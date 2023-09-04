Непрерывное развертывание (CD) — это подход к разработке программного обеспечения, предназначенный для автоматизации и оптимизации процесса выпуска обновлений программного обеспечения, обеспечивая быструю, надежную и эффективную доставку новых функций и исправлений ошибок конечным пользователям. Эта практика является неотъемлемым компонентом современных процессов разработки приложений, особенно в контексте разработки мобильных приложений, где пользователи ожидают частых обновлений и улучшений своих приложений. CD обычно считается развитием непрерывной интеграции (CI), практики, при которой изменения кода автоматически интегрируются и проверяются на корректность, что позволяет разработчикам обнаруживать и исправлять проблемы на ранних этапах процесса разработки.

В сфере разработки мобильных приложений непрерывное развертывание играет жизненно важную роль, позволяя командам быстро выполнять итерации и предоставлять новые функции и улучшения. Это особенно важно на современном конкурентном рынке приложений, где ожидания пользователей высоки, а производительность приложений может напрямую влиять на прибыль организации. Внедряя надежный конвейер компакт-дисков, организации могут минимизировать время между фиксацией кода и его развертыванием конечным пользователям, повышая вероятность захвата и удержания пользователей.

AppMaster, мощная платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, широко использует непрерывное развертывание на протяжении всего жизненного цикла разработки приложений. Это позволяет клиентам создавать и развертывать новые версии своих приложений менее чем за 30 секунд, гарантируя быстрое и эффективное развертывание обновлений. С помощью AppMaster клиенты могут визуально создавать модели данных (схему базы данных), бизнес-логику (мы называем бизнес-процессы) с помощью визуального конструктора BP, REST API и endpoints WSS. Этот оптимизированный подход устраняет необходимость в сложной переписывании кода и процессах ручного развертывания, которые могут привести к ошибкам и задержкам.

Когда клиенты нажимают кнопку «Опубликовать», AppMaster автоматически берет созданные ими чертежи и генерирует исходный код для приложений. Затем этот код компилируется, тестируется и упаковывается в контейнеры Docker (для серверных приложений) перед развертыванием в облаке. Серверные приложения создаются с помощью Go (Golang), а веб-приложения — с помощью инфраструктуры Vue3 и JS/TS. Мобильные приложения создаются с использованием серверной платформы на базе Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS. Этот управляемый сервером подход позволяет клиентам обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API мобильных приложений без необходимости отправлять новые версии в App Store и Play Market. По сути, конвейер CD AppMaster обеспечивает плавный, эффективный и актуальный процесс развертывания для пользователей.

Преимущества внедрения непрерывного развертывания в процессе разработки мобильных приложений многочисленны. Для разработчиков такой подход помогает исключить выполняемые вручную задачи, подверженные ошибкам, и одновременно сократить время, затрачиваемое на действия, связанные с развертыванием. Это, в свою очередь, позволяет разработчикам больше сосредоточиться на совершенствовании своих приложений и предоставлении ценных функций конечным пользователям. Для организаций компакт-диск снижает риск простоев и негативного взаимодействия с пользователем, вызванного ошибками в выпусках или проблемами развертывания. С каждой новой версией приложения AppMaster автоматически создает документацию для endpoints сервера и сценарии миграции схемы базы данных, обеспечивая согласованность и удобство обслуживания в средах разработки, промежуточной и производственной среде.

Кроме того, непрерывное развертывание при разработке мобильных приложений особенно эффективно при решении сложных задач, специфичных для платформы, таких как тестирование на различных конфигурациях устройств и одновременная обработка обновлений на платформах Android и iOS. Используя надежный конвейер компакт-дисков, организации могут гарантировать бесперебойную работу своих приложений на различных устройствах, а также обеспечить плавное межплатформенное обновление и усовершенствование.

Инвестирование в решения непрерывного развертывания — это не только стратегический шаг для организаций, но и необходимость на современном быстро развивающемся и требовательном рынке разработки приложений. Мощная платформа AppMaster no-code в сочетании с ее комплексными возможностями непрерывного развертывания позволяет предприятиям быстро и эффективно создавать, развертывать и поддерживать высококачественные приложения. Приняв CD как неотъемлемую часть процесса разработки мобильных приложений, организации могут оставаться впереди конкурентов и предоставлять своим пользователям исключительный опыт, что приводит к повышению вовлеченности и лояльности пользователей.