Kodsuz Tedarik Zincirinizi Yükseltin

Çeşitli Tedarik Zinciri katmanı katılımcılarının yanı sıra üreticiler, depo yöneticileri ve lojistik distribütörlerin Tedarik Zinciri - izleme ve izleme - görünürlüğüne sahip olması gerekir. AppMaster , dönüştürülmüş Tedarik Zincirleri ve Lojistik Şirketleri için önemli bir yapı taşı olabilir.
AppMaster , gerekli görünürlük, izleme, izleme ve özellikle hızlandırma ile Tedarik Zincirleri ve Lojistik Şirketleri için optimizasyonları ele alabilen, gelişmekte olan devrim niteliğinde bir çözümdür.
Maksimum çıktı için kuruluş genelindeki iş süreçlerinizi modellemek, kullanmak, yönetmek ve iyileştirmek için platformumuzu kullanın. Herhangi bir işlevi bozmadan işlemlerde anında değişiklik yapın. Genel operasyonlara görünürlük sağlarken her süreç adımında hesap verebilirlik oluşturun. Eski sistemlerinizi güncellemek ve iş akışlarını dijitalleştirmek için platformu kullanın.
Yerel olarak depolanan veritabanlarında çalışan manuel süreçler, gönderileri hazırlama veya envanter tahsis etme işini yapmaya devam edebilir, ancak "yeterince iyi", akıllı otomasyona doğru ilerleyen bir endüstride yeterli değildir. Kolaylaştırılmış bir tedarik zinciri oluşturmak ve operasyonel verimliliği artırmak için kaynak kullanımından tüketiciye teslimata kadar iş akışlarını dijitalleştirin.
AppMaster kullanarak oluşturabileceğiniz çözümler ve iş akışı güncellemeleri, stratejik verilere dayalı kararlar vermenizi sağlayarak, sermaye maliyetinden tasarruf etmenizi ve daha keskin bir rekabet avantajı sağlamanızı sağlar.
RFQ'ları, müzakereleri, teyitleri ve satın alma siparişlerini yönetmek için tedarik süreçlerinizi düzenleyerek doğru malzemeyi doğru zamanda doğru fiyata satın aldığınızdan emin olun.
Üretim planını uygulamak için ihtiyaç duyulan yedek parça, hammadde ve diğer kalem ihtiyaçlarını planlamak ve belirlemek için uygulamalar oluşturun. Uyarıları ve bildirimleri ayarlayın, böylece asla bir eksiklik olmaz.
Daha fazla siparişi daha hızlı işlemek için deponuzu ve sipariş karşılamanızı otomatikleştirin. Satış, envanter ve satın alma verilerini birleştirin ve hataları ortadan kaldırmak ve en iyi hizmeti sunmak için iş akışlarınızı otomatikleştirin.
Onarım ve iadelerle ilgili iade maliyetlerini ve teslim sürelerini azaltmak için hantal ve hataya açık manuel süreçleri ortadan kaldırın. Uçtan uca onarım ve iade yönetimi süreçlerini entegre ederek maliyetleri azaltın.
Envanter yönetimi, depo yönetimi ve sipariş yönetimi dahil olmak üzere diğer tedarik zinciri ve lojistik operasyonlarıyla sorunsuz bir şekilde etkileşim kurmak ve lojistik maliyetlerini kontrol etmek için dağıtım süreçlerinizi otomatikleştirin.
AppMaster'ın benzersiz entegrasyon modülleri seti, çekirdek sistemler, veritabanları, AI sağlayıcıları ve çok daha fazlasıyla bağlantı kurmanızı kolaylaştırır. Tüm verilerinizi her zaman senkronize edin ve hiçbir sipariş veya teslimat tarihini kaçırmayın.
Size kuruluşunuz için kodun ne kadar güçlü olabileceğini göstermek istiyoruz. AppMasterile sağlam bir lojistik uygulaması oluşturmak ABC kadar kolay olabilir. AppMaster için hızlı bir giriş isteyin ve platformumuzun işletmeniz için harika bir kodsuz uygulama oluşturmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.