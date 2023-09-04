Sürekli Dağıtım (CD), yazılım güncellemelerini yayınlama sürecini otomatikleştirmek ve kolaylaştırmak, yeni özelliklerin ve hata düzeltmelerinin son kullanıcılara hızlı, güvenilir ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak için tasarlanmış bir yazılım mühendisliği yaklaşımıdır. Bu uygulama, özellikle kullanıcıların uygulamalarında sık sık güncelleme ve iyileştirme beklediği mobil uygulama geliştirme bağlamında, modern uygulama geliştirme süreçlerinin ayrılmaz bir bileşenidir. CD genellikle, kod değişikliklerinin otomatik olarak entegre edildiği ve doğruluk açısından test edildiği, geliştiricilerin sorunları geliştirme sürecinin erken aşamalarında tespit edip düzeltmelerine olanak tanıyan bir uygulama olan Sürekli Entegrasyonun (CI) bir evrimi olarak kabul edilir.

Mobil uygulama geliştirme alanında Sürekli Dağıtım, ekiplerin yeni özellikleri ve iyileştirmeleri hızlı bir şekilde yinelemesini ve sunmasını sağlamada hayati bir rol oynar. Bu, özellikle kullanıcı beklentilerinin yüksek olduğu ve uygulama performansının bir kuruluşun kârlılığını doğrudan etkileyebildiği günümüzün rekabetçi uygulama pazarında çok önemlidir. Kuruluşlar, sağlam bir CD işlem hattı uygulayarak, kod taahhütleri ile son kullanıcılara dağıtım arasındaki süreyi en aza indirebilir, böylece kullanıcıları yakalama ve elde tutma olasılığını artırabilir.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir platform olan AppMaster, uygulama geliştirme yaşam döngüsü boyunca Sürekli Dağıtımı kapsamlı bir şekilde kullanır. Bu, müşterilerin uygulamalarının yeni sürümlerini 30 saniyeden kısa sürede oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyarak güncellemelerin hızlı ve verimli bir şekilde kullanıma sunulmasını sağlar. AppMaster ile müşteriler, görsel BP Designer, REST API ve WSS endpoints aracılığıyla görsel olarak veri modelleri (veritabanı şeması), iş mantığı (İş Süreçleri diyoruz) oluşturabilirler. Bu kolaylaştırılmış yaklaşım, karmaşık kodların yeniden yazılmasına ve hatalara ve gecikmelere neden olabilecek manuel dağıtım süreçlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Müşteriler 'Yayınla' düğmesine bastığında AppMaster, oluşturdukları planları otomatik olarak alır ve uygulamalar için kaynak kodu oluşturur. Bu kod daha sonra buluta dağıtılmadan önce derlenir, test edilir ve Docker kapsayıcılarına (arka uç uygulamaları için) paketlenir. Arka uç uygulamaları Go (Golang) ile oluşturulurken web uygulamaları Vue3 çerçevesi ve JS/TS ile oluşturulur. Mobil uygulamalar, Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI tabanlı sunucu odaklı bir çerçeve kullanılarak oluşturulur. Bu sunucu odaklı yaklaşım, müşterilerin mobil uygulamaların kullanıcı arayüzünü, mantığını ve API anahtarlarını App Store ve Play Market'e yeni sürümler göndermeye gerek kalmadan güncellemelerine olanak tanır. Temelde, AppMaster CD kanalı, kullanıcıları için kesintisiz, verimli ve güncel bir dağıtım süreci sağlar.

Mobil uygulama geliştirme sürecinde Sürekli Dağıtımı uygulamanın faydaları çoktur. Geliştiriciler için bu yaklaşım, manuel, hataya açık görevlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olurken aynı zamanda dağıtımla ilgili etkinliklere harcanan zamanı da azaltır. Bu da geliştiricilerin uygulamalarını geliştirmeye ve son kullanıcılara değerli özellikler sunmaya daha fazla odaklanmasına olanak tanır. Kuruluşlar için CD, hatalı sürümler veya dağıtım sorunlarından kaynaklanan kesinti ve olumsuz kullanıcı deneyimleri riskini azaltır. Bir uygulamanın her yeni sürümüyle birlikte AppMaster, sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için otomatik olarak belgeler oluşturarak geliştirme, hazırlama ve üretim ortamlarında tutarlılık ve sürdürülebilirlik sağlar.

Ayrıca, mobil uygulama geliştirmede Sürekli Dağıtım, çeşitli cihaz yapılandırmalarının test edilmesi ve güncellemelerin hem Android hem de iOS platformlarında aynı anda yönetilmesi gibi platforma özgü karmaşıklıkların ele alınmasında özellikle etkilidir. Kuruluşlar, sağlam bir CD hattından yararlanarak, uygulamalarının çeşitli cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlarken, aynı zamanda platformlar arası kesintisiz güncellemelere ve geliştirmelere de olanak tanıyabilir.

Sürekli Dağıtım çözümlerine yatırım yapmak yalnızca kuruluşlar için stratejik bir hamle değil, aynı zamanda günümüzün hızla gelişen ve zorlu uygulama geliştirme pazarında bir zorunluluktur. AppMaster güçlü no-code platformu, kapsamlı Sürekli Dağıtım yetenekleriyle birleştiğinde, işletmelerin yüksek kaliteli uygulamaları hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmasına, dağıtmasına ve sürdürmesine olanak tanır. Kuruluşlar, CD'yi mobil uygulama geliştirme süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olarak benimseyerek rekabette önde kalabilir ve kullanıcılarına olağanüstü deneyimler sunabilir, bu da artan kullanıcı etkileşimi ve sadakatine dönüşebilir.