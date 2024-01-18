无代码：改变 IT 就业

No-Code平台的兴起和 IT 就业市场

无代码平台已成为信息技术 (IT) 领域的变革性工具。 no-code运动被广泛认为是软件开发的民主化，它带来了范式转变，目前正在波及整个 IT 就业领域。创建软件应用程序是严格保留给那些能够掌握复杂的编程语言语法的人的特权的日子已经一去不复返了。如今，视觉应用程序开发平台的出现创造了公平的竞争环境，使不同的个人能够凭借愿景和决心来打造功能性软件解决方案。

这种增长对 IT 职位意味着什么？传统上，IT 领域的职业机会偏向于接受过计算机科学或相关学科正规培训的个人。就业的先决条件通常包括了解编程概念和语言，如 Java、 Python或 C#。然而，由于no-code ，故事情节就出现了偏差。这并不是说传统角色正在被淘汰；而是说传统角色正在被淘汰。相反，一种转变正在发生。 IT 部门现在正在寻找填补十年前不存在的职位。所有这一切同时保留了经验丰富的开发人员处理需要更高级别编程和开发技能的任务的需求。

no-code对 IT 就业的影响是多方面的。对能够驾驭这些平台并指导组织内部数字化转型的专业人士的需求不断增长，从而创造了新的职业道路。从无no-code开发人员到可以在no-code环境中识别和阐明业务需求的业务分析师，一系列的能力已经开放。此外，那些对如何将no-code解决方案与传统 IT 基础设施融合的敏锐理解的人尤其有价值。随着no-code平台变得更加先进，它们需要一定水平的技术敏锐度来释放其最大潜力，为精通技术的创新者和问题解决者开辟一个利基市场。

AppMaster是该领域最具颠覆性的参与者之一，它是一个no-code平台，以提供从想法到实施的无缝路径而自豪。通过允许用户创建复杂的应用程序而无需深入研究编码， AppMaster体现了从高代码到no-code旅程 - 改变了公司的人员配置和 IT 运营方式。 AppMaster拥有从后端逻辑到动态、以用户为中心的前端等各种功能，可通过其平台实现，满足新一代 IT 专业人员的需求，对他们来说，传统编码不是先决条件，而是额外资产。

No-Code时代的新角色和机遇

随着no-code平台的变革性出现，IT 就业市场正在迅速发展，呈现出新的专业角色和机会环境。编写复杂代码的能力不再是科技行业成功职业生涯的唯一看门人； no-code工具使软件应用程序的创建民主化，让更多人能够进入 IT 领域。

开发人员角色的演变

开发人员在代码行上工作几个小时的传统形象正在被一种新的原型—— no-code开发人员所补充。这些人专门利用no-code平台来设计、构建和管理应用程序。对能够使用no-code工具快速部署针对特定业务需求定制的功能软件的专业人员的需求激增。

设计重点高于代码复杂性

在no-code时代，重点已经从复杂的编码转向设计和用户体验。现在对能够创建直观、引人入胜的界面并确保无缝用户旅程的专业人士的需求量很大。 UX/UI 设计技能、对人机交互的理解以及对美学的敏锐眼光已成为no-code开发的关键组成部分。

通过项目管理弥合差距

No-code还需要能够从整体角度监督开发的熟练项目经理。这些新时代的管理者必须将业务目标转化为虚拟工作流程，确保no-code解决方案得到有效实施并交付切实的成果。

公民开发者和业务专家

“公民开发人员”是一个流行的术语，指的是组织内可以使用no-code平台构建应用程序的个人，尽管他们没有正式的软件开发背景。他们经常与 IT 部门合作，创建精确适应其工作环境细微差别的解决方案。

No-Code教育和培训机会

随着no-code平台的日益普及，教育和培训领域的利基市场不断扩大。 no-code讲师或顾问角色已经出现，以满足希望采用这些新技术的企业和个人的教学需求。该角色包括教授平台的使用以及灌输no-code开发的最佳实践和战略思维。

定制和集成专家

虽然no-code平台提供了许多开箱即用的功能，但通常需要进行定制才能完全根据公司的个人需求定制应用程序。能够理解no-code平台的可扩展性并将其与现有系统和数据库集成的专家变得不可或缺。

No-Code倡导者的影响力角色

随着任何范式的转变，都会出现对倡导者和思想领袖的需求。能够有效传达no-code开发优势、分享成功故事并倡导在企业内使用no-code工具的个人对于行业中no-code解决方案的持续增长和接受至关重要。

No-Code支持和维护专家

部署后， no-code应用程序需要像任何其他软件一样进行维护。这为熟练诊断问题、更新组件以及确保no-code应用程序在其组织生态系统中无缝运行的专业人员提供了机会。

No-code开发打破了障碍，为 IT 领域的创新角色打开了大门。它不是取代传统的IT工作，而是通过一系列补充角色来增强生态系统，体现了技术的包容精神。随着行业接受这些不断变化的责任库，成功的 IT 职业的标志变得越来越多样化、创造性和跨学科。

IT 专业人员不断发展的技能组合

随着商业世界的技术结构经历由no-code平台塑造的变革，IT 专业人员正在重新评估使他们保持行业领先优势的技能。 No-code开发不仅仅是工具箱中的一个新工具；它还是一个新工具。它是系统变革的催化剂，现在需要独特且适应性强的技能。

传统上，IT 专业人员依赖于编程语言和软件开发方法的技术基础。然而， no-code技术的引入已经使重心变得更加抽象、面向设计和协作能力。

设计思维： IT 角色越来越需要强大的设计思维能力。这种以人为本的解决问题的方法鼓励专业人员首先概念化用户体验，使用 no-code 平台快速原型化并迭代解决方案，并考虑到最终用户。 no-code 环境中的设计思维更多地关注软件需要完成什么，而不是如何编写实现它的代码。

IT 角色越来越需要强大的设计思维能力。这种以人为本的解决问题的方法鼓励专业人员首先概念化用户体验，使用 平台快速原型化并迭代解决方案，并考虑到最终用户。 环境中的设计思维更多地关注软件需要完成什么，而不是如何编写实现它的代码。 项目管理： 协调、敏捷性和管理复杂项目的能力比以往任何时候都更加重要。 No-code 工具可以压缩开发时间，这意味着 IT 专业人员必须善于缩短项目周期并与跨职能团队有效协作。

协调、敏捷性和管理复杂项目的能力比以往任何时候都更加重要。 工具可以压缩开发时间，这意味着 IT 专业人员必须善于缩短项目周期并与跨职能团队有效协作。 客户和业务视角： 了解客户需求和业务目标至关重要。 IT 专业人员必须能够将非技术需求转化为实用的 no-code 解决方案，以推动价值并与组织目标保持一致。

了解客户需求和业务目标至关重要。 IT 专业人员必须能够将非技术需求转化为实用的 解决方案，以推动价值并与组织目标保持一致。 数据分析和集成技能： 虽然 no-code 平台可以减少对传统编码的需求，但它们放大了数据素养的重要性。有时，将 no-code 解决方案与现有系统集成或执行复杂的数据操作需要对数据库和 API 有基本的了解。

虽然 平台可以减少对传统编码的需求，但它们放大了数据素养的重要性。有时，将 解决方案与现有系统集成或执行复杂的数据操作需要对数据库和 API 有基本的了解。 用户界面 (UI)/用户体验 (UX) 设计： 随着界面成为 no-code 平台的核心方面，熟练掌握 UI/UX 设计原则是关键。 IT 专业人员需要创造力和洞察力，以确保应用程序功能齐全、直观且对用户有吸引力。

随着界面成为 平台的核心方面，熟练掌握 UI/UX 设计原则是关键。 IT 专业人员需要创造力和洞察力，以确保应用程序功能齐全、直观且对用户有吸引力。 自动化和工作流程设计：像 AppMaster 这样的 No-code 平台旨在简化操作，IT 专业人员必须熟练地创建自动化以提高流程效率。这涉及充分理解业务流程，以设计充分利用可用的 no-code 工具的工作流程。

应该指出的是，这些不断发展的技能并不会取代对传统 IT 能力的需求，而是对传统 IT 能力的补充。精通编码原则仍然可以在需要时帮助排除故障、定制和扩展no-code平台的功能。 no-code运动旨在扩展 IT 专业人员的工具包，以包括编码和无编码能力，确保他们具有多功能性，并能够在快速变化的技术领域中蓬勃发展。

使用No-Code工具为多元化的员工提供支持

no-code平台的激增不仅仅是一种技术现象；也是一种技术现象。它标志着 IT 行业内外劳动力动态的关键转变。这些变化中最重要的是科技创业的民主化以及向更多元化的人才敞开大门。 No-code工具规避了进入技术领域的传统障碍，特别是高级编程技能的要求。这一趋势为包括艺术家、教育工作者、小企业主和非 STEM 领域的众多个人参与数字创新照亮了道路。

也许最重要的是，这些工具正在为科技领域代表性不足的群体（例如女性、少数族裔和来自弱势群体的群体）创造公平的竞争环境。 No-code平台，例如AppMaster ，允许创意在不受技术技能先决条件限制的情况下形成和发展。通过直观的拖放界面和预构建组件来简化开发过程， no-code使任何有志成为创造者的人都能实现。

此外，这些包容性技术使 IT 角色对那些过去可能因软件开发的复杂性或缺乏教育机会而没有考虑过这些角色的人更具吸引力。随着no-code工具的出现，擅长解决问题、设计思维和项目管理的个人可以将这些技能转化为创建满足各种市场需求或解决复杂社会问题的应用程序。

教育也正在经历变革。 No-code工具正在成为教学资源，有助于理解基本编程概念，而无需像传统编码那样经历陡峭的学习曲线。这有助于培养下一代数字问题解决者，并使学生具备超越代码素养的思维方式，强调批判性思维和创造力。

此外，使用no-code工具为多元化的员工队伍提供支持，为跨学科协作开辟了前所未有的机会。医疗保健专业人员可以开发应用程序来改善患者护理，教育工作者可以根据其教学法制作学习管理系统，艺术家可以探索交互式数字艺术的新途径，所有这些都得益于no-code开发的强大功能和简单性。

随着no-code平台的不断成熟和完善，这些工具彻底改变各行业就业和创造力的潜力是无限的。 no-code工具不断强调用户友好性和强大的功能，它预示着一个令人兴奋的未来，IT 领域的创新和多样性将共存并共生。

传统 IT 角色的挑战和适应

No-code平台改变了技术生态系统，对传统 IT 角色产生了重大影响。由于这些直观的平台承担了许多编码职责，IT 专业人员面临着范式转变，这带来了适应和成长的挑战和机遇。

再培训和技能提升

IT 专业人员面临的主要挑战之一是需要重新掌握技能。随着no-code平台自动化应用程序开发的编码方面，传统编码人员必须拓宽他们的专业知识。在一个重视系统集成、数据分析、网络安全和用户体验 (UX) 设计等技能的行业中，提高技能对于保持相关性至关重要。

通过语法理解业务逻辑

精通编写详细代码语法的传统开发人员发现no-code需要不同的方法。重点转向理解业务逻辑、流程和用户需求。 IT 专业人员通过对端到端业务流程有更清晰的理解并专注于技术如何解决现实世界的问题来适应。

拥抱跨职能协作

随着no-code工具使应用程序开发民主化，IT 角色越来越跨职能。专业人员必须与来自不同部门的个人合作，为项目带来不同的观点。这与过去的孤独编码马拉松形成鲜明对比，它需要强大的沟通能力和团队合作。

从维护到创新

将重点从代码维护转向创新是传统 IT 人员的另一个适应。通过像AppMaster这样处理应用程序可持续性的no-code平台，IT 角色正在转向更具战略性的任务。现在期望专业人员为创新渠道和主动解决方案的创建做出贡献。

适应快速应用程序开发 (RAD)

随着 RAD 由于no-code平台而变得越来越普遍，IT 员工必须适应加快的开发速度。这意味着快速原型设计、迭代测试和持续部署，速度比传统开发周期更快。

接受向以用户为中心的设计的转变

IT 专业人员也在适应更加以用户为中心的开发方法。由于no-code平台可以根据用户反馈实现更快的迭代和更改，因此专业人员需要熟练掌握设计思维和用户体验原则，以创建真正与最终用户产生共鸣的应用程序。

文化和心态转变

挑战不仅是技术上的，也是文化上的。专注于传统编码实践的 IT 部门必须适应一种重视敏捷性、协作和以客户为中心而非复杂编码技术的文化。这需要一种愿意不断学习​​和改变的心态。

no-code运动是一股变革力量，正在重塑 IT 就业的方方面面。对于担任传统 IT 角色的专业人员来说，环境发生了巨大变化，需要采用适应性强的方法在no-code革命中学习、成长和发展。

No-Code革命中的 IT 就业策略

no-code平台的出现不仅改变了应用程序的开发方式，而且还极大地重塑了 IT 行业的就业场景。 No-code创造了公平的竞争环境，使没有正式编程背景的个人也可以进入应用程序开发的世界。然而，这种转变并不意味着传统 IT 角色的终结。相反，它需要 IT 专业人员进行调整和战略思考。以下是在no-code工具快速重塑的 IT 就业领域中保持相关性并蓬勃发展的策略。

拥抱持续学习和技能发展

一项重要的策略是强调持续学习。 IT 专业人员应该及时了解最新的no-code工具和平台，了解它们的工作原理以及它们可以提供什么。持续提升技能仍然至关重要。学习其他技能，例如用户体验设计、项目管理或数据分析，可以补充 IT 专业人员在no-code平台上工作并保持竞争优势的能力。

专注于集成和定制

No-code平台通常需要集成到现有的 IT 基础设施中，这需要熟练连接各种系统和定制解决方案的专业人员，以满足特定的组织需求。这些领域的专业化可以为 IT 专业人员提供独特的、受欢迎的专业知识。

过渡到咨询和战略角色

通过使用最少的代码创建 IT 解决方案，IT 专业人员的角色可以转移到更具战略意义的职位。他们可以成为业务部门的顾问，帮助构思、规划和监督符合业务目标的no-code解决方案的实施。

促进知识共享和协作

IT 专业人员可以在传统开发团队和no-code公民开发人员之间进行联络，促进知识共享并营造协作环境。重点应放在不同组织技能之间建立协同作用，确保no-code解决方案得到最佳开发和部署。

掌握No-Code平台

组织正在寻找精通特定no-code平台的个人。成为AppMaster等领先no-code工具的专家（不仅在用户层面，而且在了解其复杂性、局限性和最佳实践方面）可以使 IT 专业人员在就业市场上具有极高的价值。

开发No-Code项目组合

向潜在雇主或客户展示价值的有效方法是创建和维护使用no-code平台构建的应用程序组合。展示使用no-code工具交付功能齐全、设计良好的应用程序的能力可以证明一个人无需传统编码即可交付解决方案的专业知识和能力。

参与No-Code社区

积极参与no-code社区可以成为学习的源泉，并带来社交机会。与更广泛的社区分享经验、解决方案和见解有助于建立知识渊博的no-code专业人士的声誉。

no-code革命是一场令人兴奋的转变，它正在以前所未有的方式重塑 IT 就业。 IT 专业人士和求职者不应将no-code视为对其生计的威胁，而是可以采用这些策略来利用no-code平台带来的机会。现在的重点应该是通过广泛的技术专业知识来补充满足行业不断变化的需求的技能。凭借适应性思维和积极主动的职业发展方法，IT 专业人员可以在蓬勃发展的no-code时代生存并发展。

AppMaster ： No-Code运动的先驱

no-code革命正在以惊人的速度进行创新，重新定义了 IT 就业的格局。在这场颠覆中， AppMaster脱颖而出，成为塑造全局的关键人物。 AppMaster自成立以来，一直是向更具包容性和高效的应用程序开发方法过渡的推动力。凭借其先进的平台，它不仅简化了应用程序的创建，而且还打破了历史上将技术娴熟者与有抱负者分开的障碍。

AppMaster的强大之处在于允许用户生成复杂的后端系统、引人入胜的 Web 应用程序和直观的移动应用程序，而无需编写代码。应用程序构建的民主化使新一波的企业家、商业专业人士和爱好者能够将他们的愿景转化为工作软件，同时避免了对编程语言深入理解的需要。

该平台的理念植根于提高生产力和消除限制。通过采用drag-and-drop界面和可视化方法进行业务流程和数据建模， AppMaster使应用程序开发过程速度加快 10 倍，成本效益提高 3 倍。特别是对于企业和高负载用例，通过 Go 生成的后端应用程序可以实现的可扩展性和性能是无与伦比的。

AppMaster对持续集成和部署的承诺意味着应用程序始终是最新的且可维护，而不会产生技术债务。平台小部件的每次更改都会在不到 30 秒的时间内生成全新的应用程序集，这在传统软件开发周期中是前所未有的。再生的循环性质确保企业保持敏捷、响应迅速，并能够随着市场需求的变化而调整。

此外，生成的应用程序还包含 swagger（开放 API）文档和数据库架构迁移脚本。这种透明度和易于访问对于培育协作和快速原型设计至关重要的 IT 环境至关重要。

AppMaster在no-code领域的多个类别中获得了 G2 的“高性能者”称号，这证明了其效率和创新。认可动力领导者强调了该平台在 IT 行业发展中的影响力作用。

AppMaster不仅仅是一个工具。这是一场运动，让技术社区边缘的人们能够参与创建未来的解决方案。随着 IT 就业动态转向更具包容性的模式， AppMaster引领潮流，使不同的个人能够为数字生态系统做出贡献，而无需传统编码先决条件的障碍。

持续技术创新中 IT 就业的未来

像AppMaster这样的no-code平台的出现彻底改变了我们对软件开发和 IT 就业的思考方式。有了这些工具，以前需要深厚的技术专业知识和多年的学习才能创建应用程序，现在可供更广泛的个人使用。这种转变不仅是一种趋势，而且是就业市场本身的重大演变，标志着未来“IT 专业人员”的定义比以往任何时候都更具包容性和多样性。

这种转变预示着一个新时代的到来，重点从传统的编程转向战略思维、问题解决和设计。随着no-code和low-code解决方案变得更加普遍，IT 就业环境将不可避免地继续发生变化。以下是我们很快可以期待的：

软件开发民主化

No-code平台使来自不同背景的人们能够创建软件，从而使开发过程民主化。随着这些平台变得更加先进，我们将看到“公民开发者”或非技术用户的激增，他们可以为其企业或个人使用构建功能应​​用程序。传统 IT 角色将通过指导这些新创建者并在需要定制和集成时提供专业知识来进行调整。

IT 角色多元化

凭借no-code平台易于使用的功能，IT 不再只是“技术人员”的专利。 no-code架构师、 no-code项目经理和no-code解决方案顾问等新角色正在出现。这些专业人员专注于利用他们的行业特定知识以及no-code工具来提供解决方案，而无需编写大量代码。因此，专业知识从编码转向概念化和执行数字策略。

加强跨部门协作

技术计划将越来越需要 IT 和其他部门之间的协作，因为no-code和low-code解决方案支持特定于部门的应用程序开发。例如，营销专业人员可以在没有 IT 参与的情况下开发活动管理工具，但可能需要 IT 帮助将这些工具与现有系统集成。这种协作需要 IT 专业人员理解并参与超出其传统范围的业务流程。

专业教育和培训的增长

教育机构和培训计划将继续发展，以纳入专注于no-code开发的课程。 no-code平台的知识将成为宝贵的资产，我们可能会看到专门设计用于在AppMaster和其他引领no-code革命的平台上培训个人的认证和课程。

传统开发者的适配

具有传统编码技能的开发人员将找到专门从事no-code工具的扩展和定制的机会。他们的任务是创建复杂的功能和集成， no-code平台可能不支持开箱即用。此外，他们将在维护将no-code解决方案与遗留代码库相结合的系统方面发挥关键作用。

IT 就业新领域

随着用户界面 (UI) 成为软件应用程序的主要竞争优势，IT 行业将看到关注用户体验 (UX) 的角色兴起。此外，随着对数据的日益关注，专注于数据分析、管理和安全的角色将会激增。

强调软技能和商业头脑

沟通、创造力和团队合作等软技能，加上商业头脑，将变得与技术能力一样重要。 IT 专业人员需要向非技术利益相关者阐明技术解决方案的价值，并从业务角度帮助确定项目的方向。

人工智能与No-Code的融合

随着人工智能的成熟，其与no-code平台的集成将带来新的 IT 就业机会。 IT 专业人员需要通过no-code工具利用人工智能功能来创建智能、自适应应用程序，这些应用程序可以处理数据、从用户交互中学习并自动执行复杂的任务。

在no-code重新定义的环境中，IT 就业市场不会收缩，而是会大幅扩张，包含新的角色、专业和机会。现有的 IT 专业人员会发现持续学习和适应能力是无价的。相比之下，新来者可以更快地进入该领域，有助于缩小全球技术技能需求的差距。

No-code正在改写 IT 工作的意义，消除障碍，营造一个包容性的环境，让任何拥有想法和no-code工具的人都可以为明天的创新奠定基础。随着这些技术的不断发展，它们创造的机会也将不断发展，展现出 IT 就业充满多样性、创造力和潜力的未来。