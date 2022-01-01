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ارفع مستوى سلسلة التوريد لديك بدون رمز

يحتاج العديد من المشاركين في طبقة سلسلة التوريد وكذلك المصنعين ومديري المستودعات والموزعين اللوجستيين إلى رؤية سلسلة التوريد - التتبع والتعقب. يمكن أن تصبح AppMaster لبنة أساسية لسلاسل التوريد وشركات الخدمات اللوجستية التي تم تحويلها.

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ارفع مستوى سلسلة التوريد لديك بدون رمز
NO-CODE للأعمال المصرفية

ما الذي يمكن أن يفعله AppMaster ؟

AppMaster هو حل ثوري ناشئ يمكنه معالجة التحسينات لسلاسل التوريد وشركات الخدمات اللوجستية بالرؤية المطلوبة والتتبع والتتبع والتسريع بشكل خاص.

تبسيط العمليات
تبسيط العمليات

استخدم نظامنا الأساسي لتصميم عمليات الأعمال على مستوى مؤسستك واستخدامها وإدارتها وتحسينها لتحقيق أقصى قدر من الإنتاج. قم بإجراء تغييرات على العمليات في لمح البصر دون كسر أي وظيفة. قم بإنشاء المساءلة في كل خطوة من خطوات العملية مع توفير رؤية للعمليات الشاملة. استخدم النظام الأساسي لتحديث أنظمتك القديمة ورقمنة سير العمل.

يزيد الكفائة
يزيد الكفائة

قد تستمر العمليات اليدوية التي تعمل على قواعد البيانات المخزنة محليًا في القيام بعمل تجهيز الشحنات أو تخصيص المخزون ، ولكن "الجودة الكافية" لا ترقى إلى مستوى الصناعة التي تتجه نحو الأتمتة الذكية. قم برقمنة تدفقات العمل من تحديد المصادر إلى تسليم المستهلك لإنشاء سلسلة توريد مبسطة وتحسين الكفاءة التشغيلية.

كل الأدوات المطلوبة

ما الذي يجعل AppMaster مميزًا؟

ستمكنك الحلول وتحديثات سير العمل التي يمكنك إنشاؤها باستخدام AppMaster من اتخاذ قرارات إستراتيجية تعتمد على البيانات ، مما يؤدي إلى توفير في تكلفة رأس المال وميزة تنافسية أكثر حدة.

إدارة المشتريات

إدارة المشتريات

تأكد من شراء المواد المناسبة بالسعر المناسب في الوقت المناسب من خلال تبسيط عمليات الشراء لإدارة طلبات عروض الأسعار والمفاوضات والتأكيدات وأوامر الشراء.

ادارة المخزون

ادارة المخزون

قم بإنشاء تطبيقات لتخطيط وتحديد الاحتياجات لقطع الغيار والمواد الخام والعناصر الأخرى اللازمة لتنفيذ خطة الإنتاج. قم بإعداد التنبيهات والإشعارات حتى لا يكون هناك نقص على الإطلاق.

المستودع والاستيفاء

المستودع والاستيفاء

أتمتة المستودع الخاص بك وتنفيذ الطلبات لمعالجة المزيد من الطلبات بشكل أسرع. اجمع بين بيانات المبيعات والمخزون والشراء وأتمتة سير العمل للتخلص من الأخطاء وتقديم أفضل خدمة.

الإصلاحات والإرجاع

الإصلاحات والإرجاع

تخلص من العمليات اليدوية المرهقة والمعرضة للأخطاء لتقليل تكاليف الإرجاع والمهلة المرتبطة بالإصلاحات والمرتجعات. تقليل التكاليف من خلال دمج عمليات الإصلاح الشامل وإدارة المرتجعات.

إدارة التوزيع

إدارة التوزيع

قم بأتمتة عمليات التوزيع الخاصة بك للتفاعل بسلاسة مع سلسلة التوريد والعمليات اللوجستية الأخرى ، بما في ذلك إدارة المخزون وإدارة المستودعات وإدارة الطلبات والتحكم في التكاليف اللوجستية.

تدفق البيانات

تدفق البيانات

تجعل مجموعة وحدات التكامل الفريدة من AppMaster من السهل عليك الاتصال بالأنظمة الأساسية وقواعد البيانات وموفري الذكاء الاصطناعي وغير ذلك الكثير. اجعل جميع بياناتك متزامنة دائمًا ولا تفوت أي طلب أو تاريخ تسليم.

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هل لديك فضول لمعرفة كيف يمكن لـ AppMaster مساعدتك في تجديد الخدمات اللوجستية؟

نريد أن نظهر لك مدى قوة عدم وجود رمز لمؤسستك. باستخدام AppMaster، يمكن أن يكون إنشاء تطبيق لوجستي قوي أمرًا سهلاً مثل ABC. اطلب مقدمة سريعة عن AppMaster وتعلم كيف يمكن لمنصتنا أن تساعدك في إنشاء تطبيق رائع بدون رمز لعملك.

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