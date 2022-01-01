Диагностика работы бизнес-процессов

В данной статье будут описаны шаги, которые стоит предпринять, если приложение работает не так, как нужно (получается неправильный результат/данные не обновляются).

Потоки и связи бизнес-процесса

Необходимо убедиться, что правильно настроен БП, отвечающий за отправку запроса на сервер.

Если в бизнес-логике, запрос уходит по нажатию на кнопку, то первым делом нужно проверить БП, связанный с этой кнопкой. Процессы, отвечающие за нажатие на кнопку, начинаются с триггера onClick. Важно проверить, что БП начинается именно с этого триггера.

Так же, нужно убедиться, что коннекторы между БП соединены и указан Component ID в блоке.

Кроме того, чтобы убедиться, что БП проходит до определенного шага в своем выполнении, можно использовать Write to log и Show notification или Show toast блоки. Таким образом можно отследить его выполнение и увидеть, в какой момент БП не отработал или отработал с ошибкой.

При этом, при использовании Write to log в веб-приложениях, сообщение будет отображаться в консоли инструмента разработчика (F12 в браузере Google Chrome).

Проблема с отправкой запросов серверу

Нужно убедиться, что запрос действительно уходит на сервер.

Для этого в опубликованном приложении нужно перейти в режим разработчика (F12). Во вкладке Network будут видны все запросы. Можно проверить не только сам факт запроса, но и рассмотреть этот запрос детально. Во вкладке Payloads можно увидеть параметры запроса.

А во вкладке Preview можно увидеть ответ от сервера.

Ошибки в составе запроса

Если запрос отправляется и триггеры настроены правильно, то стоит проверить, есть ли ошибки в самом запросе.

Может быть так, что передаются неправильные параметры (или не передаются вовсе). Все это тоже можно изучить в Network, проверить, что в Payload передается именно то, что и было задумано.

В случае, если есть сомнения в корректности запроса, то нужно начать с #1 и ставить блоки Show Notification и Write To Log в спорных местах, выявляя ошибки в бизнес-процессе.

Ошибка где-то в другом месте

Кнопка нажимается, запрос правильный, ошибок нет, но все равно не работает. Что тогда?

Может быть так, что искомый результат не ищется там, где нужно. Например, добавляете запись в таблицу и она действительно добавляется, но результат не виден, так как не настроен процесс обновления данных в этой таблице. Лучший вариант проверки - делать это в Swagger. Он доступен по кнопке Preview в разделе Project API.

Это отличный инструмент, который создается в каждом приложении. По факту, это автоматически созданная документация к приложению. В нем возможно протестировать все Endpoints, изучить все возможные действия, проверить их на практике. Например, отправить запрос с нужными параметрами и получить результат выполнения этого запроса.

Использование логов

Возможно, есть ошибки в самом БП?

Часто процессы бывают довольно сложными. Множество блоков, различных условий, проверок, ветвлений, циклов. В таком случае, помимо блоков Notification и Toast, которые могут помочь увидеть ошибку на фронте, разумно позаботиться о логах. Можно использовать как заранее созданный блок Write to log, так и создать свой, который будет записывать логи в нужном виде. Уже с логами проверять каждый шаг выполнения задачи, выяснять, что же пошло не так.

И если все это сделали, убедились, что все правильно и обязано работать, но какая-то ошибка все равно возникает, то вероятно вы нашли новый, неизвестный нам баг. Расскажите нам о нем и мы обязательно все поправим. Для анализа проблемы со стороны команды разработки, требуется предоставить максимально исчерпывающую информацию: скриншоты, детальное описание проблемы и запросов, а также Trace ID.