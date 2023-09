Kontinuierliche Bereitstellung (CD)

Continuous Deployment (CD) ist ein Software-Engineering-Ansatz, der darauf abzielt, den Prozess der Veröffentlichung von Software-Updates zu automatisieren und zu rationalisieren und so eine schnelle, zuverlässige und effiziente Bereitstellung neuer Funktionen und Fehlerbehebungen für Endbenutzer sicherzustellen. Diese Praxis ist ein integraler Bestandteil moderner Anwendungsentwicklungsprozesse, insbesondere im Kontext der Entwicklung mobiler Apps, wo Benutzer häufige Updates und Verbesserungen ihrer Apps erwarten. CD gilt im Allgemeinen als Weiterentwicklung von Continuous Integration (CI), einer Praxis, bei der Codeänderungen automatisch integriert und auf Richtigkeit getestet werden, sodass Entwickler Probleme frühzeitig im Entwicklungsprozess erkennen und beheben können.

Im Bereich der Entwicklung mobiler Apps spielt Continuous Deployment eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Teams in die Lage zu versetzen, neue Funktionen und Verbesserungen schnell zu iterieren und bereitzustellen. Dies ist besonders wichtig im heutigen wettbewerbsintensiven App-Markt, wo die Erwartungen der Benutzer hoch sind und die App-Leistung sich direkt auf das Endergebnis eines Unternehmens auswirken kann. Durch die Implementierung einer robusten CD-Pipeline können Unternehmen die Zeit zwischen Code-Commits und der Bereitstellung für Endbenutzer minimieren und so die Wahrscheinlichkeit erhöhen, Benutzer zu gewinnen und zu behalten.

AppMaster, eine leistungsstarke no-code Plattform zum Erstellen von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen, nutzt kontinuierliche Bereitstellung umfassend über den gesamten Lebenszyklus der Anwendungsentwicklung. Dadurch können Kunden neue Versionen ihrer Anwendungen in weniger als 30 Sekunden generieren und bereitstellen, wodurch sichergestellt wird, dass Updates schnell und effizient bereitgestellt werden können. Mit AppMaster können Kunden Datenmodelle (Datenbankschema) und Geschäftslogik (wir nennen sie Geschäftsprozesse) über Visual BP Designer, REST API und WSS- endpoints visuell erstellen. Dieser optimierte Ansatz macht komplexe Code-Umschreibungen und manuelle Bereitstellungsprozesse überflüssig, die zu Fehlern und Verzögerungen führen können.

Wenn Kunden auf die Schaltfläche „Veröffentlichen“ klicken, übernimmt AppMaster automatisch die von ihnen erstellten Blaupausen und generiert Quellcode für die Anwendungen. Dieser Code wird dann kompiliert, getestet und in Docker-Container (für Backend-Anwendungen) gepackt, bevor er in der Cloud bereitgestellt wird. Backend-Anwendungen werden mit Go (Golang) generiert, während Webanwendungen mit dem Vue3-Framework und JS/TS generiert werden. Mobile Anwendungen werden mithilfe eines servergesteuerten Frameworks generiert, das auf Kotlin und Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS basiert. Dieser servergesteuerte Ansatz ermöglicht es Kunden, die Benutzeroberfläche, Logik und API-Schlüssel mobiler Anwendungen zu aktualisieren, ohne neue Versionen im App Store und Play Market einreichen zu müssen. Im Wesentlichen gewährleistet die CD-Pipeline von AppMaster einen nahtlosen, effizienten und aktuellen Bereitstellungsprozess für seine Benutzer.

Die Vorteile der Implementierung von Continuous Deployment im Entwicklungsprozess mobiler Apps sind zahlreich. Für Entwickler trägt dieser Ansatz dazu bei, manuelle, fehleranfällige Aufgaben zu eliminieren und gleichzeitig den Zeitaufwand für bereitstellungsbezogene Aktivitäten zu reduzieren. Dies wiederum ermöglicht es Entwicklern, sich stärker auf die Verbesserung ihrer Anwendungen und die Bereitstellung wertvoller Funktionen für Endbenutzer zu konzentrieren. Für Unternehmen verringert CD das Risiko von Ausfallzeiten und negativen Benutzererfahrungen, die durch fehlerhafte Versionen oder Bereitstellungsprobleme verursacht werden. Mit jeder neuen Version einer Anwendung generiert AppMaster automatisch Dokumentation für endpoints und Datenbankschema-Migrationsskripts und gewährleistet so Konsistenz und Wartbarkeit in allen Entwicklungs-, Staging- und Produktionsumgebungen.

Darüber hinaus ist Continuous Deployment bei der Entwicklung mobiler Apps besonders effektiv bei der Bewältigung plattformspezifischer Komplexitäten, wie z. B. dem Testen auf verschiedenen Gerätekonfigurationen und der gleichzeitigen Handhabung von Updates auf Android- und iOS-Plattformen. Durch die Nutzung einer robusten CD-Pipeline können Unternehmen sicherstellen, dass ihre Anwendungen auf verschiedenen Geräten reibungslos laufen und gleichzeitig nahtlose plattformübergreifende Updates und Verbesserungen ermöglichen.

Die Investition in Continuous-Deployment-Lösungen ist nicht nur ein strategischer Schritt für Unternehmen, sondern auch eine Notwendigkeit im heutigen, sich schnell entwickelnden und anspruchsvollen App-Entwicklungsmarkt. Die leistungsstarke no-code Plattform von AppMaster ermöglicht es Unternehmen in Kombination mit ihren umfassenden Continuous Deployment-Funktionen, hochwertige Anwendungen schnell und effizient zu erstellen, bereitzustellen und zu warten. Durch die Einbeziehung von CD als integralen Bestandteil ihres Entwicklungsprozesses für mobile Apps können Unternehmen der Konkurrenz einen Schritt voraus sein und ihren Benutzern außergewöhnliche Erlebnisse bieten, was sich in einer stärkeren Benutzereinbindung und -loyalität niederschlägt.