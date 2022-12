Migliora la tua catena di approvvigionamento senza codice

Semplifica i processi

Utilizza la nostra piattaforma per modellare, utilizzare, amministrare e perfezionare i processi aziendali a livello di organizzazione per ottenere il massimo risultato. Apporta modifiche ai processi in un attimo senza interrompere alcuna funzionalità. Crea responsabilità in ogni fase del processo fornendo visibilità sulle operazioni complessive. Usa la piattaforma per aggiornare i tuoi sistemi legacy e digitalizzare i flussi di lavoro.