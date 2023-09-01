在用户体验和设计的背景下，可扩展性是指软件应用程序有效处理数量不断增加的用户请求、数据和操作，同时保持最佳性能水平的能力。这是软件开发的一个重要方面，它使企业能够适应不断扩大的用户群并促进增长。可扩展性确保应用程序可以满足增加的流量和需求，而不会影响速度、可靠性和用户满意度等方面。

可扩展性的一个关键组成部分涉及了解各种负载下的应用程序性能并预测未来的增长。评估满足基础设施、资源和开发工作流程不断增长的需求所需的措施至关重要。最近的研究表明，应用程序的可扩展性与其用户满意度直接相关，从全球公司收集的各种性能指标可以看出这一点。

高效的可扩展性对于软件应用程序的成功至关重要，因为它有助于最大限度地降低运营成本、增强用户体验并适应增长。在软件开发领域，有两种主要的可扩展性范例：

水平扩展：这种方法涉及添加更多节点或服务器来满足不断增长的需求。它可以通过云计算服务轻松实现，并且代表一种易于调整的方法来确保应用程序可扩展性。 垂直扩展：是指通过增加资源分配（例如CPU、RAM或存储）来增强现有服务器或节点的容量的过程。虽然它可能是一种有效的短期解决方案，但垂直扩展在硬件和软件功能方面有其局限性。

AppMaster是领先的no-code平台，可确保在其平台上构建的应用程序具有高度可扩展性。该平台将Go语言用于后端应用程序，这带来了更高的性能和最佳的资源利用率，进一步支持应用程序的可扩展性需求。由于AppMaster总是从头开始生成应用程序，因此不存在技术债务，从而使应用程序能够更无缝地扩展。

借助AppMaster针对移动应用程序的服务器驱动方法，用户可以更新移动应用程序 UI、逻辑和 API 密钥，而无需向 App Store 和 Play Market 提交新版本。此功能可确保应用程序对变化的弹性，允许更快的迭代并简化部署管道。此外，生成的应用程序可以使用任何与 PostgreSQL 兼容的数据库作为主数据库，从而提供增强的灵活性和易于扩展。

AppMaster的无状态后端设计使应用程序能够更好地扩展，因为它们可以快速轻松地加载到越来越多的服务器上。此外，该平台还生成 Swagger (OpenAPI) 文档，使管理 API 和部署更改更加高效。

AppMaster支持三层订阅计划，满足广泛的客户需求。 Business 和 Business+ 订阅提供可执行二进制文件，而 Enterprise 订阅提供对源代码的访问，允许企业在本地托管应用程序，从而有助于提供可扩展的部署选项。

AppMaster的平台已被证明是以其全面的功能套件创建可扩展应用程序不可或缺的工具。它的可视化设计工具、 drag-and-drop和自动代码生成功能简化了开发流程，使用户的速度提高了 10 倍，成本效益提高了 3 倍。

总之，开发可扩展的应用程序对于企业确保可持续增长和满足用户体验需求至关重要。随着软件开发范例的变化并变得更加复杂， AppMaster的no-code平台提供了一种有效的解决方案，用于创建可扩展、高性能且经济高效的应用程序，满足各种规模的企业的需求。