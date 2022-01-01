ارفع مستوى سلسلة التوريد لديك بدون رمز

يزيد الكفائة

قد تستمر العمليات اليدوية التي تعمل على قواعد البيانات المخزنة محليًا في القيام بعمل تجهيز الشحنات أو تخصيص المخزون ، ولكن "الجودة الكافية" لا ترقى إلى مستوى الصناعة التي تتجه نحو الأتمتة الذكية. قم برقمنة تدفقات العمل من تحديد المصادر إلى تسليم المستهلك لإنشاء سلسلة توريد مبسطة وتحسين الكفاءة التشغيلية.