Rozwiązywanie problemów z procesami biznesowymi

W tym artykule opiszemy kroki, które należy podjąć w przypadku, gdy aplikacja nie działa zgodnie z oczekiwaniami (uzyskano błędny wynik / dane nie są aktualizowane).

Przepływy procesów biznesowych i połączenia

Upewnij się, że proces biznesowy odpowiedzialny za wysyłanie żądania do serwera jest skonfigurowany prawidłowo.

Rozważmy przykład, gdy proces biznesowy uruchamia się na kliknięciu przycisku. Ważne jest więc, aby sprawdzić, czy BP rozpoczyna się od onClick wyzwalaczem.

Ważne jest również, aby zobaczyć, że łączniki są ustawione między procesami biznesowymi i Component ID jest określony.

Dodatkowo, aby upewnić się, że BP przechodzi do określonego kroku w swoim wykonaniu, można użyć Write to log oraz Show notification lub Show toast bloków. Dzięki temu można śledzić jego przepływ i zobaczyć, przy którym bloku proces nie działa lub działa z błędem.

W przypadku użycia Write to log w aplikacjach internetowych, komunikat zostanie wyświetlony w konsoli narzędzia deweloperskiego (F12 w przeglądarce Google Chrome).

Problem z żądaniem serwera

Upewnij się, że żądanie faktycznie trafia na serwer. Aby to zrobić, musisz przełączyć się na tryb deweloperski (F12) w opublikowanej aplikacji. Wszystkie żądania będą widoczne w Network tab. Możesz sprawdzić nie tylko fakt wystąpienia żądania, ale także sprawdzić wszystkie jego szczegóły. W Payloads można zobaczyć parametry żądania.

Odpowiedź serwera znajduje się w Preview zakładce.

Błędy w ładunku żądania

Jeśli żądanie zostało wysłane, a wyzwalacze są skonfigurowane poprawnie, to warto sprawdzić, czy w samym żądaniu nie ma błędów. Może się okazać, że zostały podane nieprawidłowe parametry (lub w ogóle nie zostały podane). Można to sprawdzić w zakładce Network oraz w zakładce Payload można sprawdzić, czy przesłane zostało dokładnie to, co było zamierzone.

Jeśli są jakieś wątpliwości co do poprawności żądania, to trzeba zacząć od #1 i postawić znaki Show Notification oraz Write To Log bloki w "słabych" miejscach, identyfikujących błędy w procesie biznesowym.

Błąd znajduje się gdzie indziej

Przycisk został wciśnięty, żądanie jest poprawne, nie ma żadnych błędów, ale nadal nie działa. Co w takim razie jest nie tak? Może się okazać, że pożądany wynik nie jest wyszukiwany tam, gdzie go szukasz. Na przykład dodajesz rekord do tabeli i faktycznie jest on dodany, ale wynik nie jest widoczny, ponieważ proces aktualizacji danych w tej tabeli nie jest prawidłowo skonfigurowany. Najlepszym rozwiązaniem jest sprawdzenie przepływu procesu w. Swagger. Można go znaleźć w Preview rozwijanej w Project API sekcji. Jest to świetne narzędzie, które jest tworzone w każdej aplikacji w AppMaster. W rzeczywistości jest to automatycznie generowana dokumentacja dla aplikacji. Możliwe jest przetestowanie wszystkich Endpoints, przetestowanie wszystkich możliwych działań i zobaczenie ich w praktyce. Na przykład można wysłać żądanie z wymaganymi parametrami i uzyskać wynik tego żądania.

Używanie logów

Być może w samym procesie występują błędy? Procesy biznesowe są często dość złożone. Mnóstwo bloków, różne warunki, kontrole, gałęzie, pętle. W takim przypadku, oprócz bloków Notification i Toast, które mogą pomóc zobaczyć błąd na froncie, rozsądnie jest zadbać o logi. Można do tego użyć zarówno wcześniej utworzonego Write to log a po skonfigurowaniu logowania możesz dowiedzieć się, co poszło nie tak.

Jeśli nadal doświadczasz problemów po wszystkich powyższych krokach to prawdopodobnie znalazłeś nowy błąd, którego my (AppMaster Team) nie jesteśmy świadomi. Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli rozwiązać ten problem. Prosimy o dostarczenie jak najbardziej wyczerpujących informacji: zrzuty ekranu, szczegółowy opis problemu i przykłady żądań, jak również Trace-ID.