本文将描述如果应用程序不能按预期工作（获得错误的结果/数据没有更新）应采取的步骤。

业务流程流和连接

确保负责向服务器发送请求的业务流程被正确配置。

考虑一个例子，当业务流程在一个按钮的点击上被触发时。因此，必须检查BP是否从 onClick触发。

同样重要的是，在业务流程之间的连接器都已设置，并且 Component ID是指定的。

此外，为了确保BP执行到某一步骤，你可以使用 Write to log和 Show notification或 Show toast块。因此，你可以跟踪它的流程，看到进程在哪个块不工作或工作时出现错误。

当使用 Write to log时，信息将显示在开发者工具控制台（谷歌浏览器的F12）。

服务器请求问题

确保请求确实进入了服务器。要做到这一点，你需要在发布的应用程序中切换到开发者模式（F12）。所有的请求都将在 Network标签中可见。你不仅可以检查请求的事实，还可以检查它的所有细节。在这个 Payloads标签中，你可以看到请求参数。

服务器的响应可以在 Preview选项卡中。

请求有效载荷错误

如果请求被发送，并且触发器被正确配置，那么值得检查的是请求本身是否有错误。可能是提供了不正确的参数（或者根本就没有提供）。这可以在 Network选项卡中检查，而在 Payload选项卡中，你可以检查所传输的内容是否准确。

如果对请求的正确性有任何怀疑，那么你需要从#1开始，把 Show Notification和 Write To Log块放在 "薄弱 "的地方，确定业务流程中的错误。

错误在其他地方

按钮被按下了，请求是正确的，没有错误，但它仍然不能工作。那么是什么问题呢？可能是在你要找的地方没有搜索到想要的结果。例如，你在一个表中添加了一条记录，它确实被添加了，但结果却不可见，因为这个表中的数据更新过程没有被正确配置。最好的选择是检查程序流程中的 Swagger.它可以在 Preview中的下拉菜单中找到。 Project API部分找到。这是一个很好的工具，在每一个应用程序中都会创建在. AppMaster.事实上，这是一个自动生成的应用程序的文档。它可以测试所有Endpoints ，测试所有可能的行动，并在实践中看到它们。例如，你可以发送一个带有所需参数的请求，并得到这个请求的结果。

使用日志

也许流程本身存在错误？业务流程通常是相当复杂的。大量的块，不同的条件，检查，分支，循环。在这种情况下，除了可以帮助你在前面看到错误的Notification和Toast 块之外，合理的做法是照顾到日志。你既可以使用预先创建的 Write to log块，一旦你有了正在设置的日志，你就可以找出出错的原因。

如果你在完成上述所有步骤后仍然遇到问题，那么你可能发现了一个我们（AppMaster团队）不知道的新错误。请与我们联系，让我们来解决这个问题。请提供最全面的信息：屏幕截图，问题的详细描述和请求实例，以及 Trace-ID.