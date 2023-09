La distribuzione continua (CD) è un approccio di ingegneria del software progettato per automatizzare e semplificare il processo di rilascio degli aggiornamenti software, garantendo una distribuzione rapida, affidabile ed efficiente di nuove funzionalità e correzioni di bug agli utenti finali. Questa pratica è parte integrante dei moderni processi di sviluppo delle applicazioni, in particolare nel contesto dello sviluppo di app mobili, dove gli utenti si aspettano aggiornamenti e miglioramenti frequenti alle loro app. Il CD è generalmente considerato un'evoluzione dell'integrazione continua (CI), una pratica in cui le modifiche al codice vengono automaticamente integrate e testate per la correttezza, consentendo agli sviluppatori di rilevare e correggere i problemi nelle prime fasi del processo di sviluppo.

Nell'ambito dello sviluppo di app mobili, la distribuzione continua svolge un ruolo fondamentale nel consentire ai team di iterare e fornire nuove funzionalità e miglioramenti a un ritmo rapido. Ciò è particolarmente cruciale nel competitivo mercato delle app di oggi, dove le aspettative degli utenti sono elevate e le prestazioni delle app possono avere un impatto diretto sui profitti di un'organizzazione. Implementando una solida pipeline CD, le organizzazioni possono ridurre al minimo il tempo che intercorre tra il commit del codice e la distribuzione agli utenti finali, aumentando la probabilità di acquisire e fidelizzare gli utenti.

AppMaster, una potente piattaforma no-code per la creazione di applicazioni backend, Web e mobili, utilizza ampiamente la distribuzione continua durante l'intero ciclo di vita dello sviluppo dell'applicazione. Ciò consente ai clienti di generare e distribuire nuove versioni delle loro applicazioni in meno di 30 secondi, garantendo che gli aggiornamenti possano essere implementati in modo rapido ed efficiente. Con AppMaster, i clienti possono creare visivamente modelli di dati (schema di database), logica di business (che chiamiamo processi di business) tramite visual BP Designer, API REST ed endpoints WSS. Questo approccio semplificato elimina la necessità di complesse riscritture del codice e processi di distribuzione manuale che possono introdurre errori e ritardi.

Quando i clienti premono il pulsante "Pubblica", AppMaster prende automaticamente i progetti che hanno creato e genera il codice sorgente per le applicazioni. Questo codice viene quindi compilato, testato e compresso in contenitori Docker (per applicazioni backend) prima di essere distribuito nel cloud. Le applicazioni backend vengono generate con Go (Golang), mentre le applicazioni web vengono generate con il framework Vue3 e JS/TS. Le applicazioni mobili vengono generate utilizzando un framework basato su server basato su Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS. Questo approccio basato su server consente ai clienti di aggiornare l'interfaccia utente, la logica e le chiavi API delle applicazioni mobili senza dover inviare nuove versioni all'App Store e al Play Market. In sostanza, la pipeline CD di AppMaster garantisce un processo di distribuzione continuo, efficiente e aggiornato per i suoi utenti.

I vantaggi derivanti dall'implementazione della distribuzione continua all'interno del processo di sviluppo di app mobili sono numerosi. Per gli sviluppatori, questo approccio aiuta a eliminare le attività manuali soggette a errori, riducendo al tempo stesso il tempo dedicato alle attività correlate alla distribuzione. Ciò, a sua volta, consente agli sviluppatori di concentrarsi maggiormente sul miglioramento delle proprie applicazioni e sulla fornitura di funzionalità preziose agli utenti finali. Per le organizzazioni, il CD riduce il rischio di tempi di inattività ed esperienze utente negative causate da versioni difettose o problemi di distribuzione. Con ogni nuova versione di un'applicazione, AppMaster genera automaticamente la documentazione per endpoints server e gli script di migrazione dello schema del database, garantendo coerenza e manutenibilità negli ambienti di sviluppo, gestione temporanea e produzione.

Inoltre, la distribuzione continua nello sviluppo di app mobili è particolarmente efficace nell'affrontare le complessità specifiche della piattaforma, come i test su varie configurazioni di dispositivi e la gestione simultanea degli aggiornamenti su entrambe le piattaforme Android e iOS. Sfruttando una solida pipeline di CD, le organizzazioni possono garantire che le loro applicazioni funzionino senza problemi su vari dispositivi, consentendo al tempo stesso aggiornamenti e miglioramenti multipiattaforma senza soluzione di continuità.

Investire in soluzioni di distribuzione continua non è solo una mossa strategica per le organizzazioni, ma anche una necessità nell'odierno mercato esigente e in rapida evoluzione dello sviluppo di app. La potente piattaforma no-code di AppMaster, combinata con le sue funzionalità complete di distribuzione continua, consente alle aziende di creare, distribuire e mantenere applicazioni di alta qualità con velocità ed efficienza. Adottando il CD come parte integrante del processo di sviluppo di app mobili, le organizzazioni possono stare al passo con la concorrenza e offrire ai propri utenti esperienze eccezionali, che si traducono in un maggiore coinvolgimento e fidelizzazione degli utenti.