管理流程，减少成本。
使你的分销过程自动化，与其他供应链和物流操作无缝互动，包括库存管理、仓库管理和订单管理，并控制物流成本。
AppMaster独特的集成模块集使你可以轻而易举地与核心系统、数据库、人工智能供应商和其他更多的系统连接。让你的所有数据始终保持同步，永远不会错过任何一个订单或交货日期。
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