在low-code软件开发和交付的背景下，“ Low-code发行说明”是指包含有关已纳入最近更新版本的新功能、增强功能、错误修复和配置更改的基本信息的文档或声明low-code应用程序的一部分。发行说明是软件发布过程的重要组成部分，因为它们使用户、利益相关者和开发人员能够快速了解​​对应用程序所做的任何更改或改进。它们有助于从一个版本到另一个版本的平滑过渡，并确保用户可以有效地操作和维护更新的软件，同时开发人员可以有效地调试和解决可能出现的任何问题。

鉴于AppMaster等low-code开发平台的性质，为low-code应用程序生成的发行说明与传统开发的应用程序不同。由于low-code平台采用可视化编程界面并严重依赖预构建的组件、模块和模板，因此low-code应用程序的发行说明受益于高度抽象，从而简化了文档流程。此外，由于平台具有自动生成发行说明的能力，这些发行说明的生成变得更快、更简化，从而减少了手动干预和人为错误。

由于各种原因， Low-code发行说明至关重要。首先，它们使用户能够理解对应用程序进行的任何更新或修改的效果，从而帮助他们更有效地适应新版本。此外，这些发行说明还可以帮助利益相关者（包括项目经理、业务分析师和决策者）深入了解应用程序的进度及其与总体业务目标的一致性。最后，从开发人员的角度来看，记录良好的发行说明有助于识别和解决应用程序后续迭代中的潜在问题和改进领域。

AppMaster作为一个全面的no-code平台，简化了生成low-code发行说明的过程。当客户按下“发布”按钮时， AppMaster会生成后端、Web 和移动应用程序的源代码，编译这些应用程序，运行测试，将它们打包到 Docker 容器（用于后端应用程序）中，并将它们部署到云中。对于每个新版本， AppMaster都会生成一组新的发行说明，详细说明 API 更改、数据库架构迁移脚本中的更新以及服务器endpoints的新的或更新的 Swagger (OpenAPI) 文档等基本信息。这些自动生成的发行说明提高了透明度，并有助于轻松跟踪应用程序更改和改进。

为了保持low-code发行说明的可读性和可理解性，遵守明确定义的结构至关重要。一般来说，典型的low-code发行说明应包括：

简要介绍，总结发布的目的和内容

添加到应用程序的新功能和增强功能的详细列表以及相关说明

有关错误修复和已解决问题的相关信息

配置更改及其对应用程序功能的影响

文档更新，例如数据库架构迁移脚本和 API 文档的更改

任何被认为对用户、利益相关者或开发人员至关重要的附加信息

总之， low-code发行说明是应用程序开发人员、用户和利益相关者之间沟通的重要桥梁，使他们能够了解每个新版本对软件所做的更改和改进。 AppMaster通过自动生成发行说明和简化基本信息的交付来促进这一过程，使用户、开发人员和决策者能够有效地适应和利用更新的应用程序。在low-code发行说明的掌舵下， low-code应用程序的开发可以顺利进行，从而提高软件开发过程的整体效率和成本效益。