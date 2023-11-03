如何使用 Firebase 有效保护您的应用程序？

了解 Firebase 安全性

Firebase是 Google 的综合应用程序开发平台，为开发人员提供各种工具和服务来构建、管理和开发移动和Web 应用程序。但能力越大，责任越大：确保应用程序的安全对于保护用户数据和维持强大的应用程序体验至关重要。

在深入研究特定的安全措施之前，从高层次了解 Firebase 的安全功能非常重要。 Firebase 通过多个组件提供安全性：

身份验证： Firebase 身份验证使开发人员能够安全地识别和验证应用程序用户。它支持多种身份验证提供商，包括 Google、Facebook、Twitter 和 GitHub，以及传统的电子邮件/密码身份验证、电话身份验证和匿名身份验证。

Firebase 身份验证使开发人员能够安全地识别和验证应用程序用户。它支持多种身份验证提供商，包括 Google、Facebook、Twitter 和 GitHub，以及传统的电子邮件/密码身份验证、电话身份验证和匿名身份验证。 访问控制： 用户通过身份验证后，Firestore 安全规则和实时数据库安全规则等 Firebase 功能允许开发人员定义规则，根据用户的权限授予或拒绝对特定数据和资源的访问。

用户通过身份验证后，Firestore 安全规则和实时数据库安全规则等 Firebase 功能允许开发人员定义规则，根据用户的权限授予或拒绝对特定数据和资源的访问。 验证和监控： Firebase 还通过验证用户输入的数据并监控应用程序的使用情况来帮助保护您的应用程序，以确保其保持在适当的范围内，防止滥用或不良行为者。

为了确保用户获得安全的应用体验，必须了解和利用 Firebase 的安全功能并遵循最佳实践。

保护 Firebase 身份验证

Firebase 身份验证是应用安全的重要组成部分。它允许您轻松集成第三方身份验证提供商并向您的应用程序添加多重身份验证 (MFA)。以下是确保安全 Firebase 身份验证的一些最佳实践：

使用多重身份验证：启用多重身份验证 (MFA) 作为用户帐户的附加安全层。 MFA 要求用户提供两个或更多证据来证明自己的身份，从而使不良行为者更难入侵他们的帐户。 控制 OAuth2 范围：使用 OAuth2 进行第三方身份验证时，将授权请求的范围限制到应用程序所需的最小范围，从而减少潜在的攻击面。 使库和 SDK 保持最新：定期更新应用中使用的 Firebase SDK 和库，以确保您始终使用最新的安全补丁和功能。这将有助于减少旧软件版本中可能存在的漏洞。 安全通信：确保应用程序中的所有客户端-服务器通信都通过安全通道（例如 HTTPS）进行，以保护传输中的敏感用户数据。

通过实施这些最佳实践，您可以加强应用程序的身份验证过程，并使恶意行为者更难以获得未经授权的访问。

角色和访问控制

Firebase 提供访问控制机制，用于管理用户权限并保护敏感数据免遭未经授权的访问。要有效地实施应用程序的角色和访问控制，请考虑以下策略：

基于角色的访问控制

定义具有不同权限级别的不同用户角色，并将这些角色分配给应用程序中经过身份验证的用户。这可以通过使用自定义属性（例如“角色”）扩展 Firebase 用户配置文件或使用 Firestore 或实时数据库集合来存储用户角色，然后在安全规则中引用这些角色来实现。

访问控制列表 (ACL)

使用访问控制列表 (ACL) 指定 Firebase 数据库（Firestore 或实时数据库）中的各个用户权限。例如，您可以创建可以访问特定资源的用户列表，并在安全规则中使用此列表。

Firebase 安全规则

Firebase 安全规则允许对数据访问进行精细控制。利用这些规则，根据用户的角色、用户 ID 或其他自定义条件，对各个资源或集合/文档实施访问控制。

资源所有权

设置资源所有权模式以允许用户仅访问自己的数据。这确保用户只能与他们拥有的数据进行交互和修改，同时保持未经授权访问他人的数据。可以使用检查用户 UID 的安全规则来强制执行资源所有权。

实施明确定义的角色和访问控制策略可以帮助保护敏感数据并为应用程序的所有用户提供安全的体验。利用 Firebase 的工具和功能实现最佳安全性，同时简化您的应用开发流程。

保护 Firebase 数据的提示

保护您的 Firebase 数据对于确保应用程序的隐私和完整性至关重要。以下是一些可帮助您保护 Firebase 项目的提示：

实施适当的访问控制：确保只有授权用户才能访问应用程序的数据和功能。为此，请使用 Firebase 身份验证，它支持使用电子邮件、电话号码和各种社交媒体提供商进行身份验证。此外，请确保为实时数据库、Cloud Firestore 和 Firebase 存储设置安全规则以控制资源访问。 加密敏感数据：如果您需要存储敏感信息（例如用户凭据），请在将数据存储到 Firebase 之前对其进行加密。这增加了一层额外的保护，防止未经授权的访问。 验证数据一致性：数据一致性和模式验证对于维护数据完整性至关重要。使用 Firebase 安全规则验证写入数据库的数据的结构和内容。这可以防止格式错误的数据损害您的应用程序的功能。 强制执行文档限制：为了防止故意或意外的拒绝服务 (DOS) 攻击，请通过设置安全规则来强制执行文档限制，这些规则限制用户在特定时间段内可以创建或访问的文档数量。这有助于减轻与过度资源使用相关的风险。 实施基于用户的访问控制：仅授予用户对所需资源的访问权限。 Firebase 中的自定义声明允许您为每个用户定义角色和权限，确保他们只能访问与其角色相关的数据和功能。

设置安全规则

Firebase 为其实时数据库、Cloud Firestore 和存储服务提供安全规则，以保护您的数据免遭未经授权的访问。设置安全规则涉及以下步骤：

访问 Firebase 控制台： 转到 Firebase 控制台并导航到项目设置中的“安全规则”部分。

转到 Firebase 控制台并导航到项目设置中的“安全规则”部分。 选择服务： 选择要为其设置安全规则的服务（实时数据库、Cloud Firestore 或存储）。

选择要为其设置安全规则的服务（实时数据库、Cloud Firestore 或存储）。 编写规则： 根据应用程序的要求编写规则来限制对数据的访问。 Firebase 规则采用类似 JSON 的语法编写，允许您定义对数据的精细控制。例如，您可以创建安全规则以确保只有经过身份验证的用户才能读取数据并将数据写入实时数据库： ```js { "rules": { ".read": "auth != null", ".write ": "auth != null" } } ```

根据应用程序的要求编写规则来限制对数据的访问。 Firebase 规则采用类似 JSON 的语法编写，允许您定义对数据的精细控制。例如，您可以创建安全规则以确保只有经过身份验证的用户才能读取数据并将数据写入实时数据库： ```js { "rules": { ".read": "auth != null", ".write ": "auth != null" } } ``` 测试规则： 部署之前，使用 Firebase 控制台测试您的安全规则，以确保它们能够有效保护您的数据。

部署之前，使用 Firebase 控制台测试您的安全规则，以确保它们能够有效保护您的数据。 部署规则：编写并测试安全规则后，单击“发布”将其应用到您选择的服务。

请记住随着应用程序的发展更新安全规则，以持续维护 Firebase 项目的安全性。

监控和审核您的 Firebase 项目

监控您的 Firebase 项目使您能够跟踪任何安全事件或潜在威胁，从而帮助您管理和维护应用的安全性。以下是监控和审核 Firebase 项目的一些方法：

启用 Google Cloud 的 Stackdriver

Firebase 项目托管在 Google Cloud 上，并与 Stackdriver 日志记录和监控原生集成。启用 Stackdriver 来存储、过滤和分析 Firebase 项目的日志和指标。这可以帮助您有效地识别和响应潜在的安全事件。

实施 Firebase 性能监控

Firebase 性能监控使您能够捕获和分析与性能相关的数据，以识别应用中的瓶颈和问题。通过跟踪性能指标，您可以确保已实施的安全功能不会对用户体验产生负面影响。

监控 Firebase 使用情况和成本

通过 Firebase 控制台密切关注 Firebase 项目的使用情况。确保所有成本和资源使用都在合理范围内并符合您的期望。使用量异常激增可能表明存在安全问题或潜在威胁。

利用安全指挥中心

Security Command Center 是一个可供 Google Cloud 客户使用的安全和数据风险平台，可帮助您了解自己的安全状况。使用此平台可以深入了解您的 Firebase 项目的安全性并监控潜在的漏洞。

进行定期审核

安排对 Firebase 项目的安全设置和规则进行定期审核，以确保它们保持最新状态并有效保护您的应用程序数据。让您的团队积极完善安全策略和实践，以领先于潜在威胁。

使用 Firebase 确保应用程序的安全性是一个持续的过程。利用概述的身份验证、访问控制和数据保护最佳实践，同时频繁监控和审核您的 Firebase 项目，以保持高水平的安全性和弹性。有了安全的基础，您的应用程序将能够更好地提供用户期望从AppMaster -built applications.

使用AppMaster增强安全性： No-Code开发解决方案

在当今的移动和 Web 应用程序开发中，安全性至关重要。 AppMaster是增强开发过程安全性的一个有效解决方案，它是一款功能强大的无代码开发工具。与许多其他工具不同， AppMaster使用户能够从头开始创建注重安全性的后端、Web 和移动应用程序。

借助AppMaster ，开发人员可以直观地设计数据模型（定义数据库模式）并通过可视化业务流程设计器创建业务逻辑。 REST API和 WebSocket endpoints也是使用AppMaster高效构建的。对于 Web 应用程序，它允许用户使用drag-and-drop组件设计用户界面，并为 Web 业务流程设计器中的每个元素创建业务逻辑。这使得开发人员能够使 Web 应用程序完全交互，并在用户的浏览器中执行 Web BP。

对于移动应用程序， AppMaster允许用户使用类似的drag-and-drop界面创建移动 UI，在移动业务流程设计器中设计移动应用程序的功能。单击“发布”按钮后， AppMaster会自动获取这些蓝图并生成应用程序的源代码。它编译应用程序，运行必要的测试，将它们打包到Docker 容器中（对于后端应用程序），然后将它们部署到云中。

AppMaster生成的后端应用程序使用 Go（golang），Web 应用程序使用Vue3框架和 JavaScript/TypeScript 创建，而移动应用程序则使用AppMaster基于 Kotlin（Android）和SwiftUI （iOS）的服务器驱动框架开发。

AppMaster的另一个值得注意的方面是它自动为服务器endpoints和数据库架构迁移脚本生成 Swagger (OpenAPI) 文档。此功能简化了文档流程并促进了数据库管理。

此外， AppMaster使企业能够选择各种订阅计划，包括 Business、Business+ 和 Enterprise。根据所选的订阅，客户可以访问可执行二进制文件甚至源代码，这些文件可以在本地托管。这种部署灵活性对于希望在自己的网络基础设施内保护其应用程序的企业至关重要。

AppMaster应用程序可以使用任何PostgreSQL兼容的数据库作为其主要数据存储。使用 Go 生成的已编译、无状态后端应用程序使AppMaster应用程序能够有效扩展，满足企业级和高负载用例，而不会影响性能和安全性。具有安全意识、寻求增强应用程序保护的开发人员和企业会发现AppMaster是其开发工具包的宝贵补充。