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用无码的方式提升你的供应链

各个供应链层级的参与者以及制造商、仓库经理和物流分销商都需要对供应链有可视性--追踪和跟踪。 AppMaster 可以成为转型后的供应链和物流公司的一个重要组成部分。

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用无码的方式提升你的供应链
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AppMaster 能做什么？

AppMaster 是一个新兴的革命性的解决方案，可以解决供应链和物流公司的优化问题，具有所需的可见性、追踪、跟踪，特别是加速。

精简流程
精简流程

使用我们的平台来模拟、使用、管理和完善你的组织范围内的业务流程，以获得最大的产出。在不破坏任何功能的情况下，快速地对流程进行修改。在每个流程步骤中建立问责制，同时提供对整体运作的可见性。使用该平台来更新你的遗留系统并使工作流程数字化。

提高效率
提高效率

在本地存储的数据库上运行的人工流程可能仍然在做发货前准备或分配库存的工作，但在一个向智能自动化发展的行业中，"足够好 "是无法衡量的。将从采购到消费者交付的工作流程数字化，以创建一个精简的供应链并提高运营效率。

所有需要的工具

是什么让 AppMaster 特别？

你使用 AppMaster 创建的解决方案和工作流程更新将使你能够做出以数据为导向的战略决策，从而节省资本成本并获得更敏锐的竞争优势。

采购管理

采购管理

通过简化你的采购流程来管理询价、谈判、确认和采购订单，确保你在正确的时间以正确的价格购买正确的材料。

库存管理

库存管理

创建应用程序来计划和确定实施生产计划所需的备件、原材料和其他物品的需求。设置警报和通知，以便永远不会出现短缺。

仓库和履行

仓库和履行

使你的仓库和订单执行自动化，以便更快地处理更多的订单。结合销售、库存和采购数据，使你的工作流程自动化，以消除错误并提供最佳服务。

维修和退货

维修和退货

消除繁琐和容易出错的人工流程，减少与维修和退货有关的退货成本和周转时间。通过整合端到端的维修和退货管理流程，减少成本。

分销管理

分销管理

使你的分销过程自动化，与其他供应链和物流操作无缝互动，包括库存管理、仓库管理和订单管理，并控制物流成本。

数据流

数据流

AppMaster独特的集成模块集使你可以轻而易举地与核心系统、数据库、人工智能供应商和其他更多的系统连接。让你的所有数据始终保持同步，永远不会错过任何一个订单或交货日期。

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好奇 AppMaster 如何帮助你恢复物流的活力？

我们想向你展示无代码对你的组织来说是多么强大。通过 AppMaster，创建一个强大的物流应用程序可以像ABC一样简单。要求快速介绍一下 AppMaster ，了解我们的平台如何帮助你为你的企业建立一个惊人的无代码应用程序。

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