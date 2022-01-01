ارفع مستوى سلسلة التوريد لديك بدون رمز

يحتاج العديد من المشاركين في طبقة سلسلة التوريد وكذلك المصنعين ومديري المستودعات والموزعين اللوجستيين إلى رؤية سلسلة التوريد - التتبع والتعقب. يمكن أن تصبح AppMaster لبنة أساسية لسلاسل التوريد وشركات الخدمات اللوجستية التي تم تحويلها.
AppMaster هو حل ثوري ناشئ يمكنه معالجة التحسينات لسلاسل التوريد وشركات الخدمات اللوجستية بالرؤية المطلوبة والتتبع والتتبع والتسريع بشكل خاص.
استخدم نظامنا الأساسي لتصميم عمليات الأعمال على مستوى مؤسستك واستخدامها وإدارتها وتحسينها لتحقيق أقصى قدر من الإنتاج. قم بإجراء تغييرات على العمليات في لمح البصر دون كسر أي وظيفة. قم بإنشاء المساءلة في كل خطوة من خطوات العملية مع توفير رؤية للعمليات الشاملة. استخدم النظام الأساسي لتحديث أنظمتك القديمة ورقمنة سير العمل.
قد تستمر العمليات اليدوية التي تعمل على قواعد البيانات المخزنة محليًا في القيام بعمل تجهيز الشحنات أو تخصيص المخزون ، ولكن "الجودة الكافية" لا ترقى إلى مستوى الصناعة التي تتجه نحو الأتمتة الذكية. قم برقمنة تدفقات العمل من تحديد المصادر إلى تسليم المستهلك لإنشاء سلسلة توريد مبسطة وتحسين الكفاءة التشغيلية.
ستمكنك الحلول وتحديثات سير العمل التي يمكنك إنشاؤها باستخدام AppMaster من اتخاذ قرارات إستراتيجية تعتمد على البيانات ، مما يؤدي إلى توفير في تكلفة رأس المال وميزة تنافسية أكثر حدة.
تأكد من شراء المواد المناسبة بالسعر المناسب في الوقت المناسب من خلال تبسيط عمليات الشراء لإدارة طلبات عروض الأسعار والمفاوضات والتأكيدات وأوامر الشراء.
قم بإنشاء تطبيقات لتخطيط وتحديد الاحتياجات لقطع الغيار والمواد الخام والعناصر الأخرى اللازمة لتنفيذ خطة الإنتاج. قم بإعداد التنبيهات والإشعارات حتى لا يكون هناك نقص على الإطلاق.
أتمتة المستودع الخاص بك وتنفيذ الطلبات لمعالجة المزيد من الطلبات بشكل أسرع. اجمع بين بيانات المبيعات والمخزون والشراء وأتمتة سير العمل للتخلص من الأخطاء وتقديم أفضل خدمة.
تخلص من العمليات اليدوية المرهقة والمعرضة للأخطاء لتقليل تكاليف الإرجاع والمهلة المرتبطة بالإصلاحات والمرتجعات. تقليل التكاليف من خلال دمج عمليات الإصلاح الشامل وإدارة المرتجعات.
قم بأتمتة عمليات التوزيع الخاصة بك للتفاعل بسلاسة مع سلسلة التوريد والعمليات اللوجستية الأخرى ، بما في ذلك إدارة المخزون وإدارة المستودعات وإدارة الطلبات والتحكم في التكاليف اللوجستية.
تجعل مجموعة وحدات التكامل الفريدة من AppMaster من السهل عليك الاتصال بالأنظمة الأساسية وقواعد البيانات وموفري الذكاء الاصطناعي وغير ذلك الكثير. اجعل جميع بياناتك متزامنة دائمًا ولا تفوت أي طلب أو تاريخ تسليم.
نريد أن نظهر لك مدى قوة عدم وجود رمز لمؤسستك. باستخدام AppMaster، يمكن أن يكون إنشاء تطبيق لوجستي قوي أمرًا سهلاً مثل ABC. اطلب مقدمة سريعة عن AppMaster وتعلم كيف يمكن لمنصتنا أن تساعدك في إنشاء تطبيق رائع بدون رمز لعملك.