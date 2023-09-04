持续部署 (CD) 是一种软件工程方法，旨在自动化和简化软件更新发布过程，确保向最终用户快速、可靠且高效地交付新功能和错误修复。这种做法是现代应用程序开发流程不可或缺的组成部分，特别是在移动应用程序开发的背景下，用户期望对其应用程序进行频繁的更新和改进。 CD 通常被认为是持续集成 (CI) 的演变，这是一种自动集成代码更改并测试正确性的实践，允许开发人员在开发过程的早期检测和纠正问题。

在移动应用程序开发领域，持续部署在使团队能够快速迭代和交付新功能和改进方面发挥着至关重要的作用。这在当今竞争激烈的应用程序市场中尤其重要，因为用户期望很高，并且应用程序性能可以直接影响组织的利润。通过实施强大的 CD 管道，组织可以最大限度地缩短代码提交和部署给最终用户之间的时间，从而增加捕获和保留用户的可能性。

AppMaster是一个强大的no-code平台，用于创建后端、Web 和移动应用程序，在整个应用程序开发生命周期中广泛采用持续部署。这使客户能够在 30 秒内生成和部署应用程序的新版本，确保快速有效地推出更新。借助AppMaster ，客户可以通过可视化 BP Designer、REST API 和 WSS endpoints可视化地创建数据模型（数据库模式）、业务逻辑（我们称为业务流程）。这种简化的方法消除了复杂的代码重写和手动部署过程的需要，这些过程可能会导致错误和延迟。

当客户按下“发布”按钮时， AppMaster会自动获取他们创建的蓝图并生成应用程序的源代码。然后，该代码经过编译、测试并打包到 Docker 容器（用于后端应用程序）中，然后再部署到云中。后端应用程序使用Go（Golang）生成，而Web应用程序使用Vue3框架和JS/TS生成。移动应用程序是使用基于 Kotlin 和Jetpack Compose （适用于 Android）和SwiftUI适用于 iOS）的服务器驱动框架生成的。这种服务器驱动的方法允许客户更新移动应用程序的 UI、逻辑和 API 密钥，而无需向 App Store 和 Play Market 提交新版本。从本质上讲， AppMaster的 CD 管道确保为其用户提供无缝、高效且最新的部署流程。

在移动应用程序开发过程中实施持续部署的好处很多。对于开发人员来说，这种方法有助于消除容易出错的手动任务，同时减少部署相关活动所花费的时间。反过来，这使开发人员能够更加专注于改进他们的应用程序并为最终用户提供有价值的功能。对于组织而言，CD 可以降低由于错误的版本或部署问题而导致的停机风险和负面用户体验。对于应用程序的每个新版本， AppMaster都会自动生成服务器endpoints和数据库模式迁移脚本的文档，确保跨开发、登台和生产环境的一致性和可维护性。

此外，移动应用程序开发中的持续部署在解决特定于平台的复杂性方面特别有效，例如在各种设备配置上进行测试以及同时处理 Android 和 iOS 平台上的更新。通过利用强大的 CD 管道，组织可以确保其应用程序在各种设备上顺利运行，同时还允许无缝的跨平台更新和增强。

投资持续部署解决方案不仅是组织的战略举措，也是当今快速发展且要求苛刻的应用程序开发市场的必要条件。 AppMaster强大的no-code平台与其全面的持续部署功能相结合，使企业能够快速高效地构建、部署和维护高质量的应用程序。通过将 CD 作为移动应用程序开发流程的一个组成部分，组织可以在竞争中保持领先地位，并为其用户提供卓越的体验，从而提高用户参与度和忠诚度。