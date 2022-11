Probleemoplossing voor bedrijfsprocessen

Dit artikel beschrijft de stappen die moeten worden genomen als de toepassing niet werkt zoals verwacht (verkeerd resultaat wordt verkregen / gegevens worden niet bijgewerkt).

Bedrijfsprocesstromen en verbindingen

Controleer of het bedrijfsproces dat verantwoordelijk is voor het verzenden van het verzoek naar de server correct is geconfigureerd.

Beschouw een voorbeeld waarbij het bedrijfsproces triggert op de klik van een knop. Het is dus belangrijk om te controleren of het BP begint met de onClick trigger.

Ook is het belangrijk om te zien of de connectoren tussen de bedrijfsprocessen allemaal zijn ingesteld en de Component ID is gespecificeerd.

Om ervoor te zorgen dat de BP naar een bepaalde stap in zijn uitvoering gaat, kunt u bovendien gebruik maken van Write to log en Show notification of Show toast blokken gebruiken. Zo kunt u de stroom volgen en zien bij welk blok het proces niet werkt of met een fout werkt.

Bij gebruik van Write to log in webapplicaties, wordt de melding weergegeven in de console van de ontwikkelaarstool (F12 in de browser Google Chrome).

Probleem met serververzoek

Zorg ervoor dat het verzoek daadwerkelijk naar de server gaat. Daarvoor moet u in de gepubliceerde toepassing overschakelen naar de ontwikkelaarsmodus (F12). Alle verzoeken zullen zichtbaar zijn in het Network tabblad. U kunt niet alleen het feit van het verzoek controleren, maar ook alle details ervan. In het Payloads tab zie je de request parameters.

Het antwoord van de server is te vinden in het Preview tabblad.

Fouten in de payload van het verzoek

Als het verzoek is verzonden en de triggers correct zijn geconfigureerd, dan is het de moeite waard om te controleren of er fouten in het verzoek zelf zitten. Het kan zijn dat er verkeerde parameters zijn opgegeven (of helemaal niet). Dit kan worden gecontroleerd in het Network tabblad en in het Payload tabblad kunt u controleren of precies is doorgegeven wat de bedoeling was.

Als er twijfels zijn over de juistheid van het verzoek, dan moet je beginnen bij #1 en de Show Notification en Write To Log blokken op "zwakke" plaatsen, om fouten in het bedrijfsproces op te sporen.

Fout zit ergens anders

De knop wordt ingedrukt, het verzoek is correct, er zijn geen fouten, maar het werkt nog steeds niet. Wat is er dan mis? Het kan zijn dat het gewenste resultaat niet wordt gezocht waar u het zoekt. U voegt bijvoorbeeld een record toe aan een tabel en het is daadwerkelijk toegevoegd, maar het resultaat is niet zichtbaar, omdat het proces voor het bijwerken van gegevens in deze tabel niet goed is geconfigureerd. De beste optie is om de processtroom in de Swagger. Deze is te vinden in de Preview dropdown in de Project API sectie. Dit is een geweldig hulpmiddel dat in elke toepassing in AppMaster. In feite is dit een automatisch gegenereerde documentatie voor de applicatie. Het is mogelijk om alle Endpoints, alle mogelijke acties te testen en in de praktijk te zien. U kunt bijvoorbeeld een verzoek sturen met de vereiste parameters en het resultaat van dit verzoek krijgen.

Logboeken gebruiken

Misschien zitten er fouten in het proces zelf? De bedrijfsprocessen zijn vaak vrij complex. Veel blokken, verschillende voorwaarden, controles, vertakkingen, lussen. In dit geval is het verstandig om naast de blokken Notification en Toast, die u kunnen helpen de fout aan de voorkant te zien, ook de logs onder handen te nemen. U kunt zowel een vooraf aangemaakt Write to log blok gebruiken en zodra u de logging hebt ingesteld, kunt u uitzoeken wat er fout ging.

Als u nog steeds problemen ondervindt na alle bovenstaande stappen dan heeft u waarschijnlijk een nieuwe bug gevonden waar wij (AppMaster Team) niet van op de hoogte zijn. Neem contact met ons op om ons het probleem te laten oplossen. Geef de meest uitgebreide informatie: screenshots, gedetailleerde beschrijving van het probleem en vraag voorbeelden, evenals Trace-ID.