Улучшите свою цепочку поставок с помощью No-Code

Различные участники цепочки поставок, а также производители, менеджеры складов и логистические дистрибьюторы должны иметь доступ к цепочке — от старта до отслеживания. AppMaster может стать важным помощником для преобразования цепочек поставок и логистических компаний.
AppMaster — это новое революционное решение, позволяющее оптимизировать цепочки поставок и логистические компании и добавить необходимой прозрачности, улучшить отслеживание и особенно обеспечить ускорение.
Используйте нашу платформу для моделирования, администрирования и усовершенствования бизнес-процессов в масштабах всей организации для достижения максимальной отдачи. Мгновенно вносите изменения в процессы, не нарушая никакой функциональности. Обеспечьте отчетность на каждом этапе процесса, обеспечив при этом прозрачность операций в целом. Используйте платформу для обновления устаревших систем и оцифровки рабочих процессов.
Ручные процессы, выполняемые в локально хранимых базах данных, могут по-прежнему обеспечивать работу по подготовке отгрузок или распределению запасов, но они будут не соответствовать требованиям отрасли, движущейся к интеллектуальной автоматизации. Оцифруйте рабочие процессы от поиска поставщиков до доставки потребителям, чтобы создать оптимизированную цепочку поставок и повысить операционную эффективность.
Обновление рабочих процессов с помощью AppMaster позволит вам принимать стратегические решения на основе данных, что приведет к экономии затрат и конкурентному преимуществу.
Убедитесь, что вы покупаете нужный материал по правильной цене в нужное время, оптимизировав процессы закупок для управления запросами предложений, переговорами, подтверждениями и заказами на поставку.
Создавайте приложения для планирования и определения потребностей в запасных частях, сырье и других предметах, необходимых для реализации производственного плана. Настройте оповещения и уведомления, чтобы никогда не было дефицита.
Автоматизируйте свой склад, чтобы быстрее обрабатывать заказы. Объедините данные о продажах, запасах и покупках и автоматизируйте свои рабочие процессы, чтобы устранить ошибки и обеспечить лучший сервис для ваших клиентов.
Исключите громоздкие и чреватые ошибками ручные процессы, чтобы сократить затраты на возврат и время выполнения ремонтов. Сократите расходы за счет автоматизации и интеграции сквозных процессов управления.
Автоматизируйте свои процессы дистрибуции, чтобы беспрепятственно взаимодействовать с другими участниками цепочки поставок, включая управление запасами, управление складом и управление заказами.
Уникальный набор модулей интеграций AppMaster упрощает подключение к основным системам, базам данных и многому другому. Всегда синхронизируйте все свои данные и никогда не пропустите заказ или дату доставки.
Мы хотим показать вам, насколько эффективным может быть отказ от кода для вашей организации. С AppMaster создать надежное логистическое приложение будет проще простого. Запросите краткое введение в AppMaster и узнайте, как наша платформа может помочь вам создать потрясающее приложение без кода для вашего бизнеса.