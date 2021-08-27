Discord模块允许您直接从应用程序使用机器人发送消息。要实现此功能，您需要：

连接 Discord 模块并在其设置中指定机器人令牌。

设置用于发送消息的自定义业务流程。

创建一个 POST 端点以将数据从前端发送到后端。

创建表单以在您的 Web 或移动应用程序中发送消息。

有关模块的更多信息，请参阅文章“ 使用模块的基础知识”。

不和谐模块

1. 转到模块部分 (1)，在Marketplace选项卡 (2) 上找到 Discord 模块 (3) 并安装它 (4)。

2. 打开Discord设置并在适当的字段 (1) 中指定您的机器人令牌，然后保存更改 (2)。

业务流程

1. 进入业务逻辑部分（1），新建一个业务流程。添加Discord 块：发送消息(2)。在起始块中，添加消息文本的输入变量和将发送到的通道的 ID (3)。如屏幕截图所示连接流和数据连接。不要忘记保存方案（4）。我们将在AppMaster.io 101 培训课程中为您详细介绍业务流程。

端点

1. 现在转到端点部分 (1) 并创建一个新的 API 端点。选择 POST 方法，指定路由和要将其添加到的组 (2)。将其链接到新创建的业务流程 (3) 并单击确定 (4)。您可以在此处观看有关端点的视频。

Web 应用程序中的表单

1. 让我们在 Web 应用程序中设置通过 Discord bot 发送消息。转到您的 Web 应用程序并将其打开以进行编辑 (1)。创建一个用于提交数据的新表单，为其选择 Create Record 类型和新创建的端点 (2)。应用更改 (3)。

2. 向表单添加一个带有onClick触发器的按钮，这将触发已创建表单的Submit Form动作。

3. 这是表单和按钮在 Web 应用程序编辑器 (1) 中的外观。保存更改 (2) 并发布 (3)。

发送消息！

1.检查表格的工作。转到已发布的应用程序，在带有表单的页面上，输入消息和要将其发送到的频道的 ID。

2. 检查机器人是否已向您的 Discord 频道发布消息。

用于向 Discord 提交消息的简单表单已准备就绪。例如，您可以通过设置同时向 Discord 和 Telegram 频道发送消息来使其复杂化。有关设置 Telegram 机器人的更多信息，请参阅此文章。

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